JawaPos.com - Menyuarakan kebenaran diri sering dianggap sebagai salah satu bentuk keberanian dan kedewasaan emosional. Ketika seseorang mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan, menyampaikan pendapat, mempertahankan batasan pribadi, dan mengatakan sesuatu yang selama ini dipendam, ia sedang belajar untuk tidak terus-menerus mengabaikan dirinya sendiri.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, menyuarakan kebenaran diri tidak selalu mudah. Banyak orang merasa takut dianggap egois, tidak sopan, terlalu sensitif, atau bahkan merusak hubungan hanya karena berani mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai orang lain.



Sebagian orang memilih diam meskipun merasa tidak nyaman. Mereka menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan, menyembunyikan kekecewaan, atau berpura-pura baik-baik saja demi menjaga suasana tetap harmonis.



Di sisi lain, ada juga anggapan bahwa menyuarakan kebenaran diri berarti harus selalu berbicara secara blak-blakan, mengatakan semua hal yang dipikirkan, dan tidak perlu memedulikan perasaan orang lain.



Kedua pandangan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.



Dalam psikologi, kemampuan menyuarakan kebutuhan, pendapat, dan perasaan secara sehat berkaitan dengan konsep assertiveness atau perilaku asertif. Asertivitas merupakan kemampuan menyampaikan pikiran dan kebutuhan secara jelas serta tegas, sambil tetap menghormati hak dan perasaan orang lain.



Artinya, menyuarakan kebenaran diri bukan tentang menjadi orang yang selalu menyenangkan semua orang, tetapi juga bukan tentang mengatakan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya.



Ada beberapa mitos yang membuat banyak orang salah memahami konsep ini.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam mitos tentang menyuarakan kebenaran diri yang ternyata tidak benar menurut psikologi.



1. Mitos: Menyuarakan Kebenaran Diri Berarti Harus Mengatakan Semua yang Ada di Pikiran



Salah satu kesalahpahaman paling umum adalah menganggap bahwa menjadi diri sendiri berarti harus mengungkapkan semua hal yang sedang dipikirkan.



Seseorang mungkin merasa bahwa jika dirinya benar-benar jujur, ia tidak boleh menyembunyikan pendapat apa pun. Ketika tidak menyukai sesuatu, ia harus langsung mengatakannya. Ketika merasa terganggu, ia harus segera menunjukkan kekesalannya. Bahkan, ia mungkin menganggap bahwa mempertimbangkan perasaan orang lain merupakan bentuk ketidakjujuran.



Padahal, menyuarakan kebenaran diri tidak sama dengan mengungkapkan setiap pikiran secara spontan.



Dalam psikologi, perilaku asertif berbeda dari perilaku agresif. Orang yang asertif mampu menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya dengan jelas tanpa harus merendahkan, menyerang, atau mempermalukan orang lain.



Sebagai contoh, bayangkan seseorang merasa tidak nyaman dengan candaan temannya.



Ia bisa mengatakan, "Saya tahu kamu mungkin hanya bercanda, tetapi komentar seperti itu membuat saya kurang nyaman. Saya berharap kamu tidak mengulanginya."



Pernyataan tersebut menunjukkan kejujuran sekaligus penghormatan terhadap orang lain.



Sebaliknya, jika ia mengatakan, "Kamu memang tidak punya otak kalau bercanda," pesan yang ingin disampaikan mungkin sama, tetapi cara penyampaiannya telah berubah menjadi serangan pribadi.



Perbedaan ini penting karena tujuan komunikasi bukan sekadar mengeluarkan isi pikiran, melainkan membantu orang lain memahami apa yang sedang dirasakan atau dibutuhkan.



Selain itu, manusia memiliki kemampuan untuk memilih kapan, bagaimana, dan kepada siapa suatu hal perlu disampaikan.



Tidak semua pikiran harus menjadi pernyataan. Tidak semua perasaan harus langsung dibicarakan ketika emosi sedang memuncak. Terkadang, seseorang membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan sebelum menyampaikannya.



Kejujuran yang sehat tetap membutuhkan kebijaksanaan.



Menyuarakan kebenaran diri berarti tidak menyangkal pengalaman pribadi, tetapi tetap bertanggung jawab atas cara menyampaikannya.



