JawaPos.com - Tidak semua orang menikmati pengalaman yang membuat jantung berdebar, tubuh menegang, atau pikiran dipenuhi rasa takut. Namun, ada sebagian orang yang justru sengaja mencari pengalaman semacam itu. Mereka menikmati menonton film horor, tertarik pada cerita pembunuhan misterius, menyukai rumah hantu, atau bahkan merasa tertantang untuk menaiki wahana ekstrem seperti roller coaster, permainan jatuh bebas, dan berbagai atraksi yang memacu adrenalin.

Hal yang menarik adalah bahwa aktivitas tersebut sebenarnya melibatkan pengalaman yang secara alami ingin dihindari manusia. Ketika merasa takut, tubuh biasanya memberikan respons untuk menghadapi atau menghindari ancaman. Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, napas berubah, dan perhatian menjadi lebih terpusat pada kemungkinan bahaya.



Namun, bagi orang yang menyukai sensasi ekstrem, respons tersebut justru dapat menjadi bagian yang menyenangkan dari pengalaman.



Mereka mungkin tertawa ketika melihat adegan menyeramkan, merasa puas setelah melewati rumah hantu, atau ingin mengulangi pengalaman menaiki roller coaster meskipun sebelumnya sempat berteriak ketakutan.



Dalam psikologi, ketertarikan terhadap pengalaman menakutkan dan menantang dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme, mulai dari pencarian sensasi, respons biologis terhadap ketakutan, pengelolaan emosi, hingga keinginan untuk menguji kemampuan diri.



Menariknya, seseorang yang menikmati film horor atau wahana ekstrem belum tentu menyukai bahaya dalam kehidupan nyata. Justru, banyak orang menikmati ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa situasinya memiliki batas keamanan dan mereka masih memiliki kendali untuk menghentikan pengalaman tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa seseorang senang menonton film horor atau menantang dirinya untuk menaiki wahana ekstrem.



1. Mereka Menikmati Sensasi Adrenalin dan Ketegangan yang Dihasilkan Tubuh



Salah satu alasan utama seseorang menyukai film horor dan wahana ekstrem adalah karena pengalaman tersebut menghasilkan sensasi fisiologis yang intens.



Ketika seseorang menghadapi sesuatu yang dianggap menakutkan, tubuh dapat mengaktifkan sistem saraf simpatik sebagai bagian dari respons menghadapi ancaman. Respons ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi atau menghindari bahaya.



Detak jantung meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, perhatian lebih terfokus, dan tubuh mengalami perubahan fisiologis yang berkaitan dengan pelepasan hormon serta neurotransmiter, termasuk adrenalin atau epinefrin.



Dalam kehidupan sehari-hari, respons seperti ini biasanya muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang benar-benar mengancam. Namun, dalam konteks hiburan, respons serupa dapat muncul ketika seseorang menonton adegan menegangkan atau menaiki wahana yang dirancang untuk memberikan sensasi ekstrem.



Misalnya, ketika menaiki roller coaster, seseorang mungkin merasakan perut seperti terangkat, jantung berdetak cepat, dan tubuh mengalami sensasi kehilangan kendali sesaat. Pengalaman tersebut dapat terasa menakutkan sekaligus menyenangkan.



Hal yang sama terjadi ketika menonton film horor. Adegan mengejutkan, suara yang tidak terduga, dan suasana yang mencekam dapat membuat tubuh memberikan respons kewaspadaan meskipun seseorang mengetahui bahwa dirinya hanya sedang menonton film.



Bagi sebagian orang, perubahan kondisi tubuh tersebut terasa menyenangkan karena memberikan pengalaman yang berbeda dari rutinitas sehari-hari.



Kehidupan normal sering kali memiliki pola yang dapat diprediksi. Seseorang bangun pagi, bekerja, menyelesaikan tugas, beristirahat, dan menjalani aktivitas yang relatif sama. Pengalaman ekstrem memberikan perubahan intensitas emosi yang membuat kehidupan terasa lebih menarik untuk sementara waktu.



