JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi negatif harus segera dihilangkan. Ketika merasa sedih, mereka berusaha mengalihkan perhatian. Ketika marah, mereka mencoba menahannya. Ketika takut atau cemas, mereka mencari cara agar perasaan tersebut cepat menghilang.

Sebagian orang bahkan menganggap bahwa menangis merupakan tanda kelemahan, mengungkapkan kekecewaan berarti tidak mampu mengendalikan diri, atau merasakan kecemasan merupakan bukti bahwa dirinya tidak cukup kuat.



Padahal, emosi merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Perasaan seperti sedih, takut, marah, kecewa, malu, dan cemas memiliki fungsi psikologis tertentu. Emosi membantu manusia mengenali kebutuhan, memahami pengalaman, merespons lingkungan, serta menentukan tindakan yang dianggap penting.



Dalam psikologi, kemampuan untuk tetap hadir bersama emosi tanpa langsung menghindari, menekan, atau bereaksi secara impulsif berkaitan dengan konsep seperti emotional acceptance, mindfulness, dan regulasi emosi.



Menariknya, ketika seseorang mulai merasa aman untuk mengalami emosinya sendiri, perubahan tidak hanya terjadi pada cara ia memahami perasaan. Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi cara otak memproses ancaman, mengatur respons stres, dan membentuk kebiasaan emosional.



Hal ini berkaitan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman, pembelajaran, serta aktivitas yang dilakukan secara berulang.



Lalu, mengapa merasa aman untuk tetap bersama emosi dapat membawa perubahan pada otak?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi dan ilmu saraf.



1. Otak Belajar bahwa Tidak Semua Emosi Merupakan Ancaman



Salah satu alasan mengapa menerima emosi dapat memengaruhi otak adalah karena pengalaman tersebut membantu seseorang membedakan antara perasaan tidak nyaman dan situasi yang benar-benar berbahaya.



Banyak orang secara otomatis menganggap emosi negatif sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika kecemasan muncul, mereka langsung berusaha menghilangkannya. Ketika kesedihan datang, mereka merasa harus segera terlihat baik-baik saja.



Respons seperti ini terkadang muncul karena seseorang pernah belajar bahwa menunjukkan emosi akan membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan.



Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan ketika tangisan selalu dianggap berlebihan mungkin belajar menyembunyikan kesedihannya. Ketika dewasa, ia bisa merasa tidak nyaman bahkan ketika sedang sendirian dan sebenarnya memiliki ruang yang aman untuk menangis.



Otaknya mungkin telah menghubungkan pengalaman emosional tertentu dengan rasa malu, penolakan, atau ancaman sosial.



Ketika seseorang mulai belajar menerima emosi secara bertahap, ia mendapatkan pengalaman baru. Ia dapat merasakan kesedihan tanpa harus menghukum dirinya sendiri. Ia dapat mengalami kecemasan tanpa langsung menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk pasti terjadi.



Pengalaman tersebut membantu otak membangun pemahaman yang lebih seimbang.



Dalam ilmu saraf, amigdala merupakan salah satu bagian otak yang berperan dalam mendeteksi dan memproses informasi yang berkaitan dengan ancaman serta emosi. Sementara itu, area-area korteks prefrontal terlibat dalam berbagai fungsi seperti pengaturan perhatian, evaluasi situasi, dan regulasi respons emosional.



Keduanya bekerja bersama dalam jaringan yang kompleks. Pengalaman emosional yang aman dan berulang dapat membantu seseorang mengembangkan respons yang lebih teratur terhadap situasi yang sebelumnya terasa mengancam.



Contohnya, seseorang yang takut berbicara tentang perasaannya mungkin awalnya merasa sangat gugup ketika mencoba mengungkapkan kekecewaan kepada orang terdekat.



Namun, jika ia melakukannya dalam lingkungan yang mendukung dan mendapatkan respons yang tidak menghakimi, pengalaman tersebut dapat membantu mengurangi asosiasi antara mengungkapkan emosi dan bahaya.



Perlahan-lahan, otak dapat belajar bahwa merasakan sesuatu tidak selalu berarti berada dalam keadaan yang tidak aman.



Inilah salah satu perubahan penting: seseorang tidak lagi harus melarikan diri dari setiap perasaan yang tidak menyenangkan.



