JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang mampu membuat suasana terasa lebih menyenangkan hanya dengan kehadirannya? Orang seperti ini biasanya mudah diterima dalam berbagai lingkungan karena mempunyai sikap yang membuat orang lain merasa nyaman.

Menariknya, pribadi yang disukai banyak orang tidak selalu harus memiliki penampilan menarik, kecerdasan luar biasa, ataupun kekayaan berlimpah. Justru, cara mereka memperlakukan orang lain sering kali menjadi alasan utama mengapa banyak orang senang berada di dekatnya.

Dalam psikologi sosial, hubungan positif dapat terbentuk melalui perilaku sederhana yang menciptakan rasa dihargai, kepercayaan, dan kedekatan emosional. Kebiasaan seperti mendengarkan dengan baik, memberikan apresiasi, serta menghormati perbedaan dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih harmonis.

Dilansir dari Expert Editor, ada tujuh kebiasaan sederhana yang umumnya dimiliki orang-orang dengan daya tarik sosial kuat. Kabar baiknya, perilaku tersebut bukan sesuatu yang hanya dimiliki sejak lahir, melainkan dapat dilatih dalam kehidupan sehari-hari.

1. Menjadi Pendengar yang Baik dan Tidak Suka Memotong Pembicaraan Salah satu karakter yang membuat seseorang mudah disukai adalah kemampuannya mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh.

Ketika terlibat dalam percakapan, mereka tidak sibuk memikirkan jawaban sendiri atau menunggu kesempatan untuk mengambil alih pembicaraan. Sebaliknya, mereka berusaha memahami apa yang sedang disampaikan lawan bicara.

Mereka juga memberikan perhatian melalui kontak mata, respons yang sesuai, dan pertanyaan sederhana yang menunjukkan ketertarikan.

Sikap tersebut membuat orang lain merasa keberadaannya dihargai. Bahkan, seseorang bisa merasa lebih nyaman bercerita karena tidak khawatir ucapannya akan diabaikan.

Kebiasaan mendengarkan secara aktif merupakan salah satu cara sederhana untuk membangun kedekatan dan menciptakan komunikasi yang berkualitas.

2. Memberikan Senyuman yang Tulus kepada Orang Lain Senyuman sederhana ternyata dapat memberikan pengaruh besar dalam interaksi sosial. Orang yang mudah disukai biasanya memiliki ekspresi ramah yang membuat orang lain tidak sungkan untuk mendekat.

Senyum yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keramahan yang muncul secara alami ketika bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain.

Dalam psikologi dikenal istilah emotional contagion, yaitu proses ketika emosi seseorang dapat memengaruhi suasana hati orang di sekitarnya.

Ketika seseorang menunjukkan ekspresi positif, orang lain bisa ikut merasakan suasana yang lebih menyenangkan.

Karena itu, senyuman tulus dapat menjadi awal interaksi yang hangat. Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini membantu menciptakan kesan pertama yang positif.

3. Tidak Pelit Memberikan Apresiasi Orang yang mudah disukai biasanya terbiasa memperhatikan hal-hal baik yang dilakukan orang lain. Mereka tidak segan menyampaikan pujian atau ucapan terima kasih ketika seseorang melakukan sesuatu yang positif.

Bentuk apresiasi tersebut tidak harus berupa sesuatu yang besar. Mengucapkan terima kasih atas bantuan kecil, memuji hasil pekerjaan, atau mengakui usaha seseorang sudah cukup memberikan kesan mendalam.

Dalam hubungan sosial, penghargaan yang tulus dapat membuat seseorang merasa keberadaannya dianggap penting.

Kebiasaan ini juga berkaitan dengan expressed gratitude, yaitu ungkapan rasa terima kasih yang disampaikan secara langsung kepada orang lain.

Mereka tidak memberikan pujian semata-mata untuk mendapatkan perhatian, tetapi karena terbiasa menghargai kontribusi dan kebaikan yang diterima.