Dalam psikologi kepribadian, ketertarikan terhadap pengalaman baru, intens, dan menggugah dapat berkaitan dengan sensation seeking, yaitu kecenderungan mencari pengalaman yang bervariasi, baru, dan kuat secara sensoris maupun emosional.



Orang dengan kecenderungan pencarian sensasi yang tinggi mungkin lebih menikmati aktivitas seperti olahraga ekstrem, permainan menantang, atau hiburan yang menimbulkan ketegangan.



Namun, bukan berarti semua orang yang menyukai film horor memiliki kepribadian yang sama. Ketertarikan terhadap sensasi ekstrem dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengalaman, preferensi pribadi, dan cara seseorang memandang risiko.



Bagi mereka, rasa takut yang muncul dalam situasi terkendali bukan sekadar sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga pengalaman yang memberikan sensasi berbeda.



2. Mereka Menikmati Ketakutan karena Mengetahui Bahwa Situasinya Sebenarnya Aman



Ada perbedaan besar antara mengalami ketakutan dalam situasi berbahaya dan mengalami ketakutan dalam situasi yang dirancang untuk hiburan.



Ketika seseorang menonton film horor, ia mungkin melihat sosok menyeramkan, pembunuhan, atau kejadian supernatural. Namun, di balik semua itu, ia mengetahui bahwa dirinya sedang duduk di ruang keluarga atau bioskop.



Begitu pula ketika menaiki roller coaster. Tubuh mungkin merasakan sensasi seperti sedang jatuh dari ketinggian, tetapi seseorang mengetahui bahwa wahana tersebut dirancang dengan sistem keselamatan tertentu dan dioperasikan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.



Perbedaan antara persepsi ancaman dan pengetahuan tentang keamanan inilah yang membuat pengalaman tersebut dapat dinikmati.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan konsep recreational fear atau ketakutan rekreasional. Istilah ini menggambarkan pengalaman takut yang sengaja dicari seseorang dalam konteks yang dianggap aman dan terkendali.



Ketakutan rekreasional dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk merasakan respons emosional yang intens tanpa harus menghadapi konsekuensi seperti ketika berada dalam bahaya nyata.



Misalnya, seseorang mungkin sangat menikmati film tentang rumah berhantu, tetapi tidak ingin benar-benar memasuki bangunan terbengkalai yang berisiko runtuh.



Ia menyukai sensasi ketakutannya, bukan bahaya yang sesungguhnya.



Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak orang bisa tertawa setelah mengalami kejutan dalam rumah hantu. Ketika menyadari bahwa ancaman yang dirasakan ternyata merupakan bagian dari permainan, ketegangan dapat berubah menjadi kelegaan dan kegembiraan.



Ada semacam kontras antara apa yang sempat dipikirkan tubuh dan apa yang sebenarnya diketahui oleh pikiran.



Kontras tersebut dapat membuat pengalaman menjadi lebih menarik.



Namun, rasa aman tetap menjadi faktor penting. Jika seseorang benar-benar merasa terancam, kehilangan kendali, atau tidak percaya terhadap sistem keselamatan, pengalaman tersebut bisa berubah dari menyenangkan menjadi sangat menakutkan.



Dengan kata lain, banyak orang menikmati ketakutan justru karena mereka mengetahui bahwa ketakutan itu memiliki batas.



3. Mereka Ingin Menguji Keberanian dan Membuktikan Kemampuan Menghadapi Rasa Takut



Tidak semua orang menaiki wahana ekstrem hanya untuk mendapatkan sensasi adrenalin. Sebagian orang melakukannya karena ingin menguji keberanian dan mengetahui sejauh mana dirinya mampu menghadapi ketakutan.



Bagi mereka, menaiki roller coaster yang sebelumnya dihindari, memasuki rumah hantu, atau mencoba aktivitas menantang dapat menjadi pengalaman pribadi yang memberikan kepuasan.



Sebelum mencoba, mungkin muncul banyak keraguan. Mereka takut jatuh, takut kehilangan kendali, atau khawatir tidak mampu menyelesaikan aktivitas tersebut.



Namun, ketika akhirnya berhasil melakukannya, muncul perasaan bangga karena telah melewati sesuatu yang sebelumnya dianggap menakutkan.



Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan dan menghadapi tantangan tertentu.



Konsep self-efficacy yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa pengalaman keberhasilan dalam menyelesaikan suatu tantangan dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap kemampuannya.



Misalnya, seseorang yang awalnya takut menaiki roller coaster mungkin akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Setelah perjalanan selesai, ia menyadari bahwa dirinya mampu menghadapi ketakutan yang sebelumnya terasa sangat besar.



Pengalaman tersebut dapat memberikan rasa pencapaian.



Bukan berarti setelah itu ia akan langsung berani melakukan semua hal ekstrem. Namun, ia mungkin menjadi lebih percaya diri ketika menghadapi tantangan serupa.



Ada pula unsur pembuktian terhadap diri sendiri. Seseorang mungkin ingin mengetahui apakah dirinya benar-benar tidak mampu menghadapi ketakutan atau selama ini hanya terlalu banyak membayangkan kemungkinan buruk.



Ketika berhasil melewati pengalaman tersebut, ia mendapatkan bukti nyata bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap sulit.



Hal yang menarik adalah bahwa keberanian tidak selalu berarti tidak merasa takut.



Seseorang bisa saja berteriak, gemetar, dan merasa sangat tegang ketika menaiki wahana ekstrem, tetapi tetap merasa puas karena berhasil menjalaninya.



Bagi sebagian orang, pengalaman seperti ini menjadi pengingat bahwa rasa takut tidak selalu harus menjadi alasan untuk menghindari setiap tantangan.



4. Mereka Menyukai Perubahan Emosi dari Ketegangan Menuju Kelegaan



Salah satu bagian paling menarik dari menonton film horor atau menaiki wahana ekstrem bukan hanya rasa takutnya, tetapi juga perasaan lega yang muncul setelah pengalaman tersebut berakhir.



Ketika menonton film horor, seseorang mungkin merasa tegang sepanjang adegan. Ia menunggu sesuatu yang buruk terjadi, memperhatikan setiap suara, dan mencoba menebak apa yang akan muncul berikutnya.



Ketika adegan menegangkan akhirnya selesai, tubuh mulai merasa lebih rileks. Ketegangan berkurang dan muncul perasaan lega.



Pada beberapa orang, perubahan emosi yang kontras ini justru menjadi bagian paling menyenangkan.



Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat dipahami melalui konsep contrast effect atau efek kontras emosional. Perasaan yang muncul setelah mengalami ketegangan dapat terasa lebih kuat karena dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.



Misalnya, seseorang yang baru saja melewati wahana jatuh bebas mungkin tertawa keras ketika turun. Ia merasa lega, bersemangat, dan puas karena pengalaman yang menakutkan ternyata sudah selesai.



Perasaan setelah pengalaman tersebut bisa terasa lebih menyenangkan karena tubuh sebelumnya berada dalam kondisi terangsang dan waspada.



Ada juga penjelasan melalui excitation transfer theory yang dikembangkan oleh Dolf Zillmann. Teori ini menjelaskan bahwa respons fisiologis yang masih tersisa setelah suatu rangsangan emosional dapat memengaruhi intensitas pengalaman emosional berikutnya.



Dalam konteks hiburan, ketegangan yang belum sepenuhnya mereda dapat membuat pengalaman menyenangkan setelahnya terasa lebih intens.



Misalnya, seseorang yang baru saja melewati adegan menegangkan dalam film horor mungkin merasa sangat lega ketika karakter utama berhasil lolos. Perasaan tersebut bisa lebih kuat dibandingkan ketika ia menonton adegan biasa tanpa ketegangan sebelumnya.



Hal serupa dapat terjadi setelah menaiki wahana ekstrem. Ketika perjalanan selesai, seseorang mungkin merasakan kegembiraan yang bercampur dengan kelegaan.



Inilah salah satu alasan mengapa orang terkadang ingin mengulangi pengalaman yang sama. Mereka bukan hanya menikmati ketakutan, tetapi juga menyukai perubahan emosi yang terjadi setelahnya.



Ketegangan memberikan pengalaman intens, sedangkan kelegaan memberikan kesempatan untuk menikmati bahwa ancaman tersebut telah berlalu.



