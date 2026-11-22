JawaPos.com - Membesarkan anak bukan hanya tentang memastikan mereka mendapatkan makanan bergizi, pakaian yang layak, pendidikan yang baik, atau tempat tinggal yang nyaman. Semua hal tersebut memang penting, tetapi kesehatan seorang anak juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis dan emosional yang terpenuhi sejak dini.

Seorang anak membutuhkan lebih dari sekadar seseorang yang mengurus kebutuhan fisiknya. Mereka membutuhkan kasih sayang, rasa aman, perhatian, kesempatan untuk bereksplorasi, serta lingkungan yang membuat mereka merasa diterima. Pengalaman-pengalaman tersebut membantu membentuk cara anak memandang dirinya sendiri, memahami emosi, menjalin hubungan dengan orang lain, dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.



Dalam psikologi perkembangan, masa kanak-kanak merupakan periode penting ketika fondasi kesehatan mental, kemampuan sosial, dan kepercayaan diri mulai terbentuk. Cara orang tua merespons tangisan, memberikan batasan, mendengarkan cerita, dan mendampingi anak ketika melakukan kesalahan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan mereka.



Namun, memenuhi kebutuhan anak bukan berarti menjadi orang tua yang sempurna. Tidak ada orang tua yang selalu sabar, selalu memahami, atau selalu mengambil keputusan dengan tepat. Hal yang jauh lebih penting adalah kesediaan untuk terus belajar, memperbaiki hubungan, dan memberikan lingkungan yang cukup aman bagi anak untuk bertumbuh.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat tujuh kebutuhan utama yang diperlukan jika kamu ingin si kecil tumbuh sehat secara fisik, emosional, sosial, dan psikologis.



1. Kasih Sayang dan Keterikatan Emosional yang Aman



Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi seorang anak adalah merasakan bahwa dirinya dicintai dan diterima. Kasih sayang bukan sekadar memberikan hadiah, membelikan mainan, atau memenuhi semua keinginannya. Kasih sayang juga terlihat melalui perhatian, sentuhan yang menenangkan, kata-kata lembut, dan kesediaan orang tua untuk hadir ketika anak membutuhkan dukungan.



Dalam psikologi, kebutuhan ini berkaitan erat dengan teori keterikatan atau attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby dan kemudian diteliti lebih lanjut oleh Mary Ainsworth.



Teori keterikatan menjelaskan bahwa hubungan emosional antara anak dan pengasuh utama dapat menjadi dasar bagi perkembangan rasa aman. Ketika anak memiliki pengasuh yang relatif konsisten dan responsif, mereka cenderung lebih mudah membangun kepercayaan terhadap orang lain dan merasa nyaman menjelajahi lingkungan.



Misalnya, seorang anak yang terjatuh ketika bermain mungkin akan menangis dan mencari orang tuanya. Ketika orang tua mendekat, menenangkan, dan memastikan bahwa anak baik-baik saja, anak memperoleh pengalaman bahwa ada seseorang yang dapat diandalkan ketika dirinya merasa takut atau kesakitan.



Pengalaman semacam ini membantu anak memahami bahwa dirinya tidak harus menghadapi semua kesulitan sendirian.



Sebaliknya, jika kebutuhan emosional anak terus-menerus diabaikan, diremehkan, atau ditanggapi dengan kemarahan, anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami perasaan dan membangun rasa aman. Namun, satu kejadian ketika orang tua sedang lelah atau tidak sabar tidak otomatis merusak keterikatan. Pola hubungan secara keseluruhan jauh lebih penting.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak tanpa terlalu banyak gangguan.



Berikan pelukan atau sentuhan penuh kasih jika anak merasa nyaman menerimanya.



Dengarkan ketika anak ingin bercerita, meskipun ceritanya tampak sederhana.



Tunjukkan bahwa kasih sayang tidak hilang hanya karena anak melakukan kesalahan.



Usahakan memberikan respons yang hangat dan konsisten ketika anak membutuhkan bantuan.



Anak yang merasa dicintai bukan berarti anak yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka adalah anak yang mengetahui bahwa dirinya tetap berharga, bahkan ketika sedang melakukan kesalahan.



2. Rasa Aman, Stabilitas, dan Lingkungan yang Dapat Diprediksi



Anak membutuhkan lingkungan yang membuat mereka merasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Rasa aman menjadi fondasi penting karena anak akan lebih mudah belajar, bermain, berkomunikasi, dan mengeksplorasi dunia ketika mereka tidak terus-menerus merasa terancam.



