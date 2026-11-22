JawaPos.com - Ada kalanya seseorang merasa hidupnya tidak aman, meskipun tidak ada bahaya nyata yang sedang terjadi. Ia merasa khawatir akan masa depan, takut membuat kesalahan, cemas kehilangan sesuatu, atau terus membayangkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Bahkan ketika hidupnya relatif stabil, pikirannya tetap seperti sedang bersiap menghadapi ancaman.

Seseorang mungkin memiliki pekerjaan, tempat tinggal, hubungan yang cukup baik, dan kehidupan yang berjalan normal, tetapi tetap merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ia merasa harus terus berjaga-jaga, mengantisipasi masalah, memikirkan berbagai kemungkinan, atau memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang akan berjalan di luar kendali.



Perasaan ini sering membuat seseorang menganggap dirinya lemah, terlalu sensitif, atau tidak mampu menikmati kehidupan. Ia mungkin bertanya-tanya mengapa orang lain tampak lebih santai, sementara dirinya sulit merasa tenang meskipun tidak sedang menghadapi masalah besar.



Namun, dalam psikologi, perasaan tidak aman tidak selalu menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar sedang berada dalam bahaya. Terkadang, perasaan tersebut justru muncul ketika kehidupan mulai lebih stabil, ketika seseorang keluar dari situasi yang penuh tekanan, ketika ia menghadapi perubahan baru, atau ketika pikirannya belum terbiasa dengan kondisi yang lebih tenang.



Hal ini bukan berarti semua rasa tidak aman menandakan bahwa seseorang berada dalam kondisi aman. Perasaan tersebut tetap perlu dipahami berdasarkan konteks dan pengalaman. Akan tetapi, ada situasi ketika rasa takut, ketidakpastian, dan kewaspadaan yang muncul tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sedang terjadi di luar diri seseorang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat tujuh alasan mengapa merasa tidak aman terkadang bisa menjadi tanda bahwa Anda sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang lebih aman daripada yang dipersepsikan oleh pikiran Anda.



1. Pikiran Anda Masih Terbiasa Mengantisipasi Bahaya, Meskipun Situasi Sudah Berubah



Salah satu alasan seseorang tetap merasa tidak aman ketika kehidupannya sudah lebih stabil adalah karena pikirannya masih terbiasa mengantisipasi bahaya.



Manusia memiliki sistem psikologis yang berfungsi mendeteksi ancaman dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk. Sistem ini membantu kita bertahan ketika menghadapi situasi berbahaya, tekanan, konflik, atau ketidakpastian. Namun, ketika seseorang terlalu lama hidup dalam kondisi penuh tekanan, kewaspadaan tersebut dapat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.



Seseorang yang sebelumnya hidup dalam lingkungan tidak menentu mungkin terbiasa memperhatikan perubahan suasana hati orang lain, mengantisipasi konflik, memikirkan kemungkinan kehilangan, atau memastikan bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu yang dapat memicu masalah.



Ketika ia akhirnya berada dalam lingkungan yang lebih stabil, pikirannya belum tentu langsung menyesuaikan diri. Ia mungkin tetap mencari tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.



Misalnya, seseorang yang dahulu sering mendapat kritik, dimarahi, atau menghadapi konflik yang tidak terduga mungkin merasa cemas ketika seseorang tiba-tiba diam. Ia mulai berpikir bahwa dirinya melakukan kesalahan, bahwa orang lain sedang marah, atau bahwa hubungan mereka akan memburuk.



Padahal, orang tersebut mungkin hanya sedang lelah, sibuk, atau ingin beristirahat.



Dalam kondisi seperti ini, perasaan tidak aman tidak selalu berasal dari ancaman yang sedang terjadi, melainkan dari pola antisipasi yang terbentuk melalui pengalaman sebelumnya.



Pikiran mungkin masih menggunakan strategi lama untuk melindungi diri, meskipun situasi saat ini sudah berbeda.



