JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang memiliki kepercayaan diri sangat tinggi, selalu berani menyampaikan pendapat, tidak mudah merasa malu, dan tampaknya selalu berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya? Bahkan, dalam beberapa situasi, orang tersebut terlihat lebih mudah memperoleh kesempatan, menarik perhatian, dan memengaruhi orang lain dibandingkan mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan serupa.

Fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan perilaku narsistik.



Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang narsis kerap digambarkan sebagai individu yang terlalu mencintai dirinya sendiri, ingin selalu dipuji, merasa lebih unggul, dan senang menjadi pusat perhatian. Mereka terkadang terlihat sangat percaya diri, memiliki ambisi besar, serta tidak ragu memperjuangkan kepentingannya.



Menariknya, sejumlah karakteristik narsistik memang dapat memberikan keuntungan tertentu dalam lingkungan sosial maupun profesional. Orang dengan kecenderungan narsistik mungkin lebih berani mengambil risiko, mempromosikan kemampuan diri, membangun citra positif, dan mengejar posisi yang memberikan kekuasaan atau pengakuan.



Namun, bukan berarti semua orang narsis selalu berhasil atau memiliki kehidupan yang lebih baik. Di balik kepercayaan diri yang terlihat kuat, terdapat pula risiko berupa konflik interpersonal, kesulitan menerima kritik, rendahnya empati, dan hubungan yang kurang sehat.



Dalam psikologi, narsisme merupakan konsep kepribadian yang memiliki berbagai dimensi. Narsisme tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD). Kecenderungan narsistik dapat muncul dalam tingkat yang berbeda-beda, sedangkan NPD merupakan kondisi klinis yang membutuhkan penilaian profesional.



Lantas, mengapa orang yang narsis terkadang terlihat lebih mudah berhasil dan mendapatkan apa yang mereka inginkan?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat tujuh penjelasan menurut perspektif psikologi.



1. Memiliki Kepercayaan Diri yang Tinggi dan Berani Mengambil Kesempatan



Salah satu karakteristik yang sering terlihat pada individu dengan kecenderungan narsistik adalah kepercayaan diri yang tinggi. Mereka cenderung memiliki pandangan positif terhadap kemampuan pribadi dan tidak selalu merasa takut ketika harus tampil di hadapan orang lain.



Dalam lingkungan pekerjaan, misalnya, seseorang yang percaya diri mungkin lebih berani mengajukan ide, menawarkan diri untuk memimpin proyek, atau menyampaikan pendapat dalam sebuah rapat.



Sementara itu, orang yang memiliki kemampuan sama tetapi terlalu takut terhadap penilaian orang lain mungkin memilih untuk diam dan menunggu kesempatan datang.



Perbedaan perilaku tersebut dapat memengaruhi peluang yang diperoleh.



Dalam psikologi kepribadian, narsisme yang bersifat grandiose sering dikaitkan dengan rasa superioritas, dominasi sosial, dan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan diri. Karakteristik tersebut dapat membuat seseorang terlihat lebih meyakinkan di mata orang lain.



Ketika menghadapi kesempatan baru, individu dengan kecenderungan tersebut mungkin lebih berani mengambil langkah dibandingkan orang yang terus-menerus meragukan dirinya.



Misalnya, ketika perusahaan membuka kesempatan promosi jabatan, seseorang yang memiliki kecenderungan narsistik mungkin langsung menyampaikan bahwa dirinya layak mendapatkan posisi tersebut. Ia tidak terlalu memikirkan kemungkinan ditolak.



Keberanian tersebut dapat meningkatkan visibilitasnya di hadapan atasan.



Namun, perlu dibedakan antara kepercayaan diri yang sehat dan keyakinan diri yang berlebihan. Kepercayaan diri yang sehat tetap mempertimbangkan kemampuan, tanggung jawab, serta keterbatasan pribadi.



Sebaliknya, rasa superioritas yang berlebihan dapat membuat seseorang mengabaikan masukan dan menilai kemampuannya terlalu tinggi.



Dengan demikian, salah satu alasan orang narsis terkadang terlihat lebih berhasil adalah karena mereka berani menunjukkan diri dan mengambil kesempatan yang mungkin dilewatkan oleh orang lain.