Rasa aman tidak hanya berarti melindungi anak dari bahaya fisik. Anak juga membutuhkan suasana rumah yang tidak dipenuhi ancaman, penghinaan, kekerasan, atau pertengkaran yang menakutkan.



Dalam psikologi perkembangan, lingkungan yang relatif stabil membantu anak membangun rasa percaya terhadap dunia di sekitarnya. Rutinitas sederhana, seperti waktu makan, waktu tidur, dan kebiasaan sebelum berangkat sekolah, dapat memberikan struktur yang membuat anak merasa lebih tenang.



Bayangkan seorang anak yang tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi setelah pulang sekolah. Terkadang ia disambut dengan kehangatan, tetapi pada kesempatan lain ia menghadapi kemarahan tanpa alasan yang dapat dipahaminya. Ketidakpastian semacam ini bisa membuat anak lebih mudah merasa cemas.



Sebaliknya, rutinitas yang konsisten membantu anak memahami apa yang dapat mereka harapkan. Mereka mengetahui kapan waktunya bermain, kapan harus beristirahat, dan kepada siapa mereka dapat meminta bantuan.



Rasa aman juga terbentuk ketika orang tua menetapkan aturan yang jelas tanpa menggunakan rasa takut sebagai alat utama untuk mendisiplinkan anak.



Misalnya, orang tua dapat mengatakan bahwa memukul orang lain tidak diperbolehkan. Namun, larangan tersebut sebaiknya disampaikan dengan tegas tanpa mempermalukan atau mengancam anak.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Ciptakan rutinitas harian yang sesuai dengan usia anak.



Hindari menggunakan ancaman, kekerasan fisik, atau penghinaan sebagai bentuk disiplin.



Berikan penjelasan sederhana ketika terjadi perubahan dalam keluarga.



Usahakan agar aturan di rumah konsisten dan mudah dipahami.



Pastikan anak memiliki tempat yang nyaman untuk beristirahat dan menenangkan diri.



Anak membutuhkan batasan yang jelas sekaligus hubungan yang penuh kehangatan. Keduanya membantu mereka memahami bahwa dunia memiliki aturan, tetapi mereka tetap dapat merasa aman di dalamnya.



3. Perhatian, Didengarkan, dan Merasa Dihargai



Anak tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik orang tua. Mereka juga membutuhkan perhatian yang menunjukkan bahwa perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka memiliki arti.



Terkadang, orang tua terlalu sibuk memikirkan kebutuhan praktis anak sehingga lupa memperhatikan kebutuhan emosionalnya. Anak diberi makan, diantar sekolah, dibelikan perlengkapan, tetapi jarang mendapatkan kesempatan untuk bercerita tanpa diinterupsi.



Padahal, perhatian merupakan salah satu cara penting untuk membangun hubungan emosional yang sehat.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep validasi emosi, yaitu mengakui bahwa perasaan seseorang nyata dan layak diperhatikan. Validasi bukan berarti menyetujui semua perilaku anak. Orang tua dapat menerima perasaan anak sambil tetap memberikan batasan terhadap tindakannya.



Sebagai contoh, ketika anak menangis karena mainannya direbut, orang tua mungkin tergoda mengatakan, "Begitu saja menangis, jangan berlebihan."



Meskipun terdengar sederhana, respons seperti itu dapat membuat anak merasa bahwa emosinya tidak penting.



Respons yang lebih baik adalah, "Kamu sedih karena mainanmu diambil, ya? Ibu mengerti. Tetapi kita bisa belajar meminta kembali mainan itu tanpa memukul."



Dengan cara tersebut, anak belajar bahwa perasaannya dapat diterima, sementara perilakunya tetap memiliki batasan.



Perhatian juga membantu orang tua mengenali perubahan perilaku anak. Anak yang biasanya ceria tetapi tiba-tiba lebih sering menyendiri mungkin sedang mengalami sesuatu yang membutuhkan perhatian.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Berikan perhatian penuh ketika anak berbicara.



Ajukan pertanyaan terbuka tentang pengalaman mereka sehari-hari.



Hindari meremehkan ketakutan, kesedihan, atau kekecewaan anak.



Berikan apresiasi terhadap usaha, bukan hanya hasil yang sempurna.



Sisihkan waktu khusus untuk melakukan kegiatan bersama.



