JawaPos.com - Kehilangan seseorang yang dicintai merupakan salah satu pengalaman emosional paling berat dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang kehilangan pasangan, orang tua, anak, sahabat, atau anggota keluarga, dunia yang sebelumnya terasa akrab bisa mendadak berubah. Rutinitas tidak lagi sama, kenangan muncul tanpa diduga, dan hal-hal sederhana yang dahulu terasa biasa dapat menjadi pengingat menyakitkan tentang seseorang yang sudah tidak ada.

Dalam situasi seperti ini, orang-orang di sekitarnya sering kali ingin membantu. Mereka ingin memberikan dukungan, menghibur, atau mengatakan sesuatu yang dapat mengurangi kesedihan. Namun, tidak sedikit yang justru merasa kebingungan karena takut salah bicara atau tidak tahu bagaimana harus bersikap.



Ada yang memilih memberikan nasihat agar orang tersebut segera bangkit. Ada yang berusaha mengalihkan pembicaraan supaya kesedihan tidak semakin terasa. Bahkan, sebagian orang menjauh karena merasa tidak mampu menghadapi emosi orang yang sedang berduka.



Padahal, menurut psikologi, mendukung seseorang yang sedang berduka tidak selalu berarti membuat kesedihannya menghilang. Terkadang, dukungan terbaik justru hadir melalui kesediaan untuk menemani, mendengarkan, dan menerima bahwa seseorang membutuhkan waktu untuk menjalani proses kehilangan.



Duka bukanlah masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kalimat penghiburan. Setiap orang memiliki pengalaman, hubungan, dan cara menghadapi kehilangan yang berbeda. Karena itu, dukungan yang efektif perlu memperhatikan kebutuhan emosional orang yang sedang mengalaminya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam cara nyata untuk mendukung seseorang yang sedang berduka menurut perspektif psikologi.



1. Dengarkan Kesedihannya Tanpa Terburu-buru Memberikan Nasihat



Salah satu bentuk dukungan paling berarti bagi seseorang yang sedang berduka adalah memberikan ruang untuk bercerita tanpa merasa harus segera mendapatkan solusi.



Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, ia mungkin memiliki banyak perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kesedihan, kemarahan, penyesalan, kebingungan, rasa bersalah, bahkan perasaan kosong yang terkadang sulit dipahami oleh dirinya sendiri.



Dalam situasi seperti ini, kebutuhan utamanya belum tentu mendapatkan nasihat. Ia mungkin hanya ingin didengarkan oleh seseorang yang bersedia menerima ceritanya tanpa menghakimi.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan active listening atau mendengarkan secara aktif.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara, berusaha memahami pengalaman emosionalnya, dan menunjukkan bahwa perasaannya dianggap penting.



Ketika seseorang bercerita tentang orang yang telah meninggal, jangan langsung mengubah pembicaraan atau memberikan penjelasan mengenai bagaimana ia seharusnya menghadapi kehilangan tersebut.



Biarkan ia mengingat, menangis, mengulang cerita, atau bahkan diam selama beberapa saat.



Sebagai contoh, seseorang mungkin terus menceritakan kebiasaan kecil almarhum orang tuanya. Ia mengingat bagaimana orang tersebut menyambutnya ketika pulang, makanan kesukaannya, atau percakapan sederhana yang sekarang tidak mungkin terulang.



Bagi pendengar, cerita tersebut mungkin terdengar berulang. Namun, bagi orang yang sedang berduka, menceritakan kenangan dapat menjadi salah satu cara untuk memproses kehilangan dan mempertahankan hubungan emosional dengan orang yang telah tiada.



Kamu bisa memberikan respons sederhana seperti:



"Aku di sini kalau kamu ingin bercerita."



"Kedengarannya dia sangat berarti dalam hidupmu."



"Aku bisa membayangkan betapa beratnya kehilangan ini."



"Tidak apa-apa kalau kamu masih ingin membicarakannya."



Hindari merasa harus selalu memiliki jawaban yang tepat.



Terkadang, kehadiran seseorang yang benar-benar mendengarkan jauh lebih membantu daripada nasihat panjang yang diberikan tanpa memahami perasaan orang tersebut.



Mengapa cara ini penting?



Ketika seseorang merasa didengarkan dan diterima, ia memiliki kesempatan untuk mengekspresikan emosi tanpa harus menyembunyikan kesedihannya. Hal tersebut dapat membantu menciptakan rasa aman secara emosional.



