JawaPos.com - Berbelanja merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita membeli makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, perangkat elektronik, dan berbagai barang yang dianggap dapat membuat hidup lebih nyaman. Namun, tidak semua keputusan belanja benar-benar didasarkan pada kebutuhan. Terkadang, seseorang membeli sesuatu karena sedang merasa bosan, stres, kecewa, kesepian, atau sekadar ingin mendapatkan perasaan menyenangkan dalam waktu singkat.

Masalahnya, kegiatan berbelanja sering kali memberikan kepuasan yang hanya berlangsung sementara. Ketika melihat barang menarik, seseorang mungkin merasa bersemangat. Ketika berhasil mendapatkan diskon, ia merasa telah membuat keputusan yang menguntungkan. Bahkan, membayangkan memiliki barang baru saja dapat menimbulkan antusiasme tersendiri.



Namun, setelah transaksi selesai, perasaan tersebut bisa menghilang. Seseorang mulai menyadari bahwa barang yang dibeli sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Pengeluaran menjadi lebih besar daripada rencana, tabungan berkurang, dan muncul penyesalan karena kembali menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak terlalu penting.



Fenomena ini tidak selalu terjadi karena seseorang tidak mampu mengelola keuangan. Dalam psikologi, keputusan berbelanja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk emosi, dorongan sesaat, kebiasaan, persepsi terhadap harga, pengaruh lingkungan, dan cara otak memproses penghargaan.



Itulah sebabnya mengendalikan pengeluaran tidak cukup hanya dengan mengatakan kepada diri sendiri agar lebih hemat. Seseorang juga perlu memahami bagaimana pikirannya bekerja ketika menghadapi godaan untuk membeli sesuatu.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat tujuh trik psikologi yang dapat membantu mengendalikan kegiatan berbelanja dan pengeluaran agar keputusan finansial menjadi lebih sadar, terarah, dan tidak mudah dipengaruhi dorongan sesaat.



1. Gunakan Aturan Menunda Pembelian untuk Mengendalikan Impuls Sesaat



Salah satu alasan seseorang sering mengeluarkan uang secara berlebihan adalah karena membuat keputusan pembelian terlalu cepat.



Ketika melihat barang yang menarik, pikiran dapat langsung berfokus pada perasaan menyenangkan yang akan diperoleh jika barang tersebut dimiliki. Seseorang mulai membayangkan bagaimana pakaian itu akan terlihat ketika dikenakan, bagaimana perangkat baru akan mempermudah aktivitas, atau bagaimana barang tersebut akan membuat dirinya merasa lebih baik.



Pada saat seperti ini, keinginan untuk membeli sering kali terasa lebih kuat daripada pertimbangan mengenai kebutuhan dan kemampuan finansial.



Dalam psikologi perilaku, kondisi ini berkaitan dengan impulsivitas, yaitu kecenderungan melakukan tindakan secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang secara memadai.



Salah satu cara untuk mengurangi pembelian impulsif adalah menggunakan aturan menunda keputusan.



Misalnya, ketika menemukan barang yang ingin dibeli, jangan langsung memasukkannya ke keranjang dan melakukan pembayaran. Berikan jeda selama 24 jam untuk pembelian kecil yang tidak mendesak. Untuk barang yang lebih mahal, pertimbangkan menunggu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu.



Selama waktu tersebut, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini?



Apakah saya masih menginginkannya jika tidak sedang melihat promosi?



Apakah saya sudah memiliki barang serupa?



Apakah pembelian ini sesuai dengan anggaran?



Apakah saya akan tetap menganggapnya penting beberapa minggu lagi?



Menunda pembelian memberikan kesempatan bagi emosi sesaat untuk mereda. Ketika perasaan antusias sudah tidak terlalu kuat, seseorang biasanya dapat mengevaluasi barang tersebut dengan lebih rasional.



