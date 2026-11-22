JawaPos.com - Menjadi dewasa bukan sekadar bertambahnya usia, memiliki pekerjaan tetap, menghasilkan uang sendiri, atau mampu memenuhi berbagai tuntutan kehidupan. Kedewasaan sebenarnya merupakan proses perkembangan psikologis yang jauh lebih kompleks. Seseorang bisa berusia cukup matang, tetapi masih kesulitan mengendalikan emosi, menerima kritik, atau bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya.

Sebaliknya, ada orang yang mungkin belum memiliki kehidupan yang sepenuhnya mapan, tetapi sudah menunjukkan kedewasaan melalui cara berpikir, menyikapi masalah, dan memperlakukan orang lain.



Dalam psikologi, kedewasaan berkaitan dengan perkembangan regulasi emosi, kemampuan mengambil keputusan, kesadaran diri, empati, serta tanggung jawab pribadi. Hal-hal tersebut tidak selalu berkembang secara bersamaan. Seseorang bisa sangat mandiri dalam pekerjaan, tetapi masih belajar mengelola konflik dalam hubungan. Ada pula orang yang mampu memahami perasaan orang lain, tetapi masih kesulitan menetapkan batasan untuk dirinya sendiri.



Itulah sebabnya kedewasaan tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan pencapaian yang terlihat dari luar.



Sering kali, tanda bahwa kamu telah menjadi lebih dewasa justru terlihat dari perubahan kecil yang mungkin tidak disadari. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap hal seperti dahulu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua perdebatan harus dimenangkan, tidak semua orang harus menyukaimu, dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (22/11), terdapat lima cara untuk mengetahui bahwa kamu telah menjadi lebih dewasa menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Tidak Lagi Merasa Harus Bereaksi terhadap Segala Sesuatu



Salah satu tanda kedewasaan psikologis adalah kemampuan untuk mengendalikan respons terhadap situasi yang memancing emosi.



Ketika masih belum matang secara emosional, seseorang mungkin merasa perlu menanggapi hampir setiap komentar, kritik, atau perlakuan yang dianggap tidak menyenangkan. Sedikit kesalahpahaman bisa memicu kemarahan. Pendapat yang berbeda dapat dianggap sebagai serangan pribadi. Bahkan, komentar sederhana dari orang lain terkadang mampu merusak suasana hati sepanjang hari.



Namun, seiring perkembangan kedewasaan, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan respons langsung.



Kamu mungkin mulai menyadari bahwa ada komentar yang tidak perlu dibalas, perdebatan yang tidak memberikan manfaat, dan situasi yang lebih baik dihadapi dengan ketenangan daripada kemarahan.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan emotional regulation atau regulasi emosi.



Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional agar seseorang dapat bertindak sesuai dengan tujuan dan situasi yang dihadapi.



Hal ini bukan berarti orang dewasa tidak pernah marah, kecewa, atau tersinggung. Mereka tetap mengalami emosi yang sama seperti manusia lainnya. Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk tidak membiarkan setiap emosi menentukan tindakan secara otomatis.



Sebagai contoh, bayangkan seseorang mengkritik pekerjaanmu di depan rekan-rekan kerja. Dahulu, kamu mungkin langsung membalas dengan nada defensif karena merasa dipermalukan. Kamu ingin membuktikan bahwa orang tersebut salah dan merasa perlu mempertahankan harga diri saat itu juga.



Namun, sekarang kamu mungkin memilih berhenti sejenak, mendengarkan kritik tersebut, kemudian mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki.



Jika kritik tersebut tidak berdasar, kamu tidak merasa harus menghabiskan energi untuk membuktikan diri kepada semua orang.



Perubahan ini menunjukkan bahwa kamu mulai memiliki jarak antara perasaan dan tindakan.



Kamu tidak lagi menganggap setiap emosi sebagai perintah yang harus segera diikuti.



Mengapa ini menunjukkan kedewasaan?



Karena kamu mulai memahami bahwa kendali atas kehidupan tidak selalu berarti mampu mengendalikan orang lain atau keadaan di sekitarmu. Terkadang, kendali terbesar justru terletak pada kemampuan menentukan bagaimana kamu akan merespons sesuatu.



Kamu juga mulai menyadari bahwa menjaga ketenangan bukan berarti kalah. Tidak membalas bukan selalu berarti takut. Ada situasi ketika memilih untuk tidak bereaksi merupakan keputusan yang jauh lebih bijaksana.



2. Kamu Mampu Mengakui Kesalahan Tanpa Selalu Mencari Pembenaran



Mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kesalahan tersebut menyangkut sesuatu yang penting bagi harga diri.



Banyak orang cenderung mencari alasan untuk membenarkan tindakannya ketika menghadapi kritik. Mereka mungkin menyalahkan keadaan, orang lain, tekanan pekerjaan, atau berbagai faktor eksternal agar tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa dirinya juga memiliki kekurangan.