Ingatlah bahwa mendengarkan bukan berarti harus menyetujui setiap pandangan atau menyelesaikan semua persoalannya. Kamu hanya perlu memberikan ruang agar ia tidak merasa sendirian menghadapi pengalaman yang berat.



2. Akui Perasaannya dan Jangan Memaksanya untuk Segera Kembali Bahagia



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika mendukung orang berduka adalah mencoba membuat mereka segera merasa lebih baik.



Kalimat seperti "Kamu harus kuat", "Jangan terlalu sedih", atau "Sudah, ikhlaskan saja" mungkin disampaikan dengan niat baik. Namun, bagi seseorang yang baru mengalami kehilangan, kalimat tersebut terkadang terasa seperti tuntutan untuk menyembunyikan kesedihan.



Padahal, berduka merupakan respons manusiawi terhadap kehilangan sesuatu atau seseorang yang memiliki arti penting.



Dalam psikologi, terdapat konsep emotional validation, yaitu pengakuan bahwa perasaan seseorang nyata, dapat dipahami dalam konteks pengalamannya, dan layak mendapatkan perhatian.



Validasi emosional bukan berarti kamu harus merasakan kesedihan yang sama. Artinya, kamu tidak meremehkan atau mempertanyakan mengapa seseorang masih merasa sedih.



Misalnya, seseorang kehilangan pasangan hidupnya setelah bertahun-tahun membangun kehidupan bersama. Beberapa minggu kemudian, ia masih menangis ketika melihat foto pernikahan mereka.



Daripada mengatakan bahwa ia harus segera melanjutkan hidup, kamu dapat mengatakan bahwa kehilangan tersebut memang sangat berarti dan wajar jika kenangan masih terasa menyakitkan.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa proses berduka tidak memiliki jadwal yang sama bagi setiap orang.



Ada orang yang mulai mampu menjalani aktivitas sehari-hari setelah beberapa waktu. Ada pula yang masih mengalami gelombang kesedihan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian, terutama ketika menghadapi tanggal penting, perayaan keluarga, atau kenangan tertentu.



Model proses berduka yang populer sering menggambarkan beberapa respons emosional, tetapi tahapan tersebut bukan urutan wajib yang harus dilalui setiap orang.



Seseorang tidak harus melewati kesedihan, kemarahan, atau penerimaan dalam urutan tertentu. Perasaan dapat berubah-ubah dan muncul kembali pada waktu yang tidak terduga.



Karena itu, jangan menjadikan kecepatan seseorang dalam pulih sebagai ukuran keberhasilan mereka menghadapi kehilangan.



Bagaimana menerapkannya?



Berikan kalimat yang menunjukkan bahwa perasaannya tidak perlu disembunyikan.



Misalnya:



"Kamu tidak perlu berpura-pura baik-baik saja di depanku."



"Aku tahu ini tidak mudah untuk dijalani."



"Tidak apa-apa kalau hari ini terasa lebih berat."



"Kamu boleh mengambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan."



Dengan memberikan validasi emosional, kamu membantu menciptakan lingkungan yang membuat orang berduka tidak perlu merasa bersalah karena masih bersedih.



3. Tawarkan Bantuan Praktis, Bukan Hanya Mengatakan Bahwa Kamu Selalu Ada



Ketika seseorang sedang berduka, aktivitas sehari-hari yang sebelumnya sederhana dapat terasa sangat melelahkan.



Bangun pagi, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengurus pekerjaan, membayar tagihan, atau menghadiri berbagai keperluan keluarga mungkin menjadi hal yang sulit dilakukan.



Kesedihan dapat memengaruhi konsentrasi, energi, motivasi, dan kemampuan seseorang untuk mengatur aktivitas sehari-hari.



Dalam psikologi, dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi tekanan kehidupan. Salah satu bentuknya adalah instrumental support, yaitu bantuan nyata yang diberikan untuk mengurangi beban praktis.



Menariknya, bantuan konkret sering kali lebih mudah diterima daripada tawaran yang terlalu umum.



Misalnya, ketika kamu mengatakan, "Kalau butuh sesuatu, hubungi aku saja", orang yang sedang berduka mungkin tidak tahu harus meminta apa. Ia bahkan mungkin merasa tidak enak jika harus meminta bantuan.



Sebaliknya, tawaran yang spesifik dapat membuat bantuan terasa lebih mudah dijangkau.



Kamu bisa mengatakan:



"Besok aku bisa mengantarkan makanan untukmu."



"Kalau kamu mau, aku bisa menemanimu mengurus dokumen."



