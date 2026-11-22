JawaPos.com - Tidak semua orang yang menunjukkan sikap baik benar-benar memiliki niat tulus.

Terkadang, sikap tersebut dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi, mencari pengakuan, atau mempengaruhi orang lain demi dirinya sendiri.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (22/11) terdapat 12 perilaku yang terlihat tulus namun perlu anda waspadai.

Meskipun intuisi tidak selalu benar, anda tetap perlu mempertimbangkan penilaian diri sendiri untuk mengenali ketidak tulusan seseorang yang berpotensi merugikan anda.

Memberi pujian berlebih

Sebagian orang menggunakan pujian berlebihan untuk mendapatkan perhatian atau mengambil hati orang lain, terutama mereka yang memiliki kedudukan sosial dan pengaruh lebih tinggi.

Perilaku ini terlihat dari pujian yang berlebih, bahkan terhadap hal-hal kecil, demi mendapatkan penerimaan atau keuntungan tertentu.

Tersenyum tidak tulus

Salah satu tanda ketidak tulusan seseorang bisa terlihat dari ekspresi wajah saat tersenyum.

Anda juga bisa memperlihatkan orang yang senyumnya menghilang begitu cepat setelah berinteraksi.

Senyuman yang tulus biasanya melibatkan otot-otot di sekitar mata dan pipi. Sebaliknya, senyuman palsu terkadang hanya terlihat pada bagian mulut tanpa disertai perubahan ekspresi di sekitar mata.

Tertawa berlebihan

Seseorang yang tidak pernah menunjukkan pendapat pribadi bisa membuat orang lain sulit mengetahui sikap dan prinsip yang sebenarnya mereka miliki.

Hal ini semakin terlihat saat mereka selalu menyetujui perkataan orang lain, bahkan saat berada di lingkungan berbeda dengan pandangan yang saling bertentangan.

Meskipun tidak semua orang yang bersikap seperti ini memiliki kepribadian narsistik, kebiasaan tersebut tetap perlu diwaspadai apabila digunakan untuk mempengaruhi dan mengambil keuntungan dari orang lain.

Pura-pura tertarik

Tawa yang dibuat-buat biasanya terdengar tidak alami, terutama saat respons seseorang terlihat jauh berlebihan daripada sesutu yang sebenarnya tidak lucu.

Mereka mungkin menunjukkan antusiasme berlebihan agar dianggap menyenangkan, mendapatkan perhatian, atau memperoleh penerimaan dari orang yang sedang diajak berinteraksi.

Ingatan yang selektif

Beberapa orang mungkin hanya berpura-pura tertarik untuk menyenangkan lawan bicara atau mendapatkan keuntungan tertentu dari interaksi tersebut.

Oleh karena itu, perhatian apakah respons dan antusiasme mereka benar-benar alami atau justru terkesan dibuat-buat.

Ingatan selektif

Mereka bahkan mungkin terus mengungkit kekeliruan anda untuk menyudutkan atau membuat anda merasa bersalah.

Sebaliknya, saat melakukan kesalahan serupa, mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab dan menganggap persoalan tersebut bukan sesuatu yang perlu dibicarakan.

Anda sebaiknya lebih menghargai orang yang berani mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas tindakannya daripada mereka yang hanya bisa mengingat kesalahan orang lain.

Menyebut nama orang terkenal agar diakui

Mereka biasanya melakukan hal tersebut secara tiba-tiba dalam percakapan untuk membuat orang lain terkesan.

Tujuannya bisa beragam, mulai dari menunjukkan bahwa mereka memiliki pergaulan luas, sampai menciptakan kesan bahwa mereka memiliki status sosial lebih tinggi.

Memanfaatkan posisi

Setiap orang tentu memiliki persoalan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Namun, ada juga orang yang sengaja menggunakan kesulitannya untuk mendapatkan simpati, perhatian, bahkan bantuan materi maupun tenaga dari orang lain.

Sikap seperti ini perlu diwaspadai apbila penderitaan pribadi terus digunakan sebagai alat untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan sendiri.

Terlalu genit

Seseorang yang tidak tulus, terkadang menggunakan sikap tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.

Mereka bisa menunjukkan ketertarikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak mereka sukai, selama perilaku tersebut dapat membantu memenuhi keinginannya.

Mereka sengaja memberikan perhatian berlebihan atau melontarkan rayuan agar mendapatkan bantuan finansial maupun keuntungan pribadi lain.

Pujian sarkastik

Pujian yang tidak tulus terkadang terdengar baik di awal, tetapi sebenarnya menyimpan komentar negatif yang dapat menyinggung perasaan penerimanya.

Sekilas, perkataan tersebut terdengar seperti apresiasi. Namun, tambahan komentar di dalamnya justru menyiratkan penilaian negatif terhadap diri anda.

Perilaku seperti ini terlihat pujian namun disertai sindiran ataupun kritik yang terselubung.

Melebih-lebihkan cerita

Ada orang yang gemar membesar-besarkan cerita agar pengalaman yang mereka sampaikan terdengar lebih menarik atau mengesankan.

Jika anda mengetahui bahwa seseorang terus-menerus mengubah detail cerita yang sebenarnya, sebaiknya jangan langsung mempercayai setiap perkataannya.

Mengkritik orang lain

Beberapa orang yang sering mengomentari pilihan hidup orang lain, mulai dari pasangan, pakaian, riasan wajah, sampai berbagai keputusan pribadinya.

Mereka mungkin akan mengatakan bahwa semua kritikan tersebut disampaikan karena hanya ingin membantu ataupun mengkhawatirkan anda.

Padahal, kepedulian tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus-menerus menghakimi dan melewati batasan pribadi orang lain.