2. Menerima Emosi Membantu Mengurangi Kebiasaan Menekan Perasaan



Menekan emosi sering dianggap sebagai tanda kekuatan mental. Seseorang mungkin merasa bahwa dirinya berhasil mengendalikan keadaan ketika mampu menyembunyikan kesedihan, menahan kemarahan, atau berpura-pura tidak terluka.



Namun, menekan ekspresi emosi tidak selalu sama dengan mengolah emosi secara sehat.



Dalam psikologi, terdapat konsep expressive suppression, yaitu upaya menghambat atau menyembunyikan ekspresi emosi yang sedang dirasakan.



Misalnya, seseorang merasa sangat kecewa terhadap perilaku temannya, tetapi berusaha menunjukkan wajah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia mungkin tetap tersenyum dan melanjutkan percakapan, meskipun di dalam dirinya sedang mengalami ketegangan.



Penekanan ekspresi seperti ini dapat membantu seseorang menyesuaikan diri dalam situasi tertentu. Tidak semua perasaan perlu langsung ditunjukkan kepada orang lain.



Namun, jika menjadi satu-satunya cara menghadapi emosi, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang semakin sulit memahami kebutuhan emosionalnya sendiri.



Beberapa penelitian mengenai regulasi emosi menunjukkan bahwa penekanan ekspresi dapat memiliki konsekuensi tertentu, seperti meningkatnya beban kognitif atau berkurangnya kedekatan dalam interaksi sosial. Dampaknya juga dapat berbeda-beda tergantung konteks, individu, dan situasi.



Ketika seseorang belajar menerima emosi, ia tidak harus terus-menerus menghabiskan energi untuk berpura-pura tidak merasakan sesuatu.



Ia dapat mengatakan kepada dirinya sendiri:



"Saya sedang kecewa, dan saya tidak harus menyangkal perasaan ini."



"Saya merasa takut, tetapi saya masih bisa menentukan tindakan yang tepat."



"Saya sedang sedih, dan itu tidak membuat saya menjadi orang yang lemah."



Penerimaan seperti ini membantu memisahkan pengalaman emosional dari penilaian negatif terhadap diri sendiri.



Seseorang tidak lagi harus merasa bersalah hanya karena memiliki emosi yang tidak menyenangkan.



Dalam jangka panjang, kemampuan mengenali dan menerima emosi dapat membantu membangun pola regulasi emosi yang lebih fleksibel. Artinya, seseorang memiliki lebih banyak pilihan dalam merespons perasaan, bukan hanya menekan atau melampiaskannya.



3. Sistem Saraf Dapat Belajar Kembali Mengenali Rasa Aman



Ketika seseorang mengalami ketakutan, kecemasan, atau tekanan emosional, tubuh dapat menunjukkan berbagai respons fisik.



Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, napas menjadi lebih pendek, dan perhatian cenderung tertuju pada sesuatu yang dianggap mengancam.



Respons tersebut merupakan bagian dari sistem tubuh yang membantu manusia menghadapi tekanan.



Namun, sebagian orang mengalami kesulitan untuk kembali merasa tenang bahkan setelah situasi yang memicu emosi tersebut berakhir.



Misalnya, seseorang menerima kritik dari atasannya pada pagi hari. Meskipun percakapan itu sudah selesai, ia masih memikirkan kejadian tersebut sepanjang hari. Tubuhnya terasa tegang, pikirannya sulit beristirahat, dan ia terus membayangkan kemungkinan mendapatkan kritik berikutnya.



Dalam kondisi seperti ini, belajar untuk tetap hadir bersama emosi dapat membantu seseorang mengenali respons tubuhnya tanpa langsung memperburuknya melalui interpretasi yang menakutkan.



Ia dapat memperhatikan bahwa jantungnya sedang berdebar, menyadari bahwa dirinya sedang cemas, dan mengingatkan diri bahwa sensasi tersebut merupakan respons tubuh yang dapat berlalu.



Pendekatan seperti pernapasan perlahan, perhatian penuh, dan kesadaran terhadap sensasi tubuh dapat membantu sebagian orang mengelola ketegangan.



Sistem saraf otonom, yang mencakup sistem simpatis dan parasimpatis, berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh yang berkaitan dengan respons stres dan pemulihan.



