JawaPos.com - Setiap pergantian tahun, banyak orang merasa seolah-olah mendapatkan kesempatan baru untuk memperbaiki hidup. Kalender berganti, suasana terasa lebih segar, dan muncul dorongan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang selama ini dianggap menghambat. Seseorang mulai berjanji akan lebih rajin berolahraga, mengurangi penggunaan ponsel, mengatur keuangan, membaca lebih banyak buku, memperbaiki pola tidur, atau menjadi pribadi yang lebih disiplin.

Pada awalnya, semangat tersebut sering terasa sangat nyata. Membuat daftar resolusi memberikan perasaan optimistis, seolah-olah kehidupan yang lebih baik sudah mulai terbentuk hanya dengan menyusun rencana. Kita membayangkan diri sendiri beberapa bulan ke depan sebagai pribadi yang lebih sehat, produktif, tenang, dan teratur. Bahkan, membayangkan perubahan itu saja bisa memberikan kepuasan emosional yang membuat kita semakin yakin bahwa kali ini semuanya akan berjalan berbeda.



Namun, beberapa minggu atau bulan kemudian, semangat tersebut perlahan mulai berkurang. Jadwal olahraga yang sebelumnya direncanakan tiga kali seminggu mulai terlewat. Buku yang ingin diselesaikan akhirnya hanya dibaca beberapa halaman. Kebiasaan menabung kembali terganggu oleh pengeluaran impulsif. Tidur lebih awal terasa sulit ketika pekerjaan, hiburan, dan berbagai distraksi kembali mengambil alih rutinitas.



Pada akhirnya, seseorang mungkin mulai menyadari bahwa resolusi yang dibuat pada awal tahun ternyata tidak banyak berubah. Sebagian bahkan kembali menjalani kebiasaan yang sama seperti sebelum tahun baru tiba.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), fenomena ini bukan semata-mata karena seseorang malas, tidak memiliki niat, atau kurang serius dalam menjalani hidup. Dalam psikologi, perubahan perilaku melibatkan berbagai faktor, mulai dari motivasi, pengelolaan emosi, kebiasaan, lingkungan, hingga kemampuan menghadapi ketidaknyamanan.



Ada beberapa alasan mengapa resolusi Tahun Baru sering gagal dan hanya bertahan beberapa bulan, bahkan ketika seseorang benar-benar ingin mengubah hidupnya.



1. Terlalu Mengandalkan Motivasi, Padahal Motivasi Tidak Selalu Stabil



Salah satu alasan paling umum mengapa resolusi Tahun Baru gagal adalah karena seseorang terlalu bergantung pada motivasi awal. Ketika memasuki tahun baru, perasaan optimistis, antusias, dan penuh harapan biasanya berada pada tingkat yang cukup tinggi. Perasaan tersebut membuat seseorang lebih mudah membayangkan perubahan besar dan percaya bahwa dirinya mampu melakukannya.



Sayangnya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang dapat berubah-ubah. Ia dipengaruhi oleh suasana hati, tingkat stres, kualitas tidur, pengalaman sehari-hari, kondisi lingkungan, serta berbagai hal yang tidak selalu dapat dikendalikan. Motivasi yang terasa kuat pada awal Januari belum tentu bertahan ketika seseorang menghadapi kesibukan, kelelahan, masalah pribadi, atau rutinitas yang monoton.



Ketika motivasi menurun, seseorang yang terlalu mengandalkannya mungkin merasa kehilangan alasan untuk melanjutkan. Ia mulai berpikir bahwa dirinya sudah tidak memiliki semangat seperti sebelumnya. Aktivitas yang awalnya terasa menyenangkan mulai dianggap sebagai beban, sementara tujuan yang dahulu terlihat penting perlahan kehilangan daya tarik emosional.



Dalam psikologi perubahan perilaku, kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun sistem yang tidak sepenuhnya bergantung pada perasaan. Kebiasaan yang bertahan lama biasanya membutuhkan struktur, pengulangan, dan tindakan yang dapat dilakukan bahkan ketika seseorang sedang tidak bersemangat.