2. Pandai Mempromosikan Diri dan Membangun Citra Positif



Tidak semua orang yang memiliki kemampuan tinggi mampu menunjukkan kelebihannya kepada orang lain.



Ada individu yang bekerja dengan sangat baik, tetapi tidak terbiasa menceritakan pencapaiannya. Sebaliknya, ada orang yang cukup pandai memperkenalkan kemampuan diri, membangun reputasi, dan memastikan kontribusinya diketahui banyak orang.



Individu dengan kecenderungan narsistik sering kali lebih nyaman melakukan hal tersebut.



Dalam psikologi sosial, perilaku ini berkaitan dengan konsep self-presentation, yaitu cara seseorang mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain.



Orang yang narsis mungkin berusaha memperlihatkan dirinya sebagai individu yang kompeten, menarik, berpengaruh, dan memiliki kedudukan penting.



Mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk membangun citra tersebut, seperti:



Sering menceritakan pencapaian pribadi.



Menampilkan keberhasilan di lingkungan sosial.



Berani berbicara mengenai kemampuan dan keunggulan diri.



Membangun hubungan dengan orang-orang yang dianggap berpengaruh.



Menonjolkan kontribusi pribadi dalam sebuah kelompok.



Perilaku seperti ini dapat memberikan keuntungan dalam lingkungan yang sangat memperhatikan penampilan, reputasi, dan kemampuan berkomunikasi.



Sebagai contoh, dalam dunia kerja, seseorang yang mampu menjelaskan hasil pekerjaannya secara meyakinkan mungkin lebih mudah mendapatkan perhatian pimpinan.



Sementara itu, individu yang memilih bekerja dalam diam berisiko kurang mendapatkan pengakuan meskipun kontribusinya besar.



Di sinilah kemampuan mempromosikan diri dapat memberikan keuntungan.



Namun, promosi diri yang berlebihan juga dapat menimbulkan kesan arogan. Jika seseorang terus-menerus membicarakan dirinya tanpa menghargai kontribusi orang lain, hubungan sosialnya dapat terganggu.



Artinya, kemampuan menunjukkan potensi diri merupakan sesuatu yang bermanfaat, tetapi akan lebih efektif apabila disertai kejujuran dan penghargaan terhadap orang lain.



3. Tidak Mudah Merasa Bersalah Ketika Memperjuangkan Keinginannya



Salah satu alasan orang narsis terlihat lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah karena mereka cenderung lebih berani memperjuangkan kepentingan pribadi.



Dalam situasi tertentu, mereka tidak terlalu terbebani oleh perasaan tidak enak ketika harus meminta sesuatu, menolak permintaan orang lain, atau menyampaikan tuntutan.



Misalnya, ketika sedang melakukan negosiasi, seseorang mungkin merasa sungkan meminta kenaikan gaji karena takut dianggap terlalu menuntut.



Namun, individu dengan kecenderungan narsistik mungkin lebih berani menyampaikan angka yang diinginkan dan mempertahankan posisinya.



Mereka bisa merasa bahwa dirinya memang pantas mendapatkan perlakuan atau keuntungan yang lebih besar.



Dalam psikologi, sebagian karakteristik narsistik berkaitan dengan rasa berhak mendapatkan perlakuan khusus atau entitlement.



Perasaan tersebut dapat membuat seseorang memiliki ekspektasi tinggi terhadap apa yang seharusnya diterimanya.



Pada tingkat tertentu, keberanian memperjuangkan hak dan kebutuhan pribadi merupakan keterampilan yang positif. Seseorang memang perlu mampu menyampaikan keinginan dan menetapkan batasan.



Namun, masalah muncul ketika perasaan berhak tersebut membuat seseorang mengabaikan hak dan kebutuhan orang lain.



Contohnya, seseorang mungkin merasa bahwa dirinya harus selalu diprioritaskan, bahkan ketika orang lain memiliki kebutuhan yang sama pentingnya.



Perilaku semacam ini dapat memberikan keuntungan jangka pendek karena individu tersebut lebih sering menuntut dan memperjuangkan kepentingannya.



Akan tetapi, dalam jangka panjang, sikap terlalu mementingkan diri sendiri dapat merusak kepercayaan dan menciptakan konflik.