Inilah sebabnya seseorang dapat merasa gelisah ketika tidak ada masalah yang jelas. Bukan karena hidupnya sedang buruk, melainkan karena sistem kewaspadaannya belum sepenuhnya belajar bahwa ia tidak perlu terus-menerus bersiap menghadapi bahaya.



Belajar membedakan ancaman nyata dari kemungkinan yang hanya dibayangkan dapat membantu seseorang memahami bahwa tidak semua ketidaknyamanan harus segera diatasi dengan tindakan defensif.



Terkadang, seseorang perlu memberi dirinya kesempatan untuk mengalami situasi yang tenang tanpa terus mencari sesuatu yang mungkin salah.



2. Anda Mulai Keluar dari Zona yang Familiar, dan Otak Menganggap Perubahan sebagai Risiko



Perasaan aman tidak selalu berasal dari situasi yang benar-benar baik. Terkadang, rasa aman muncul karena seseorang sudah sangat mengenal suatu keadaan, meskipun keadaan tersebut tidak sehat atau tidak memberikan kebahagiaan.



Manusia cenderung merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang familiar karena sudah mengetahui cara meresponsnya. Bahkan situasi yang tidak menyenangkan dapat terasa lebih mudah dipahami ketika seseorang sudah terbiasa menghadapinya.



Sebaliknya, perubahan yang positif sekalipun dapat menimbulkan ketidaknyamanan karena membawa banyak hal yang belum diketahui.



Seseorang yang mulai mendapatkan kesempatan baru mungkin merasa takut. Orang yang memasuki hubungan lebih sehat mungkin merasa sulit percaya. Seseorang yang mulai hidup mandiri mungkin merasa cemas ketika tidak lagi bergantung pada rutinitas atau orang-orang yang selama ini dikenal.



Perubahan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan rasa familiar, sehingga muncul perasaan seperti sedang berada di tempat yang tidak sepenuhnya aman.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kecenderungan manusia terhadap familiaritas dan preferensi terhadap keadaan yang sudah dikenal. Otak tidak selalu menilai sesuatu berdasarkan apakah hal itu baik atau buruk bagi kehidupan kita. Terkadang, sesuatu yang familiar terasa lebih mudah diprediksi sehingga lebih nyaman, sedangkan sesuatu yang baru dianggap berisiko karena belum diketahui konsekuensinya.



Misalnya, seseorang yang terbiasa bekerja di lingkungan penuh tekanan mungkin merasa takut ketika mendapatkan pekerjaan dengan atasan yang lebih suportif. Ia tidak tahu bagaimana merespons ketika diberi kepercayaan, tidak dikritik secara berlebihan, atau tidak harus terus membuktikan dirinya.



Ia mungkin merasa ada sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah ketenangan itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.



Perasaan tidak aman tersebut dapat muncul bukan karena lingkungan baru itu berbahaya, melainkan karena seseorang sedang belajar beradaptasi dengan pengalaman yang berbeda dari kebiasaannya.



Ketika kehidupan mulai berubah menjadi lebih baik, seseorang tidak selalu langsung merasa bahagia. Ia mungkin membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan terhadap perubahan itu.



Hal yang terasa asing tidak selalu berarti buruk. Kadang-kadang, rasa tidak nyaman adalah bagian dari proses memasuki kehidupan yang belum pernah kita alami sebelumnya.



3. Anda Tidak Lagi Memiliki Masalah yang Harus Terus Diselesaikan, sehingga Pikiran Mulai Menghadapi Dirinya Sendiri



Ketika seseorang sedang sibuk menghadapi masalah, pikirannya memiliki fokus yang jelas. Ia harus menyelesaikan pekerjaan, mengatasi konflik, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki keadaan, atau menghadapi berbagai tuntutan yang datang dari luar.



Dalam situasi seperti itu, perhatian sering kali diarahkan pada sesuatu yang konkret.



Namun, ketika masalah mulai berkurang, kehidupan menjadi lebih tenang, dan tuntutan eksternal tidak lagi memenuhi seluruh waktu, seseorang mungkin mulai menyadari berbagai perasaan yang sebelumnya tidak sempat diperhatikan.