Misalnya, seseorang ingin mulai berolahraga agar lebih sehat. Pada awal tahun, ia mungkin berencana pergi ke gym selama satu jam setiap hari. Namun, ketika pekerjaan menjadi lebih sibuk, rencana tersebut terasa sulit dipertahankan. Jika ia hanya berolahraga ketika sedang termotivasi, kemungkinan besar kebiasaan itu akan terhenti ketika motivasi menurun.



Sebaliknya, jika ia membuat aturan sederhana seperti berjalan kaki selama sepuluh menit setelah makan malam atau melakukan latihan ringan ketika tidak sempat pergi ke gym, perubahan tersebut mungkin lebih mudah dipertahankan.



Motivasi memang dapat membantu seseorang memulai, tetapi kebiasaan, konsistensi, dan kemampuan menyesuaikan diri lebih berperan dalam membantu seseorang bertahan.



2. Menetapkan Resolusi Terlalu Besar Tanpa Memperhitungkan Kemampuan Diri



Banyak orang membuat resolusi berdasarkan kehidupan yang mereka inginkan, bukan berdasarkan kondisi kehidupan yang sedang mereka jalani.



Seseorang yang selama bertahun-tahun jarang berolahraga tiba-tiba berjanji akan berlari setiap pagi. Orang yang terbiasa menghabiskan uang tanpa perencanaan ingin langsung menabung setengah dari penghasilannya. Seseorang yang jarang membaca ingin menyelesaikan puluhan buku dalam setahun. Ada pula yang ingin mengubah seluruh rutinitasnya sekaligus, mulai dari bangun pagi, makan sehat, bekerja lebih produktif, hingga mengurangi hiburan digital.



Masalahnya bukan pada ambisi tersebut, melainkan pada jarak yang terlalu besar antara kebiasaan saat ini dan target yang ingin dicapai.



Dalam psikologi, perubahan perilaku sering kali lebih mudah dilakukan ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas, realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta sumber daya yang tersedia. Target yang terlalu berat dapat membuat seseorang merasa kewalahan bahkan sebelum benar-benar memulai.



Ketika terlalu banyak perubahan dilakukan secara bersamaan, seseorang harus menggunakan energi mental untuk mengelola berbagai tuntutan baru. Ia tidak hanya belajar satu kebiasaan, tetapi juga berusaha mengubah jadwal, lingkungan, cara berpikir, dan rutinitas sehari-hari sekaligus.



Hal ini dapat membuat perubahan terasa seperti pekerjaan tambahan yang tidak ada habisnya.



Ketika seseorang gagal memenuhi target yang terlalu tinggi, ia mungkin mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa tidak cukup disiplin, tidak serius, atau tidak memiliki kemampuan untuk berubah. Padahal, target yang dibuat mungkin memang tidak sesuai dengan kapasitasnya saat itu.



Resolusi yang lebih efektif tidak selalu harus terlihat mengesankan. Terkadang, perubahan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat daripada rencana besar yang hanya bertahan selama beberapa minggu.



Seseorang yang membaca lima halaman setiap hari mungkin akhirnya menyelesaikan lebih banyak buku daripada seseorang yang berencana membaca satu buku dalam sehari tetapi hanya melakukannya selama tiga hari.



Perubahan kecil bukan berarti seseorang memiliki ambisi yang rendah. Justru, ia sedang membangun fondasi yang memungkinkan ambisinya bertahan lebih lama.



3. Menginginkan Hasil Cepat dan Tidak Sabar Menghadapi Proses



Resolusi Tahun Baru sering kali dibentuk oleh keinginan untuk melihat perubahan yang nyata secepat mungkin. Seseorang ingin tubuhnya lebih sehat dalam beberapa minggu, keuangannya segera membaik, kariernya berkembang dalam waktu singkat, atau kehidupannya terasa lebih teratur setelah menjalani rutinitas baru.



Keinginan mendapatkan hasil cepat merupakan hal yang manusiawi. Hasil yang terlihat dapat memberikan rasa puas, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat keinginan untuk melanjutkan usaha. Namun, banyak perubahan dalam kehidupan tidak menghasilkan kemajuan yang langsung terlihat.



Menurunkan berat badan secara sehat, membangun keterampilan, memperbaiki kondisi keuangan, meningkatkan kualitas hubungan, dan mengembangkan disiplin membutuhkan waktu. Sebagian besar proses tersebut memiliki fase ketika seseorang sudah berusaha, tetapi belum melihat hasil yang sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.