Namun, salah satu perubahan penting dalam kedewasaan adalah kemampuan untuk mengatakan bahwa kamu memang melakukan kesalahan.



Kamu tidak selalu merasa harus memenangkan perdebatan. Kamu tidak lagi menganggap permintaan maaf sebagai bentuk kekalahan. Kamu juga mulai memahami bahwa mengakui kekurangan tidak membuat seluruh nilai dirimu menjadi lebih rendah.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan self-awareness atau kesadaran diri.



Kesadaran diri merupakan kemampuan memahami pikiran, emosi, motivasi, kekuatan, serta keterbatasan pribadi. Orang yang memiliki kesadaran diri lebih baik cenderung mampu mengevaluasi perilakunya secara lebih realistis.



Mereka dapat melihat bahwa seseorang tidak harus selalu benar untuk tetap memiliki harga diri.



Misalnya, dalam sebuah hubungan, kamu pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti pasangan. Ketika pasangan menyampaikan bahwa perkataanmu membuatnya kecewa, kamu mungkin dahulu langsung membela diri.



Kamu mengatakan bahwa kamu hanya bercanda, sedang lelah, atau sebenarnya tidak bermaksud menyakiti.



Namun, ketika semakin dewasa, kamu mulai memahami bahwa niat dan dampak merupakan dua hal yang berbeda.



Mungkin kamu memang tidak bermaksud melukai seseorang, tetapi tindakanmu tetap bisa memberikan dampak emosional yang nyata.



Karena itu, kamu belajar mengatakan, "Aku mengerti bahwa perkataanku menyakitimu. Aku seharusnya bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih baik."



Kalimat seperti ini menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa harus terus-menerus mempertahankan ego.



Kedewasaan juga terlihat dari perubahan cara kamu menghadapi kegagalan.



Daripada terus mencari siapa yang harus disalahkan, kamu mulai bertanya apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut.



Kamu tidak lagi melihat kesalahan hanya sebagai bukti ketidakmampuan, tetapi juga sebagai informasi yang dapat membantu memperbaiki perilaku.



Mengapa ini menunjukkan kedewasaan?



Karena kamu mulai memisahkan harga diri dari kebutuhan untuk selalu terlihat benar.



Kamu memahami bahwa mengakui kesalahan tidak menghapus kemampuan atau nilai dirimu. Sebaliknya, kesediaan untuk mengevaluasi diri menunjukkan bahwa kamu memiliki ruang untuk berkembang.



Orang yang dewasa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan orang yang bersedia bertanggung jawab ketika menyadari bahwa dirinya keliru.



3. Kamu Tidak Lagi Menggantungkan Kebahagiaan dan Harga Diri pada Penilaian Orang Lain



Ketika seseorang masih sangat bergantung pada validasi eksternal, pendapat orang lain dapat memiliki pengaruh besar terhadap cara ia memandang dirinya sendiri.



Ia mungkin merasa bahagia ketika dipuji, tetapi langsung kehilangan kepercayaan diri ketika dikritik. Ia berusaha memenuhi ekspektasi semua orang karena takut dianggap buruk, tidak menarik, atau tidak cukup berhasil.



Bahkan, beberapa orang rela mengabaikan kebutuhan pribadi hanya agar tetap diterima dalam lingkungan sosialnya.



Namun, salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai atau menyetujui dirimu.



Kamu tetap menghargai pendapat orang lain, tetapi tidak lagi menjadikan setiap penilaian sebagai ukuran utama harga diri.



Dalam psikologi, perubahan ini berkaitan dengan konsep self-esteem, otonomi, dan perkembangan identitas diri.



Seseorang yang memiliki penghargaan diri yang lebih sehat tidak selalu membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa bahwa dirinya berharga.



Ia dapat menerima pujian tanpa menjadi terlalu bergantung padanya. Ia juga dapat menerima kritik tanpa langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan.



Misalnya, kamu dahulu merasa harus selalu terlihat sukses di hadapan teman-teman. Kamu ingin memiliki pekerjaan yang dianggap bergengsi, membeli barang yang sedang populer, dan menunjukkan bahwa kehidupanmu berjalan lebih baik daripada kehidupan orang lain.



Namun, seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar keputusan tersebut sebenarnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan.



Sekarang, kamu mungkin lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan hidupmu, meskipun tidak terlihat terlalu mengesankan bagi orang lain.



Kamu juga mulai memahami bahwa kehidupan tidak harus selalu menjadi perlombaan.



Tidak semua orang perlu mencapai sesuatu pada usia yang sama. Tidak semua pilihan hidup harus mendapatkan persetujuan keluarga, teman, atau lingkungan sosial.