Ia mulai memikirkan masa depan, identitas, hubungan, keputusan masa lalu, atau pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan dalam hidup.



Keadaan yang lebih tenang dapat memberikan ruang bagi pikiran untuk memunculkan hal-hal yang selama ini tertunda.



Seseorang mungkin menyadari bahwa dirinya merasa kesepian, tidak puas, takut gagal, atau tidak mengetahui arah hidupnya. Perasaan-perasaan tersebut bisa muncul secara lebih jelas ketika tidak lagi sibuk mengatasi masalah eksternal.



Akibatnya, ia mungkin menganggap ketenangan sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Ia merasa gelisah ketika tidak memiliki kegiatan, mulai mencari masalah kecil, atau terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak membutuhkan perhatian besar.



Dalam beberapa kasus, seseorang menjadi terbiasa hidup dalam mode penyelesaian masalah sehingga ia merasa kehilangan arah ketika tidak ada sesuatu yang harus diperbaiki.



Padahal, kehidupan tidak hanya terdiri dari mengatasi kesulitan. Ada juga bagian kehidupan yang melibatkan menikmati pengalaman, membangun hubungan, beristirahat, mengenali diri sendiri, dan menjalani hari tanpa harus selalu mengejar sesuatu.



Rasa tidak aman yang muncul ketika kehidupan mulai tenang bisa menjadi kesempatan untuk memahami apa yang selama ini tertutupi oleh kesibukan.



Seseorang dapat mulai belajar bahwa dirinya tidak harus selalu produktif, tidak harus selalu menyelesaikan masalah, dan tidak harus memiliki alasan tertentu untuk merasa berharga.



Terkadang, tantangan terbesar bukanlah menghadapi masalah yang datang dari luar, melainkan belajar merasa nyaman ketika tidak ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.



4. Anda Mulai Memiliki Sesuatu yang Berharga untuk Kehilangan



Ketika kehidupan seseorang mulai membaik, ia mungkin memiliki lebih banyak hal yang ingin dipertahankan.



Hubungan yang sehat, pekerjaan yang stabil, kesempatan baru, kondisi finansial yang lebih baik, reputasi, kebebasan, atau kehidupan yang mulai terasa menyenangkan dapat menciptakan perasaan bahwa ada sesuatu yang berharga yang berpotensi hilang.



Sebelumnya, ketika seseorang merasa hidupnya tidak memiliki banyak hal yang perlu dipertahankan, ia mungkin lebih mudah menghadapi ketidakpastian. Namun, ketika keadaan mulai membaik, muncul ketakutan baru.



Ia mulai khawatir bahwa hubungan akan berakhir, pekerjaannya akan hilang, kesuksesannya tidak akan bertahan, atau kondisi baik yang sedang dialaminya hanya bersifat sementara.



Perasaan ini terkadang membuat seseorang sulit menikmati apa yang dimiliki saat ini.



Ia terlalu sibuk memikirkan kemungkinan kehilangan sehingga tidak sepenuhnya hadir dalam pengalaman yang sedang dijalani.



Misalnya, seseorang yang akhirnya memiliki hubungan yang stabil mungkin terus takut ditinggalkan. Ia memeriksa perubahan perilaku pasangannya, terlalu memikirkan pesan yang tidak dibalas, atau berusaha memastikan bahwa hubungan mereka tidak mengalami masalah.



Seseorang yang mulai berhasil dalam karier mungkin merasa takut melakukan kesalahan karena khawatir kehilangan reputasi atau kesempatan yang sudah diperoleh.



Dalam situasi seperti ini, rasa tidak aman dapat muncul karena sesuatu yang baik mulai memiliki nilai emosional yang besar.



Namun, ketakutan kehilangan tidak harus menjadi alasan untuk terus hidup dalam kecemasan. Seseorang dapat belajar menghargai sesuatu tanpa harus memastikan bahwa hal tersebut akan bertahan selamanya.