Pada fase ini, seseorang mungkin merasa bahwa usahanya tidak berguna.



Dalam psikologi, ketidakmampuan menoleransi proses yang lambat dapat membuat seseorang lebih mudah memilih kepuasan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Ketika hasil yang diharapkan belum muncul, aktivitas yang membutuhkan usaha terasa kurang menarik dibandingkan sesuatu yang memberikan kesenangan secara langsung.



Misalnya, seseorang ingin mengurangi penggunaan media sosial agar lebih fokus. Namun, ketika ia mulai merasa bosan, lelah, atau tidak nyaman, membuka ponsel memberikan hiburan yang lebih cepat. Dibandingkan membaca buku, belajar keterampilan baru, atau menyelesaikan pekerjaan, aktivitas digital terasa lebih mudah dan segera memberikan stimulasi.



Jika seseorang hanya berfokus pada hasil akhir, ia akan lebih mudah kehilangan semangat ketika kemajuan berjalan lambat. Sebaliknya, ketika ia mulai menghargai proses, setiap tindakan kecil dapat menjadi bagian dari keberhasilan.



Mempelajari sesuatu selama dua puluh menit, memilih makanan yang lebih sehat, menyelesaikan satu tugas penting, atau tidur lebih teratur mungkin tidak langsung mengubah hidup. Namun, tindakan tersebut dapat membentuk pola yang secara bertahap membawa seseorang menuju perubahan yang lebih besar.



Belajar menerima bahwa kemajuan tidak selalu dramatis merupakan bagian penting dari mempertahankan resolusi. Perubahan yang bertahan lama sering kali tidak terasa spektakuler ketika sedang berlangsung. Ia justru terbentuk melalui tindakan kecil yang berulang, bahkan pada hari-hari ketika tidak ada hasil yang dapat dibanggakan.



4. Membuat Resolusi Berdasarkan Tekanan Sosial, Bukan Kebutuhan Pribadi



Tidak semua resolusi Tahun Baru benar-benar berasal dari keinginan seseorang untuk memperbaiki hidupnya. Sebagian muncul karena tekanan sosial, perbandingan dengan orang lain, atau standar kehidupan yang dianggap ideal oleh lingkungan.



Ketika melihat orang lain mulai berolahraga, membagikan target produktivitas, memamerkan pencapaian karier, menjalani gaya hidup sehat, atau membicarakan rencana besar mereka, seseorang dapat merasa bahwa dirinya juga harus melakukan hal yang sama.



Resolusi kemudian dibuat bukan karena perubahan tersebut benar-benar dibutuhkan, tetapi karena seseorang takut tertinggal, terlihat tidak berkembang, atau merasa kehidupannya kurang baik dibandingkan orang lain.



Dalam psikologi, perbandingan sosial dapat memengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri dan menentukan apa yang dianggap penting. Kita sering menggunakan kehidupan orang lain sebagai referensi untuk menilai pencapaian, kemampuan, penampilan, dan kualitas hidup kita.



Ketika resolusi dibentuk oleh perbandingan semacam ini, tujuan tersebut mungkin tidak memiliki keterikatan pribadi yang cukup kuat. Seseorang bisa saja berusaha mengikuti rutinitas yang populer, tetapi tidak benar-benar menikmati atau memahami alasan di baliknya.



Misalnya, ia ingin bangun pukul lima pagi karena melihat banyak orang menganggap kebiasaan tersebut sebagai tanda kesuksesan. Padahal, ia bekerja hingga larut malam dan membutuhkan waktu tidur yang cukup. Resolusi itu akhirnya membuatnya lebih lelah, mengganggu kesehatannya, dan tidak memberikan manfaat seperti yang dibayangkan.



Atau seseorang memutuskan untuk mengembangkan bisnis karena melihat orang lain memperoleh banyak uang dari usaha mereka, tanpa mempertimbangkan minat, kemampuan, risiko, dan kondisi finansialnya sendiri.



Ketika tujuan tidak sesuai dengan nilai pribadi, mempertahankannya menjadi lebih sulit. Seseorang mungkin mampu melakukannya untuk sementara waktu karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi lama-kelamaan ia kehilangan alasan yang bermakna untuk terus melanjutkan.