Karena itu, pelajaran yang dapat diambil bukanlah menjadi egois, melainkan belajar memperjuangkan kebutuhan pribadi tanpa merugikan orang lain.



4. Mampu Menarik Perhatian dan Memberikan Kesan Pertama yang Kuat



Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi langsung terlihat menonjol dibandingkan orang lain?



Ia mungkin berbicara dengan penuh keyakinan, memiliki bahasa tubuh yang tegas, mudah memulai percakapan, dan tampak nyaman ketika menjadi pusat perhatian.



Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada individu dengan kecenderungan narsistik grandiose.



Dalam interaksi sosial, kemampuan memberikan kesan pertama yang kuat dapat menjadi keuntungan tersendiri.



Orang yang terlihat percaya diri dan komunikatif terkadang lebih mudah menarik perhatian, membangun koneksi, dan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.



Dalam sejumlah penelitian mengenai narsisme dan daya tarik sosial, kecenderungan narsistik grandiose dikaitkan dengan daya tarik interpersonal awal yang relatif tinggi.



Seseorang dapat terlihat menyenangkan, menarik, dan mengesankan ketika baru dikenal.



Namun, kesan awal tidak selalu menggambarkan kualitas hubungan dalam jangka panjang.



Ketika interaksi berlangsung lebih lama, karakteristik lain mulai terlihat. Misalnya, bagaimana seseorang menerima kritik, memperlakukan orang lain, berbagi perhatian, dan menyelesaikan konflik.



Orang yang awalnya terlihat sangat menarik belum tentu mampu mempertahankan hubungan yang sehat.



Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan menarik perhatian dan kemampuan membangun hubungan yang berkualitas merupakan dua hal yang berbeda.



Dalam dunia profesional, kesan pertama dapat membuka pintu kesempatan. Namun, integritas, kompetensi, dan kemampuan bekerja sama tetap menentukan apakah seseorang dapat mempertahankan kepercayaan orang lain.



5. Memiliki Ambisi Besar dan Dorongan Kuat untuk Mencapai Pengakuan



Orang dengan kecenderungan narsistik sering memiliki keinginan kuat untuk memperoleh pengakuan, status, kekuasaan, dan penghargaan sosial.



Mereka mungkin ingin menjadi yang terbaik, mendapatkan posisi tertinggi, memiliki pengaruh besar, atau dikenal karena pencapaiannya.



Dalam psikologi kepribadian, keinginan untuk memperoleh status dan kekaguman merupakan salah satu aspek penting dalam memahami narsisme.



Ambisi tersebut dapat mendorong seseorang bekerja keras untuk mencapai tujuan tertentu.



Sebagai contoh, seorang karyawan yang ingin selalu terlihat unggul mungkin berusaha mendapatkan proyek penting, memperluas jaringan profesional, dan meningkatkan kemampuan agar memperoleh promosi.



Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dapat menjadi sumber motivasi yang kuat.



Ketika seseorang memiliki target yang jelas, ia mungkin lebih bersemangat dalam mengejar peluang dan tidak mudah menyerah menghadapi persaingan.



Namun, motivasi yang terlalu bergantung pada pujian dan pengakuan eksternal juga memiliki kelemahan.



Seseorang dapat merasa sangat kecewa ketika pencapaiannya tidak dihargai. Ia mungkin menjadi terlalu kompetitif, sulit menerima keberhasilan orang lain, atau merasa terancam ketika ada individu yang lebih unggul.



Dengan kata lain, ambisi dapat membantu seseorang berkembang, tetapi kebutuhan pengakuan yang berlebihan dapat menciptakan tekanan emosional.



Ambisi yang sehat seharusnya tidak hanya berorientasi pada bagaimana seseorang terlihat di mata orang lain, tetapi juga pada proses belajar, kualitas pekerjaan, dan kontribusi yang diberikan.



6. Tidak Terlalu Takut Menghadapi Penolakan dan Kritik



Dalam kehidupan sosial maupun profesional, penolakan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.



Seseorang mungkin ditolak ketika melamar pekerjaan, gagal mendapatkan promosi, tidak diterima dalam sebuah kelompok, atau tidak memperoleh respons sesuai harapan.



Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri dan menimbulkan kecemasan.