5. Mereka Menggunakan Film Horor dan Aktivitas Ekstrem sebagai Cara Menghadapi Emosi dalam Lingkungan Terkendali



Film horor dan wahana ekstrem juga dapat memberikan kesempatan untuk mengalami emosi yang kuat tanpa harus menghadapi masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam kehidupan normal, seseorang mungkin harus mengendalikan emosinya ketika bekerja, berkomunikasi, menghadapi tanggung jawab, atau menyelesaikan konflik.



Namun, ketika menonton film horor atau mencoba wahana ekstrem, ia dapat memberikan ruang bagi dirinya untuk merasakan ketakutan secara langsung.



Ia tidak harus selalu terlihat tenang, rasional, atau mampu mengendalikan ekspresi.



Seseorang boleh berteriak, menutup mata, tertawa gugup, atau memegang erat tangan temannya ketika menghadapi adegan menyeramkan.



Pengalaman tersebut dapat memberikan kesempatan untuk mengenali bagaimana dirinya bereaksi ketika merasa takut.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan pengalaman emosional dan kemampuan regulasi emosi. Regulasi emosi merupakan proses ketika seseorang memengaruhi bagaimana emosi muncul, dirasakan, dan diekspresikan.



Menonton film horor dalam lingkungan yang dianggap aman juga dapat menjadi pengalaman untuk menghadapi rangsangan menakutkan secara bertahap. Seseorang dapat mengamati bagaimana ketegangan muncul, bagaimana pikirannya bereaksi, dan bagaimana perasaannya berubah ketika situasi selesai.



Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut memberikan kepuasan karena mereka mampu bertahan menghadapi sesuatu yang menimbulkan ketakutan.



Namun, perlu dipahami bahwa menonton film horor tidak otomatis menjadi terapi untuk mengatasi kecemasan atau trauma. Respons setiap orang berbeda, dan bagi individu tertentu, konten menakutkan justru dapat meningkatkan kecemasan atau memunculkan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan.



Hal yang sama berlaku pada wahana ekstrem. Pengalaman tersebut mungkin menyenangkan bagi sebagian orang, tetapi bisa sangat membebani bagi orang lain.



Yang terpenting adalah seseorang memiliki kebebasan untuk memilih tingkat tantangan yang sesuai dengan kenyamanan dan kondisinya.



Menghadapi ketakutan tidak selalu berarti harus memaksakan diri melakukan sesuatu yang ekstrem. Terkadang, memahami batas diri dan memilih untuk tidak melanjutkan juga merupakan bentuk pengelolaan emosi yang sehat.



6. Mereka Menikmati Pengalaman Baru, Ketidakpastian, dan Tantangan yang Berbeda dari Rutinitas



Sebagian orang menyukai film horor dan wahana ekstrem karena pengalaman tersebut menawarkan sesuatu yang tidak mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari.



Rutinitas yang terlalu mudah diprediksi dapat membuat sebagian orang merasa bosan. Mereka mungkin ingin mencoba sesuatu yang baru, melihat reaksi diri sendiri, dan mendapatkan pengalaman yang lebih intens.



Film horor menawarkan ketidakpastian melalui alur cerita, suara misterius, kejutan, dan situasi yang sulit ditebak. Sementara itu, wahana ekstrem menawarkan pengalaman sensoris seperti kecepatan, ketinggian, perubahan arah, dan sensasi jatuh.



Kedua aktivitas tersebut memberikan stimulasi yang berbeda dari aktivitas sehari-hari.



Dalam psikologi kepribadian, hal ini dapat berkaitan dengan openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman, salah satu dimensi dalam model kepribadian Big Five.



Orang dengan tingkat keterbukaan terhadap pengalaman yang relatif tinggi cenderung lebih tertarik mengeksplorasi gagasan, pengalaman, dan hal-hal baru.



Namun, keterbukaan terhadap pengalaman tidak sama dengan keberanian mengambil risiko. Seseorang bisa sangat menyukai cerita horor, misteri, dan pengalaman artistik yang menegangkan tanpa ingin mencoba aktivitas fisik yang berbahaya.