Misalnya, seseorang melihat sepatu yang sedang diskon besar. Ia merasa harus segera membelinya karena takut kehilangan kesempatan. Namun, setelah menunggu satu hari, ia menyadari bahwa masih memiliki beberapa pasang sepatu yang jarang digunakan.



Keinginan membeli pun mulai berkurang.



Trik ini juga membantu seseorang membedakan antara keinginan yang muncul karena ketertarikan sesaat dan kebutuhan yang benar-benar memiliki manfaat dalam kehidupannya.



Semakin sering seseorang melatih kebiasaan menunda pembelian, semakin besar kesempatan baginya untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan, bukan sekadar dorongan emosional.



2. Kenali Emosi yang Mendorong Anda untuk Berbelanja



Tidak semua kegiatan berbelanja dilakukan karena seseorang membutuhkan barang tertentu. Dalam beberapa situasi, belanja justru menjadi cara untuk mengelola perasaan.



Seseorang yang sedang stres mungkin membeli makanan atau pakaian untuk mendapatkan hiburan. Orang yang merasa kesepian mungkin berbelanja daring karena aktivitas tersebut memberikan sesuatu untuk dinantikan. Seseorang yang mengalami hari buruk mungkin membeli barang mahal sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan emotional spending atau pengeluaran yang dipengaruhi kondisi emosional.



Belanja dapat memberikan perasaan menyenangkan karena proses memilih, membayangkan, dan mendapatkan barang dapat menghasilkan pengalaman penghargaan secara psikologis. Namun, kepuasan tersebut sering kali tidak menyelesaikan penyebab emosional yang mendasarinya.



Misalnya, seseorang merasa kecewa setelah mengalami masalah pekerjaan. Ia kemudian membuka aplikasi belanja dan mulai mencari barang yang menarik. Selama memilih produk, pikirannya teralihkan dari masalah yang sedang dihadapi.



Setelah melakukan pembelian, ia mungkin merasa lebih baik untuk sementara waktu. Namun, ketika efek emosional tersebut menghilang, masalah awal masih tetap ada. Bahkan, ia harus menghadapi pengeluaran tambahan yang mungkin menimbulkan stres baru.



Untuk mengendalikan pola ini, cobalah mengenali emosi sebelum melakukan transaksi.



Ketika muncul keinginan membeli sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut atau sedang berusaha mengubah suasana hati.



Perhatikan juga kapan keinginan berbelanja biasanya muncul. Apakah ketika sedang bosan, kesepian, marah, lelah, atau mengalami tekanan?



Jika menemukan pola tertentu, Anda dapat menyiapkan aktivitas alternatif yang memberikan kenyamanan tanpa harus mengeluarkan uang.



Misalnya:



Ketika stres, cobalah berjalan kaki atau melakukan latihan pernapasan.



Ketika bosan, lakukan hobi yang tidak membutuhkan banyak biaya.



Ketika kesepian, hubungi teman atau keluarga.



Ketika merasa kecewa, tuliskan perasaan dalam jurnal.



Ketika ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri, pilih aktivitas sederhana yang sesuai dengan anggaran.



Tujuannya bukan melarang diri sendiri menikmati kegiatan berbelanja. Tujuannya adalah memastikan bahwa belanja tidak menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi emosi yang tidak menyenangkan.



Ketika seseorang mampu mengenali hubungan antara perasaan dan pengeluaran, ia akan lebih mudah mengambil keputusan yang tidak merugikan kondisi finansialnya.



3. Ubah Cara Anda Melihat Diskon dan Penawaran Khusus



Diskon merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat efektif dalam memengaruhi keputusan pembelian.



Ketika melihat tulisan diskon 50 persen, gratis ongkir, beli dua gratis satu, atau penawaran terbatas, seseorang dapat merasa bahwa dirinya sedang mendapatkan kesempatan yang sayang untuk dilewatkan.



