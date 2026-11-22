JawaPos.com - Ada momen dalam hidup ketika seseorang harus mengambil keputusan penting, menyampaikan pendapat, mempertahankan prinsip, atau melangkah menuju sesuatu yang sebenarnya sudah lama diinginkan. Secara logis, ia mungkin sudah mempersiapkan diri. Ia tahu apa yang harus dilakukan, memahami kemampuannya, bahkan memiliki pengalaman yang cukup. Namun, ketika kesempatan itu benar-benar datang, sesuatu di dalam dirinya berubah.

Keraguan mulai muncul. Pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Keputusan yang sebelumnya terasa tepat mendadak terlihat berisiko. Seseorang yang biasanya mampu berpikir jernih justru merasa kehilangan keyakinan terhadap penilaiannya sendiri.



Fenomena ini cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Tidak memercayai diri sendiri pada momen paling menentukan bukan selalu berarti seseorang tidak memiliki kemampuan atau keberanian. Terkadang, hal tersebut berkaitan dengan pengalaman masa lalu, pola pikir yang terbentuk sejak lama, ketakutan terhadap penilaian orang lain, hingga cara otak merespons tekanan.



Kepercayaan terhadap diri sendiri juga bukan sesuatu yang selalu stabil. Seseorang bisa merasa yakin ketika situasi berjalan normal, tetapi kehilangan keyakinan ketika menghadapi konsekuensi yang besar. Semakin penting sebuah keputusan, semakin besar pula kemungkinan munculnya konflik antara apa yang sebenarnya diyakini dan apa yang ditakuti.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam alasan mengapa kamu mungkin tidak memercayai diri sendiri ketika menghadapi momen paling menentukan menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Terlalu Sering Meragukan Penilaian Sendiri karena Pengalaman Masa Lalu



Salah satu alasan seseorang sulit memercayai dirinya sendiri adalah pengalaman masa lalu yang membuatnya mempertanyakan kemampuan mengambil keputusan.



Mungkin dahulu kamu pernah memilih sesuatu yang ternyata berakhir buruk. Kamu pernah mempercayai seseorang yang mengecewakan, mengambil kesempatan yang tidak berjalan sesuai harapan, atau membuat keputusan yang kemudian disesali. Pengalaman tersebut bisa meninggalkan kesan emosional yang lebih kuat daripada pelajaran rasional yang sebenarnya dapat diambil.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan pembelajaran dari pengalaman dan bagaimana ingatan emosional memengaruhi keputusan berikutnya.



Ketika menghadapi situasi serupa, pikiran dapat secara otomatis mengingat pengalaman negatif sebelumnya. Akibatnya, kamu tidak hanya mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi, tetapi juga membayangkan kemungkinan mengulangi kesalahan yang sama.



Misalnya, kamu mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek penting. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai. Namun, karena pernah gagal menjalankan tanggung jawab serupa, muncul pikiran bahwa kamu mungkin tidak cukup kompeten.



Akhirnya, pengalaman lama menjadi ukuran untuk menilai kemampuan saat ini.



Masalahnya, kegagalan sebelumnya tidak selalu mencerminkan kapasitas dirimu sekarang. Kamu mungkin sudah berkembang, memperoleh pengetahuan baru, dan memiliki keterampilan yang lebih baik. Namun, pikiran masih memperlakukan dirimu seolah-olah kamu adalah orang yang sama seperti ketika kegagalan itu terjadi.



Kondisi ini dapat membuat seseorang terlalu berhati-hati, menunda keputusan, atau bahkan menghindari kesempatan yang sebenarnya mampu ia hadapi.



Bagaimana mengatasinya?



Mulailah membedakan antara pengalaman masa lalu dan keadaan saat ini. Ketika keraguan muncul, tanyakan kepada diri sendiri apakah ketakutan tersebut didasarkan pada bukti nyata atau hanya berasal dari pengalaman yang belum sepenuhnya diproses.