Ketika menghadapi ancaman, aktivitas sistem simpatis dapat meningkat. Setelah ancaman berlalu, proses pemulihan melibatkan berbagai mekanisme tubuh, termasuk aktivitas parasimpatis.



Latihan regulasi emosi tidak secara ajaib mengubah seluruh respons sistem saraf, tetapi dapat membantu seseorang mengembangkan cara yang lebih efektif untuk menghadapi ketegangan.



Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa rasa aman bukan berarti seseorang tidak pernah mengalami kecemasan.



Rasa aman justru berarti seseorang dapat mengalami kecemasan tanpa harus selalu menganggap dirinya berada dalam bahaya.



Ia mulai memahami bahwa tubuh dapat merasakan ketegangan, tetapi dirinya tetap memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara sadar.



4. Otak Dapat Membentuk Jalur Baru melalui Neuroplastisitas



Salah satu konsep paling menarik dalam ilmu saraf adalah neuroplastisitas.



Neuroplastisitas merupakan kemampuan sistem saraf untuk mengalami perubahan dalam struktur maupun fungsi sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, dan aktivitas yang berulang.



Artinya, cara seseorang merespons emosi tidak selalu bersifat permanen.



Jika seseorang terbiasa menghindari perasaan, pola tersebut dapat menjadi respons otomatis. Ketika menghadapi kekecewaan, ia mungkin langsung mencari hiburan, bekerja berlebihan, mengisolasi diri, atau mengalihkan perhatian agar tidak perlu merasakan emosi tersebut.



Sebaliknya, jika seseorang secara bertahap melatih kemampuan untuk mengenali dan menerima emosi, ia dapat mengembangkan pola respons yang berbeda.



Misalnya, ketika merasa marah, ia mulai membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum berbicara. Ia mencoba memahami penyebab kemarahannya, memperhatikan perubahan pada tubuh, dan memutuskan bagaimana cara menyampaikan perasaannya.



Awalnya, proses tersebut mungkin terasa sulit karena otak sudah terbiasa menggunakan respons lama.



Namun, melalui latihan yang konsisten, respons baru dapat menjadi lebih mudah dilakukan.



Proses ini tidak berarti setiap pengalaman emosional secara langsung menciptakan jalur otak baru yang permanen. Perubahan otak melibatkan mekanisme yang kompleks, dan hasilnya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk intensitas pengalaman, pengulangan, kondisi kesehatan, serta lingkungan seseorang.



Meskipun demikian, prinsip dasarnya cukup penting: pola mental dan perilaku dapat berubah melalui pembelajaran.



Seseorang yang dahulu selalu melarikan diri dari kesedihan dapat belajar untuk menghadapi kesedihan dengan lebih tenang.



Seseorang yang sebelumnya bereaksi impulsif ketika marah dapat belajar mengambil jeda sebelum bertindak.



Seseorang yang selalu merasa bersalah ketika mengalami kecemasan dapat belajar memahami bahwa perasaan tersebut tidak menentukan nilai dirinya.



Dengan demikian, merasa aman untuk tetap bersama emosi bukan hanya tentang menerima keadaan saat ini. Hal itu juga dapat menjadi bagian dari proses membangun kebiasaan mental yang lebih sehat.



5. Penerimaan Emosi Mengurangi Siklus Pikiran Berulang yang Memperkuat Stres



Pernahkah Anda merasa semakin cemas karena berusaha keras untuk tidak merasa cemas?



Misalnya, ketika hendak menghadiri sebuah acara penting, Anda mulai merasa gugup. Kemudian, Anda memikirkan bahwa kecemasan tersebut tidak seharusnya muncul.



Anda mulai mengkhawatirkan kemungkinan terlihat gugup, takut orang lain menyadari kecemasan Anda, dan merasa semakin tertekan karena tidak mampu menghilangkan perasaan tersebut.



Akibatnya, bukan hanya situasi awal yang membuat Anda cemas, tetapi juga perjuangan untuk melawan kecemasan itu sendiri.



Fenomena ini dapat berkaitan dengan konsep experiential avoidance, yaitu kecenderungan menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti emosi, pikiran, ingatan, atau sensasi tubuh.