Namun, dalam banyak situasi, perhatian seseorang justru lebih tertuju pada besarnya potongan harga daripada nilai barang yang sebenarnya.



Misalnya, seseorang melihat sebuah tas dengan harga awal Rp500.000 yang sedang dijual seharga Rp250.000. Ia merasa berhasil menghemat Rp250.000.



Padahal, jika tas tersebut tidak dibutuhkan, ia sebenarnya tetap mengeluarkan Rp250.000 untuk sesuatu yang mungkin tidak akan digunakan.



Dalam psikologi ekonomi dan perilaku konsumen, fenomena ini berkaitan dengan framing effect, yaitu kecenderungan seseorang mengambil keputusan secara berbeda bergantung pada bagaimana informasi disajikan.



Informasi tentang potongan harga dapat membuat sebuah pembelian terlihat lebih menguntungkan, meskipun manfaat barang tersebut bagi pembeli belum tentu sebanding dengan uang yang dikeluarkan.



Selain itu, terdapat pula efek kelangkaan atau scarcity effect. Ketika sebuah produk dikatakan hanya tersedia dalam jumlah terbatas atau promosi akan segera berakhir, seseorang dapat merasa harus mengambil keputusan dengan cepat.



Ketakutan kehilangan kesempatan tersebut dapat mengurangi waktu yang digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan.



Untuk mengendalikan pengaruh diskon, ubahlah pertanyaan yang biasa Anda gunakan.



Jangan hanya bertanya, "Berapa banyak uang yang bisa saya hemat?"



Cobalah bertanya, "Apakah saya tetap akan membeli barang ini jika tidak ada diskon?"



Jika jawabannya tidak, kemungkinan besar diskon tersebut sedang menciptakan keinginan yang sebelumnya tidak ada.



Anda juga dapat menggunakan beberapa kebiasaan berikut:



Bandingkan harga akhir dengan anggaran, bukan hanya dengan harga awal.



Hindari membeli barang tambahan hanya untuk mendapatkan gratis ongkir.



Jangan menganggap semua promosi sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan.



Periksa apakah produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan.



Hindari keputusan pembelian ketika merasa terburu-buru.



Ingatlah bahwa tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan juga merupakan bentuk penghematan.



Seseorang tidak benar-benar menghemat uang hanya karena berhasil membeli sesuatu dengan harga lebih murah. Ia menghemat uang ketika berhasil mempertahankan dana yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan.



4. Gunakan Sistem Anggaran yang Membatasi Pengeluaran Sejak Awal



Mengendalikan pengeluaran akan menjadi lebih sulit jika seseorang hanya mengandalkan ingatan dan perkiraan.



Banyak orang merasa sudah cukup hemat karena tidak membeli barang mahal. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali dapat menghabiskan uang dalam jumlah besar.



Membeli minuman setiap hari, memesan makanan ketika tidak sempat memasak, berlangganan layanan yang jarang digunakan, atau melakukan pembelian kecil secara daring mungkin terlihat tidak terlalu bermasalah.



Namun, jika semua pengeluaran tersebut dijumlahkan, hasilnya bisa cukup besar.



Salah satu cara psikologis untuk mengendalikan situasi ini adalah menggunakan mental accounting atau pengelompokan uang berdasarkan tujuan penggunaannya.



Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang sering memperlakukan uang secara berbeda bergantung pada kategori atau tujuan yang diberikan kepada uang tersebut.



Misalnya, uang untuk kebutuhan pokok dianggap tidak boleh digunakan untuk hiburan, sementara uang yang dialokasikan untuk rekreasi dapat digunakan tanpa terlalu banyak rasa bersalah.



Anda dapat memanfaatkan kecenderungan tersebut dengan membagi penghasilan ke dalam beberapa kategori.



Contohnya:



Kebutuhan pokok: makanan, transportasi, tempat tinggal, dan tagihan.



Tabungan: dana untuk tujuan jangka panjang.