Ingatlah bahwa pengalaman buruk dapat menjadi sumber pembelajaran, bukan identitas permanen. Kamu tidak harus membuktikan bahwa dirimu tidak pernah salah. Kamu hanya perlu menyadari bahwa kemampuanmu untuk belajar dan berkembang tetap ada.



2. Kamu Terlalu Takut Membuat Kesalahan dan Mengecewakan Orang Lain



Sebagian orang tidak kehilangan kepercayaan diri karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka justru kehilangan keyakinan karena terlalu takut terhadap konsekuensi apabila keputusan mereka ternyata salah.



Ketakutan tersebut sering kali semakin kuat ketika keputusan yang diambil melibatkan orang lain. Kamu mungkin merasa bahwa pilihanmu tidak hanya akan memengaruhi kehidupan sendiri, tetapi juga harapan keluarga, pasangan, teman, rekan kerja, atau orang-orang yang menggantungkan kepercayaan kepadamu.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan perfeksionisme dan ketakutan terhadap evaluasi negatif.



Orang dengan kecenderungan perfeksionistik sering menetapkan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Mereka bukan hanya ingin melakukan sesuatu dengan baik, tetapi merasa harus melakukannya tanpa kesalahan.



Akibatnya, setiap keputusan terasa seperti ujian terhadap harga diri.



Ketika harus memilih, mereka tidak hanya berpikir tentang kemungkinan keberhasilan. Mereka juga membayangkan rasa malu, kritik, penolakan, dan kekecewaan apabila hasilnya tidak sesuai harapan.



Sebagai contoh, seseorang ingin meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan hidupnya. Ia sudah mempertimbangkan berbagai hal dan mengetahui bahwa perubahan mungkin diperlukan. Namun, ia terus mengurungkan niat karena takut dianggap tidak bertanggung jawab atau mengecewakan orang-orang di sekitarnya.



Pada akhirnya, pendapat orang lain menjadi lebih dominan daripada penilaian pribadi.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa membuat keputusan yang baik tidak berarti menjamin hasil yang sempurna. Bahkan keputusan yang paling matang sekalipun tetap mengandung ketidakpastian.



Kamu tidak dapat mengendalikan seluruh konsekuensi dari setiap pilihan. Namun, kamu dapat mengendalikan seberapa serius kamu mempertimbangkan pilihan tersebut sebelum mengambil tindakan.



Bagaimana mengatasinya?



Latih diri untuk menerima bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Alih-alih bertanya apakah semua orang akan menyetujui pilihanmu, cobalah bertanya apakah keputusan tersebut masuk akal berdasarkan informasi, nilai, dan kebutuhan yang kamu miliki.



Kamu boleh mempertimbangkan perasaan orang lain tanpa menjadikan persetujuan mereka sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan arah hidupmu.



3. Kamu Terbiasa Mencari Validasi Sebelum Memercayai Keputusan Sendiri



Ada orang yang sebenarnya memiliki pendapat sendiri, tetapi sulit merasa yakin sebelum mendapatkan persetujuan dari orang lain.



Mereka sering meminta saran, mengulang pertanyaan yang sama kepada beberapa orang, atau terus mencari pendapat tambahan meskipun sebenarnya sudah mengetahui apa yang ingin dilakukan.



Mendapatkan perspektif lain tentu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, meminta masukan dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih matang. Namun, masalah muncul ketika validasi dari orang lain menjadi syarat utama untuk memercayai diri sendiri.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan ketergantungan terhadap persetujuan sosial dan rendahnya keyakinan terhadap penilaian pribadi.



Seseorang mungkin tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya terbiasa mencari pengakuan sebelum melakukan sesuatu. Bisa jadi pendapatnya dahulu sering diabaikan, pilihannya terlalu banyak dikritik, atau ia hanya mendapatkan penghargaan ketika berhasil memenuhi harapan orang lain.



Lama-kelamaan, ia belajar bahwa keputusan pribadi belum tentu aman untuk dipercaya.



Akibatnya, ketika menghadapi situasi penting, ia merasa perlu mendapatkan kepastian dari orang lain terlebih dahulu.



