JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa satu komentar buruk bisa terus teringat sepanjang hari, sementara sepuluh pujian justru mudah terlupakan? Atau ketika menghadapi situasi yang belum pasti, pikiran Anda lebih cepat membayangkan kemungkinan terburuk daripada kemungkinan yang menyenangkan?

Fenomena seperti ini cukup umum terjadi. Banyak orang merasa pikirannya lebih mudah tertuju pada kesalahan, ancaman, penolakan, kegagalan, dan berbagai kemungkinan buruk. Bahkan ketika kehidupan sedang berjalan dengan baik, otak terkadang tetap mencari sesuatu yang perlu dikhawatirkan.



Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan beberapa mekanisme mental, salah satunya disebut negativity bias atau bias negatif. Istilah ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk memberikan perhatian, bobot, dan respons emosional yang lebih besar terhadap pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif dengan intensitas yang sebanding.



Namun, mengapa otak melakukan hal tersebut? Apakah manusia memang secara alami lebih tertarik pada hal-hal buruk? Dan mengapa pikiran negatif terkadang terasa begitu sulit dihentikan?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam alasan mengapa otak kerap menyukai atau lebih mudah memikirkan hal-hal negatif menurut psikologi.



1. Otak Dirancang untuk Lebih Peka terhadap Ancaman daripada Kenyamanan



Salah satu alasan utama mengapa pikiran manusia mudah tertuju pada hal-hal negatif adalah karena otak memiliki sistem yang sangat peka terhadap ancaman.



Dari sudut pandang evolusi, kemampuan mengenali bahaya merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia. Pada masa ketika manusia masih hidup di lingkungan yang penuh ancaman fisik, mengenali suara mencurigakan, gerakan predator, atau perubahan lingkungan bisa menentukan apakah seseorang dapat bertahan hidup atau tidak.



Dalam kondisi seperti itu, mengabaikan ancaman bisa jauh lebih berbahaya daripada melewatkan sesuatu yang menyenangkan.



Misalnya, seseorang yang berjalan di hutan dan mendengar suara mencurigakan mungkin akan segera mencari sumber suara tersebut. Jika ternyata suara itu berasal dari binatang berbahaya, kewaspadaannya dapat menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, jika suara itu hanya berasal dari ranting yang jatuh, kewaspadaan berlebihan tersebut mungkin hanya membuang sedikit waktu.



Dengan kata lain, secara evolusioner, lebih aman bagi otak untuk sesekali memberikan respons berlebihan terhadap kemungkinan bahaya daripada terlalu santai ketika ancaman benar-benar muncul.



Kecenderungan ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan modern.



Ketika menerima pesan singkat dari seseorang yang biasanya ramah tetapi kali ini terdengar dingin, pikiran mungkin langsung bertanya apakah orang tersebut sedang marah. Ketika atasan meminta berbicara secara pribadi, seseorang bisa langsung membayangkan dirinya melakukan kesalahan.



Padahal, belum tentu ada masalah serius.



Otak berusaha mengantisipasi kemungkinan buruk karena ketidakpastian dapat dianggap sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Akibatnya, situasi netral sekalipun terkadang ditafsirkan melalui sudut pandang yang mengkhawatirkan.



Hal ini bukan berarti otak sengaja membuat seseorang tidak bahagia. Sistem kewaspadaan tersebut pada dasarnya memiliki fungsi perlindungan. Masalahnya, mekanisme yang dahulu membantu manusia menghadapi ancaman fisik kini juga dapat aktif ketika menghadapi persoalan sosial, pekerjaan, hubungan, atau penilaian orang lain.



2. Pengalaman Negatif Cenderung Meninggalkan Kesan Emosional yang Lebih Kuat



Pernahkah Anda mengingat satu penghinaan yang terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi kesulitan mengingat pujian yang Anda terima pada hari yang sama?



Hal ini berkaitan dengan negativity bias, yaitu kecenderungan pengalaman negatif memiliki pengaruh psikologis yang lebih besar dibandingkan pengalaman positif yang sebanding.



Pengalaman yang menyakitkan sering kali melibatkan emosi kuat seperti malu, takut, marah, kecewa, atau sedih. Emosi tersebut dapat membuat suatu kejadian terasa lebih menonjol dan lebih mudah diingat.



Misalnya, seseorang menjalani hari yang cukup menyenangkan. Ia menyelesaikan pekerjaannya, bertemu teman, menikmati makanan favorit, dan mendapatkan beberapa apresiasi. Namun, menjelang malam, ia menerima satu komentar negatif dari seseorang.



Tanpa disadari, komentar tersebut justru menjadi hal yang paling banyak dipikirkannya.