4. Tidak Mudah Menghakimi Kehidupan Orang Lain Salah satu alasan seseorang merasa nyaman berada di dekat orang tertentu adalah karena dirinya tidak takut dinilai secara negatif.

Pribadi yang mudah disukai biasanya tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penampilan, latar belakang, atau cerita sepihak.

Mereka bersedia mendengarkan penjelasan sebelum memberikan tanggapan. Bahkan ketika mempunyai pandangan berbeda, mereka tetap berusaha menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan.

Sikap tersebut menciptakan rasa aman dalam hubungan sosial. Orang lain dapat menceritakan pengalaman pribadi tanpa merasa direndahkan atau dipermalukan.

Dalam psikologi, kondisi semacam ini berkaitan dengan psychological safety, yaitu perasaan aman untuk mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan pendapat tanpa takut mendapatkan perlakuan negatif.

Kemampuan menghormati perbedaan inilah yang membuat seseorang sering dipercaya menjadi tempat bercerita.

5. Mampu Mengendalikan Emosi dan Menjaga Sikap Tetap Tenang Orang yang menyenangkan bukan berarti tidak pernah marah, kecewa, atau mengalami masalah. Namun, mereka biasanya berusaha mengelola emosi agar tidak melampiaskan perasaan secara berlebihan kepada orang lain.

Ketika menghadapi situasi sulit, mereka cenderung mengambil waktu untuk berpikir sebelum memberikan respons.

Mereka juga tidak mudah memperbesar persoalan kecil menjadi konflik berkepanjangan. Jika terjadi kesalahpahaman, mereka lebih memilih menyelesaikannya melalui komunikasi yang baik.

Dalam psikologi kepribadian, kestabilan emosi berkaitan dengan kemampuan seseorang menghadapi tekanan dan mengelola reaksi terhadap berbagai situasi.

Karakter ini membuat orang di sekitarnya merasa lebih nyaman karena tidak harus terus-menerus khawatir menghadapi perubahan suasana hati yang tidak terduga.

6. Memiliki Selera Humor yang Tidak Menyinggung Orang Lain Humor bisa menjadi cara efektif untuk mencairkan suasana dan mendekatkan hubungan antarmanusia.

Orang yang mudah disukai biasanya mampu melontarkan candaan ringan tanpa menjadikan kekurangan atau kelemahan orang lain sebagai bahan tertawaan.

Mereka memahami bahwa humor seharusnya membuat suasana semakin menyenangkan, bukan justru mempermalukan seseorang.

Selain itu, mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian ketika bercanda. Terkadang, komentar sederhana yang disampaikan pada waktu tepat sudah cukup membuat orang lain tersenyum.

Kemampuan menggunakan humor secara positif menunjukkan kepekaan terhadap situasi dan perasaan orang di sekitarnya.

Tidak heran jika orang dengan kebiasaan ini sering dianggap menyenangkan dan membuat suasana pertemanan terasa lebih santai.

7. Berani Menjadi Diri Sendiri Tanpa Berusaha Terlihat Sempurna Kebiasaan terakhir yang membuat seseorang mudah disukai adalah kemampuan menunjukkan jati diri secara apa adanya.

Mereka tidak merasa harus selalu terlihat hebat, mengetahui segala hal, atau menyembunyikan setiap kekurangan agar mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Ketika melakukan kesalahan, mereka berani mengakuinya. Begitu pula ketika tidak mengetahui sesuatu, mereka tidak malu untuk bertanya atau belajar.

Sikap terbuka tersebut membuat hubungan terasa lebih alami karena tidak dibangun berdasarkan pencitraan yang berlebihan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan autentisitas, yaitu keselarasan antara nilai, perasaan, dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan.

Orang yang autentik cenderung lebih mudah membangun kepercayaan karena orang lain dapat mengenali karakter aslinya tanpa harus menghadapi sikap yang dibuat-buat.