Resolusi yang lebih kuat biasanya berasal dari pemahaman tentang apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Bukan sekadar ingin terlihat sukses, melainkan ingin memiliki kehidupan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan prioritas pribadi.



Ketika seseorang memahami alasan di balik perubahan yang ingin dilakukan, ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pujian, pengakuan, atau tren yang sedang berlangsung.



5. Menganggap Satu Kali Gagal sebagai Bukti Bahwa Semuanya Sudah Berakhir



Banyak resolusi tidak berhenti karena seseorang kehilangan seluruh kemampuannya untuk berubah. Resolusi sering kali berhenti karena seseorang tidak tahu bagaimana menghadapi kesalahan kecil yang terjadi selama proses.



Seseorang berencana makan lebih sehat, tetapi suatu hari ia kembali mengonsumsi makanan yang sebelumnya ingin dihindari. Ia ingin menghemat uang, tetapi pada suatu kesempatan melakukan pembelian impulsif. Ia ingin berolahraga secara rutin, tetapi melewatkan beberapa hari karena kelelahan atau kesibukan.



Alih-alih menganggap kejadian tersebut sebagai bagian normal dari proses, ia mulai merasa bahwa dirinya telah gagal.



Pikiran seperti "Saya memang tidak pernah konsisten", "Saya selalu kembali ke kebiasaan lama", atau "Percuma mencoba lagi" dapat membuat satu kesalahan berkembang menjadi alasan untuk menghentikan seluruh usaha.



Dalam psikologi perilaku, pola pikir serba-atau-tidak-sama-sekali dapat membuat seseorang kesulitan mempertahankan perubahan. Ia menganggap keberhasilan harus sempurna, sehingga ketika terjadi penyimpangan, semua kemajuan sebelumnya terasa tidak berarti.



Pola ini dapat diperkuat oleh rasa bersalah dan kritik terhadap diri sendiri. Seseorang tidak hanya kecewa karena melewatkan aktivitas, tetapi juga merasa buruk tentang identitasnya. Ia mulai menganggap dirinya tidak disiplin, lemah, atau tidak mampu dipercaya untuk memenuhi janji kepada diri sendiri.



Padahal, perubahan perilaku tidak selalu berlangsung secara lurus. Ada hari ketika seseorang berhasil menjalankan rencana, ada hari ketika ia menghadapi hambatan, dan ada saat ketika kebiasaan lama kembali muncul.



Yang lebih penting bukanlah menghindari setiap kesalahan, melainkan kemampuan untuk kembali melakukan tindakan yang diinginkan setelah mengalami gangguan.



Jika seseorang melewatkan satu hari berolahraga, ia tidak harus menunggu minggu depan atau bulan berikutnya untuk memulai kembali. Ia dapat melanjutkan rutinitas pada kesempatan berikutnya tanpa menjadikan kesalahan itu sebagai penilaian terhadap seluruh dirinya.



Belajar memperlakukan kesalahan sebagai informasi, bukan sebagai vonis, dapat membantu seseorang mempertahankan perubahan lebih lama.



6. Tidak Mengubah Lingkungan dan Tetap Mempertahankan Kebiasaan Lama



Seseorang mungkin memiliki resolusi yang sangat kuat, tetapi tetap hidup di lingkungan yang mendukung kebiasaan lama. Ia ingin lebih fokus, tetapi bekerja di tempat yang penuh distraksi. Ia ingin mengurangi penggunaan ponsel, tetapi terus menyimpan perangkat di samping tempat tidur. Ia ingin makan lebih sehat, tetapi rumahnya selalu dipenuhi makanan yang mudah dikonsumsi secara impulsif.



Dalam kondisi seperti ini, seseorang harus terus mengandalkan pengendalian diri untuk melawan berbagai dorongan yang muncul sepanjang hari.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan. Isyarat yang muncul secara berulang, kemudahan mengakses sesuatu, rutinitas yang sudah terbentuk, dan konsekuensi langsung dari suatu tindakan dapat memengaruhi perilaku seseorang tanpa ia sadari.



Kebiasaan lama tidak selalu muncul karena seseorang secara sadar ingin kembali melakukannya. Terkadang, perilaku tersebut terjadi secara otomatis karena lingkungan memberikan isyarat yang sama seperti sebelumnya.