Ketika anak merasa didengarkan, mereka akan lebih mudah belajar mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Kebiasaan ini juga dapat menjadi dasar komunikasi yang lebih sehat ketika mereka bertambah dewasa.



4. Kesempatan untuk Bermain, Bereksplorasi, dan Mengembangkan Rasa Ingin Tahu



Bermain bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Bagi anak, bermain merupakan salah satu cara utama untuk mempelajari dunia.



Melalui permainan, anak mengembangkan kemampuan berpikir, bahasa, kreativitas, keterampilan sosial, serta kemampuan memecahkan masalah. Mereka juga belajar memahami aturan, bergantian, bekerja sama, dan menghadapi kekecewaan.



Dalam psikologi perkembangan, pemikiran Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengalaman bermain dalam perkembangan kemampuan kognitif anak. Sementara itu, Jean Piaget menjelaskan bahwa anak membangun pemahaman melalui interaksi aktif dengan lingkungan.



Artinya, anak tidak hanya belajar ketika duduk di depan buku atau mengikuti instruksi orang dewasa. Mereka juga belajar ketika menyusun balok, menggambar, bermain peran, berlari, mengamati serangga, atau mencoba membuat sesuatu dengan tangannya sendiri.



Ketika anak bermain menjadi dokter-dokteran, misalnya, mereka sedang mengembangkan imajinasi, kemampuan berbahasa, dan pemahaman mengenai hubungan sosial.



Ketika mereka mencoba menyusun puzzle, mereka sedang belajar mengenali pola, bersabar, dan menyelesaikan masalah.



Sayangnya, sebagian anak memiliki jadwal yang terlalu padat sehingga hampir tidak memiliki waktu untuk bermain secara bebas. Mereka terus-menerus diarahkan mengikuti kegiatan tertentu tanpa kesempatan menentukan apa yang ingin dilakukan.



Padahal, permainan yang dipilih sendiri dapat membantu anak mengembangkan kemandirian dan rasa ingin tahu.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Berikan waktu bermain bebas setiap hari sesuai usia dan kebutuhan anak.



Sediakan permainan sederhana yang mendorong kreativitas.



Ajak anak melakukan kegiatan di luar ruangan dengan pengawasan yang sesuai.



Biarkan anak mencoba hal baru selama tetap aman.



Jangan terlalu cepat mengambil alih ketika anak mengalami kesulitan menyelesaikan permainan.



Orang tua tidak harus menyediakan mainan mahal untuk mendukung perkembangan anak. Kardus bekas, kertas, balok sederhana, buku cerita, dan benda aman di sekitar rumah pun dapat menjadi sarana belajar yang menyenangkan.



5. Kesempatan Mengembangkan Kemandirian dan Kepercayaan Diri



Anak membutuhkan kesempatan untuk belajar melakukan berbagai hal sendiri. Kemandirian tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang mencapai usia tertentu. Kemampuan tersebut berkembang secara bertahap melalui pengalaman, latihan, dan dukungan orang dewasa.



Dalam teori determinasi diri atau Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia. Otonomi berkaitan dengan pengalaman memiliki pilihan dan merasa bahwa tindakan yang dilakukan tidak semata-mata dipaksakan oleh orang lain.



Pada anak, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memberikan pilihan sederhana yang sesuai dengan usia mereka.



Misalnya, orang tua dapat membiarkan anak memilih pakaian yang ingin dikenakan dari dua pilihan yang sudah disiapkan. Anak yang lebih besar dapat diberi tanggung jawab merapikan mainan, menyiapkan perlengkapan sekolah, atau membantu pekerjaan rumah yang aman.



Tentu saja, memberikan kemandirian bukan berarti membiarkan anak melakukan segala sesuatu tanpa pengawasan.



Anak tetap membutuhkan arahan dan perlindungan. Namun, orang tua perlu memahami perbedaan antara membantu anak dan mengambil alih seluruh tugas yang sebenarnya sudah mampu mereka pelajari.



Ketika anak mencoba memakai sepatu sendiri dan mengalami kesulitan, misalnya, orang tua dapat memberikan petunjuk daripada langsung mengerjakannya.



Pengalaman kecil semacam ini membantu anak memahami bahwa dirinya mampu belajar dan berkembang.



Selain itu, anak perlu diberi kesempatan melakukan kesalahan. Jika setiap kesalahan selalu diikuti kritik keras, anak mungkin menjadi terlalu takut mencoba hal baru.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Berikan pilihan sederhana yang sesuai dengan usia anak.