Namun, individu dengan kecenderungan narsistik grandiose terkadang terlihat lebih berani menghadapi situasi yang berpotensi menghasilkan penolakan.



Mereka mungkin tetap mencoba meskipun mengetahui bahwa peluang keberhasilannya belum tentu besar.



Hal ini dapat memberikan keuntungan karena semakin banyak kesempatan yang dicoba, semakin besar pula kemungkinan seseorang memperoleh hasil yang diinginkan.



Selain itu, sebagian individu dengan kecenderungan narsistik mungkin memiliki kecenderungan mempertahankan citra positif tentang dirinya ketika menghadapi kegagalan.



Mereka dapat menafsirkan kegagalan sebagai akibat keadaan, kesalahan orang lain, atau faktor eksternal, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Meskipun demikian, tidak tepat jika dikatakan bahwa semua orang narsis kebal terhadap kritik.



Pada kenyataannya, sebagian individu dengan karakteristik narsistik justru sangat sensitif terhadap penilaian negatif, terutama ketika kritik tersebut mengancam harga diri atau citra superioritas yang ingin mereka pertahankan.



Dalam beberapa kasus, kritik dapat memicu kemarahan, sikap defensif, atau perilaku merendahkan orang lain.



Karena itu, kemampuan menghadapi kritik secara sehat tetap menjadi hal yang perlu dipelajari setiap orang.



Sikap yang lebih baik adalah berani mencoba, menerima bahwa penolakan merupakan bagian dari kehidupan, dan menggunakan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi.



7. Mampu Memanfaatkan Dinamika Sosial untuk Mendapatkan Keuntungan



Alasan terakhir berkaitan dengan kemampuan memahami dan memanfaatkan dinamika sosial.



Dalam kehidupan sehari-hari, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau keterampilan teknis. Kemampuan membangun hubungan, memahami kepentingan orang lain, dan berkomunikasi juga memiliki peran penting.



Sebagian individu dengan kecenderungan narsistik dapat terlihat sangat aktif dalam membangun jaringan sosial.



Mereka mungkin berusaha dekat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, mencari lingkungan yang dapat meningkatkan status sosial, atau menempatkan dirinya dalam situasi yang memberikan keuntungan.



Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan motivasi memperoleh status dan perhatian sosial.



Misalnya, seseorang mungkin lebih sering menghadiri kegiatan yang dihadiri tokoh penting, membangun hubungan dengan orang yang memiliki kekuasaan, atau memperlihatkan pencapaiannya kepada lingkungan yang dianggap strategis.



Kemampuan membangun jaringan memang dapat membuka banyak peluang.



Seseorang yang memiliki hubungan profesional luas mungkin lebih mudah memperoleh informasi mengenai pekerjaan, proyek, kerja sama, dan kesempatan pengembangan karier.



Namun, ada perbedaan antara membangun hubungan secara strategis dan memanfaatkan orang lain secara manipulatif.



Hubungan yang sehat dibangun melalui rasa saling percaya, penghargaan, dan kontribusi timbal balik.



Sebaliknya, jika seseorang hanya mendekati orang lain ketika membutuhkan sesuatu, hubungan tersebut cenderung kehilangan ketulusan.



Dalam jangka panjang, reputasi yang dibangun melalui manipulasi dapat rusak ketika orang lain mulai menyadari pola perilaku tersebut.



Oleh karena itu, kemampuan memahami dinamika sosial sebaiknya digunakan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, bukan sekadar memperoleh keuntungan pribadi.



Apakah Orang Narsis Benar-Benar Lebih Sukses daripada Orang Lain?



Setelah melihat berbagai karakteristik tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah orang yang narsis memang lebih mudah sukses dibandingkan orang yang tidak narsis?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan antara narsisme dan keberhasilan dapat berbeda bergantung pada jenis narsisme, situasi sosial, serta ukuran keberhasilan yang digunakan.



Narsisme grandiose, misalnya, dapat berkaitan dengan kepercayaan diri, dominasi sosial, ambisi, dan kemampuan menampilkan diri secara meyakinkan. Karakteristik tersebut terkadang memberikan keuntungan dalam situasi yang menuntut keberanian, persaingan, dan kemampuan memimpin.