2. Mitos: Jika Berani Menyuarakan Diri, Anda Akan Kehilangan Banyak Orang



Banyak orang takut mengungkapkan perasaan karena khawatir hubungan mereka akan berubah.



Mereka mungkin berpikir bahwa jika mulai mengatakan tidak, menyampaikan keberatan, atau menolak permintaan orang lain, teman dan keluarga akan menjauh.



Ketakutan ini terkadang membuat seseorang terus berusaha menjadi pribadi yang mudah menyenangkan orang lain.



Ia mungkin selalu menerima ajakan meskipun sedang lelah, menyetujui permintaan meskipun merasa terbebani, atau menghindari percakapan sulit karena takut membuat orang lain kecewa.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan memprioritaskan penerimaan dan kepuasan orang lain secara berlebihan, terkadang dengan mengorbankan kebutuhan diri sendiri.



Namun, anggapan bahwa menyuarakan kebenaran diri pasti membuat seseorang kehilangan orang lain tidak sepenuhnya benar.



Hubungan yang sehat seharusnya memiliki ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan kebutuhan, ketidaksetujuan, dan batasan pribadi.



Misalnya, seseorang biasanya selalu membantu temannya menyelesaikan pekerjaan. Namun, suatu hari ia sedang memiliki banyak tanggung jawab dan tidak sanggup membantu.



Jika ia berkata, "Maaf, kali ini saya tidak bisa membantu karena pekerjaan saya sendiri sedang menumpuk," ia sebenarnya sedang menyampaikan batasan yang wajar.



Temannya mungkin merasa kecewa. Namun, kekecewaan tersebut tidak otomatis berarti hubungan mereka akan berakhir.



Justru, komunikasi yang jujur dapat membantu kedua orang memahami kapasitas dan kebutuhan masing-masing.



Memang, ada kemungkinan bahwa sebagian orang tidak menyukai perubahan tersebut. Orang yang terbiasa mendapatkan persetujuan mungkin merasa terganggu ketika seseorang mulai berani mengatakan tidak.



Namun, respons negatif dari orang lain tidak selalu membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan.



Hal ini juga bukan berarti setiap hubungan yang tidak nyaman harus dipertahankan. Jika seseorang terus-menerus mendapatkan ancaman, penghinaan, atau manipulasi ketika mengungkapkan batasan yang wajar, ia perlu mempertimbangkan kualitas dan keamanan hubungan tersebut.



Menyuarakan diri bukan jaminan bahwa semua orang akan tetap tinggal. Akan tetapi, hal itu dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih jujur, saling menghormati, dan tidak hanya bergantung pada kepatuhan satu pihak.



3. Mitos: Menyuarakan Kebenaran Diri Berarti Menjadi Egois



Sebagian orang merasa bersalah ketika mulai memprioritaskan kebutuhan pribadinya.



Mereka menganggap bahwa meminta waktu istirahat, menolak permintaan, mengungkapkan ketidaknyamanan, atau mempertahankan pendapat merupakan tindakan egois.



Pandangan ini dapat terbentuk dari pengalaman masa lalu, pola asuh, lingkungan sosial, maupun keyakinan bahwa seseorang harus selalu mengutamakan orang lain agar dianggap baik.



Padahal, dalam psikologi, memperhatikan kebutuhan pribadi tidak otomatis berarti mengabaikan kebutuhan orang lain.



Ada perbedaan besar antara sikap egois dan kemampuan menjaga batasan pribadi.



Sikap egois cenderung mengutamakan kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Sementara itu, perilaku asertif berusaha menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan penghormatan terhadap hak orang lain.



Sebagai contoh, seseorang yang sedang kelelahan berhak mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beristirahat.



Ia tidak harus menerima semua ajakan hanya karena takut dianggap tidak peduli.



Demikian pula, seseorang berhak menyampaikan bahwa ia tidak nyaman ketika privasinya dilanggar. Meminta orang lain menghormati batasan tersebut bukan berarti dirinya merasa lebih penting daripada orang lain.



Dalam hubungan yang sehat, setiap individu memiliki kebutuhan yang perlu diperhatikan.



Jika hanya satu orang yang terus-menerus menyesuaikan diri, sementara pihak lainnya bebas menentukan segalanya, hubungan tersebut berisiko menjadi tidak seimbang.