Penghindaran pengalaman tidak selalu buruk. Dalam situasi tertentu, mengalihkan perhatian atau mengambil jarak dari pemicu stres dapat menjadi strategi yang bermanfaat.



Namun, ketika seseorang terus-menerus berusaha menghindari setiap pengalaman emosional yang tidak nyaman, kehidupannya dapat menjadi semakin terbatas.



Misalnya, seseorang yang takut merasa malu mungkin mulai menghindari pertemuan sosial. Seseorang yang takut kecewa mungkin tidak berani membangun hubungan dekat. Seseorang yang takut gagal mungkin terus menunda kesempatan baru.



Dalam beberapa kasus, penghindaran memberikan kelegaan jangka pendek, tetapi justru mempertahankan ketakutan dalam jangka panjang.



Penerimaan emosi menawarkan pendekatan yang berbeda.



Alih-alih terus berusaha menghilangkan perasaan, seseorang belajar mengizinkan emosi hadir tanpa harus menuruti semua dorongannya.



Contohnya, seseorang dapat merasa malu ketika berbicara di depan umum, tetapi tetap melanjutkan presentasinya. Ia tidak harus menunggu sampai rasa malu benar-benar hilang untuk melakukan sesuatu yang penting.



Pendekatan ini juga berkaitan dengan psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis, yaitu kemampuan untuk tetap bertindak sesuai nilai dan tujuan hidup meskipun sedang mengalami pikiran atau emosi yang tidak menyenangkan.



Dengan latihan tersebut, seseorang dapat mengurangi ketergantungannya pada usaha mengontrol setiap perasaan.



Ia mulai memahami bahwa tidak semua emosi harus diselesaikan sebelum kehidupan dapat dilanjutkan.



6. Merasa Aman dengan Emosi Membantu Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dengan Diri Sendiri dan Orang Lain



Emosi tidak hanya berhubungan dengan aktivitas di dalam otak. Cara seseorang memperlakukan emosinya juga dapat memengaruhi hubungan sosial.



Orang yang merasa tidak aman dengan emosinya mungkin mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kebutuhan, meminta bantuan, atau menunjukkan kerentanan kepada orang lain.



Ia mungkin takut dianggap merepotkan, terlalu sensitif, atau tidak mampu mengendalikan diri.



Akibatnya, ia memilih menyembunyikan perasaan dan berusaha menyelesaikan semuanya sendirian.



Namun, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk hadir secara emosional, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.



Ketika seseorang mulai menerima emosinya, ia dapat lebih mudah mengenali apa yang sebenarnya dibutuhkan.



Misalnya, ia menyadari bahwa kemarahannya muncul karena merasa tidak dihargai. Ia memahami bahwa kecemasannya berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian. Ia juga dapat mengenali bahwa kesedihannya muncul karena kehilangan sesuatu yang berarti.



Pemahaman ini membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih jelas.



Daripada melampiaskan kemarahan melalui sindiran, ia dapat menyampaikan bahwa dirinya merasa terluka. Daripada menjauh ketika membutuhkan dukungan, ia dapat belajar meminta bantuan secara langsung.



Kemampuan ini juga dapat memperkuat hubungan dengan orang lain karena komunikasi menjadi lebih jujur dan tidak terlalu bergantung pada dugaan.



Dalam psikologi hubungan, rasa aman emosional memiliki peran penting dalam membangun kedekatan. Seseorang cenderung lebih mudah terbuka ketika merasa bahwa perasaannya tidak akan langsung ditertawakan, diremehkan, atau digunakan untuk menyerangnya.



Lingkungan yang menerima emosi juga dapat membantu seseorang mengembangkan rasa aman terhadap pengalaman internalnya sendiri.



Ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai masalah hanya karena sedang mengalami kesedihan atau ketakutan.



Namun, penting untuk membedakan antara menerima emosi dan membiarkan semua perilaku terjadi. Seseorang tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Merasa marah dapat dimengerti, tetapi menyakiti orang lain bukanlah sesuatu yang harus dibenarkan.



Penerimaan emosi justru membantu seseorang memisahkan perasaan dari tindakan, sehingga ia memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih respons yang sehat.



Bagaimana Cara Belajar Merasa Aman Bersama Emosi?



Kemampuan untuk menerima emosi tidak selalu muncul secara otomatis. Bagi sebagian orang, proses ini membutuhkan waktu, terutama jika mereka terbiasa tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan.