Libatkan anak dalam tugas rumah tangga yang aman.



Hargai usaha meskipun hasilnya belum sempurna.



Berikan kesempatan untuk mencoba sebelum menawarkan bantuan.



Hindari membandingkan kemampuan anak dengan saudara atau teman sebayanya.



Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti anak selalu merasa dirinya paling hebat. Kepercayaan diri tumbuh ketika anak mengetahui bahwa dirinya mampu belajar, menghadapi kesulitan, dan mencoba kembali setelah gagal.



6. Bimbingan Emosional untuk Mengenali dan Mengelola Perasaan



Anak mengalami berbagai emosi, seperti bahagia, sedih, takut, marah, kecewa, cemburu, dan malu. Namun, mereka belum tentu memiliki kemampuan untuk memahami atau mengelola emosi tersebut secara mandiri.



Karena itu, anak membutuhkan orang dewasa yang dapat membantu mereka mengenali perasaan dan menemukan cara yang lebih sehat untuk mengekspresikannya.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu proses mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional.



Regulasi emosi berkembang secara bertahap. Pada usia dini, anak biasanya masih membutuhkan bantuan orang tua untuk menenangkan diri. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mereka mulai mempelajari strategi yang dapat digunakan secara mandiri.



Contohnya, ketika seorang anak marah karena tidak diperbolehkan bermain ponsel, orang tua tidak perlu langsung menganggapnya sebagai anak nakal atau tidak tahu berterima kasih.



Orang tua dapat mengakui emosinya sekaligus mempertahankan aturan yang sudah dibuat.



"Kamu marah karena ingin bermain lebih lama. Ibu mengerti. Namun, sekarang waktunya berhenti dan bersiap tidur."



Respons seperti ini mengajarkan bahwa marah merupakan perasaan yang wajar, tetapi tidak semua tindakan yang muncul karena kemarahan dapat dibenarkan.



Anak juga perlu memahami bahwa menangis bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan sesuatu yang memalukan. Merasa takut tidak membuat seseorang menjadi pengecut.



Ketika orang tua memberikan ruang bagi anak untuk mengenali emosinya, anak memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan mengendalikan perilaku.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Bantu anak memberi nama pada emosi yang sedang dirasakan.



Ajarkan cara menenangkan diri, seperti menarik napas perlahan atau beristirahat sejenak.



Berikan contoh bagaimana orang dewasa mengelola kemarahan.



Hindari mempermalukan anak ketika mereka menangis.



Ajarkan bahwa semua perasaan boleh dirasakan, tetapi perilaku tetap memiliki batasan.



Orang tua tidak harus selalu berhasil menenangkan anak dalam beberapa detik. Terkadang, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah tetap berada di dekat mereka, berbicara dengan tenang, dan memberikan waktu sampai emosinya mereda.



7. Kesehatan Fisik, Nutrisi, Tidur, dan Hubungan Sosial yang Sehat



Kesehatan psikologis dan kesehatan fisik saling berkaitan. Anak yang tidak mendapatkan tidur cukup, asupan makanan seimbang, aktivitas fisik, atau perawatan kesehatan yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kegiatan sehari-hari.



Karena itu, kebutuhan dasar fisik tetap menjadi bagian penting dari perkembangan anak yang sehat.



Tidur, misalnya, berperan dalam perkembangan otak, proses belajar, daya ingat, serta pengaturan emosi. Anak yang kurang tidur mungkin menjadi lebih mudah marah, sulit berkonsentrasi, atau mengalami perubahan suasana hati.



Nutrisi juga memiliki peran besar. Tubuh dan otak anak membutuhkan berbagai zat gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Pola makan yang beragam dan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut.



Selain kesehatan fisik, anak juga membutuhkan hubungan sosial yang positif. Mereka perlu belajar berinteraksi dengan anggota keluarga, teman sebaya, guru, dan orang-orang di sekitarnya.



Melalui hubungan sosial, anak belajar berbagi, bekerja sama, memahami perbedaan, menyelesaikan konflik, serta menghargai perasaan orang lain.



Orang tua dapat membantu anak membangun keterampilan sosial dengan memberikan contoh secara langsung. Anak yang melihat orang tuanya meminta maaf, mengucapkan terima kasih, dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan baik akan memiliki kesempatan untuk mempelajari perilaku tersebut.