Hal ini bukan berarti kamu menjadi tidak peduli terhadap orang lain. Kamu tetap terbuka terhadap masukan, tetapi mulai memiliki kemampuan untuk menilai mana pendapat yang benar-benar bermanfaat dan mana yang tidak perlu dijadikan pedoman.



Mengapa ini menunjukkan kedewasaan?



Karena kamu mulai membangun identitas yang tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian eksternal.



Kamu memahami bahwa penghargaan diri yang sehat bukan berasal dari keberhasilan membuat semua orang terkesan, melainkan dari kemampuan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai, kebutuhan, dan prinsip pribadi.



Kamu juga mulai berani mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan batasanmu, tanpa harus merasa bersalah hanya karena seseorang mungkin kecewa.



4. Kamu Mulai Memahami bahwa Tidak Semua Hal dalam Hidup Bisa Dikendalikan



Salah satu sumber kelelahan emosional adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu.



Kamu mungkin ingin memastikan bahwa semua rencana berjalan sesuai harapan, orang-orang memperlakukanmu dengan baik, hubungan selalu harmonis, dan masa depan tidak membawa kejutan yang tidak menyenangkan.



Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan.



Ada orang yang berubah. Ada kesempatan yang hilang. Ada hubungan yang berakhir meskipun sudah diperjuangkan. Ada usaha yang tidak memberikan hasil sesuai harapan.



Ketika seseorang belum mampu menerima ketidakpastian, perubahan semacam ini dapat menimbulkan frustrasi yang besar.



Sebaliknya, kedewasaan terlihat ketika kamu mulai memahami perbedaan antara hal-hal yang dapat dikendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendalimu.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi ketidakpastian berkaitan dengan fleksibilitas psikologis dan penerimaan.



Fleksibilitas psikologis merupakan kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dengan keadaan yang berubah sambil tetap berpegang pada nilai-nilai penting dalam kehidupan.



Artinya, kamu tidak harus menyukai semua keadaan yang terjadi. Kamu juga tidak harus berpura-pura bahwa segala sesuatu baik-baik saja.



Namun, kamu mulai memahami bahwa menolak kenyataan yang tidak bisa diubah hanya akan menghabiskan energi yang sebenarnya dapat digunakan untuk menghadapi situasi tersebut.



Sebagai contoh, kamu sudah bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan. Kamu mempersiapkan diri, meningkatkan keterampilan, dan memenuhi berbagai tanggung jawab.



Namun, posisi tersebut akhirnya diberikan kepada orang lain.



Dahulu, kamu mungkin akan terus mempertanyakan mengapa hal tersebut terjadi. Kamu merasa hidup tidak adil dan menganggap kegagalan tersebut sebagai bukti bahwa seluruh usahamu tidak berarti.



Namun, sekarang kamu mulai mampu menerima kekecewaan tanpa membiarkannya menghancurkan seluruh pandanganmu terhadap masa depan.



Kamu mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki, mempertimbangkan peluang lain, dan kembali menyusun rencana.



Kamu tetap boleh merasa kecewa, tetapi tidak lagi menganggap bahwa satu kegagalan menentukan seluruh kehidupanmu.



Perubahan serupa juga dapat terlihat dalam hubungan sosial.



Kamu mulai memahami bahwa tidak dapat memaksa seseorang untuk berubah, mencintaimu, meminta maaf, atau memberikan perlakuan sesuai keinginanmu.



Kamu bisa menyampaikan kebutuhan, menetapkan batasan, dan mengambil keputusan berdasarkan perilaku orang tersebut. Namun, kamu tidak dapat mengendalikan pilihan pribadinya.



Mengapa ini menunjukkan kedewasaan?



Karena kamu mulai mengembangkan kemampuan menerima kenyataan tanpa kehilangan kemampuan untuk bertindak.



Kamu tidak lagi menghabiskan seluruh energi untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, kamu mulai memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih dapat dilakukan.



Kedewasaan bukan berarti menyerah pada keadaan. Kedewasaan berarti mengetahui kapan harus berusaha lebih keras, kapan harus mengubah strategi, dan kapan harus menerima bahwa sesuatu memang berada di luar kendalimu.



5. Kamu Mulai Memilih Hubungan yang Sehat daripada Sekadar Mempertahankan Semua Orang



Ketika masih sangat takut kehilangan hubungan, seseorang mungkin berusaha mempertahankan hampir semua orang dalam kehidupannya.



Ia mengabaikan perlakuan yang menyakitkan, terus memaklumi perilaku yang merugikan, atau merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.



Bahkan, ia mungkin mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat karena takut kesepian atau dianggap sebagai orang yang tidak setia.



Namun, semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa kualitas hubungan lebih penting daripada jumlah orang yang berada di sekitarnya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kemampuan membangun batasan interpersonal, empati, dan otonomi dalam hubungan.



