JawaPos.com - Sejumlah orang kerap menyembunyikan niat di balik perilaku yang terkesan penuh perhatian.

Sekilas, mereka mungkin terlihat seperti ramah serta berkeinginan untuk melindungi anda.

Namun, jika diamati lebih jauh menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (22/11) perilaku tersebut justru menunjukkan seseorang yang tidak menghargai anda.

Berikut adalah sikap-sikap yang perlu anda ketahui, di balik sosok perhatian yang ternyata menunjukkan perilaku yang tidak menghargai keberadaan anda.

Menjelakan sesuatu tanpa diminta

Seseorang yang tidak menghargai anda mungkin menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain.

Mereka mungkin sering menjelaskan sesuatu secara berlebihan, seolah-olah anda tidak mampu memahami topik tersebut tanpa bantuan mereka.

Perilaku demikian tentu terasa menjengkelkan, terutama saat anda sebenarnya sudah memahami topik yang dibicarakan, bahkan mungkin memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada mereka.

Berusaha menyelamatkan anda

Ada orang yang merasa berhak ikut campur dalam kehidupan pribadi orang lain dengan alasan ingin melindungi mereka dari keputusan yang salah.

Padahal, anda tidak pernah meminta bantuan maupun memberikan izin pada orang tersebut untuk mencampuri hubungan pribadi anda.

Perilaku seperti ini menunjukkan keinginan untuk mengendalikan kehidupan orang lain dengan berlindung di balik alasan peduli.

Anda sebagai individu yang memiliki kebebasan menentukan hubungan, mereka justru merasa berhak menentukan siapa saja yang boleh berada dalam kehidupan anda.

Membuang benda berharga milik anda

Seseorang yang tidak menghargai anda mungkin tidak hanya menggeledah barang-barang pribadi, tetapi juga mengambil keputusan untuk membuang sesuatu yang dianggap tidak lagi diperlukan.

Bahkan, mereka bisa membuat anda merasa tidak tahu berterima kasih karena tidak menghargai waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membantu.

Padahal, tindakan tersebut justru menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kepemilikan pribadi dan batasan seseorang.

Kebaikan bersifat pencitraan

Mereka bisa saja mengungkit bantuan yang pernah diberikan atau membuat anda merasa bersalah karena tidak membalas kebaikan tersebut.

Ada juga orang yang sengaja menunjukkan sikap sangat ramah dan suka menolong saat berada di depan banyak orang agar mendapatkan pengakuan.

Tidak setuju dengan opini anda

Mereka mungkin selalu menyetujui perkataan anda hanya agar percakapan segera berakhir. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka.

Oleh karena itu, mereka lebih memilih mengatakan apapun yang diperlukan supaya bisa segera mengakhiri interaksi dengan anda.

Mengambil keputusan atas nama anda

Seseorang yang mengambil keputusan untuk anda tanpa berkomunikasi terlebih dahulu sedang menunjukkan kurnagnya penghargaan terhadap kebebasan anda sendiri.

Perilaku ini bisa muncul dalam berbagai situasi. Mereka mungkin menganggap anda tidak cukup mampu mengambil keputusan sendiri atau merasa pilihan yang mereka tentukan selalu lebih baik.

Mengambil alih pekerjaan

Perilaku ini dapat ditemukan dalam hubungan keluarga, lingkungan kerja, pertemanan, sampai kehidupan bersama.

Mereka merasa lebih mampu mengerjakan sesuatu sehingga memilih mengambil alih tugas tersebut daripada memberikan kesempatan kepada anda untuk menyelesaikannya sendiri.

Mengambil keputusan sepihak

Perilaku ini kerap terjadi di lingkungan kerja dan juga hubungan asmara. Mereka mungkin mengambil keputusan penting atau menyembunyikan informasi tertentu tanpa melibatkan anda dalam pembicaraan.

Saat ditanyakan, mereka berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan karena tidak ingin mengganggu kesibukan anda.

Namun, alasan tersebut bisa saja hanya menjadi cara untuk membenarkan tindakan mereka yang sengaja mengesampingkan keberadaan anda.