Dana darurat: kebutuhan yang tidak terduga.



Hiburan: makan di luar, menonton film, atau rekreasi.



Belanja pribadi: pakaian, perlengkapan, dan barang nonesensial.



Persentase setiap kategori dapat disesuaikan dengan penghasilan, tanggungan, kondisi finansial, dan prioritas masing-masing orang.



Hal yang terpenting adalah menentukan batas pengeluaran sebelum uang digunakan.



Misalnya, jika seseorang menetapkan anggaran belanja pribadi sebesar Rp500.000 per bulan, ia dapat memantau berapa banyak uang yang masih tersedia setiap kali melakukan pembelian.



Ketika anggaran tersebut hampir habis, ia memiliki kesempatan untuk mengevaluasi apakah pembelian berikutnya benar-benar diperlukan.



Sistem ini membantu mengurangi keputusan spontan karena seseorang memiliki batas yang sudah ditentukan sebelumnya.



Dengan begitu, mengendalikan pengeluaran tidak lagi bergantung pada kemampuan menolak setiap godaan satu per satu. Ada aturan yang membantu menjaga keputusan finansial tetap berada dalam batas yang telah direncanakan.



5. Kurangi Paparan terhadap Godaan yang Memicu Keinginan Berbelanja



Banyak orang menganggap bahwa mengendalikan pengeluaran hanya berkaitan dengan kemampuan menahan diri ketika melihat barang menarik.



Padahal, salah satu strategi yang lebih efektif adalah mengurangi frekuensi bertemu dengan pemicu pembelian.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan sering kali terbentuk melalui hubungan antara isyarat, tindakan, dan konsekuensi.



Seseorang yang terbiasa membuka aplikasi belanja ketika sedang bosan mungkin akan semakin sering melakukannya karena aktivitas tersebut sudah menjadi rutinitas. Ketika melihat notifikasi promosi, ia terdorong untuk membuka aplikasi. Ketika menemukan barang menarik, muncul keinginan untuk membeli.



Jika pola ini terus berulang, kegiatan melihat-lihat produk saja dapat menjadi pemicu pengeluaran.



Karena itu, mengurangi paparan terhadap rangsangan yang memicu pembelian dapat membantu seseorang mengendalikan perilakunya.



Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:



Matikan notifikasi promosi dari aplikasi belanja.



Berhenti mengikuti akun media sosial yang terlalu sering mempromosikan produk.



Hapus aplikasi belanja yang sering memicu pembelian impulsif jika memang tidak diperlukan.



Hindari membuka marketplace hanya karena sedang bosan.



Jangan menyimpan terlalu banyak barang di keranjang belanja.



Hindari mengunjungi pusat perbelanjaan tanpa tujuan yang jelas jika hal itu sering memicu pengeluaran.



Langkah tersebut bukan berarti seseorang harus menghindari seluruh kegiatan belanja. Tujuannya adalah membuat keputusan pembelian lebih disengaja.



Sebagai contoh, seseorang yang ingin membeli perlengkapan rumah tangga dapat membuka aplikasi belanja dengan daftar kebutuhan yang sudah dibuat. Setelah menemukan produk yang sesuai, ia menyelesaikan transaksi dan tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam melihat barang lain.



Pendekatan ini mengurangi kemungkinan munculnya keinginan baru yang sebelumnya tidak direncanakan.



Terkadang, cara terbaik untuk menghemat uang bukanlah melawan godaan yang muncul setiap hari, melainkan menciptakan lingkungan yang membuat godaan tersebut lebih jarang muncul.



6. Hitung Biaya Pembelian Berdasarkan Waktu dan Usaha yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Uang



Salah satu alasan seseorang mudah menghabiskan uang adalah karena tidak selalu menghubungkan harga barang dengan usaha yang diperlukan untuk mendapatkannya.