Ia mungkin terus mengingat kalimat yang diucapkan, memikirkan maksud di baliknya, dan mempertanyakan apakah dirinya memang memiliki kekurangan seperti yang dikatakan orang tersebut.



Sementara itu, berbagai pengalaman positif yang terjadi sebelumnya perlahan-lahan terlupakan.



Hal ini dapat terjadi karena otak tidak selalu memproses seluruh pengalaman berdasarkan jumlah atau frekuensinya. Intensitas emosional juga memengaruhi seberapa besar perhatian yang diberikan terhadap suatu peristiwa.



Pengalaman negatif yang kuat dapat meninggalkan kesan mendalam karena dianggap penting untuk dipelajari. Otak seolah-olah berusaha memastikan bahwa kesalahan atau pengalaman menyakitkan yang sama tidak terulang kembali.



Sayangnya, ketika seseorang terus mengulang pengalaman tersebut dalam pikirannya, ingatan itu bisa menjadi sumber tekanan emosional.



Penting untuk dipahami bahwa mengingat pengalaman buruk bukan berarti seseorang lemah atau terlalu sensitif. Itu merupakan bagian dari cara manusia memproses pengalaman emosional. Namun, tidak semua pengalaman negatif perlu terus dianalisis setelah pelajaran yang relevan sudah diperoleh.



3. Memikirkan Kemungkinan Terburuk Membuat Otak Merasa Sedang Bersiap Menghadapi Bahaya



Sebagian orang merasa lebih tenang ketika sudah memikirkan semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.



Sebelum menghadiri wawancara kerja, misalnya, mereka membayangkan pertanyaan sulit, kemungkinan gagal menjawab, hingga kemungkinan tidak diterima. Sebelum melakukan perjalanan, mereka memikirkan keterlambatan, kehilangan barang, atau berbagai masalah lain.



Sekilas, kebiasaan ini tampak seperti bentuk persiapan yang matang. Namun, terkadang proses tersebut berkembang menjadi kecenderungan untuk terus membayangkan skenario terburuk.



Dalam psikologi, salah satu pola berpikir yang berkaitan dengan fenomena ini adalah catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan hasil yang paling buruk dan memperlakukannya seolah-olah kemungkinan tersebut sangat dekat atau hampir pasti terjadi.



Mengapa otak melakukannya?



Salah satu penjelasannya adalah bahwa manusia sering merasa lebih aman ketika memiliki gambaran mengenai apa yang mungkin terjadi. Ketika menghadapi ketidakpastian, pikiran berusaha mengisi kekosongan informasi dengan berbagai prediksi.



Sayangnya, prediksi tersebut tidak selalu realistis.



Contohnya, seseorang mengirim pesan kepada temannya, tetapi tidak mendapatkan balasan selama beberapa jam. Alih-alih mempertimbangkan kemungkinan bahwa temannya sedang sibuk, pikirannya mulai membangun berbagai skenario negatif.



Ia mungkin berpikir bahwa temannya sedang marah, tidak lagi menyukainya, atau sengaja menghindarinya.



Semakin banyak kemungkinan buruk yang dibayangkan, semakin besar pula perasaan cemas yang muncul.



Ironisnya, seseorang mungkin merasa bahwa dengan memikirkan semua kemungkinan buruk, ia sedang mempersiapkan diri agar tidak kecewa. Padahal, kecemasan yang muncul belum tentu membuatnya lebih siap menghadapi kenyataan.



Persiapan yang sehat berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan. Sebaliknya, kekhawatiran berlebihan sering kali hanya mengulang kemungkinan yang belum tentu terjadi tanpa menghasilkan solusi nyata.



Karena itu, penting membedakan antara membuat rencana menghadapi risiko dan terus-menerus membayangkan bencana.



4. Pikiran Negatif Sering Muncul karena Otak Ingin Menemukan Penjelasan dan Kepastian



Manusia memiliki kebutuhan untuk memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ketika menghadapi situasi yang tidak jelas, otak cenderung mencari pola, hubungan sebab-akibat, dan penjelasan.



Namun, kebutuhan untuk menemukan penjelasan terkadang membuat seseorang terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum memiliki jawaban.



Fenomena ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk mencari kepastian, terutama ketika menghadapi situasi yang dianggap penting secara emosional.



Misalnya, seseorang mengalami perubahan sikap dari pasangan, teman, atau rekan kerja. Ia tidak mengetahui alasan di balik perubahan tersebut. Karena tidak mendapatkan penjelasan, pikirannya terus berusaha mencari jawaban.



Ia mungkin mengulang percakapan sebelumnya, mengingat setiap kata yang pernah diucapkan, dan mencoba menemukan tanda-tanda yang sebelumnya terlewatkan.



Semakin lama, proses tersebut dapat berubah menjadi rumination atau perenungan berulang.