"Aku bisa membantu membersihkan rumah akhir pekan ini."



"Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke tempat yang perlu kamu datangi?"



Bantuan sederhana seperti mengantar makanan, membeli kebutuhan rumah tangga, menjaga anak, atau membantu menyelesaikan pekerjaan administratif dapat memberikan ruang bagi orang yang sedang berduka untuk beristirahat.



Namun, penting untuk tetap menghormati batasan dan pilihannya.



Jangan menganggap bahwa semua bantuan pasti diinginkan. Tanyakan terlebih dahulu dan berikan kesempatan baginya untuk menerima atau menolak.



Selain itu, jangan menjadikan bantuan sebagai sesuatu yang harus dibalas. Orang yang sedang berduka mungkin belum memiliki energi untuk menunjukkan rasa terima kasih dengan cara yang biasanya.



Mengapa bantuan praktis penting?



Dukungan emosional memang diperlukan, tetapi kebutuhan manusia tidak berhenti pada perasaan. Ketika beban sehari-hari berkurang, seseorang dapat memiliki lebih banyak energi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani proses penyesuaian setelah kehilangan.



Terkadang, membantu seseorang makan dengan teratur atau menyelesaikan satu urusan kecil merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti.



4. Tetap Hadir Setelah Perhatian Orang Lain Mulai Berkurang



Pada masa awal kehilangan, seseorang biasanya mendapatkan banyak perhatian. Keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja datang memberikan dukungan.



Namun, setelah beberapa minggu atau bulan berlalu, kehidupan orang-orang di sekitarnya perlahan kembali normal. Mereka kembali bekerja, menjalani rutinitas, dan menghadapi kesibukan masing-masing.



Sementara itu, orang yang kehilangan mungkin masih merasakan kesedihan yang mendalam.



Inilah alasan mengapa dukungan jangka panjang sangat penting.



Dalam psikologi, dukungan sosial tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang hadir, tetapi juga kualitas, konsistensi, dan kesesuaian dukungan dengan kebutuhan individu.



Kehadiran yang konsisten dapat membantu seseorang merasa bahwa ia tidak ditinggalkan ketika perhatian orang lain mulai berkurang.



Misalnya, seorang perempuan kehilangan suaminya. Pada minggu pertama, banyak teman datang mengunjungi dan memberikan dukungan. Namun, ketika memasuki bulan ketiga, sebagian besar orang sudah kembali menjalani kehidupan masing-masing.



Pada saat itu, ia mungkin justru menghadapi kesepian yang lebih terasa.



Rumah yang dahulu ramai kini terasa sunyi. Tidak ada lagi seseorang yang bisa diajak berbicara setiap malam. Hal-hal sederhana yang dahulu dilakukan bersama menjadi pengingat tentang kehilangan.



Kamu tidak harus mengunjunginya setiap hari untuk menunjukkan kepedulian. Namun, mengirim pesan secara berkala, mengajaknya makan, atau mengingat tanggal-tanggal penting dapat memberikan makna yang besar.



Beberapa tindakan sederhana yang dapat dilakukan antara lain:



Menghubunginya beberapa minggu setelah pemakaman.



Menanyakan kabarnya tanpa menuntut jawaban bahwa semuanya baik-baik saja.



Mengingat hari ulang tahun atau tanggal penting orang yang telah meninggal.



Mengajaknya melakukan aktivitas ringan ketika ia sudah siap.



Tetap mengundangnya dalam kegiatan sosial tanpa memaksanya hadir.



Jangan menganggap bahwa seseorang yang mulai tersenyum atau kembali bekerja berarti sudah tidak membutuhkan dukungan.



Seseorang dapat terlihat berfungsi dengan baik di luar, tetapi masih merasakan kehilangan di dalam dirinya.



Hal yang perlu diingat:



Dukungan yang konsisten tidak berarti mengawasi atau mengendalikan proses berduka seseorang. Artinya, kamu memberikan pesan bahwa hubungan dan kepedulianmu tidak hanya hadir ketika situasinya sedang ramai diperhatikan.



Terkadang, pesan sederhana seperti "Aku memikirkanmu hari ini. Kalau ingin ditemani, aku ada" dapat membuat seseorang merasa lebih diperhatikan.



5. Jangan Membandingkan Kesedihannya dengan Pengalaman Kehilangan Orang Lain



Ketika ingin menghibur seseorang yang berduka, sebagian orang secara spontan menceritakan pengalaman kehilangan mereka sendiri.