Kedewasaan dalam hubungan bukan berarti menjadi dingin, tidak membutuhkan orang lain, atau selalu memilih menjauh ketika menghadapi konflik.



Justru, kedewasaan membuat seseorang lebih mampu membedakan antara konflik yang masih dapat diselesaikan dan pola hubungan yang terus-menerus merugikan.



Misalnya, kamu memiliki seorang teman yang selalu datang ketika membutuhkan bantuan, tetapi hampir tidak pernah hadir ketika kamu sedang mengalami kesulitan.



Dahulu, kamu mungkin terus memberikan waktu dan perhatian karena takut kehilangan persahabatan tersebut.



Namun, sekarang kamu mulai memahami bahwa hubungan yang sehat membutuhkan penghargaan dan usaha dari kedua pihak.



Kamu tidak harus memutus hubungan secara terburu-buru. Kamu bisa menyampaikan perasaan, menjelaskan kebutuhan, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan.



Namun, jika pola yang sama terus berulang tanpa adanya perubahan, kamu mulai berani mengambil jarak.



Kamu juga semakin memahami bahwa menetapkan batasan bukan berarti tidak memiliki empati.



Kamu tetap bisa memahami kesulitan seseorang tanpa harus membiarkan dirinya memperlakukanmu dengan buruk.



Kamu dapat menyayangi keluarga tanpa harus selalu menyetujui setiap keputusan mereka. Kamu dapat mencintai pasangan tanpa kehilangan identitas pribadi. Kamu dapat menjadi teman yang baik tanpa harus selalu tersedia setiap saat.



Selain itu, kedewasaan juga membuatmu lebih mampu menghadapi perbedaan pendapat dalam hubungan.



Kamu tidak lagi menganggap setiap konflik sebagai ancaman bahwa hubungan akan berakhir. Kamu belajar berkomunikasi, mendengarkan kebutuhan orang lain, dan mencari jalan tengah tanpa harus mengorbankan seluruh kebutuhan pribadi.



Mengapa ini menunjukkan kedewasaan?



Karena kamu mulai memahami bahwa hubungan yang baik tidak dibangun melalui pengorbanan sepihak atau ketakutan akan kehilangan.



Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang, memiliki batasan, menyampaikan perasaan, dan tetap menjadi diri sendiri.



Kamu juga menyadari bahwa kehilangan hubungan tertentu terkadang lebih baik daripada terus-menerus kehilangan ketenangan dan harga diri demi mempertahankannya.



Kedewasaan Bukan Berarti Kamu Harus Selalu Kuat dan Tidak Pernah Membutuhkan Orang Lain



Setelah memahami kelima tanda tersebut, ada satu hal penting yang perlu diingat: menjadi dewasa bukan berarti kamu harus selalu mampu mengendalikan segala sesuatu.



Kamu masih boleh merasa takut ketika menghadapi perubahan besar. Kamu masih boleh menangis ketika mengalami kehilangan. Kamu juga boleh meminta bantuan ketika menghadapi persoalan yang terasa terlalu berat.



Kedewasaan bukan tentang menghilangkan sisi manusiawi dalam dirimu.



Sebaliknya, kedewasaan adalah kemampuan untuk memahami bahwa emosi, kebutuhan, dan keterbatasan merupakan bagian dari kehidupan yang perlu diterima dan dikelola dengan bijaksana.



Kamu mungkin masih sesekali bereaksi berlebihan ketika sedang lelah. Kamu mungkin masih merasa membutuhkan pengakuan dari orang lain. Bahkan, terkadang kamu bisa kembali melakukan kesalahan yang dahulu pernah dilakukan.



Hal tersebut tidak otomatis berarti kamu tidak berkembang.



Perkembangan psikologis tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang menunjukkan kemajuan, kemudian menghadapi keadaan yang membuatnya kembali kesulitan mengelola emosi atau mengambil keputusan.



Yang lebih penting adalah apakah kamu mulai mampu mengenali pola tersebut dan berusaha memperbaikinya.



Pada akhirnya, menjadi dewasa bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai pencapaian tertentu dibandingkan orang lain.



Kedewasaan terlihat ketika kamu mampu bertanggung jawab atas pilihan sendiri, menerima bahwa kamu tidak selalu benar, menghargai perasaan orang lain tanpa mengabaikan dirimu sendiri, serta menghadapi kenyataan tanpa terus-menerus melarikan diri.



Mungkin kamu tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Namun, suatu hari kamu akan menyadari bahwa hal-hal yang dahulu mudah membuatmu marah kini tidak lagi menguasai pikiranmu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap keputusan kepada semua orang. Kamu juga tidak lagi mempertahankan sesuatu hanya karena takut memulai kembali.