Misalnya, kamu ingin menerima tawaran pekerjaan baru. Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, kamu sebenarnya sudah memiliki kecenderungan untuk menerima. Namun, kamu terus bertanya kepada banyak orang karena takut keputusan tersebut tidak tepat.



Setiap orang memberikan pendapat berbeda. Alih-alih semakin yakin, kamu justru semakin bingung.



Inilah salah satu dampak ketika validasi eksternal terlalu mendominasi proses pengambilan keputusan. Semakin sering seseorang menyerahkan penilaiannya kepada orang lain, semakin sedikit kesempatan yang ia miliki untuk membangun kepercayaan terhadap pertimbangannya sendiri.



Bagaimana mengatasinya?



Mulailah dengan memberikan ruang bagi pendapat pribadi sebelum meminta masukan dari orang lain.



Tuliskan apa yang sebenarnya kamu inginkan, alasan di balik pilihan tersebut, dan risiko yang bersedia kamu tanggung. Setelah itu, carilah masukan yang relevan tanpa harus mengikuti seluruh pendapat yang diberikan.



Kamu perlu memahami bahwa meminta saran adalah bentuk keterbukaan, sedangkan menyerahkan seluruh keputusan kepada orang lain dapat membuatmu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian psikologis.



4. Kamu Mengalami Kecemasan yang Membuat Pikiran Sulit Melihat Situasi Secara Objektif



Ketika menghadapi momen penting, tubuh dan pikiran dapat memberikan respons yang berbeda dibandingkan ketika berada dalam situasi biasa.



Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, perhatian menjadi lebih sempit, dan pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan. Bahkan, sesuatu yang sebenarnya sederhana dapat terasa jauh lebih mengancam ketika tekanan emosional meningkat.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan respons stres dan kecemasan.



Ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam, sistem tubuh dapat mengaktifkan respons stres. Perubahan fisiologis tersebut membantu seseorang mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Namun, ketika kecemasan terlalu tinggi, kemampuan untuk berpikir fleksibel dan mengevaluasi informasi dapat terganggu.



Penelitian mengenai kecemasan dan fungsi kognitif menunjukkan bahwa kekhawatiran berlebihan dapat menghabiskan sumber daya perhatian dan memori kerja.



Itulah sebabnya seseorang yang sebenarnya memahami suatu persoalan bisa mendadak kesulitan berpikir ketika harus mengambil keputusan penting.



Sebagai contoh, seorang karyawan sudah mempersiapkan presentasi selama berminggu-minggu. Ia memahami materi, mengetahui data yang akan disampaikan, dan mampu menjelaskan gagasannya dengan baik.



Namun, ketika harus berbicara di hadapan para pimpinan, pikirannya dipenuhi ketakutan.



Bagaimana jika jawabannya salah? Bagaimana jika mereka menganggapnya tidak kompeten? Bagaimana jika ia tiba-tiba lupa semua materi?



Kecemasan tersebut membuatnya semakin sulit mengakses kemampuan yang sebenarnya sudah dimiliki.



Pada situasi seperti ini, seseorang mungkin menganggap dirinya tidak cukup pintar atau tidak memiliki kemampuan. Padahal, persoalan utamanya bisa jadi bukan kekurangan kompetensi, melainkan tekanan emosional yang terlalu besar.



Bagaimana mengatasinya?



Cobalah mengenali respons tubuh ketika kecemasan mulai meningkat. Berikan jeda sebelum mengambil keputusan, atur pernapasan secara perlahan, dan fokuskan perhatian pada informasi yang benar-benar tersedia.



Kamu juga dapat membagi keputusan besar menjadi beberapa langkah kecil agar situasi tidak terasa terlalu membebani.



Yang tidak kalah penting, jangan menjadikan perasaan cemas sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu. Merasa gugup ketika menghadapi sesuatu yang penting merupakan pengalaman manusiawi. Keberanian tidak selalu berarti tidak merasa takut, tetapi tetap mampu bertindak secara terukur meskipun rasa takut hadir.