Namun, ada beberapa latihan sederhana yang dapat membantu mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan emosi.



1. Beri nama pada emosi yang sedang dirasakan



Ketika merasa tidak nyaman, cobalah mengenali perasaan tersebut secara lebih spesifik.



Apakah Anda sedang marah, kecewa, takut, malu, kesepian, atau merasa tidak dihargai?



Memberi nama pada emosi dapat membantu seseorang memahami pengalaman internalnya dengan lebih jelas.



2. Jangan langsung menghakimi perasaan sendiri



Hindari mengatakan bahwa Anda tidak seharusnya merasa sedih, takut, atau marah.



Cobalah menggantinya dengan kalimat seperti, "Saya sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman, dan saya boleh mengakuinya."



Mengakui emosi tidak berarti menyetujui semua tindakan yang muncul akibat emosi tersebut.



3. Perhatikan sensasi tubuh



Emosi sering disertai perubahan fisik.



Anda mungkin merasakan dada sesak, bahu menegang, perut tidak nyaman, atau napas menjadi lebih cepat.



Cobalah memperhatikan sensasi tersebut tanpa langsung menganggapnya sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi.



Jika sensasinya terasa sangat kuat atau mengkhawatirkan secara medis, jangan menganggapnya semata-mata sebagai emosi dan pertimbangkan untuk mencari bantuan kesehatan.



4. Berikan waktu sebelum bereaksi



Ketika emosi sedang intens, jangan terburu-buru mengambil keputusan atau menyampaikan sesuatu yang mungkin akan disesali.



Ambil jeda, atur napas, dan tunggu sampai Anda merasa lebih mampu berpikir dengan jernih.



5. Belajar mengungkapkan perasaan secara sehat



Jika merasa kecewa terhadap seseorang, cobalah menjelaskan pengalaman Anda tanpa langsung menyerang karakter orang tersebut.



Contohnya, "Saya merasa sedih ketika pembicaraan kita dihentikan begitu saja. Saya ingin kita bisa menyelesaikannya dengan lebih baik."



6. Pertimbangkan bantuan profesional jika emosi terasa terlalu berat



Jika pengalaman emosional berkaitan dengan trauma, kecemasan berat, depresi, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat sangat bermanfaat.



Pendekatan seperti terapi perilaku kognitif, terapi berbasis penerimaan, dan intervensi yang berfokus pada trauma dapat membantu seseorang memahami serta mengelola pengalaman emosional sesuai kebutuhannya.



Penerimaan emosi tidak harus dilakukan dengan memaksa diri menghadapi pengalaman yang terlalu berat sekaligus. Prosesnya perlu disesuaikan dengan kapasitas dan rasa aman seseorang.



Kesimpulan



Merasa aman untuk tetap bersama emosi merupakan kemampuan psikologis yang penting karena membantu seseorang mengubah cara memahami dan merespons pengalaman internalnya.



Ketika seseorang tidak lagi menganggap setiap emosi negatif sebagai ancaman, ia dapat belajar mengenali perasaan tanpa langsung melarikan diri. Ia juga dapat mengurangi kebiasaan menekan emosi, memahami respons tubuh, membentuk pola perilaku baru, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri maupun orang lain.



Hal ini berkaitan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi melalui pengalaman dan pembelajaran. Melalui latihan yang berulang, seseorang dapat mengembangkan cara yang lebih fleksibel dalam menghadapi emosi.



Namun, perubahan tersebut bukan berarti otak akan langsung menjadi tenang setiap kali seseorang menerima perasaannya. Emosi tetap dapat terasa kuat, dan proses belajar setiap orang berbeda.



Hal terpenting adalah memahami bahwa emosi bukan musuh yang harus selalu dikalahkan. Kesedihan tidak selalu berarti kelemahan, kemarahan tidak selalu berarti kehilangan kendali, dan kecemasan tidak selalu berarti ada bahaya.



Terkadang, perubahan terbesar justru dimulai ketika seseorang berhenti memusuhi apa yang sedang dirasakannya.



Ia belajar bahwa dirinya dapat merasa sedih tanpa kehilangan harapan, merasa takut tanpa harus menyerah, dan merasa kecewa tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri.