Tidak semua hal berharga dapat dikendalikan. Hubungan, kesempatan, perubahan, dan masa depan selalu memiliki unsur ketidakpastian.



Belajar menerima bahwa sesuatu yang baik tidak membutuhkan jaminan permanen dapat membantu seseorang menikmati kehidupannya dengan lebih tenang.



Rasa aman yang lebih matang bukanlah keyakinan bahwa tidak akan pernah ada kehilangan, melainkan keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan jika suatu saat kehilangan itu benar-benar terjadi.



5. Anda Mulai Menyadari Bahwa Tidak Semua Hal Bisa Dikendalikan



Perasaan aman sering kali dikaitkan dengan kemampuan memprediksi dan mengendalikan keadaan. Ketika seseorang mengetahui apa yang akan terjadi, memiliki rencana, dan merasa mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan, ia biasanya lebih mudah merasa tenang.



Namun, kehidupan yang lebih stabil tidak berarti kehidupan yang sepenuhnya dapat dikendalikan.



Seseorang mungkin sudah memiliki rutinitas yang baik, tetapi tetap tidak bisa memastikan masa depannya. Ia dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak dapat mengendalikan seluruh keputusan orang lain. Ia dapat menjaga hubungan dengan baik, tetapi tidak dapat menjamin bahwa setiap orang akan selalu memiliki perasaan yang sama.



Kesadaran terhadap keterbatasan kendali ini terkadang menimbulkan rasa tidak aman.



Ketika seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, ia mungkin merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan yang tidak dapat dipastikan, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang belum memiliki kepastian, atau membuat rencana berulang kali agar tidak terjadi kesalahan.



Namun, semakin keras seseorang mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauannya, semakin besar kemungkinan ia merasa lelah.



Dalam psikologi, toleransi terhadap ketidakpastian merupakan kemampuan penting untuk menghadapi situasi yang belum jelas tanpa harus selalu memperoleh kepastian sebelum melanjutkan hidup.



Seseorang dapat merasa tidak nyaman ketika tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi tetap memilih untuk melakukan sesuatu yang bermakna.



Ia dapat membuat keputusan tanpa mengetahui seluruh konsekuensinya. Ia dapat menjalani hubungan tanpa meminta jaminan bahwa tidak akan pernah terluka. Ia dapat memulai sesuatu yang baru tanpa memastikan bahwa hasilnya akan sempurna.



Perasaan tidak aman yang muncul ketika seseorang kehilangan ilusi kendali dapat menjadi bagian dari proses belajar menerima kehidupan sebagaimana adanya.



Terkadang, kita merasa tidak aman bukan karena sesuatu yang buruk sedang terjadi, melainkan karena kita sedang menyadari bahwa tidak semua hal dapat dijamin berjalan baik.



Dan menerima kenyataan itu bukan berarti menyerah. Justru, hal tersebut dapat membantu seseorang berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan mulai mengarahkan perhatiannya pada apa yang masih bisa dilakukan.



6. Anda Mulai Lebih Mengenal Diri Sendiri, Termasuk Ketakutan yang Sebelumnya Tidak Disadari



Ketika seseorang mulai mengembangkan kesadaran diri, ia tidak hanya mengenali kekuatan dan kelebihannya, tetapi juga berbagai ketakutan, keraguan, serta pola emosional yang sebelumnya tidak terlihat jelas.



Ia mungkin mulai memahami mengapa dirinya selalu membutuhkan persetujuan orang lain, mengapa sulit menolak permintaan, mengapa merasa harus bekerja terus-menerus, atau mengapa begitu takut membuat kesalahan.



Kesadaran ini dapat membuat seseorang merasa lebih rentan.



Sebelumnya, ia mungkin menjalani kehidupan secara otomatis. Ia melakukan apa yang dianggap normal, mengikuti kebiasaan, memenuhi ekspektasi, dan tidak terlalu memikirkan alasan di balik tindakannya.



Namun, ketika ia mulai mempertanyakan pola-pola tersebut, muncul banyak hal yang harus dihadapi.



