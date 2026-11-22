JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu ingin dianggap menyenangkan dan mudah diajak berinteraksi. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa beberapa kebiasaan pribadinya justru bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman. Menjadi pribadi yang sulit bergaul bukan berarti harus memiliki sifat kasar, mudah marah, atau gemar mencari masalah. Terkadang, hal tersebut justru terlihat melalui sikap sederhana, seperti sulit menerima pendapat berbeda, terlalu mudah tersinggung, hingga enggan mengakui kesalahan. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat menciptakan jarak dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan pekerjaan. Dilansir dari Geediting, terdapat lima perilaku yang bisa menjadi tanda bahwa seseorang sebenarnya cukup sulit diajak bergaul. Berikut penjelasannya. 1. Selalu Merasa Pendapat Sendiri Paling Benar Memiliki keyakinan terhadap pendapat pribadi memang bukan sesuatu yang salah. Namun, persoalan bisa muncul ketika seseorang merasa bahwa pandangannya harus selalu diterima dan tidak memberikan ruang bagi pemikiran orang lain. Kebiasaan ini biasanya terlihat ketika seseorang gemar memotong pembicaraan, memperdebatkan hal-hal kecil, atau terus berusaha membuktikan bahwa dirinya lebih memahami suatu persoalan. Sikap tersebut mungkin terlihat seperti bentuk kepercayaan diri. Padahal, jika dilakukan secara berlebihan, orang lain bisa merasa tidak dihargai dan enggan melanjutkan percakapan. Dalam hubungan sosial, kemampuan mendengarkan sama pentingnya dengan menyampaikan pendapat. Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan perdebatan atau pembuktian siapa yang paling benar. 2. Sulit Menerima Masukan dari Orang Lain Salah satu ciri seseorang yang kurang nyaman diajak berinteraksi adalah terlalu mudah menganggap kritik sebagai serangan terhadap dirinya. Ketika mendapatkan saran atau teguran, mereka cenderung langsung memberikan pembelaan, mencari alasan, bahkan balik menyalahkan orang yang menyampaikan masukan tersebut. Padahal, tidak semua kritik disampaikan untuk menjatuhkan seseorang. Ada kalanya orang lain memberikan masukan karena ingin membantu memperbaiki sesuatu. Sikap terlalu defensif sering kali membuat komunikasi menjadi tidak sehat. Alih-alih memahami maksud lawan bicara, seseorang justru sibuk mempertahankan dirinya sendiri. Belajar menerima masukan dengan pikiran terbuka dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih nyaman dan saling menghargai. 3. Terlalu Lama Menyimpan Rasa Kesal dan Dendam Setiap orang tentu pernah mengalami konflik atau merasa kecewa akibat perlakuan orang lain. Namun, terus mengingat kesalahan seseorang tanpa berusaha menyelesaikannya dapat menghambat hubungan dalam jangka panjang. Orang dengan kebiasaan ini biasanya sulit melupakan kejadian yang membuatnya tersinggung. Bahkan, persoalan lama bisa kembali diungkit ketika terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran baru. Akibatnya, hubungan yang seharusnya bisa kembali membaik justru dipenuhi rasa curiga dan ketidaknyamanan. Memaafkan memang tidak selalu mudah, terutama jika luka yang ditimbulkan cukup mendalam. Meski begitu, belajar melepaskan rasa kesal dapat membantu seseorang menjalani hubungan sosial dengan lebih sehat. 4. Sering Menguji Kesetiaan dan Kepedulian Orang Lain Keinginan untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar peduli merupakan hal yang cukup manusiawi. Namun, kebiasaan menguji perhatian orang lain secara terus-menerus justru bisa menjadi masalah. Contohnya, sengaja menjauh untuk melihat siapa yang akan mencari, mendadak bersikap dingin agar diperhatikan, atau memulai pertengkaran hanya untuk memastikan apakah seseorang masih peduli. Perilaku seperti ini terkadang muncul karena adanya rasa takut ditinggalkan atau kekhawatiran tidak dianggap penting oleh orang lain. Sayangnya, cara tersebut justru dapat membuat orang di sekitar merasa lelah secara emosional. Mereka seolah harus terus membuktikan kepedulian agar hubungan tetap berjalan baik. Daripada menguji perasaan orang lain, akan lebih baik jika seseorang menyampaikan kebutuhan dan kekhawatirannya secara terbuka. 5. Sulit Mengucapkan Permintaan Maaf dengan Tulus Mengakui kesalahan terkadang menjadi hal yang tidak mudah, terutama bagi seseorang yang terbiasa mempertahankan harga dirinya. Sebagian orang bahkan menganggap meminta maaf sebagai tanda kelemahan atau kekalahan. Akibatnya, mereka lebih memilih mencari pembenaran daripada mengakui bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain. Padahal, permintaan maaf yang tulus merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga hubungan baik. Melalui sikap tersebut, seseorang menunjukkan bahwa dirinya mampu menghargai perasaan orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan harga diri. Justru, keberanian mengakui kesalahan menunjukkan kedewasaan dan kemampuan mengelola emosi. Jika ingin memiliki hubungan sosial yang lebih sehat, mulailah belajar meminta maaf tanpa mencari alasan dan berusaha memperbaiki perilaku yang sebelumnya menimbulkan masalah.