Namun, keuntungan tersebut tidak selalu berarti seseorang memiliki kemampuan kerja yang lebih baik atau mampu membangun hubungan jangka panjang yang sehat.



Di sisi lain, narsisme vulnerable lebih sering dikaitkan dengan sensitivitas terhadap kritik, rasa tidak aman, kecenderungan menarik diri, dan kebutuhan akan pengakuan yang disertai kerentanan emosional.



Artinya, narsisme bukanlah karakteristik tunggal yang selalu menghasilkan perilaku dan konsekuensi yang sama.



Selain itu, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kepercayaan diri dan ambisi. Kompetensi, disiplin, integritas, empati, kemampuan bekerja sama, serta kondisi lingkungan juga memiliki peran besar.



Seseorang mungkin berhasil mendapatkan perhatian dalam waktu singkat karena kepribadiannya yang dominan. Namun, mempertahankan kepercayaan orang lain membutuhkan kualitas yang lebih mendalam.



Pelajaran yang Bisa Diambil Tanpa Harus Menjadi Narsistik



Mengetahui bahwa beberapa karakteristik narsistik dapat memberikan keuntungan sosial bukan berarti seseorang perlu meniru seluruh perilakunya.



Ada beberapa kualitas positif yang dapat dikembangkan tanpa harus menjadi pribadi yang egois atau merasa lebih unggul daripada orang lain.



1. Bangun kepercayaan diri yang realistis.



Belajar mengenali kemampuan diri dan berani mengambil kesempatan. Namun, tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dipelajari.



2. Berani mempromosikan kemampuan diri.



Jangan selalu berharap orang lain mengetahui hasil kerja Anda dengan sendirinya. Belajarlah menyampaikan pencapaian secara profesional tanpa merendahkan kontribusi orang lain.



3. Belajar mengatakan tidak.



Memiliki batasan pribadi bukan berarti egois. Anda berhak menolak permintaan yang bertentangan dengan kebutuhan, nilai, atau kemampuan Anda.



4. Jangan takut menghadapi penolakan.



Penolakan tidak selalu berarti Anda tidak berharga. Terkadang, kesempatan memang tidak sesuai dengan kemampuan, waktu, atau kebutuhan tertentu.



5. Miliki ambisi yang sehat.



Tetapkan tujuan yang jelas dan berusaha mencapainya. Namun, jangan menjadikan pujian dan pengakuan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.



6. Bangun hubungan yang saling menghargai.



Jaringan sosial yang kuat tidak hanya dibangun dengan mendekati orang yang memiliki kekuasaan, tetapi juga melalui kepercayaan, kepedulian, dan hubungan timbal balik.



7. Tetap memiliki empati.



Keberhasilan yang baik bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang bagaimana cara mencapainya tanpa merugikan orang lain.



Penutup



Orang yang narsis terkadang terlihat lebih mudah berhasil dan mendapatkan apa yang mereka inginkan karena sejumlah karakteristik yang dimilikinya, seperti kepercayaan diri tinggi, keberanian mengambil kesempatan, kemampuan mempromosikan diri, ambisi besar, dan keinginan kuat untuk memperoleh pengakuan.



Dalam situasi tertentu, karakteristik tersebut dapat memberikan keuntungan sosial maupun profesional. Mereka mungkin lebih mudah menarik perhatian, memperjuangkan kepentingan pribadi, dan menempatkan diri dalam lingkungan yang membuka peluang keberhasilan.



Namun, keberhasilan yang terlihat dari luar tidak selalu menggambarkan kualitas kehidupan seseorang secara keseluruhan.



Sikap terlalu mementingkan diri sendiri, kesulitan menerima kritik, rendahnya empati, dan kecenderungan memanfaatkan orang lain dapat menimbulkan konsekuensi negatif dalam hubungan sosial maupun pekerjaan.



Psikologi memberikan pelajaran penting bahwa seseorang tidak perlu menjadi narsistik untuk memiliki kepercayaan diri, ambisi, dan keberanian memperjuangkan keinginannya.



Kualitas-kualitas tersebut justru dapat dikembangkan melalui cara yang lebih sehat, yaitu dengan tetap menghargai orang lain, mengenali keterbatasan diri, dan menjaga integritas.