Ketika melihat barang seharga Rp300.000, seseorang mungkin hanya memikirkan angka tersebut. Ia tidak selalu membayangkan berapa jam pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperoleh uang sebanyak itu.



Dalam psikologi konsumen, menghubungkan harga dengan nilai pribadi dapat membantu seseorang memberikan makna yang lebih konkret terhadap pengeluaran.



Misalnya, seseorang memiliki penghasilan bersih Rp5.000.000 per bulan dan bekerja selama 160 jam. Secara sederhana, nilai penghasilannya adalah sekitar Rp31.250 per jam.



Jika ia ingin membeli barang seharga Rp625.000, ia dapat membayangkan bahwa pembelian tersebut setara dengan sekitar 20 jam penghasilan berdasarkan perhitungan sederhana tadi.



Cara berpikir ini dapat membuat keputusan pembelian terasa lebih nyata.



Seseorang mungkin mulai bertanya apakah barang tersebut benar-benar sebanding dengan waktu, energi, dan usaha yang telah dikeluarkannya.



Tentu saja, perhitungan ini bukan ukuran mutlak karena penghasilan bulanan juga digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan dan tidak seluruh jam kerja dapat diperlakukan sebagai uang bebas pakai.



Namun, sebagai alat refleksi, pendekatan tersebut dapat membantu seseorang lebih menghargai uang yang dimilikinya.



Anda juga dapat menggunakan pertanyaan berikut:



Apakah barang ini memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?



Seberapa sering saya akan menggunakannya?



Apakah barang ini membantu kehidupan saya dalam jangka panjang?



Apakah saya rela menukar sebagian hasil kerja saya untuk memilikinya?



Misalnya, membeli sepatu berkualitas yang digunakan setiap hari mungkin lebih masuk akal daripada membeli beberapa sepatu murah yang akhirnya jarang digunakan.



Sebaliknya, membeli barang mahal hanya karena sedang populer mungkin tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan pengorbanan finansialnya.



Dengan menghubungkan pengeluaran dan usaha, seseorang dapat mulai melihat uang bukan sekadar angka dalam rekening, melainkan hasil dari waktu dan energi yang telah digunakan untuk bekerja.



7. Berikan Penghargaan kepada Diri Sendiri Tanpa Selalu Menggunakan Uang



Banyak orang menganggap kegiatan berbelanja sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.



Setelah bekerja keras, menyelesaikan tugas, menghadapi tekanan, atau melewati hari yang melelahkan, mereka merasa pantas membeli sesuatu sebagai hadiah.



Pada dasarnya, memberikan penghargaan kepada diri sendiri bukanlah sesuatu yang salah. Mengapresiasi usaha pribadi dapat membantu seseorang menjaga motivasi dan membangun hubungan yang lebih positif dengan dirinya sendiri.



Namun, masalah muncul ketika hampir setiap pencapaian atau pengalaman emosional selalu diikuti dengan kegiatan berbelanja.



Seseorang mulai menggunakan uang sebagai cara utama untuk memberikan kenyamanan kepada dirinya.



Ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan, ia membeli pakaian. Ketika merasa sedih, ia memesan makanan mahal. Ketika mengalami hari yang menyenangkan, ia merasa perlu membeli sesuatu sebagai bentuk perayaan.



Lama-kelamaan, otak dapat menghubungkan perasaan bahagia dengan aktivitas mengeluarkan uang.



Untuk mengubah pola tersebut, seseorang perlu membangun alternatif penghargaan yang tidak selalu melibatkan transaksi.



Misalnya:



Menikmati waktu istirahat tanpa merasa bersalah.



Menonton film yang disukai di rumah.



Menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman.



Berjalan-jalan di tempat yang tidak membutuhkan banyak biaya.



Memasak makanan favorit.



Menikmati hobi yang sudah lama tidak dilakukan.



Mengambil waktu untuk tidur dan memulihkan energi.



Selain itu, seseorang dapat membuat sistem penghargaan berdasarkan pencapaian finansial.



