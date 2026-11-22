JawaPos.com - Orang yang berselingkuh seringkali memiliki sejuta alasan untuk membuat orang lain memaklumi perbuatannya.

Tidak hanya berbohong pada orang lain, mereka sebenarnya juga sedang membohongi diri sendiri mengenai niat dan alasan di balik tindakannya.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (19/11) terdapat sejumlah alasan klasik, sebagai bentuk pembenaran disebut kerap digunakan untuk menghindari rasa bersalah atas perselingkuhan yang dilakukan.

Berikut sejumlah alasan klasik berupa ungkapan kebohongan yang sering diungkapkan oleh orang yang berselingkuh untuk membenarkan perbuatannya.

Membenarkan perselingkuhan

Orang yang berselingkuh sering kali meyakinkan diri sendiri bahwa mereka pantas mendapatkan kasih sayang dari orang lain setelah mereka merasa kesal, tidak dihargai, diabaikan, atau diperlakukan dengan buruk oleh pasangan.

Menganggap tidak ada yang terluka

Orang yang berselingkuh terkadang tidak memiliki keterikatan emosional dengan orang yang menjadi selingkuhannya. Merek juga tidak menyadari bahwa orang tersebut bisa terluka saat hubungan terlarang tersebut berakhir.

Mereka seringkali tidak memikirkan betapa hancurnya perasaan pasangan apabila perselingkuhan tersebut akhirnya diketahui.

Perselingkuhan bukan masalah besar

Hal ini sering terjadi dalam perselingkuhan. Seseorang menganggap kedekatan emosional dengan orang lain bukanlah bentuk perselingkuhan sebenarnya.

Mereka terlalu larut pada sensasi kesenangan sesaat sampai meremehkan konsekuensi nyata kepada banyak pihak dari tindakan selingkuh yang mereka lakukan.

Menduga pasangan juga berselingkuh

Orang yang berselingkuh sering merasa memiliki alasan untuk melakukan hal serupa karena menganggap pasangan mereka kemungkinan besar juga melakukan perselingkuhan.

Padahal, mereka belum tentu memiliki bukti yang mendukung atas dugaan tersebut. Terkadang, tindakan demikian hanya didasarkan pada asumsi atau kecurigaan yang kemudian dipakai sebagai alasan untuk membenarkan perilaku sendiri.

Menyalahkan pasangan

Mereka mungkin menganggap pasangan kurang baik, kurang menunjukkan kasih sayang, tidak cukup memberikan dukungan, atau tidak memiliki kondisi finansial yang setara.

Kemudian mereka menggunakan dalih tersebut sebagai pembenaran atas perselingkuhan yang sudah dilakukan.

Pada dasarnya, mereka membangun cerita sendiri bahwa jika pasangan dipandang lebih ideal, mereka tidak akan sampai harus berselingkuh.

Merasa berhak menjalin hubungan dengan banyak orang

Sebagian orang membenarkan perselingkuhan dengan pemikiran bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan selagi masih memilikinya.

Mereka merasa daya tarik fisik akan bertahan dalam waktu singkat. Sehingga mereka merasa perselingkuhan merupakan situasi yang bisa diterima untuk menarik perhatian orang lain.

Menganggap hubungan akan berakhir

Seseorang yang berselingkuh biasanya merasa bahwa hubungan sebenarnya sudah berakhir, meskipun belum pernah membuat keputusan untuk berpisah dengan pasangan.

Mereka merasa sudah tidak memiliki ketertarikan emosional sehingga menganggap hubungan tersebut tidak lagi berharga. Pasangan biasanya tidak mengetahui bahwa ada masalah dalam hubungan mereka.

Akibatnya, saat perselingkuhan terungkap, pasangan justru merasa sangat terpukul dan tidak pernah menyangka hal tersebut terjadi.

Tidak terlalu menyukai pasangan

Seseorang yang tidak memiliki keterikatan emosional kuat dalam sebuah hubungan mungkin tidak terlalu memperdulikan konsekuensi negatif saat ketahuan berselingkuh.

Mereka telah meyakinkan pasangan bahwa hubungan tersebut serius dan berkomitmen demi mendapatkan berbagai benefit dari hubungan tersebut.

Namun, pada kenyataannya mereka hanya mempertahankan hubungan itu untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan diri sendiri.

Menyakiti sebelum disakiti

Anggapan ini menjadi salah satu cara mudah bagi seseorang untuk membebaskan diri dari rasa bersalah atas perselingkuhan yang dilakukan.

Dugaan tersebut mungkin muncul karena pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya.

Mereka memilih mengambil langkah lebih dulu dengan berselingkuh sebelum pasangan memiliki kesempatan untuk menyakiti.

Khilaf

Alasan klasik ini paling sering muncul saat seseorang akhirnya ketahuan berselingkuh dan berusaha mengecilkan kesalahan yang telah dilakukan.