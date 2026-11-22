JawaPos.com - Tanpa sadar, benda-benda yang menjadi pilihan Anda mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya, warna aura misalnya.



Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Jumat (20/11), berikut ini arti dibalik pilihan Anda yang dipercaya mencerminkan warna aura yang Anda miliki.



1. Teleskop



Anda memiliki lebih dari satu warna aura.



Pertama, biru dan ungu yang berari Anda sangat intuitif dan sensitif.



Intuisi Anda begitu kuat sampai-sampai sebagian dari Anda mungkin memiliki kemampuan psikis.



Anda dikelilingi banyak pemandu spiritual atau malaikat yang hadir untuk membantu dan menuntun Anda dalam menjalani hidup.



Bahkan, pemandu spiritual Anda sangat aktif dan sering berkomunikasi dengan Anda melalui berbagai cara, seperti lewat bayangan visual, mimpi, dan sebagainya.



Anda telah melalui banyak hal atau setidaknya mengalami transformasi pribadi yang membangkitkan kemampuan spiritual ini.



Alasan mengapa hidup Anda terasa lebih sulit dibandingkan orang lain adalah karena Anda ditakdirkan menjadi seorang pemimpin yang akan membantu serta memberdayakan banyak orang.



Selain biru dan ungu, warna aura lain yang Anda miliki adalah kuning.

Warna aura hijau juga terlihat pada diri Anda, menandakan Anda pribadi yang penuh kasih, perhatian, dermawan, serta memiliki kemampuan untuk menyembuhkan.



Kata-kata maupun tindakan Anda dapat memulihkan orang lain.



Tujuan hidup Anda mungkin berkaitan dengan perjalanan serta berinteraksi dengan kelompok orang yang cukup besar dimana Anda dapat mengajar atau membantu mereka.



Sementara itu, air menjadi elemennya, mungkin karena Anda tinggal di dekat perairan, menyukai air, atau bekerja dengan orang-orang dari berbagai negara.



Anda sosok yang beruntung dan keberuntungan Anda terus meningkat seiring setiap proses transformasi dan penyembuhan yang Anda lalui.



Di sisi lain, Anda mendambakan keluarga yang harmonis dan sukses serta memiliki bisnis yang dijalankan dari rumah.



2. Cermin



Anda memiliki warna aura biru, ungu, jingga, dan merah, bisa jadi salah satu atau semuanya.



Ini berarti Anda memiliki intuisi yang kuat. Sebagian dari Anda saat ini sedang menjalani tujuan hidup, mungkin sebagai pengacara, pelatih, pembicara, pengajar, pemimpin, atau mentor.



Jika belum, Anda akan segera melakukannya, mungkin berkaitan dengan bidang hukum atau spiritualitas.



Sebagian dari Anda mungkin indigo atau memiliki malaikat penjaga yang senantiasa mengawasi serta membimbing Anda.



Energi maskulin Anda terpancar sangat kuat.



Anda adalah pribadi yang logis.



Anda cenderung lebih mengandalkan akal pikiran daripada emosi dan karier merupakan hal yang penting bagi Anda.



Cakra tenggorokan Anda sangat kuat, membuat Anda mahir berbicara dan tidak takut mengungkapkan kebenaran.



Anda juga memiliki pembawaan yang berwibawa.



Saat berbicara, gaya Anda lugas dan terus terang yang membuat orang lain cenderung mendengarkan.



Anda sangat bersemangat terhadap apa yang Anda cintai atau kerjakan dan jika sudah memulai sesuatu, Anda akan menyelesaikannya sampai tuntas, berapapun waktu yang dibutuhkan.



Anda murah hati kepada orang-orang di sekitar Anda.



Anda adalah sosok 'pemimpin', yang berarti Anda mungkin sudah atau akan segera menjadi sorotan publik.



3. Kaca Pembesar



Aura Anda berwarna kuning.



Itu berarti, Anda memiliki beragam bakat dan jiwa kreatif sehingga mampu mengerjakan banyak hal sekaligus dan sangat piawai dalam bidang yang bersifat kreatif atau artistik.

Aura bintang begitu terasa yang membuat sebagian dari Anda mungkin sudah berada di pusat perhatian.



Bidang pekerjaan yang bersifat kompetitif membuat Anda mungkin memiliki beberapa pesaing.



Anda sangat protektif terhadap orang-orang terkasih dan tidak takut berjuang demi apa yang Anda cintai.



Keluarga adalah hal yang sangat penting bagi Anda.



Warna aura magenta atau merah muda juga terlihat pada diri Anda yang menandakan Anda pribadi yang penuh kasih dan perhatian.



Beberapa dari Anda mungkin seorang romantis sejati atau mendambakan kemitraan atau cinta dalam hidup, karena tanpa sosok yang Anda cintai, Anda mungkin merasa kehilangan arah.



Anda senang melakukan berbagai hal yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar.



Kesan 'seniman' begitu kental dalam diri Anda yang berarti Anda mungkin terlibat dalam seni pertunjukan, melukis, memainkan alat musik, memasak, bernyanyi, menari, pijat, atau mengajar kaum muda.



Selain itu, terlihat juga warna aura orange, berarti Anda pribadi yang tidak konvensional atau inovatif dengan pikiran yang sangat aktif dan dipenuhi banyak gagasan.



Terkadang, hal ini terasa begitu intens hingga membuat Anda bingung harus melakukan apa.



Jika Anda belum menjalankan tujuan hidup Anda, cepat atau lambat Anda akan melakukannya.



Anda mendambakan sesuatu yang dapat membuat jiwa Anda bahagia.



Selain itu, muncul pula kesan 'keindahan', menandakan Anda mencintai keindahan atau memiliki apresiasi terhadap hal-hal yang estetis.