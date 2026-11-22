JawaPos.com - Penjara sering dipandang sebagai tempat untuk menghukum seseorang atas tindakan kriminal yang telah dilakukan sekaligus memberikan kesempatan agar orang tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perilaku yang sama. Secara ideal, hukuman penjara bukan hanya bertujuan membatasi kebebasan seseorang, tetapi juga membantu memperbaiki perilaku agar ia dapat kembali menjalani kehidupan sosial dengan lebih baik.

Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan.



Tidak sedikit orang yang keluar dari penjara justru kembali melakukan tindakan kriminal. Sebagian mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, sementara yang lain kembali terlibat dalam lingkungan dan kebiasaan yang dahulu berkontribusi terhadap perilaku kriminal mereka.



Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa penjara yang dirancang untuk memberikan efek jera terkadang tidak berhasil mengubah perilaku seseorang?



Dari sudut pandang psikologi, perubahan perilaku manusia tidak sesederhana memberikan hukuman atas tindakan yang dianggap salah. Perilaku terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, kondisi emosional, pola pikir, dan berbagai faktor lainnya.



Menghentikan seseorang dari melakukan tindakan tertentu selama berada di balik jeruji besi juga tidak otomatis membuat pola pikir dan kebiasaan yang mendasari tindakan tersebut berubah.



Seseorang mungkin berhenti melakukan kejahatan karena tidak memiliki kesempatan, bukan karena telah memahami dampak perilakunya atau mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat enam alasan mengapa penjara sering gagal mengubah perilaku seseorang menurut perspektif psikologi.



1. Hukuman Lebih Banyak Menekan Perilaku daripada Mengubah Penyebabnya



Salah satu alasan utama penjara tidak selalu berhasil mengubah perilaku adalah karena hukuman sering kali berfokus pada tindakan yang terlihat, bukan faktor psikologis yang menyebabkan tindakan tersebut muncul.



Dalam psikologi perilaku, hukuman dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan seseorang mengulangi perilaku tertentu. Namun, mengurangi suatu perilaku tidak selalu sama dengan menghilangkan penyebab yang mendasarinya.



Misalnya, seseorang dipenjara karena melakukan pencurian. Selama menjalani hukuman, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi tindakan tersebut karena kebebasannya dibatasi.



Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa ia melakukan pencurian sejak awal.



Apakah perilaku tersebut berkaitan dengan ketergantungan terhadap zat tertentu? Apakah ia memiliki kesulitan mengendalikan impuls? Apakah ia tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan dan tindakan kriminal? Apakah terdapat tekanan ekonomi, masalah psikologis, atau pola pengambilan keputusan yang bermasalah?



Jika faktor-faktor tersebut tidak ditangani, hukuman penjara mungkin hanya menghentikan perilaku untuk sementara waktu.



Ketika seseorang kembali ke lingkungan masyarakat, masalah yang sebelumnya berkontribusi terhadap perilaku kriminal bisa muncul kembali.



Dalam teori pembelajaran perilaku, konsep operant conditioning yang dikembangkan B. F. Skinner menjelaskan bahwa konsekuensi suatu tindakan dapat memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali.



Hukuman dapat menekan perilaku tertentu, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai kondisi, termasuk konsistensi konsekuensi, konteks, dan adanya pembelajaran perilaku alternatif.



Artinya, seseorang tidak cukup hanya diberi tahu bahwa tindakannya salah. Ia juga perlu mempelajari cara berpikir dan bertindak yang lebih adaptif.



Sebagai contoh, individu yang memiliki masalah pengendalian kemarahan membutuhkan lebih dari sekadar hukuman atas tindakan kekerasan. Ia mungkin memerlukan pelatihan regulasi emosi, kemampuan menyelesaikan konflik, dan keterampilan menghadapi situasi yang memicu agresivitas.



Tanpa intervensi tersebut, hukuman belum tentu menghasilkan perubahan yang bertahan lama.



Apa yang dapat dipelajari dari hal ini?



Perubahan perilaku membutuhkan pemahaman terhadap penyebab perilaku itu sendiri. Hukuman mungkin diperlukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi rehabilitasi membutuhkan pendekatan yang lebih luas.



Jika tujuan akhirnya adalah mengurangi pengulangan tindakan kriminal, sistem pemasyarakatan perlu memberikan kesempatan bagi individu untuk mempelajari keterampilan baru, memahami pola perilakunya, dan membangun cara hidup yang lebih sehat.



2. Lingkungan Penjara Dapat Memperkuat Pola Perilaku Negatif



Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dan pemeliharaan perilaku manusia.