Ia mungkin menyadari bahwa sebagian keputusannya berasal dari rasa takut, bukan keinginan. Ia mungkin memahami bahwa dirinya sering berusaha terlihat baik karena takut ditolak. Ia mungkin mulai melihat bahwa kebiasaan tertentu bukan lagi membantu, tetapi justru membatasi kehidupannya.



Kesadaran semacam ini terkadang terasa mengganggu karena membuat seseorang tidak bisa lagi mengabaikan hal-hal yang sebelumnya tidak dipikirkan.



Namun, rasa tidak nyaman tersebut tidak selalu berarti bahwa dirinya sedang memburuk.



Dalam proses pengembangan diri, memahami sesuatu yang sebelumnya tidak disadari dapat menimbulkan ketidaknyamanan sementara. Seseorang mulai melihat pola yang ingin diubah, tetapi belum mengetahui bagaimana cara melakukannya.



Ia berada di antara dua keadaan: tidak lagi sepenuhnya nyaman dengan kebiasaan lama, tetapi belum sepenuhnya terbiasa dengan cara hidup yang baru.



Fase ini dapat membuat seseorang merasa tidak stabil, meskipun sebenarnya ia sedang membangun pemahaman yang lebih baik tentang dirinya.



Kesadaran diri tidak selalu membuat kehidupan langsung terasa lebih ringan. Terkadang, kesadaran justru membuat seseorang lebih memahami kompleksitas emosinya.



Namun, pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan yang lebih sehat, membangun batasan, dan menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



7. Anda Mulai Belajar Bahwa Rasa Aman Tidak Harus Selalu Berarti Tidak Ada Rasa Takut



Banyak orang membayangkan bahwa merasa aman berarti tidak pernah cemas, tidak pernah ragu, tidak pernah takut, dan selalu yakin terhadap keputusan yang diambil.



Akibatnya, ketika rasa takut muncul, mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dengan kehidupan mereka.



Mereka mungkin merasa belum siap mengambil keputusan, belum cukup percaya diri, atau belum berada dalam kondisi yang benar-benar baik.



Padahal, rasa aman tidak selalu hadir dalam bentuk ketenangan yang sempurna.



Seseorang dapat merasa takut sekaligus tetap memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi. Ia dapat merasa ragu tetapi tetap membuat keputusan. Ia dapat merasa cemas tentang masa depan tanpa harus menghentikan seluruh aktivitasnya.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola emosi tidak berarti menghilangkan semua emosi yang tidak menyenangkan. Hal ini juga melibatkan kemampuan untuk menerima pengalaman emosional tanpa membiarkannya sepenuhnya menentukan perilaku.



Seseorang yang mulai merasa lebih aman mungkin justru menjadi lebih jujur terhadap ketakutannya. Ia tidak lagi berusaha menutupi semua keraguan dengan kesibukan, berpura-pura kuat, atau mencari kepastian dari orang lain.



Ia mulai memahami bahwa ketakutan merupakan bagian dari pengalaman manusia, bukan selalu tanda bahwa dirinya berada dalam bahaya.



Misalnya, seseorang ingin memulai pekerjaan baru. Ia merasa takut gagal, takut tidak mampu, dan takut menghadapi perubahan. Namun, ia juga menyadari bahwa ketakutan tersebut tidak otomatis berarti keputusan itu salah.



Ia dapat mempertimbangkan risiko secara realistis, mempersiapkan diri, dan tetap melanjutkan langkahnya meskipun belum merasa sepenuhnya yakin.



Rasa aman yang lebih sehat bukanlah kondisi ketika seseorang tidak pernah merasa terancam oleh ketidakpastian, melainkan kondisi ketika ia tidak harus selalu menghindari ketidakpastian agar dapat menjalani hidup.



Seseorang mungkin belum sepenuhnya tenang, tetapi ia mulai percaya bahwa dirinya mampu menghadapi berbagai pengalaman.