5. Kamu Terlalu Banyak Membayangkan Kemungkinan Buruk hingga Kehilangan Keyakinan



Ada perbedaan antara mempersiapkan diri menghadapi risiko dan terus-menerus membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi.



Orang yang tidak memercayai dirinya sendiri sering terjebak dalam berbagai skenario negatif. Mereka memikirkan kemungkinan gagal, kehilangan sesuatu, membuat orang lain kecewa, atau menghadapi konsekuensi yang sebenarnya belum memiliki dasar kuat.



Dalam psikologi kognitif, pola ini dapat berkaitan dengan catastrophizing atau kecenderungan membayangkan hasil terburuk dari suatu keadaan.



Pola pikir tersebut membuat seseorang menilai situasi berdasarkan kemungkinan yang paling menakutkan, bukan berdasarkan keseluruhan bukti yang tersedia.



Misalnya, kamu ingin memulai bisnis kecil. Kamu sudah melakukan riset, memiliki rencana sederhana, dan mengetahui siapa calon pelangganmu. Namun, pikiran mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk.



Bagaimana jika tidak ada yang membeli? Bagaimana jika modal habis? Bagaimana jika orang-orang menertawakan usahamu? Bagaimana jika keputusan ini menjadi kesalahan terbesar dalam hidupmu?



Semakin banyak kemungkinan buruk yang dibayangkan, semakin sulit bagimu untuk melihat peluang yang sebenarnya tersedia.



Kamu akhirnya merasa bahwa tidak mengambil tindakan adalah pilihan paling aman.



Namun, menghindari keputusan bukan berarti menghilangkan seluruh risiko. Terkadang, hal itu justru membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang.



Kebiasaan memikirkan terlalu banyak kemungkinan juga dapat berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan menerima bahwa tidak semua hal dapat diketahui atau dipastikan sejak awal.



Orang yang memiliki kecenderungan ini sering merasa perlu mendapatkan kepastian sebelum bertindak. Padahal, dalam kehidupan nyata, banyak keputusan harus diambil ketika informasi yang tersedia belum sempurna.



Bagaimana mengatasinya?



Cobalah membedakan tiga hal: kemungkinan, probabilitas, dan fakta.



Sesuatu yang mungkin terjadi belum tentu memiliki kemungkinan besar untuk terjadi. Sementara itu, sesuatu yang kamu takutkan belum tentu merupakan gambaran akurat tentang masa depan.



Ketika pikiran negatif muncul, tanyakan beberapa hal berikut:



Apa bukti nyata yang mendukung kekhawatiran ini?



Apakah ada kemungkinan lain yang lebih realistis?



Jika hal buruk benar-benar terjadi, langkah apa yang dapat saya lakukan?



Apakah saya sedang mempertimbangkan risiko atau sekadar membayangkan ketakutan?



Dengan cara tersebut, kamu dapat belajar menghadapi ketidakpastian tanpa harus membiarkan ketakutan mengendalikan seluruh keputusan.



6. Kamu Belum Memiliki Pengalaman yang Cukup dalam Memegang Kepercayaan terhadap Diri Sendiri



Kepercayaan diri sering kali dianggap sebagai sesuatu yang harus muncul sebelum seseorang mengambil tindakan. Padahal, dalam banyak situasi, kepercayaan terhadap kemampuan diri justru berkembang melalui pengalaman bertindak.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura.



Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.



Konsep ini berbeda dari sekadar merasa percaya diri. Seseorang dapat memiliki penilaian positif terhadap dirinya secara umum, tetapi masih meragukan kemampuan untuk menghadapi tugas tertentu.



Menurut teori Bandura, salah satu sumber penting self-efficacy adalah pengalaman keberhasilan langsung atau mastery experiences.



Artinya, ketika seseorang berhasil menyelesaikan tantangan, pengalaman tersebut dapat memperkuat keyakinannya bahwa ia mampu menghadapi tantangan serupa pada masa mendatang.



Sebaliknya, apabila seseorang terlalu sering menghindari situasi yang menantang karena takut gagal, ia kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman yang dapat memperkuat keyakinan terhadap dirinya sendiri.