Menyuarakan kebutuhan pribadi justru dapat membantu mencegah munculnya kekecewaan yang terpendam.



Misalnya, seseorang yang selalu menyetujui semua permintaan keluarga mungkin pada akhirnya merasa lelah dan kesal. Jika ia tidak pernah mengungkapkan keterbatasannya, orang lain mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang terbebani.



Dengan menyampaikan kebutuhan secara jelas, ia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami keadaan yang sebenarnya.



Karena itu, memperhatikan diri sendiri bukanlah tindakan yang harus selalu disertai rasa bersalah.



Seseorang dapat menjadi pribadi yang peduli sekaligus memiliki batasan. Ia dapat membantu orang lain tanpa harus mengabaikan kesehatan dan kebutuhan pribadinya.



4. Mitos: Jika Anda Benar-Benar Jujur, Orang Lain Seharusnya Langsung Memahami Anda



Ada anggapan bahwa ketika seseorang sudah berani mengungkapkan isi hatinya, orang lain seharusnya langsung memahami maksud dan perasaannya.



Jika pasangan, teman, atau anggota keluarga tidak memberikan respons seperti yang diharapkan, seseorang mungkin merasa bahwa dirinya tidak didengarkan atau tidak dihargai.



Namun, komunikasi tidak selalu berjalan sesederhana itu.



Setiap orang memiliki pengalaman, kebiasaan, nilai, dan cara memahami informasi yang berbeda. Kalimat yang menurut seseorang sudah sangat jelas belum tentu dipahami dengan cara yang sama oleh orang lain.



Misalnya, seseorang mengatakan kepada pasangannya, "Saya ingin kamu lebih memperhatikan saya."



Bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut, maksudnya mungkin adalah ingin lebih sering menghabiskan waktu bersama, mendapatkan kabar ketika pasangan sedang sibuk, atau memperoleh dukungan ketika sedang menghadapi masalah.



Namun, pasangannya mungkin tidak mengetahui bentuk perhatian seperti apa yang sebenarnya diharapkan.



Akibatnya, meskipun sudah terjadi percakapan, kebutuhan masing-masing belum tentu dipahami secara tepat.



Dalam psikologi komunikasi, kejelasan pesan merupakan bagian penting dari interaksi yang efektif.



Karena itu, menyuarakan kebenaran diri tidak hanya membutuhkan keberanian untuk berbicara, tetapi juga kemampuan menjelaskan kebutuhan secara spesifik.



Daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah peduli," seseorang dapat mencoba mengatakan, "Saya merasa lebih diperhatikan ketika kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya setelah bekerja."



Pernyataan yang lebih konkret memberikan informasi mengenai perilaku yang diharapkan.



Selain itu, komunikasi merupakan proses dua arah. Setelah menyampaikan perasaan, seseorang juga perlu bersedia mendengarkan perspektif orang lain.



Mungkin ada informasi yang belum diketahui, kesalahpahaman yang perlu diluruskan, atau perbedaan kebutuhan yang harus dibicarakan lebih lanjut.



Penting juga memahami bahwa tidak semua orang akan setuju dengan apa yang disampaikan.



Seseorang dapat memahami perasaan Anda tanpa harus memiliki pendapat yang sama. Demikian pula, orang lain dapat mendengarkan batasan Anda meskipun awalnya merasa kecewa.



Tujuan menyuarakan diri bukan memastikan semua orang selalu setuju, melainkan memberikan kesempatan agar pengalaman dan kebutuhan Anda dapat dipahami secara lebih jujur.



5. Mitos: Menyuarakan Kebenaran Diri Harus Selalu Dilakukan dengan Berani dan Tanpa Rasa Takut



Banyak orang mengira bahwa seseorang yang benar-benar percaya diri seharusnya tidak merasa gugup ketika menyampaikan pendapat.



Mereka mungkin berpikir bahwa keberanian harus terlihat melalui sikap yang tegas, suara yang lantang, dan kemampuan berbicara tanpa keraguan.



Akibatnya, ketika merasa takut atau cemas sebelum mengungkapkan sesuatu, mereka menganggap dirinya belum cukup kuat.



Padahal, keberanian tidak selalu berarti tidak memiliki rasa takut.



Seseorang dapat merasa gugup ketika menyampaikan ketidaksetujuan kepada atasan, mengungkapkan kekecewaan kepada pasangan, atau membicarakan masalah sensitif dengan keluarga.