Dalam psikologi, rumination merujuk pada kecenderungan memikirkan pengalaman, masalah, atau perasaan negatif secara berulang tanpa menghasilkan pemahaman atau tindakan yang membantu.



Berbeda dengan refleksi yang sehat, rumination sering membuat seseorang berputar-putar pada pertanyaan yang sama.



Misalnya:



Mengapa saya mengatakan hal seperti itu?



Bagaimana jika orang lain menganggap saya bodoh?



Mengapa saya selalu mengalami masalah yang sama?



Apakah saya sebenarnya tidak cukup baik?



Bagaimana jika keadaan menjadi lebih buruk?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin awalnya muncul karena keinginan memahami keadaan. Namun, jika terus diulang tanpa informasi baru, pikiran justru dapat semakin lelah.



Otak seolah-olah percaya bahwa semakin lama suatu masalah dipikirkan, semakin besar kemungkinan menemukan jawabannya. Padahal, tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya melalui pemikiran.



Ada kalanya seseorang membutuhkan informasi baru, percakapan langsung, keputusan praktis, atau sekadar menerima bahwa beberapa hal memang belum dapat diketahui.



Belajar menerima ketidakpastian merupakan salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan memikirkan hal-hal negatif secara berlebihan.



5. Pengalaman Masa Lalu Dapat Membentuk Kebiasaan Memperhatikan Hal-Hal Buruk



Cara seseorang memandang dunia tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme dasar otak, tetapi juga oleh pengalaman hidupnya.



Seseorang yang pernah mengalami penolakan, pengkhianatan, perundungan, atau kegagalan berulang mungkin menjadi lebih waspada terhadap situasi yang menyerupai pengalaman tersebut.



Misalnya, seseorang pernah dipermalukan ketika berbicara di depan umum. Setelah kejadian itu, setiap kali harus melakukan presentasi, ia mulai memikirkan kemungkinan melakukan kesalahan.



Ia mungkin takut salah mengucapkan kata, takut ditertawakan, atau khawatir orang lain menilai dirinya tidak kompeten.



Padahal, situasi presentasi yang sedang dihadapi belum tentu sama dengan pengalaman buruk sebelumnya.



Pengalaman masa lalu dapat membentuk ekspektasi mengenai apa yang mungkin terjadi pada masa depan. Jika seseorang berulang kali mengalami situasi yang menyakitkan, ia mungkin belajar untuk lebih cepat mengenali tanda-tanda yang dianggap berhubungan dengan bahaya.



Dalam kondisi tertentu, kewaspadaan tersebut memang dapat membantu seseorang menghindari situasi yang merugikan. Namun, jika terlalu kuat, seseorang bisa terus mengantisipasi penolakan bahkan ketika lingkungan sebenarnya cukup aman.



Hal ini juga dapat muncul dalam hubungan interpersonal.



Orang yang pernah dikhianati mungkin kesulitan mempercayai orang lain. Mereka dapat menafsirkan keterlambatan membalas pesan, perubahan nada bicara, atau aktivitas yang tidak biasa sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi.



Penting untuk diingat bahwa pengalaman masa lalu tidak otomatis menentukan cara seseorang berpikir selamanya. Pola perhatian dan respons emosional dapat berubah melalui pengalaman baru, pembelajaran, serta latihan mengelola pikiran.



Seseorang dapat belajar bahwa tidak semua orang akan memperlakukannya seperti orang yang pernah menyakitinya. Ia juga dapat memahami bahwa kesalahan pada masa lalu tidak selalu menjadi gambaran tentang masa depannya.



6. Pikiran Negatif Dapat Menjadi Kebiasaan karena Terus Diulang



Salah satu alasan mengapa seseorang sulit berhenti memikirkan hal-hal negatif adalah karena proses berpikir itu sendiri dapat menjadi kebiasaan.



Ketika suatu pikiran muncul berulang kali, seseorang mungkin semakin terbiasa memberikan perhatian terhadap pola tersebut. Akibatnya, pikiran negatif dapat terasa seperti respons otomatis setiap kali menghadapi situasi tertentu.



Contohnya, seseorang yang sering mengkhawatirkan penilaian orang lain mungkin langsung berpikir negatif setelah melakukan percakapan sederhana.



Setelah berbicara dengan teman, ia mulai mengulang percakapan tersebut dalam pikirannya. Ia mempertanyakan apakah ucapannya terdengar aneh, apakah dirinya terlalu banyak bicara, atau apakah orang lain sebenarnya merasa terganggu.



Jika hal ini terus terjadi, otak dapat semakin mudah kembali pada pola pemikiran yang sama.



Kebiasaan tersebut juga dapat diperkuat oleh perilaku tertentu. Misalnya, seseorang terus memeriksa pesan, mencari tanda-tanda bahwa orang lain sedang marah, atau meminta kepastian berulang kali bahwa semuanya baik-baik saja.