Seseorang tidak hidup dalam ruang psikologis yang terpisah dari lingkungan sekitarnya. Cara berpikir, kebiasaan, respons emosional, dan cara memperlakukan orang lain dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang berlangsung setiap hari.



Hal ini juga berlaku di dalam penjara.



Meskipun penjara bertujuan mengurangi tindakan kriminal, lingkungan penjara yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan kondisi yang justru memperkuat perilaku agresif, manipulatif, atau antisosial.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kecenderungan mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain. Konsep ini dikenal sebagai social learning theory, yang dikembangkan oleh Albert Bandura.



Menurut teori tersebut, seseorang dapat mempelajari perilaku bukan hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi yang mereka terima.



Bayangkan seseorang yang sebelumnya melakukan pelanggaran hukum karena perilaku impulsif. Ketika masuk penjara, ia berada dalam lingkungan yang dihuni oleh individu dengan latar belakang dan pola perilaku yang beragam.



Jika lingkungan tersebut dipenuhi intimidasi, kekerasan, dominasi, atau tekanan kelompok, ia mungkin belajar bahwa agresivitas merupakan cara untuk mempertahankan diri dan memperoleh pengakuan.



Dalam keadaan tertentu, perilaku yang sebelumnya dianggap bermasalah justru dapat menjadi strategi untuk bertahan hidup.



Seseorang mungkin merasa harus terlihat keras agar tidak menjadi sasaran intimidasi. Ia belajar menyembunyikan kelemahan, tidak mempercayai orang lain, dan menggunakan ancaman ketika menghadapi konflik.



Kebiasaan semacam ini mungkin membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan penjara, tetapi dapat menjadi hambatan ketika ia kembali ke masyarakat.



Ia mungkin kesulitan membangun hubungan yang sehat, menghadapi perbedaan pendapat secara tenang, atau menyelesaikan konflik tanpa menggunakan agresivitas.



Hal ini tidak berarti semua lingkungan penjara pasti memperburuk perilaku. Pengalaman setiap narapidana berbeda, dan banyak lembaga pemasyarakatan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi.



Namun, kondisi penjara yang terlalu berorientasi pada pengendalian tanpa memperhatikan pembinaan dapat menghambat perubahan psikologis.



Mengapa ini penting?



Karena seseorang tidak hanya membutuhkan larangan untuk melakukan tindakan kriminal. Ia juga membutuhkan lingkungan yang memberikan contoh perilaku alternatif.



Program pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, kegiatan produktif, dan hubungan sosial yang positif dapat membantu membangun pengalaman baru.



Jika lingkungan hanya mengajarkan bagaimana bertahan hidup melalui ketakutan dan dominasi, tujuan rehabilitasi akan lebih sulit tercapai.



3. Stigma sebagai Mantan Narapidana Dapat Menghambat Perubahan Identitas Diri



Seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara sering menghadapi tantangan yang tidak berhenti ketika masa hukumannya selesai.



Setelah kembali ke masyarakat, ia mungkin menghadapi penolakan dari lingkungan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, hilangnya kepercayaan keluarga, atau perlakuan diskriminatif.



Bahkan, sebagian orang terus dipandang sebagai penjahat meskipun telah menjalani hukuman dan berusaha memperbaiki kehidupannya.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan labeling theory dan stigma sosial.



Teori pelabelan menjelaskan bahwa pemberian label negatif kepada seseorang dapat memengaruhi bagaimana orang lain memperlakukannya dan bagaimana ia memandang dirinya sendiri.



Misalnya, seseorang yang pernah dipenjara karena pencurian ingin memulai kehidupan baru setelah bebas.



Ia berusaha mencari pekerjaan, membangun hubungan sosial, dan menjauhi lingkungan yang dahulu mendorong perilaku kriminalnya.



Namun, ketika melamar pekerjaan, ia terus menghadapi penolakan karena riwayat hukumnya. Orang-orang di sekitarnya juga masih menganggapnya sebagai individu yang tidak dapat dipercaya.



Setelah berkali-kali mengalami penolakan, ia mungkin mulai mempertanyakan apakah perubahan yang dilakukannya benar-benar akan dihargai.



Dalam kondisi tertentu, stigma dapat membuat seseorang menginternalisasi identitas negatif yang dilekatkan oleh masyarakat.



Ia mungkin mulai berpikir bahwa dirinya akan selalu dipandang sebagai penjahat, apa pun usaha yang dilakukan.



Hal ini dapat melemahkan motivasi untuk membangun kehidupan yang berbeda.