Ketika seseorang terbiasa membuka media sosial setiap kali merasa bosan, ponsel yang berada dalam jangkauan dapat menjadi pemicu. Ketika ia terbiasa membeli makanan tertentu saat pulang kerja, rute perjalanan yang sama dapat mengingatkan dirinya pada kebiasaan tersebut. Ketika ia terbiasa tidur larut karena menonton video, akses yang mudah terhadap hiburan digital dapat membuat rencana tidur lebih awal sulit dipertahankan.



Karena itu, mengubah perilaku sering kali membutuhkan perubahan lingkungan, bukan hanya perubahan niat.



Seseorang dapat meletakkan ponsel jauh dari tempat tidur, menyiapkan pakaian olahraga sebelum tidur, mengatur pengingat untuk aktivitas tertentu, mengurangi akses terhadap pemicu kebiasaan yang tidak diinginkan, atau membuat aktivitas baru lebih mudah dilakukan.



Semakin sedikit hambatan yang diperlukan untuk melakukan kebiasaan baik, semakin besar kemungkinan seseorang akan melakukannya ketika sedang lelah atau tidak memiliki banyak energi mental.



Sebaliknya, semakin sulit akses terhadap kebiasaan yang ingin dikurangi, semakin banyak kesempatan seseorang untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan pilihannya.



Lingkungan yang mendukung tidak menjamin seseorang akan selalu konsisten. Namun, lingkungan dapat mengurangi kebutuhan untuk terus berjuang melawan diri sendiri setiap hari.



Mengapa Resolusi yang Gagal Tidak Berarti Seseorang Tidak Bisa Berubah?



Ketika resolusi Tahun Baru gagal, banyak orang cenderung melihatnya sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup disiplin. Mereka mungkin merasa bahwa dirinya selalu membuat janji yang sama, mengulang kesalahan yang sama, dan tidak pernah benar-benar berkembang.



Namun, kegagalan mempertahankan satu resolusi tidak secara otomatis berarti seseorang tidak mampu berubah.



Bisa jadi tujuan yang dibuat terlalu besar. Bisa jadi waktu yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi hidup. Bisa jadi seseorang belum menemukan strategi yang tepat, terlalu mengandalkan motivasi, atau belum memahami hambatan yang membuat kebiasaan lama terus berulang.



Perubahan perilaku bukan hanya tentang kemauan. Ia juga berkaitan dengan bagaimana seseorang merancang rutinitas, menghadapi emosi, mengelola lingkungan, dan menyesuaikan tujuan ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana.



Tahun baru memang dapat menjadi momentum yang baik untuk melakukan refleksi. Namun, perubahan tidak harus menunggu Januari, tidak harus dimulai dengan janji besar, dan tidak harus terlihat sempurna agar dianggap berhasil.



Seseorang dapat memulai kembali pada hari biasa, setelah mengalami kegagalan, ketika sedang merasa tidak bersemangat, atau ketika menyadari bahwa rencana sebelumnya ternyata tidak cocok.



Mungkin salah satu hal paling penting yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan versi diri yang lebih keras, lebih ambisius, atau lebih mampu memaksakan kehendak. Terkadang, perubahan justru membutuhkan pemahaman yang lebih jujur tentang diri sendiri.



Memahami apa yang membuat kita berhenti, mengapa kebiasaan tertentu sulit diubah, apa yang sebenarnya kita butuhkan, dan bagaimana membuat proses tersebut lebih realistis dapat menjadi langkah yang jauh lebih berarti daripada sekadar membuat daftar resolusi baru.



Pada akhirnya, resolusi Tahun Baru bukanlah tentang seberapa banyak janji yang berhasil dibuat pada awal tahun. Ia lebih tentang bagaimana seseorang menjalani perubahan ketika semangat mulai memudar, ketika hasil belum terlihat, ketika kehidupan menjadi sibuk, dan ketika dirinya kembali melakukan kesalahan.



Sebab, kehidupan yang lebih baik tidak dibangun hanya dari satu momen penuh optimisme. Ia terbentuk dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang, kemampuan untuk memulai kembali, serta kesediaan untuk tetap bergerak meskipun prosesnya tidak selalu berjalan sesuai harapan.