Tujuannya mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka memahami perasaan tersebut. Namun, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, tindakan ini justru dapat membuat orang yang sedang berduka merasa bahwa kesedihannya sedang dibandingkan atau dikecilkan.



Contohnya:



"Setidaknya kamu masih punya keluarga yang lain."



"Aku juga pernah kehilangan orang tua, tetapi sekarang sudah baik-baik saja."



"Temanku kehilangan seluruh keluarganya, jadi kamu harus bersyukur."



Kalimat-kalimat seperti ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan perspektif. Namun, kesedihan bukanlah kompetisi yang dapat diukur berdasarkan siapa yang mengalami kehilangan paling berat.



Dalam psikologi, pengalaman kehilangan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kedekatan emosional, sejarah hubungan, kondisi kehidupan, dukungan sosial, serta keadaan ketika kehilangan terjadi.



Dua orang yang kehilangan anggota keluarga yang sama-sama dekat belum tentu mengalami proses berduka dengan cara yang sama.



Seseorang mungkin sangat terpukul ketika kehilangan ayahnya karena selama ini ayah merupakan satu-satunya tempat ia merasa aman. Orang lain mungkin memiliki hubungan yang lebih rumit dengan ayahnya sehingga respons emosionalnya berbeda.



Tidak ada satu ukuran universal untuk menentukan seberapa besar seseorang seharusnya merasa sedih.



Selain itu, penting untuk tidak memaksakan pandangan positif sebelum orang tersebut siap menerimanya.



Mungkin benar bahwa ia masih memiliki keluarga, teman, dan berbagai hal baik dalam kehidupannya. Namun, keberadaan hal-hal tersebut tidak otomatis menghapus rasa kehilangan.



Seseorang dapat bersyukur atas apa yang masih dimiliki sekaligus merasa sangat sedih atas sesuatu yang telah hilang.



Kedua perasaan tersebut dapat hadir bersamaan.



Bagaimana memberikan respons yang lebih baik?



Daripada membandingkan pengalaman, cobalah mengakui keunikan hubungan yang telah hilang.



Misalnya:



"Aku tahu hubungan kalian sangat berarti."



"Aku tidak akan berpura-pura memahami sepenuhnya apa yang kamu rasakan."



"Kalau kamu ingin bercerita tentang dia, aku bersedia mendengarkan."



"Aku tidak akan membandingkan kesedihanmu dengan pengalaman orang lain."



Kamu juga boleh menceritakan pengalaman kehilangan pribadi apabila orang tersebut memang ingin mendengarnya. Namun, pastikan cerita tersebut tidak mengambil alih ruang emosional yang sedang ia butuhkan.



Tujuan utama dukungan bukan membuktikan bahwa kamu pernah mengalami sesuatu yang sama, melainkan membantu orang tersebut merasa bahwa pengalamannya dihargai.



6. Bantu Ia Mendapatkan Dukungan Profesional Jika Kesedihan Terasa Terlalu Membebani



Meskipun berduka merupakan respons yang wajar terhadap kehilangan, ada kondisi ketika seseorang membutuhkan bantuan profesional untuk menghadapi penderitaan emosional yang dialaminya.



Tidak semua orang dapat mengelola kehilangan hanya melalui dukungan keluarga atau teman. Sebagian mungkin mengalami kesulitan yang berkepanjangan hingga memengaruhi kesehatan, pekerjaan, hubungan sosial, dan kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi klinis, terdapat kondisi yang dikenal sebagai prolonged grief disorder atau gangguan duka berkepanjangan.



Kondisi ini melibatkan kerinduan atau keasyikan yang intens terhadap orang yang meninggal, disertai penderitaan emosional yang menetap dan gangguan fungsi kehidupan. Diagnosisnya mempertimbangkan durasi, intensitas, konteks budaya, serta dampak terhadap kehidupan seseorang.



Penting dipahami bahwa kesedihan yang berlangsung lama tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan mental. Tidak ada alasan untuk memberikan label atau diagnosis hanya berdasarkan lamanya seseorang menangis atau mengingat orang yang telah meninggal.



Namun, bantuan profesional patut dipertimbangkan apabila seseorang mengalami beberapa hal berikut:



Kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang berkepanjangan.



Perasaan bersalah atau menyalahkan diri sendiri secara intens.



Menarik diri dari hampir seluruh hubungan sosial.



Kehilangan minat terhadap berbagai aktivitas secara terus-menerus.



Mengalami gangguan tidur atau makan yang berat.