Dalam literatur kriminologi, terdapat konsep secondary deviance, yang menggambarkan bagaimana respons sosial terhadap penyimpangan dapat berkontribusi terhadap terbentuknya pola penyimpangan lanjutan dalam kondisi tertentu.



Dengan kata lain, reaksi masyarakat terhadap seseorang yang pernah melakukan kejahatan terkadang dapat memperumit proses reintegrasi sosialnya.



Namun, penting untuk membedakan antara memberikan kesempatan kedua dan mengabaikan tanggung jawab atas tindakan kriminal.



Masyarakat tetap berhak mengutamakan keamanan dan mempertimbangkan risiko. Akan tetapi, seseorang yang telah menjalani hukuman juga membutuhkan kesempatan yang realistis untuk membuktikan perubahan.



Bagaimana mengatasinya?



Reintegrasi sosial perlu menjadi bagian penting dari proses pemasyarakatan.



Kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan keluarga dapat membantu seseorang membangun identitas baru yang lebih positif.



Seseorang lebih mungkin mempertahankan perubahan ketika ia memiliki alasan, kesempatan, dan lingkungan yang mendukung kehidupan nonkriminal.



Perubahan perilaku tidak hanya membutuhkan kemauan pribadi, tetapi juga kesempatan nyata untuk menjalani kehidupan yang berbeda.



4. Penjara Tidak Selalu Menangani Trauma dan Masalah Psikologis yang Mendasari Perilaku Kriminal



Tidak semua orang yang melakukan tindakan kriminal memiliki latar belakang psikologis yang sama.



Sebagian mungkin memiliki riwayat pengalaman traumatis, kekerasan dalam keluarga, pengabaian emosional, ketergantungan terhadap zat, gangguan kesehatan mental, atau kesulitan mengendalikan impuls.



Faktor-faktor tersebut tidak secara otomatis menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Banyak individu dengan pengalaman trauma atau masalah kesehatan mental tidak pernah melakukan tindakan kriminal.



Namun, pada sebagian orang, pengalaman tersebut dapat berinteraksi dengan faktor sosial dan lingkungan sehingga meningkatkan kerentanan terhadap perilaku berisiko.



Jika faktor-faktor yang relevan tidak mendapatkan penanganan, hukuman penjara mungkin tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.



Dalam psikologi klinis, trauma dapat memengaruhi cara seseorang memandang dunia, mengatur emosi, merespons ancaman, dan membangun hubungan dengan orang lain.



Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan mungkin terbiasa melihat agresivitas sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.



Ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam, ia dapat memberikan respons yang berlebihan karena sistem pertahanannya sudah terbiasa berada dalam keadaan waspada.



Jika perilaku tersebut tidak dipahami dan ditangani secara tepat, pemberian hukuman saja belum tentu mengubah pola respons yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.



Hal serupa dapat terjadi pada individu yang mengalami ketergantungan terhadap alkohol atau narkotika.



Apabila ketergantungan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana, rehabilitasi yang sesuai mungkin diperlukan untuk membantu mengurangi risiko kekambuhan.



Program pembinaan yang efektif perlu mempertimbangkan kebutuhan individual, bukan memberikan pendekatan yang sama kepada semua orang.



Intervensi dapat mencakup:



Konseling psikologis untuk membantu mengidentifikasi pola perilaku bermasalah.



Terapi berbasis bukti untuk menangani masalah psikologis yang relevan.



Program pengelolaan emosi dan pengendalian impuls.



Rehabilitasi ketergantungan zat apabila dibutuhkan.



Pelatihan keterampilan sosial dan penyelesaian konflik.



Pendampingan untuk membangun pola pikir dan kebiasaan yang lebih adaptif.



Pendekatan yang memperhatikan trauma juga penting agar proses pembinaan tidak justru memperburuk pengalaman psikologis seseorang.



Mengapa pendekatan ini diperlukan?



Karena perilaku manusia memiliki banyak lapisan penyebab.



Seseorang mungkin membutuhkan pertanggungjawaban hukum atas tindakannya, tetapi pada saat yang sama juga membutuhkan bantuan untuk menangani persoalan psikologis yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut.



Menghukum tindakan tanpa memahami faktor risikonya dapat membuat proses perubahan menjadi tidak lengkap.



5. Kurangnya Keterampilan Menghadapi Kehidupan Membuat Mantan Narapidana Sulit Beradaptasi



Salah satu tantangan terbesar setelah seseorang keluar dari penjara adalah menghadapi kembali kehidupan yang sebelumnya berubah selama masa hukuman.



Ia harus mencari pekerjaan, mengelola keuangan, membangun hubungan sosial, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai tekanan yang tidak selalu dapat diprediksi.



Bagi sebagian orang, proses tersebut terasa sangat berat.



