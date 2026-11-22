JawaPos.com - Privasi kini menjadi sesuatu yang cukup sulit dipertahankan di tengah era modern saat ini.

Namun, memilih untuk menjaga kehidupan pribadi bukan berarti anda merupakan seorang yang tertutup atau egois.

Tekanan untuk menjelaskan, membenarkan, sampai mengungkapkan setiap detail kehidupan kepada publik terkadang membuat seseorang merasa harus selalu terbuka terhadap orang lain.

Padahal, anda berhak menjalani kehidupan tanpa harus terus-menerus menjadi people pleaser atau merasa berkewajiban memberikan informasi pribadi kepada siapapun.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (20/11) berikut beberapa boundaries yang perlu anda jaga untuk melindungi privasi dan data diri anda.

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Menjaga informasi pribadi di tempat kerja

Lingkungan kerja seolah memiliki ekspektasi bahwa semua orang harus terbuka mengenai kehidupan pribadi, seakan-akan saling bertukar cerita bisa membuat seseorang menjadi anggota tim yang lebih baik.

Hubungan profesional tetap memiliki nilai tersendiri tanpa harus berubah menjadi hubungan pribadi. Bersikap ramah dan menjalin pertemanan merupakan dua hal yang berbeda.

Tidak mengunggah foto anak

Memilih untuk melindungi jejak digital anak merupakan salah satu keputusan paling bijaksana yang bisa dilakukan orang tua.

Anak-anak tidak pernah memberikan persetujuan untuk seluruh masa kecil mereka didokumentasikan dan dilihat oleh orang asing.

Sifat informasi digital dapat bertahan lama membuat foto masa kecil yang memalukan berpotensi mengikuti anak sampai mereka dewasa.

Menetapkan batasan pada orang tua lain yang memotret anak anda tanpa persetujuan juga perlu ditegaskan.

Membatasi keikutsertaan

Keluar dari grup mungkin terasa sebagai keputusan yang berat. Namun, membisukan notifikasi tanpa batas waktu bisa memberikan manfaat serupa dengan dampak sosial yang lebih kecil.

Ketakutan FOMO memang nyata. Namun, begitu juga dengan ketenangan yang muncul saat anda tidak terus menerus terlibat dalam percakapan grub yang melelahkan.

Menjaga privasi hubungan asmara

Menjaga kehidupan asmara tetap privat sampai anda benar-benar yakin dengan arah hubungan dapat melindungi diri sendiri maupun pasangan dari tekanan yang tidak diperlukan.

Beberapa hubungan yang paling kuat justru terjalin sepenuhnya tanpa diumumkan pada publik.

Tidak harus menceritakan masa lalu

Terkadang, orang terus mendesak karena mereka percaya bahwa menceritakan pengalaman trauma merupakan salah satu bagian dari proses pemulihan.

Mungkin hal tersebut memang membantu sebagian orang. Namun, bagi orang lain, terus-menerus mengingat dan menceritakan pengalaman yang menyakitkan justru membuat luka lama tetap terbuka.

Informasi yang anda bagikan kepada orang-orang terpercaya seharusnya berbeda dari informasi kepada orang yang baru anda kenal.

Tidak mengizinkan foto pribadi diunggah sembarangan

Tidak ada yang bertanya apakah anda nyaman dengan foto yang disebarluaskan di media sosial. Anggapan bahwa semua orang ingin foto mereka dibagikan secara publik sudah sangat umum,sehingga seseorang yang meminta sebaliknya justru dianggap merepotkan.

Padahal anggapan tersebut masuk akal. Terutama maraknya penyalahgunaan data pribadi menggunakan sistem AI, sampai calon recruiter yang mencari informasi anda di internet.

Meminta teman untuk mendapatkan persetujuan anda sebelum mengunggah foto bersama merupakan hal yang wajar. Begitu juga saat anda meminta mereka untuk tidak mengunggah foto yang menampilkan diri anda sama sakali.

Menyimpan pandangan politik secara pribadi

Mengungkapkan pandangan politik secara terbuka dapat membawa risiko nyata dari kehidupan profesional. Perusahaan bisa mencari tahu aktivitas anda di medsos, bahkan peluang kerja di masa depan bisa hilang karena opini yang anda berikan.

Anda berhak tidak mengikuti budaya yang menuntut setiap orang untuk terus-menerus menunjukkan sikap terhadap berbagai persoalan. Kehidupan batin dan keyakinan pribadi anda tetap bisa menjadi milik sendiri.

Tidak perlu menunjukkan pilihan hidup

Membenarkan keputusan pribadi justru membuka ruang untuk berdebat. Penjelasan tersebut membuka peluang bagi orang lain untuk menghakimi sesuatu yang sebenarnya tidak akan terjadi jika anda memilih untuk tidak terlibat dalam pembahasan.

Pilihan lifestyle, pantangan makanan, bentuk hubungan asmara, sampai jenjang karir merupakan bagian dari kehidupan pribadi.

Rasa ingin tahu seseorang tidak serta merta membuat anda berkewajiban memberikan penjelasan pada mereka.

Memisahkan media sosial pribadi dan profesional

Memisahkan akun profesional dan pribadi di media sosial dapat membantu melindungi kedua aspek kehidupan tersebut.

Menetapkan batasan semacam ini bukan berarti anda tidak ramah. Justru, keputusan tersebut merupakan langkah yang masuk akal untuk menjaga privasi.