Misalnya, kamu ingin menyampaikan pendapat dalam rapat, tetapi selalu memilih diam karena takut dikritik. Setiap kali kesempatan muncul, kamu menghindarinya. Akibatnya, kamu tidak pernah memperoleh pengalaman bahwa pendapatmu sebenarnya dapat diterima dan dihargai.



Lama-kelamaan, kamu semakin yakin bahwa berbicara di hadapan orang lain bukanlah sesuatu yang mampu kamu lakukan.



Padahal, keyakinan tersebut mungkin terbentuk bukan karena kamu tidak memiliki kemampuan, melainkan karena belum cukup sering memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berlatih.



Hal serupa dapat terjadi ketika seseorang ingin memulai hubungan baru, mengambil tanggung jawab lebih besar, mengembangkan karier, atau mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan.



Kepercayaan terhadap diri sendiri tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Ia sering berkembang melalui serangkaian pengalaman kecil yang membuktikan bahwa kamu mampu menghadapi tantangan.



Bagaimana mengatasinya?



Mulailah membangun kepercayaan diri melalui tindakan kecil yang realistis.



Jika kamu takut mengambil keputusan, berlatihlah menentukan pilihan sederhana tanpa terus-menerus meminta persetujuan orang lain. Jika kamu takut berbicara, mulailah dengan menyampaikan pendapat dalam kelompok kecil.



Catat setiap kemajuan yang berhasil kamu capai. Jangan hanya mengingat kegagalan, tetapi berikan perhatian yang sama terhadap pengalaman ketika kamu berhasil menghadapi sesuatu yang sebelumnya terasa sulit.



Semakin banyak pengalaman positif yang kamu kumpulkan, semakin banyak pula bukti nyata yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.



Belajar Memercayai Diri Sendiri Ketika Keputusan Benar-Benar Dibutuhkan



Tidak memercayai diri sendiri pada momen paling menentukan bukan berarti kamu lemah, tidak kompeten, atau tidak memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan baik.



Terkadang, keraguan muncul karena kamu terlalu lama hidup dengan standar yang menuntut kesempurnaan. Terkadang, pengalaman masa lalu membuatmu takut mengulangi kesalahan. Ada pula saat ketika kecemasan, kebutuhan akan validasi, dan ketidakpastian membuatmu kesulitan mendengarkan penilaian sendiri.



Namun, satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kepercayaan terhadap diri sendiri tidak berarti selalu yakin bahwa setiap keputusanmu benar.



Memercayai diri sendiri berarti menyadari bahwa kamu mampu mempertimbangkan pilihan, belajar dari informasi yang tersedia, menerima kemungkinan kesalahan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh jawaban sebelum melangkah. Kamu juga tidak perlu memastikan bahwa semua orang akan menyetujui pilihanmu.



Ada kalanya kamu perlu berhenti mencari kepastian dari luar dan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya sudah kamu ketahui tentang dirimu sendiri.



Jika selama ini kamu selalu meragukan diri sendiri ketika kesempatan besar datang, cobalah mengubah pertanyaan yang biasa kamu ajukan.



Daripada terus bertanya, "Bagaimana jika saya gagal?", cobalah bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari jika saya berani mencoba?"



Daripada berpikir, "Bagaimana jika orang lain tidak setuju?", tanyakan, "Apakah keputusan ini sesuai dengan nilai dan tujuan yang ingin saya jalani?"



Dan daripada menunggu sampai merasa benar-benar siap, berikan kesempatan kepada dirimu untuk berkembang melalui pengalaman.



Pada akhirnya, kepercayaan terhadap diri sendiri bukan tentang menghilangkan seluruh keraguan. Kepercayaan itu tumbuh ketika kamu berhenti menjadikan keraguan sebagai satu-satunya alasan untuk tidak bergerak.



Mungkin kamu tidak selalu dapat mengendalikan hasil dari setiap keputusan. Namun, kamu dapat belajar untuk tidak terus-menerus meninggalkan dirimu sendiri hanya karena takut menghadapi kemungkinan yang belum terjadi.