Merasakan penderitaan emosional yang semakin sulit dikendalikan.



Mengalami pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup.



Jika muncul pikiran bunuh diri atau risiko menyakiti diri, jangan menunggu sampai keadaan memburuk. Temani orang tersebut, bantu jauhkan akses terhadap sarana yang dapat digunakan untuk melukai diri, dan segera cari pertolongan profesional atau layanan darurat setempat.



Kamu dapat menawarkan bantuan untuk mencari psikolog, psikiater, atau layanan konseling yang sesuai.



Misalnya, katakan:



"Aku tahu kamu sedang menghadapi sesuatu yang sangat berat. Kalau kamu merasa perlu berbicara dengan seseorang yang profesional, aku bisa membantu mencarinya."



Atau:



"Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa mencari bantuan bersama jika kamu bersedia."



Jangan memaksanya menerima bantuan dengan cara mengancam, mempermalukan, atau menyebutnya lemah.



Sebaliknya, jelaskan bahwa mendapatkan bantuan profesional bukan berarti ia gagal menghadapi kehilangan. Itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan tambahan ketika beban emosional terasa terlalu besar.



Mengapa hal ini penting?



Psikolog dapat membantu seseorang memahami respons emosionalnya, mengembangkan strategi menghadapi kesedihan, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah kehilangan.



Dalam kondisi tertentu, pendekatan terapi khusus untuk duka dapat membantu individu yang mengalami gangguan duka berkepanjangan.



Dukungan teman dan keluarga tetap penting, tetapi ada kalanya kepedulian tersebut perlu dilengkapi dengan bantuan profesional.



Memahami Bahwa Mendukung Orang Berduka Tidak Berarti Menghilangkan Kesedihannya



Salah satu hal paling penting yang perlu dipahami ketika mendampingi seseorang yang sedang berduka adalah bahwa kamu tidak bertanggung jawab untuk menghilangkan seluruh rasa sakitnya.



Kehilangan seseorang yang dicintai bukan pengalaman yang dapat diperbaiki hanya dengan nasihat, hiburan, atau kata-kata positif.



Ada kenangan yang tetap akan dirindukan. Ada kebiasaan yang tidak bisa diulang. Ada hubungan yang tidak dapat digantikan oleh kehadiran orang lain.



Karena itu, tujuan mendukung seseorang yang sedang berduka bukan membuatnya segera kembali seperti sebelum kehilangan, melainkan membantu menciptakan kondisi yang lebih aman agar ia dapat menjalani perubahan tersebut.



Dalam perspektif psikologi, proses penyesuaian terhadap kehilangan dapat berlangsung melalui berbagai cara. Seseorang mungkin mengalami hari yang terasa lebih baik, kemudian kembali sedih ketika menemukan foto lama atau mendengar lagu tertentu.



Hal tersebut tidak selalu menunjukkan kemunduran. Kesedihan dapat muncul dalam gelombang dan dipengaruhi oleh berbagai pengingat emosional.



Ada kalanya seseorang membutuhkan percakapan panjang. Pada kesempatan lain, ia mungkin hanya ingin ditemani tanpa membicarakan apa pun.



Ada hari ketika ia ingin keluar rumah, tetapi ada pula saat ketika ia memilih menghabiskan waktu sendirian.



Cobalah untuk tidak menafsirkan setiap perubahan suasana hatinya sebagai sesuatu yang harus segera diperbaiki.



Berikan perhatian, tetapi tetap hormati batasan. Tawarkan bantuan, tetapi jangan memaksakan kehendak. Dengarkan ceritanya, tetapi jangan menuntutnya untuk selalu terbuka.



Pada akhirnya, enam cara tersebut mengingatkan kita bahwa dukungan terhadap orang yang sedang berduka tidak selalu membutuhkan tindakan besar.



Terkadang, dukungan paling bermakna hadir ketika seseorang bersedia duduk bersama orang yang sedang menangis, mengantarkan makanan ketika ia tidak memiliki tenaga untuk memasak, mengingat seseorang yang telah meninggal, atau sekadar mengirim pesan ketika orang lain sudah mulai melupakan bahwa ia masih berduka.



Kamu mungkin tidak dapat mengembalikan seseorang yang telah pergi. Kamu juga tidak dapat menghapus seluruh rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang ditinggalkan.



Namun, kamu dapat membuat perjalanan menghadapi kehilangan terasa sedikit lebih ringan dengan menunjukkan bahwa ia tidak harus melewatinya sendirian.



