JawaPos.com-Seseorang yang terus menghindari konflik terkadang memiliki kecenderungan untuk membenarkan perilaku buruk yang mereka terima dari seorang troublemaker.

Kebiasaan ini dapat membuat seseorang terus bertahan dalam hubungan toxic tanpa berani menyampaikan keberatan yang merugikan dirinya.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink. yang dikutip pada (22/11) terdapat tujuh kalimat yang paling sering dikatakan seolah untuk membenarkan keputusan menoleransi perlakuan buruk dan menghindari konflik.

Kalimat berikut sering digunakan untuk meyakinkan diri sendiri, seolah mengalah adalah pilihan terbaik daripada harus menyakiti mereka yang sudah berperilaku buruk.

“Menjadi dewasa berarti harus mengalah”

Saat seseorang terus menerima perlakuan tidak pantas tanpa menunjukkan keberatan, orang lain mungkin menganggap perilaku tersebut dapat diterima dan berpotensi diulangi kembali.

Selain bisa merugikan diri sendiri, kebiasaan ini juga dapat membuat seseorang mengabaikan kebutuhan serta kesejahteraannya demi menjaga kenyamanan orang lain.

“Masalahnya akan selesai dengan sendiri”

Sebagian orang memilih menghindari pembicaraan yang tidak menyenangkan karena berharap masalah akan mereda tanpa perlu dibahas secara langsung.

Kebiasaan ini bisa terbentuk karena seseorang pernah tumbuh dalam lingkungan yang membuat konflik terasa mengancam atau tidak aman.

Mereka pun memilih menyangkal atau mengabaikan masalah agar tetap merasa aman secara emosional.

“Kamu terlalu berlebihan”

Saat seseorang telah memperlakukan anda secara tidak pantas, mereka tetap menyalahkan diri sendiri karena dianggap terlalu berlebihan dalam menanggapi situasi.

Akibatnya, mereka dapat menginternalisasi penilaian buruk dan mulai memperlakukan diri sendiri dengan cara yang sama.

Akhirnya, orang yang melakukan kesalahan justru tidak mendapatkan kesalahan justru tidak mendapatkan teguran dan berpotensi terus mengulangi perilaku yang sama.

“Sebenarnya, dia orang yang baik”

Orang yang menghindari konflik terkadang berusaha mencari pembenaran atas perilaku buruk orang-orang terdekatnya, terutama pasangan.

Tidak jarang, mereka bahkan menjauh dari orang-orang yang berusaha melindungi dan menginginkan mereka tentang hubungan yang tidak sehat.

Padahal, harapan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Seseorang yang terus memperlakukan pasangannya dengan buruk belum tentu akan berubah hanya karena diberikan lebih banyak kesempatan.

“Jika saya bisa terus mencintainya tanpa syarat, dia akan berubah”

Saat seseorang terus memberikan toleransi tanpa menyampaikan batasan, orang lain bisa saja terbiasa mengambil keuntungan dari kebaikan tersebut.

Pada akhirnya, kebiasaan tersebut terus memberikan kepastian yang tidak jelas, sehingga membuat seseorang merasa kecewa karena kebaikan yang diberikan tidak kunjung mendapatkan balasan setimpal.

“Saya tidak berhak kecewa”

Orang yang menghindari konflik terkadang membandingkan pengalaman hidupnya dengan kesulitan yang pernah dialami orang lain untuk membenarkan perlakuan buruk yang diterima.

Seseorang yang pernah mengalami kesulitan tetap bertanggung jawab atas perilakunya dan tidak berhak melampiaskan rasa sakit kepada orang lain.

Memiliki empati terhadap pengalaman orang lain memang merupakan hal baik. Namun, empati tidak seharusnya membuat seseorang mengabaikan perasaan dan kesejahteraannya sendiri.

“Menegur perilakunya tidak akan merubah apapun”

Kebiasaan menghindari konflik terkadang terbentuk sejak masa anak-anak. Terutama saat seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terbiasa mengabaikan masalah.

Pola pikir tersebut kemudian terbawa sampai dewasa. Mereka kemudian tidak ada gunanya menyampaikan keberatan karena menganggap orang lain tidak akan berubah.