Masalahnya, seseorang mungkin telah menjalani hukuman selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.



Ia mungkin tidak memiliki kemampuan mengelola konflik, menyusun anggaran, mencari pekerjaan, atau menghadapi penolakan secara sehat.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan keterampilan koping atau coping skills.



Keterampilan koping merupakan berbagai strategi kognitif dan perilaku yang digunakan seseorang untuk menghadapi tekanan, masalah, dan tuntutan kehidupan.



Orang yang memiliki keterampilan koping yang baik cenderung memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi situasi sulit.



Sebaliknya, individu yang memiliki keterampilan koping terbatas mungkin kembali menggunakan pola perilaku lama ketika berada dalam tekanan.



Sebagai contoh, seseorang yang baru keluar dari penjara kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan pendidikan dan stigma sosial.



Ia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang stabil.



Jika ia juga tidak memiliki dukungan keluarga atau jaringan sosial yang positif, tekanan tersebut dapat meningkatkan risiko kembali terlibat dalam perilaku kriminal.



Bukan berarti kemiskinan atau pengangguran secara otomatis membuat seseorang melakukan kejahatan. Namun, kondisi tersebut dapat menjadi faktor risiko ketika berinteraksi dengan berbagai kerentanan lainnya.



Karena itu, program rehabilitasi tidak cukup hanya mengajarkan seseorang untuk tidak mengulangi kesalahan.



Ia juga perlu dibekali kemampuan untuk menjalani kehidupan yang berbeda.



Pendidikan, pelatihan kerja, literasi keuangan, keterampilan komunikasi, dan pendampingan setelah bebas dapat memberikan alternatif yang lebih realistis.



Selain itu, kemampuan menyelesaikan masalah juga perlu dilatih.



Seseorang perlu belajar bagaimana menghadapi konflik tanpa kekerasan, mengelola kekecewaan tanpa tindakan impulsif, serta mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan.



Mengapa ini menunjukkan pentingnya rehabilitasi?



Karena perubahan perilaku membutuhkan pengganti yang nyata.



Jika seseorang hanya diminta meninggalkan kebiasaan lama tanpa diberikan keterampilan untuk membangun kebiasaan baru, proses perubahan akan menjadi jauh lebih sulit.



Tujuan pemasyarakatan seharusnya tidak berhenti pada membuat seseorang tidak melakukan kejahatan selama berada di penjara, tetapi juga membantunya memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab setelah bebas.



6. Hukuman Penjara Tidak Selalu Membangun Motivasi Internal untuk Berubah



Seseorang dapat berhenti melakukan tindakan tertentu karena takut mendapatkan hukuman. Namun, hal tersebut tidak selalu berarti ia benar-benar memahami mengapa perilakunya perlu diubah.



Perbedaan antara kepatuhan karena tekanan eksternal dan perubahan yang didorong oleh kesadaran pribadi merupakan persoalan penting dalam psikologi motivasi.



Dalam teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, motivasi manusia dipahami melalui berbagai bentuk regulasi, mulai dari dorongan eksternal hingga motivasi yang lebih terinternalisasi.



Seseorang mungkin melakukan sesuatu karena takut mendapatkan hukuman, ingin memperoleh penghargaan, atau karena mulai memahami bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya.



Perbedaan sumber motivasi ini dapat memengaruhi bagaimana seseorang mempertahankan perilakunya dalam jangka panjang.



Sebagai contoh, seorang narapidana mungkin mematuhi semua aturan selama berada di dalam penjara karena tidak ingin mendapatkan sanksi tambahan.



Ia mengikuti kegiatan pembinaan karena diwajibkan, bukan karena memahami manfaatnya.



Ketika akhirnya bebas dan tidak lagi berada dalam pengawasan yang sama, dorongan eksternal tersebut berkurang.



Jika belum terbentuk motivasi internal untuk menjalani kehidupan yang berbeda, ia mungkin kesulitan mempertahankan perubahan perilakunya.



Sebaliknya, seseorang yang mulai memahami dampak tindakannya terhadap korban, keluarga, dan kehidupannya sendiri mungkin memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempertahankan perubahan.



Ia tidak hanya menghindari kejahatan karena takut dihukum, tetapi juga karena mulai memiliki tujuan hidup yang berbeda.



Hal ini bukan berarti hukuman tidak memiliki fungsi atau bahwa semua orang harus memiliki motivasi internal yang sempurna sebelum dapat berubah.



Hukuman tetap dapat menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban hukum. Namun, pembinaan yang efektif perlu membantu seseorang mengembangkan alasan pribadi untuk mempertahankan perilaku yang lebih baik.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah wawancara motivasional atau motivational interviewing.