Namun, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kecepatan perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang mudah berteman, sementara anak lain membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dalam lingkungan sosial.



Orang tua sebaiknya tidak memaksa anak menjadi pribadi yang selalu aktif dan mudah bergaul. Yang lebih penting adalah membantu mereka membangun hubungan yang sehat dan merasa nyaman menjadi dirinya sendiri.



Cara memenuhi kebutuhan ini:



Sediakan makanan yang beragam dan bergizi seimbang.



Bangun kebiasaan tidur yang teratur sesuai usia anak.



Dorong aktivitas fisik dan permainan aktif.



Pastikan anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi sesuai anjuran tenaga kesehatan.



Berikan kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya dalam lingkungan yang aman.



Jadilah contoh dalam menunjukkan sikap menghargai dan menghormati orang lain.



Anak yang sehat bukan hanya anak yang jarang sakit. Kesehatan juga mencakup kemampuan untuk belajar, bermain, membangun hubungan, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.



Mengapa Ketujuh Kebutuhan Ini Saling Berkaitan?



Ketujuh kebutuhan tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berhubungan dan membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.



Kasih sayang membantu anak merasa diterima. Rasa aman membuat mereka lebih nyaman mengeksplorasi lingkungan. Perhatian membantu mereka memahami bahwa perasaannya penting. Bermain memberikan kesempatan untuk belajar. Kemandirian membangun rasa mampu. Bimbingan emosional membantu mereka mengelola perasaan. Sementara itu, kesehatan fisik dan hubungan sosial mendukung pertumbuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, seorang anak yang merasa aman di rumah mungkin lebih berani mencoba kegiatan baru di sekolah. Ketika mengalami kesulitan, ia dapat mencari bantuan tanpa merasa malu. Dukungan orang tua kemudian membantunya memahami bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar.



Sebaliknya, jika seorang anak terus-menerus merasa takut melakukan kesalahan, kurang mendapatkan perhatian, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan sederhana, perkembangan kepercayaan dirinya dapat terhambat.



Meski demikian, penting untuk tidak menyederhanakan perkembangan anak menjadi hubungan sebab-akibat yang mutlak. Kepribadian, lingkungan sekolah, kondisi keluarga, pengalaman sosial, dan berbagai faktor lainnya juga ikut berperan.



Tidak ada satu pola pengasuhan yang menjamin anak akan tumbuh tanpa kesulitan. Namun, memenuhi kebutuhan dasar mereka dapat memberikan fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai pengalaman kehidupan.



Penutup: Anak Tidak Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna, tetapi Orang Tua yang Mau Hadir



Menginginkan anak tumbuh sehat merupakan harapan yang wajar bagi setiap orang tua. Namun, kesehatan anak tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak fasilitas yang diberikan atau seberapa tinggi prestasi yang berhasil mereka capai.



Anak juga membutuhkan hubungan yang hangat, lingkungan yang aman, perhatian yang tulus, kesempatan untuk bermain, ruang untuk belajar mandiri, bimbingan emosional, serta perawatan fisik yang memadai.



Terkadang, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui hal-hal yang sangat sederhana. Mendengarkan cerita anak sebelum tidur, memeluknya ketika sedang sedih, mengajaknya bermain, atau memberikan kesempatan untuk mencoba sesuatu sendiri bisa menjadi pengalaman yang berarti.



Kamu juga tidak harus selalu memberikan respons yang sempurna. Ada kalanya orang tua merasa lelah, kehilangan kesabaran, atau salah memahami perasaan anak. Ketika hal itu terjadi, mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan merupakan bagian penting dari pengasuhan yang sehat.



Kamu bisa mengatakan, "Tadi Ibu berbicara terlalu keras. Ibu minta maaf. Ibu tetap perlu menjelaskan aturan, tetapi seharusnya Ibu menyampaikannya dengan lebih baik."



Melalui pengalaman seperti itu, anak belajar bahwa hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Hubungan yang sehat juga melibatkan kesediaan untuk mendengarkan, bertanggung jawab, dan memperbaiki kesalahan.



Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukanlah membentuk anak yang selalu patuh, selalu berprestasi, atau tidak pernah menangis. Tujuannya adalah membantu mereka tumbuh menjadi manusia yang merasa aman, mengenali nilai dirinya, mampu memahami emosi, membangun hubungan yang sehat, dan memiliki keberanian untuk menghadapi kehidupan.