Perasaan tersebut merupakan respons emosional yang dapat muncul karena situasi tersebut dianggap memiliki risiko sosial.



Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Penerimaan, hubungan, dan rasa memiliki dapat menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan psikologis. Karena itu, kemungkinan ditolak atau disalahpahami dapat menimbulkan kecemasan.



Dalam konteks ini, perilaku asertif bukan berarti menghilangkan rasa takut sepenuhnya, melainkan tetap mampu menyampaikan kebutuhan meskipun ada ketidaknyamanan.



Contohnya, seseorang mungkin merasa takut ketika harus menolak permintaan rekan kerja. Namun, ia tetap mengatakan, "Saya ingin membantu, tetapi saat ini saya tidak memiliki kapasitas untuk mengambil pekerjaan tambahan."



Ia mungkin masih merasa gugup setelah mengucapkan kalimat tersebut. Namun, keberhasilannya bukan ditentukan oleh apakah rasa gugup itu langsung hilang.



Keberhasilannya terletak pada kemampuannya menyampaikan batasan dengan jelas dan bertanggung jawab.



Kemampuan ini dapat berkembang melalui latihan bertahap.



Seseorang dapat memulai dari situasi sederhana, seperti mengungkapkan pilihan makanan, menyampaikan pendapat dalam percakapan ringan, atau mengatakan tidak terhadap permintaan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.



Setelah terbiasa, ia mungkin menjadi lebih percaya diri menghadapi percakapan yang lebih sulit.



Dengan demikian, keberanian bukan sesuatu yang harus dimiliki secara sempurna sebelum seseorang mulai berbicara. Terkadang, keberanian justru tumbuh setelah seseorang mulai mengambil langkah kecil meskipun masih merasa takut.



6. Mitos: Menyuarakan Kebenaran Diri Berarti Tidak Perlu Memedulikan Perasaan Orang Lain



Mitos terakhir merupakan kebalikan dari anggapan bahwa seseorang harus selalu menyenangkan orang lain.



Sebagian orang menganggap bahwa setelah memutuskan untuk menjadi lebih jujur, mereka tidak lagi perlu mempertimbangkan bagaimana perkataannya memengaruhi orang lain.



Mereka mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitkan dengan alasan bahwa dirinya hanya sedang menyampaikan kebenaran.



Misalnya, seseorang mengkritik penampilan temannya secara kasar, lalu mengatakan, "Saya memang orang yang jujur. Saya hanya mengatakan apa adanya."



Padahal, kejujuran tidak mengharuskan seseorang mengabaikan empati.



Dalam psikologi, asertivitas justru melibatkan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak pribadi dan penghormatan terhadap hak orang lain.



Seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, tetapi orang lain juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan bermartabat.



Ada perbedaan antara menyampaikan sesuatu yang sulit didengar dan sengaja menyampaikan sesuatu dengan cara yang melukai.



Misalnya, ketika tidak setuju dengan keputusan teman, seseorang dapat mengatakan, "Saya memahami alasanmu, tetapi menurut saya keputusan itu memiliki beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan."



Pernyataan tersebut tetap jujur, tetapi tidak merendahkan orang yang sedang diajak berbicara.



Sebaliknya, mengatakan, "Keputusanmu bodoh sekali," hanya akan membuat percakapan berubah menjadi serangan pribadi.



Empati tidak berarti seseorang harus menyembunyikan pendapat demi menjaga perasaan semua orang. Empati berarti mempertimbangkan cara terbaik untuk menyampaikan pesan tanpa kehilangan kejujuran.



Selain itu, menyuarakan diri juga tidak berarti seseorang bebas mengabaikan konsekuensi tindakannya.



Jika perkataan yang disampaikan ternyata menyakiti orang lain, seseorang tetap dapat mengevaluasi cara komunikasinya, meminta maaf, dan memperbaiki pendekatan tanpa harus menarik kembali kebutuhan atau batasan yang sebenarnya penting.



Menjadi jujur dan menjadi penuh empati bukan dua hal yang saling bertentangan.



Justru, keduanya dapat berjalan bersama.



Bagaimana Cara Menyuarakan Kebenaran Diri secara Sehat?



Setelah memahami berbagai mitos tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana menerapkan kemampuan menyuarakan diri dalam kehidupan sehari-hari.