Pendekatan ini membantu individu mengeksplorasi ambivalensi, memahami alasan untuk berubah, dan memperkuat motivasi yang berasal dari dirinya sendiri.



Melalui proses tersebut, seseorang dapat mulai mengidentifikasi kehidupan seperti apa yang ingin dibangun dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya.



Misalnya, ia ingin memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya, mendapatkan pekerjaan yang stabil, atau tidak lagi membuat keluarganya mengalami penderitaan akibat tindakannya.



Tujuan pribadi seperti ini dapat menjadi dasar untuk membangun perubahan perilaku yang lebih bermakna.



Mengapa ini penting?



Karena perubahan yang bertahan lama membutuhkan lebih dari sekadar rasa takut terhadap konsekuensi.



Seseorang perlu memahami alasan di balik perubahan, memiliki tujuan yang realistis, dan mendapatkan dukungan untuk mempertahankan perilaku baru.



Ketika perubahan mulai menjadi bagian dari identitas dan nilai pribadi, seseorang memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan yang berbeda.



Mengapa Rehabilitasi Lebih dari Sekadar Memberikan Hukuman?



Enam alasan tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak selalu dapat diubah hanya melalui pembatasan kebebasan.



Penjara memang memiliki fungsi penting dalam sistem hukum, termasuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan kriminal, melindungi masyarakat, dan membatasi kebebasan individu sesuai ketentuan hukum.



Namun, jika tujuan lainnya adalah mengurangi pengulangan tindak pidana, pendekatan pemasyarakatan perlu memperhatikan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.



Dalam kriminologi dan psikologi, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah model Risk-Need-Responsivity (RNR).



Model ini menekankan tiga prinsip utama:



Risk principle: Intensitas intervensi perlu disesuaikan dengan tingkat risiko seseorang untuk melakukan pelanggaran kembali.



Need principle: Program pembinaan perlu menargetkan kebutuhan atau faktor risiko yang berkaitan dengan perilaku kriminal dan dapat diubah.



Responsivity principle: Metode intervensi perlu disesuaikan dengan kemampuan belajar, karakteristik, dan kebutuhan individu.



Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak semua narapidana membutuhkan program yang sama.



Seseorang yang memiliki masalah ketergantungan zat membutuhkan intervensi yang berbeda dari individu yang memiliki pola kekerasan, kesulitan mengendalikan impuls, atau keterbatasan keterampilan sosial.



Selain itu, proses rehabilitasi sebaiknya tidak berhenti ketika seseorang keluar dari penjara.



Pendampingan setelah bebas, akses terhadap pekerjaan, dukungan keluarga, dan kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dapat membantu mempertahankan perubahan.



Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup diukur dari seberapa lama seseorang menjalani hukuman atau seberapa patuh ia selama berada di dalam penjara.



Hal yang juga penting adalah apakah ia memiliki kemampuan, motivasi, dan dukungan untuk tidak mengulangi perilaku kriminal setelah kembali ke masyarakat.



Penutup: Mengubah Perilaku Membutuhkan Lebih dari Sekadar Membuat Seseorang Menderita



Penjara sering dianggap sebagai tempat yang dapat membuat seseorang menyadari kesalahan melalui pengalaman kehilangan kebebasan.



Namun, penderitaan akibat hukuman tidak otomatis menghasilkan perubahan psikologis.



Seseorang dapat merasa takut selama menjalani hukuman, tetapi kembali melakukan tindakan yang sama ketika menghadapi situasi serupa di luar penjara. Ada pula yang sebenarnya ingin berubah, tetapi kesulitan karena tidak memiliki keterampilan, dukungan sosial, atau kesempatan untuk membangun kehidupan baru.



Dari perspektif psikologi, perubahan perilaku membutuhkan proses yang lebih mendalam. Seseorang perlu memahami penyebab tindakannya, mengembangkan kemampuan mengelola emosi, mempelajari pola perilaku alternatif, dan memiliki motivasi untuk menjalani kehidupan yang berbeda.



Hal ini juga mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat dipahami hanya berdasarkan kesalahan yang pernah dilakukannya.



Mengakui tanggung jawab atas tindakan kriminal tetap penting. Korban dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan serta keadilan. Namun, upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman juga membutuhkan perhatian terhadap faktor-faktor yang membuat seseorang berisiko mengulangi kejahatan.



Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya bagaimana membuat seseorang takut melakukan kejahatan, tetapi juga bagaimana membantunya memiliki kemampuan dan alasan untuk tidak melakukannya lagi.