Kepercayaan tersebut dapat tumbuh melalui pengalaman nyata, ketika ia berulang kali melihat bahwa rasa takut tidak selalu menjadi kenyataan dan bahwa dirinya mampu melewati situasi yang sebelumnya terasa sulit.



Ketika Rasa Tidak Aman Bukan Berarti Anda Benar-Benar Aman



Penting untuk memahami bahwa perasaan tidak aman tidak selalu berasal dari pikiran yang terlalu waspada atau pengalaman masa lalu. Terkadang, perasaan tersebut memang merupakan respons terhadap keadaan yang tidak sehat, hubungan yang tidak aman, tekanan yang berlebihan, ancaman nyata, atau situasi yang perlu diubah.



Karena itu, seseorang tidak seharusnya memaksakan diri untuk menganggap semua ketakutan sebagai sesuatu yang tidak rasional.



Perasaan perlu dipahami, bukan langsung diabaikan.



Jika rasa tidak aman muncul karena seseorang terus direndahkan, dimanipulasi, diancam, mengalami diskriminasi, atau berada dalam situasi yang membahayakan, maka perasaan tersebut mungkin memberikan informasi penting tentang kondisi yang sedang dihadapi.



Namun, jika seseorang menyadari bahwa dirinya terus merasa terancam meskipun situasinya relatif aman, ia dapat mencoba memeriksa kembali pikiran dan respons emosionalnya.



Ia bisa bertanya kepada dirinya sendiri:



Apakah ada bahaya nyata yang sedang terjadi, atau saya sedang membayangkan kemungkinan yang belum terjadi?



Apakah perasaan ini berkaitan dengan pengalaman masa lalu?



Apakah saya sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat saya kendalikan?



Apa bukti yang mendukung ketakutan saya, dan apa bukti yang menunjukkan bahwa situasi ini mungkin lebih aman?



Apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk merespons secara realistis, tanpa harus mengikuti semua dorongan kecemasan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk meremehkan emosi. Tujuannya adalah membantu seseorang membangun hubungan yang lebih seimbang antara perasaan, pikiran, dan kenyataan.



Jika rasa tidak aman berlangsung intens, mengganggu tidur, hubungan, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional kesehatan mental juga dapat menjadi langkah yang tepat.



Penutup



Merasa tidak aman ketika kehidupan mulai membaik merupakan pengalaman yang mungkin membingungkan. Seseorang dapat memiliki keadaan yang relatif stabil tetapi tetap merasa gelisah, takut, atau sulit menikmati ketenangan.



Hal ini bisa terjadi karena pikiran masih terbiasa mengantisipasi bahaya, karena perubahan terasa asing, karena mulai memiliki sesuatu yang berharga untuk kehilangan, atau karena seseorang sedang belajar menghadapi ketidakpastian yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.



Rasa aman tidak selalu datang secara otomatis ketika keadaan di luar diri kita berubah menjadi lebih baik. Terkadang, pikiran dan emosi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman baru.



Kita mungkin perlu belajar bahwa tidak semua keheningan menandakan masalah, tidak semua perubahan membawa bahaya, tidak semua ketakutan harus diikuti, dan tidak semua ketidakpastian membutuhkan jawaban segera.



Mungkin kehidupan yang lebih aman bukanlah kehidupan tanpa rasa takut. Mungkin ia adalah kehidupan ketika kita mulai mampu membedakan ketakutan dari kenyataan, berhenti mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan buruk, dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati sesuatu yang baik tanpa terus menunggu hal buruk terjadi.



Karena terkadang, yang membuat kita merasa tidak aman bukanlah keadaan yang sedang kita hadapi, melainkan pikiran yang belum terbiasa bahwa kita tidak harus terus-menerus bertahan.



Dan ketika kita mulai menyadari hal itu, kita mungkin perlahan belajar bahwa hidup tidak selalu membutuhkan kewaspadaan tanpa henti. Ada saatnya kita boleh menurunkan pertahanan, mengambil napas, dan membiarkan diri kita merasa aman, meskipun tidak semua hal dalam kehidupan dapat dipastikan.