Misalnya, ketika berhasil mempertahankan anggaran selama satu bulan, ia dapat memberikan hadiah kecil kepada dirinya dengan jumlah yang sudah direncanakan sebelumnya.



Dengan demikian, kegiatan menyenangkan tidak harus selalu berarti membeli sesuatu.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang tetap berhak menikmati hidup meskipun sedang berusaha menghemat uang. Mengendalikan pengeluaran bukan berarti menghilangkan seluruh kesenangan, melainkan menemukan cara menikmati kehidupan tanpa harus terus-menerus mengeluarkan uang.



Ketika seseorang memiliki banyak sumber kepuasan selain berbelanja, dorongan untuk menggunakan uang sebagai pelarian emosional dapat berkurang.



Mengapa Mengendalikan Pengeluaran Sering Kali Lebih Sulit daripada yang Dibayangkan?



Mengendalikan pengeluaran bukan sekadar persoalan mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak. Banyak keputusan finansial terjadi ketika seseorang sedang dipengaruhi emosi, lingkungan, kebiasaan, dan berbagai rangsangan yang membuat pembelian terasa menarik.



Seseorang bisa memahami pentingnya menabung, tetapi tetap tergoda membeli barang ketika melihat promosi. Ia bisa mengetahui bahwa barang tersebut tidak dibutuhkan, tetapi tetap merasa sulit menolak keinginan untuk memilikinya.



Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan finansial saja tidak selalu cukup untuk mengubah perilaku.



Seseorang juga perlu memahami kebiasaan psikologis yang mendasari keputusannya.



Ada beberapa hal penting yang perlu diingat:



Pertama, jangan hanya mengandalkan niat. Buat aturan pembelian, anggaran, dan batas pengeluaran yang jelas agar keputusan tidak selalu bergantung pada suasana hati.



Kedua, jangan menganggap semua keinginan harus dipenuhi. Keinginan dapat muncul tanpa harus diikuti tindakan. Anda boleh menginginkan sesuatu tanpa harus membelinya.



Ketiga, jangan menjadikan penghematan sebagai bentuk hukuman. Mengelola uang dengan baik bukan berarti tidak boleh menikmati kehidupan. Yang penting adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan tujuan masa depan.



Keempat, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Jika suatu hari Anda mengeluarkan uang secara berlebihan, evaluasi penyebabnya dan perbaiki strategi. Satu keputusan yang kurang tepat tidak harus merusak seluruh rencana keuangan.



Penutup



Kegiatan berbelanja sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindari. Uang memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh kenyamanan, menikmati pengalaman, dan meningkatkan kualitas kehidupan.



Namun, masalah dapat muncul ketika keputusan pembelian lebih banyak dikendalikan oleh emosi dan dorongan sesaat daripada kebutuhan serta pertimbangan yang matang.



Dalam psikologi, mengendalikan pengeluaran berkaitan dengan kemampuan mengenali emosi, menunda kepuasan, mengelola kebiasaan, memahami pengaruh lingkungan, dan mengambil keputusan secara lebih sadar.



Tujuh trik tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak harus menjadi sangat kaku atau melarang dirinya membeli sesuatu untuk dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.



Ia hanya perlu membangun kebiasaan yang membuat keputusan pembelian menjadi lebih terarah.



Terkadang, kemampuan finansial yang sehat bukan ditunjukkan oleh seberapa besar penghasilan seseorang, melainkan oleh kemampuannya menentukan ke mana uang harus digunakan dan kapan ia perlu berhenti mengeluarkannya.



Pada akhirnya, tujuan mengendalikan belanja bukanlah membuat seseorang takut menghabiskan uang. Tujuannya adalah membantu seseorang menggunakan uang dengan lebih sadar, sehingga setiap pengeluaran memiliki alasan yang jelas dan tidak terus-menerus mengorbankan kebutuhan yang lebih penting.



