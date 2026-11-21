JawaPos.com – Memiliki kulit sehat, bersih, dan bercahaya tentu menjadi dambaan banyak orang. Berbagai produk perawatan wajah pun kerap digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, bagaimana jika kondisi kulit justru tidak kunjung membaik meskipun sudah rutin melakukan perawatan? Bisa jadi, penyebabnya bukan terletak pada produk skincare yang digunakan, melainkan kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Tanpa disadari, aktivitas sederhana yang dilakukan berulang kali dapat memengaruhi kesehatan kulit. Dilansir dari NDTV, terdapat tujuh kebiasaan harian yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat, iritasi, hingga tanda-tanda penuaan dini. Mengenali kebiasaan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga kulit tetap sehat. 1. Jarang Mengganti Sarung Bantal Sarung bantal yang digunakan setiap malam ternyata bisa menjadi tempat menumpuknya berbagai kotoran. Sisa minyak wajah, keringat, debu, hingga produk perawatan rambut dapat menempel pada permukaannya. Jika dibiarkan terlalu lama, penumpukan tersebut berpotensi memicu pertumbuhan bakteri dan menyebabkan masalah seperti jerawat maupun iritasi. Untuk mengurangi risikonya, biasakan mengganti sarung bantal setiap tiga hingga empat hari. Penggunaan bahan satin atau sutra juga bisa dipertimbangkan karena permukaannya lebih lembut sehingga dapat mengurangi gesekan dengan kulit wajah. 2. Tidak Menggunakan Sunscreen Saat Berada di Dalam Ruangan Sebagian orang menganggap tabir surya hanya diperlukan ketika beraktivitas di luar rumah. Padahal, paparan sinar ultraviolet yang masuk melalui jendela tetap perlu diperhatikan. Paparan sinar matahari dalam jangka panjang dapat merusak elastin, yaitu komponen yang membantu menjaga kekencangan kulit. Akibatnya, kulit berisiko kehilangan elastisitas dan mengalami tanda-tanda penuaan lebih cepat. Karena itu, penggunaan sunscreen sebaiknya tetap menjadi bagian dari rutinitas perawatan pagi, terutama ketika berada di dekat jendela atau ruangan yang terpapar sinar matahari. 3. Terlalu Sering Menyentuh Wajah Menyentuh wajah mungkin sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Namun, tangan yang tidak bersih dapat membawa kotoran, minyak, serta mikroorganisme ke permukaan kulit. Kondisi tersebut berpotensi menyumbat pori-pori dan meningkatkan risiko munculnya jerawat maupun peradangan. Mulailah mengurangi kebiasaan memegang wajah, khususnya ketika tangan belum dicuci. Selain itu, hindari memencet jerawat karena tindakan tersebut dapat memperparah iritasi dan meninggalkan bekas pada kulit. 4. Terlalu Sering Menggunakan Air Panas untuk Mencuci Wajah Mandi dengan air hangat memang dapat memberikan sensasi nyaman dan membuat tubuh lebih rileks. Namun, suhu air yang terlalu tinggi justru kurang baik bagi kesehatan kulit. Air panas dapat menghilangkan minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan serta melindungi permukaan kulit. Jika dilakukan terus-menerus, kulit bisa menjadi kering, mudah mengalami iritasi, dan terasa lebih sensitif. Sebaiknya gunakan air bersuhu suam-suam kuku ketika mencuci wajah maupun mandi. Cara ini membantu membersihkan kulit tanpa menghilangkan terlalu banyak minyak alaminya. 5. Kurang Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Asupan air yang tidak mencukupi dapat memengaruhi kondisi tubuh, termasuk kesehatan kulit. Kulit yang mengalami dehidrasi cenderung terlihat kurang segar, kusam, dan kehilangan elastisitasnya. Dalam kondisi tersebut, garis-garis halus juga bisa terlihat lebih jelas sehingga wajah tampak kurang sehat. Untuk mengatasinya, penuhi kebutuhan cairan setiap hari sesuai kondisi tubuh dan aktivitas. Konsumsi buah serta sayuran dengan kandungan air tinggi juga dapat membantu menjaga hidrasi. Sebaliknya, konsumsi alkohol dan kafein sebaiknya tidak berlebihan. 6. Melakukan Eksfoliasi Secara Berlebihan Eksfoliasi memang bermanfaat untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Meski demikian, melakukannya terlalu sering atau menggunakan scrub dengan tekstur kasar dapat memberikan dampak sebaliknya. Gesekan berlebihan berisiko mengganggu lapisan pelindung kulit. Akibatnya, wajah lebih mudah mengalami kemerahan, pengelupasan, iritasi, dan sensitivitas. Oleh karena itu, lakukan eksfoliasi secukupnya dengan produk yang sesuai jenis kulit. Hindari menggosok wajah terlalu keras agar lapisan pelindung alaminya tetap terjaga. 7. Terlalu Banyak Mengonsumsi Makanan Tinggi Gula dan Olahan Kondisi kulit tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar, tetapi juga asupan nutrisi dari dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula rafinasi dan produk olahan secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan kulit. Pola makan tersebut dikaitkan dengan proses penuaan kulit yang lebih cepat, termasuk munculnya garis halus dan kerutan. Selain itu, konsumsi makanan ultra-proses juga dapat memengaruhi keseimbangan mikrobiota usus yang memiliki kaitan dengan kesehatan kulit. Sebagai langkah pencegahan, perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah-buahan, sayuran, serta sumber protein. Membatasi makanan tinggi gula dan produk olahan juga dapat membantu mendukung kesehatan tubuh sekaligus menjaga kondisi kulit.