Kemampuan ini tidak harus dimulai dengan percakapan besar atau konfrontasi yang menegangkan. Perubahan dapat dilakukan melalui kebiasaan kecil yang membantu seseorang lebih memahami dirinya sendiri.



1. Kenali apa yang sebenarnya Anda rasakan



Sebelum menyampaikan sesuatu, cobalah memahami emosi yang sedang dialami.



Apakah Anda merasa kecewa, marah, takut, malu, tidak dihargai, atau kelelahan?



Semakin jelas Anda memahami perasaan sendiri, semakin mudah menyampaikan kebutuhan dengan tepat.



2. Bedakan kebutuhan dengan keinginan untuk mendapatkan persetujuan



Menyuarakan diri bukan tentang membuat orang lain selalu menyukai keputusan Anda.



Anda boleh mengungkapkan pendapat meskipun orang lain tidak setuju. Anda juga boleh menetapkan batasan meskipun seseorang merasa kecewa.



3. Gunakan kalimat yang menjelaskan pengalaman pribadi



Cobalah menggunakan kalimat yang dimulai dengan "Saya merasa..." atau "Saya membutuhkan..."



Misalnya, "Saya merasa tidak nyaman ketika keputusan dibuat tanpa melibatkan saya."



Cara ini membantu menjelaskan pengalaman tanpa langsung menyerang karakter orang lain.



4. Latih kemampuan mengatakan tidak



Menolak permintaan bukan berarti tidak peduli.



Anda dapat mengatakan, "Terima kasih sudah meminta bantuan, tetapi kali ini saya tidak bisa."



Tidak semua penolakan harus disertai penjelasan panjang atau pembelaan berlebihan.



5. Pilih waktu dan tempat yang tepat



Jika percakapan melibatkan emosi yang kuat, pilih waktu ketika kedua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan tenang.



Menunda percakapan untuk menenangkan diri tidak sama dengan menghindari masalah, selama Anda tetap memiliki niat untuk membicarakannya.



6. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan setuju



Salah satu bagian tersulit dari menyuarakan diri adalah menerima kemungkinan bahwa orang lain tidak menyukai pendapat atau batasan Anda.



Namun, perbedaan pendapat tidak selalu berarti hubungan harus berakhir.



Anda dapat menghormati pilihan orang lain tanpa harus mengabaikan prinsip dan kebutuhan pribadi.



7. Evaluasi cara Anda berkomunikasi



Setelah menyampaikan sesuatu, cobalah mengevaluasi apakah pesan Anda sudah jelas, jujur, dan tetap menghormati orang lain.



Jika ternyata cara penyampaiannya kurang tepat, Anda dapat memperbaikinya tanpa harus menyangkal perasaan yang sebenarnya.



Kesimpulan



Menyuarakan kebenaran diri merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis karena membantu seseorang mengenali kebutuhan, mengungkapkan perasaan, dan membangun batasan yang lebih sehat.



Namun, ada banyak mitos yang membuat orang salah memahami kemampuan ini. Menyuarakan diri bukan berarti harus mengatakan semua yang dipikirkan, kehilangan semua hubungan, menjadi egois, selalu mendapatkan pemahaman, tidak pernah merasa takut, atau mengabaikan perasaan orang lain.



Dalam psikologi, kemampuan menyuarakan diri secara sehat lebih dekat dengan perilaku asertif, yaitu keberanian untuk menyampaikan pikiran dan kebutuhan secara jelas sambil tetap menghormati orang lain.



Kemampuan tersebut membantu seseorang membangun hubungan yang lebih seimbang, mengurangi kebiasaan memendam kekecewaan, serta mengembangkan penghargaan terhadap dirinya sendiri.



Pada akhirnya, menyuarakan kebenaran diri bukan tentang memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan bahwa pendapat pribadi selalu benar.



Hal ini lebih berkaitan dengan kemampuan untuk tidak terus-menerus mengkhianati kebutuhan sendiri demi mendapatkan penerimaan dari orang lain.



Anda dapat menjadi pribadi yang baik tanpa selalu mengatakan ya. Anda dapat menghormati orang lain tanpa harus menyetujui semuanya. Anda juga dapat menjaga hubungan tanpa harus mengorbankan seluruh batasan pribadi.