Perilaku itu mungkin memberikan kelegaan sementara. Namun, jika dilakukan terus-menerus sebagai respons terhadap kecemasan, seseorang bisa semakin bergantung pada pemeriksaan atau kepastian tersebut.



Dalam beberapa kasus, siklus ini membuat pikiran negatif terasa semakin kuat.



Ketika kecemasan muncul, seseorang mencari kepastian. Setelah mendapatkan kepastian, ia merasa sedikit lega. Namun, ketika muncul ketidakpastian baru, kecemasan kembali muncul dan siklus yang sama terulang.



Untuk mengubah kebiasaan tersebut, seseorang perlu belajar memberikan respons yang berbeda terhadap pikirannya.



Misalnya, ketika muncul pikiran bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, ia tidak harus langsung menganalisisnya selama berjam-jam. Ia dapat mengakui bahwa pikiran tersebut sedang muncul, memeriksa apakah ada bukti yang mendukungnya, kemudian kembali mengerjakan hal yang sedang dilakukan.



Perubahan kecil seperti ini dapat membantu seseorang mengurangi kebiasaan mengikuti setiap pikiran negatif yang muncul.



Bagaimana Cara Mengurangi Kebiasaan Terus-Menerus Memikirkan Hal Negatif?



Memiliki pikiran negatif sesekali merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Tujuannya bukan menghilangkan semua pikiran buruk, melainkan mengembangkan kemampuan untuk meresponsnya secara lebih sehat.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat membantu.



1. Bedakan antara fakta dan asumsi



Ketika memikirkan sesuatu yang buruk, tanyakan kepada diri sendiri apakah hal tersebut benar-benar sudah terjadi atau baru merupakan kemungkinan.



Misalnya, daripada langsung menyimpulkan bahwa seseorang membenci Anda karena belum membalas pesan, pertimbangkan fakta lain yang mungkin lebih sederhana.



2. Batasi waktu untuk memikirkan masalah



Jika suatu persoalan terus muncul dalam pikiran, cobalah menyediakan waktu khusus untuk memikirkannya. Setelah itu, arahkan perhatian kembali pada kegiatan yang sedang dilakukan.



Tujuannya bukan menekan emosi, melainkan mencegah kekhawatiran mengambil alih seluruh aktivitas.



3. Fokus pada hal yang dapat dikendalikan



Tidak semua situasi dapat diubah. Namun, Anda biasanya masih memiliki kendali atas tindakan, keputusan, dan respons pribadi.



Daripada terus membayangkan kemungkinan gagal, pikirkan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan.



4. Latih perhatian terhadap pengalaman positif



Karena otak cenderung lebih mudah memperhatikan pengalaman negatif, Anda dapat melatih diri untuk menyadari pengalaman positif yang sering terlewatkan.



Misalnya, mengingat hal kecil yang berjalan baik hari ini, menghargai bantuan orang lain, atau mencatat pencapaian sederhana.



Hal ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi membantu menciptakan pandangan yang lebih seimbang.



5. Belajar menerima ketidakpastian



Tidak semua pertanyaan harus segera mendapatkan jawaban. Tidak semua orang harus menjelaskan sikapnya, dan tidak semua kemungkinan buruk harus dipersiapkan secara berlebihan.



Terkadang, kemampuan untuk mengatakan bahwa Anda belum mengetahui apa yang akan terjadi merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



6. Cari bantuan ketika pikiran mulai mengganggu kehidupan



Jika pikiran negatif terus muncul hingga mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Pendekatan seperti terapi perilaku kognitif dapat membantu seseorang mengenali pola pikir yang tidak membantu dan mengembangkan cara meresponsnya dengan lebih sehat.



Kesimpulan



Otak manusia kerap lebih mudah memikirkan hal-hal negatif bukan karena manusia secara alami ingin merasa sedih, tetapi karena sistem mentalnya memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan ancaman, pengalaman emosional yang kuat, dan kemungkinan yang dianggap berbahaya.



Bias negatif, pengalaman masa lalu, kebutuhan akan kepastian, kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk, serta kebiasaan berpikir berulang dapat membuat pikiran negatif terasa lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari.



Meskipun demikian, kecenderungan tersebut bukan sesuatu yang harus diterima tanpa perubahan.



Pikiran negatif tidak selalu mencerminkan kenyataan. Kekhawatiran tidak selalu berarti ada bahaya, dan memikirkan suatu masalah berkali-kali tidak selalu membuat seseorang semakin dekat dengan solusinya.



Hal yang penting adalah belajar mengenali kapan pikiran sedang membantu dan kapan pikiran justru membuat diri sendiri terjebak dalam kekhawatiran.