Selain itu, sebagian orang memiliki kecenderungan mencari sensasi atau sensation seeking. Mereka lebih tertarik pada pengalaman yang memberikan stimulasi kuat dan variasi emosional.



Misalnya, seseorang mungkin merasa bosan dengan aktivitas hiburan yang sama setiap akhir pekan. Ia kemudian memilih menonton film horor, mencoba wahana baru, atau mengunjungi tempat hiburan yang menawarkan pengalaman berbeda.



Bagi orang tersebut, aktivitas ekstrem memberikan kesempatan untuk keluar dari rutinitas dan menciptakan pengalaman yang dapat dikenang.



Ketika pengalaman itu berhasil dilalui, ia mungkin memiliki cerita baru untuk dibagikan kepada teman atau keluarga.



Hal ini juga dapat menjadi bagian dari identitas pribadi. Seseorang mungkin merasa bahwa dirinya adalah orang yang suka mencoba hal baru, menikmati tantangan, dan tidak keberatan menghadapi pengalaman yang tidak biasa.



Namun, menyukai pengalaman baru tidak berarti seseorang harus selalu memilih aktivitas yang semakin berbahaya. Tantangan dapat dinikmati tanpa harus mengabaikan keselamatan.



Mengapa Tidak Semua Orang Menyukai Film Horor atau Wahana Ekstrem?



Meskipun ada orang yang sangat menikmati pengalaman menakutkan, ada pula yang merasa tidak nyaman hanya dengan melihat adegan menyeramkan atau membayangkan menaiki wahana ekstrem.



Perbedaan ini merupakan hal yang wajar karena setiap orang memiliki karakteristik psikologis, pengalaman, sensitivitas, dan preferensi yang berbeda.



Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap suara keras, kejutan mendadak, atau rangsangan visual yang intens. Ada pula yang tidak menikmati sensasi kehilangan kendali, terutama ketika berada di ketinggian atau menghadapi gerakan cepat.



Pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi respons seseorang. Individu yang pernah mengalami kejadian menakutkan mungkin memiliki reaksi berbeda terhadap situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman tersebut.



Selain itu, tingkat kebutuhan seseorang terhadap stimulasi juga berbeda. Ada orang yang merasa cukup puas dengan hiburan yang tenang, sedangkan orang lain lebih menyukai aktivitas yang memberikan sensasi kuat.



Tidak ada satu preferensi yang secara otomatis lebih baik daripada yang lain.



Menyukai film horor tidak membuat seseorang lebih berani daripada orang yang menghindarinya. Begitu pula, menolak menaiki roller coaster bukan berarti seseorang memiliki mental yang lemah.



Setiap orang memiliki cara sendiri untuk menikmati hiburan dan menghadapi ketakutan.



Penutup



Ketertarikan terhadap film horor dan wahana ekstrem memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan rasa takut sebenarnya cukup kompleks.



Dalam kehidupan nyata, rasa takut sering menjadi sinyal untuk menghindari ancaman. Namun, ketika ketakutan muncul dalam lingkungan hiburan yang dianggap aman dan terkendali, pengalaman tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan.



Seseorang mungkin menikmati adrenalin, ingin menguji keberanian, menyukai perubahan emosi dari ketegangan menuju kelegaan, atau sekadar ingin merasakan pengalaman baru yang berbeda dari rutinitas.



Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu berusaha menghindari semua perasaan tidak nyaman. Dalam kondisi tertentu, seseorang justru bersedia mendekati ketakutan karena mengetahui bahwa pengalaman tersebut dapat memberikan kepuasan, kegembiraan, dan rasa pencapaian.



Menariknya, seseorang tidak harus menjadi pemberani sepanjang waktu untuk menikmati aktivitas semacam ini. Ia bisa merasa takut, berteriak, menutup mata, dan tetap menganggap pengalaman tersebut menyenangkan.



Pada akhirnya, menyukai film horor atau wahana ekstrem bukan semata-mata tentang menyukai bahaya. Bagi banyak orang, hal tersebut merupakan cara menikmati ketegangan, mengeksplorasi batas kenyamanan, dan merasakan emosi yang berbeda dalam situasi yang terkendali.



