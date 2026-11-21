JawaPos.com – Pilihan pakaian ternyata tidak selalu berkaitan dengan urusan penampilan. Warna yang dikenakan seseorang juga kerap menjadi bagian dari cara mereka mengekspresikan diri dan menunjukkan preferensi pribadi.

Ada orang yang senang mengenakan pakaian dengan warna mencolok seperti merah, kuning, atau oranye. Namun, tidak sedikit pula yang lebih nyaman menggunakan busana berwarna netral, gelap, maupun kalem.

Perbedaan pilihan tersebut menarik untuk dikaitkan dengan karakter seseorang. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering diasosiasikan dengan orang-orang yang cenderung menghindari pakaian berwarna cerah.

1. Cenderung Memiliki Sifat Introvert

Orang yang jarang mengenakan pakaian berwarna mencolok terkadang lebih menyukai suasana yang tenang dan tidak terlalu menjadi pusat perhatian.

Karakter ini sering dikaitkan dengan kepribadian introvert, yakni individu yang cenderung menikmati waktu sendiri dan memperoleh energi melalui aktivitas yang bersifat personal.

Mereka biasanya merasa lebih nyaman ketika bisa berbaur tanpa harus menarik perhatian banyak orang. Karena itu, pilihan busana berwarna netral atau gelap bisa menjadi alternatif yang dirasa lebih sesuai dengan karakter mereka.

2. Dipandang Stabil dan Dapat Diandalkan

Pilihan warna pakaian juga kerap dikaitkan dengan kesan yang ditampilkan seseorang kepada lingkungan sekitarnya.

Warna seperti hitam, abu-abu, dan biru tua sering diasosiasikan dengan kesan serius, tenang, serta profesional. Tidak mengherankan jika warna-warna tersebut banyak digunakan dalam situasi formal maupun lingkungan kerja.

Bahkan, sebuah penelitian yang disebutkan dalam sumber tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengenakan pakaian hitam dapat dinilai memiliki kesan lebih cerdas, percaya diri, dan menarik.

3. Memiliki Kepekaan Tinggi terhadap Rangsangan

Tidak semua orang merasa nyaman dengan sesuatu yang terlalu mencolok, termasuk dalam hal warna pakaian.

Sebagian individu mungkin memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. Warna-warna cerah yang mencuri perhatian dapat memberikan stimulasi visual dan memunculkan respons emosional tertentu.

Bagi sebagian orang, tampilan yang penuh warna terasa menyenangkan dan membangkitkan semangat. Namun, bagi individu lainnya, warna mencolok justru bisa memberikan kesan terlalu ramai sehingga mereka lebih memilih tampilan sederhana.

4. Menyukai Hal-Hal yang Mendalam

Orang yang lebih senang mengenakan pakaian berwarna kalem terkadang juga diasosiasikan dengan karakter yang reflektif.

Mereka cenderung menikmati waktu untuk memahami diri sendiri, memikirkan berbagai hal, serta membangun hubungan yang memiliki makna lebih dalam.

Dibandingkan percakapan ringan yang hanya berlangsung sesaat, mereka mungkin lebih tertarik pada diskusi yang membahas pengalaman hidup, pemikiran, dan perasaan.

5. Lebih Mengutamakan Kenyamanan daripada Tren

Mengikuti perkembangan fashion bukan menjadi prioritas bagi setiap orang. Sebagian individu justru lebih memilih pakaian yang membuat mereka merasa nyaman dan percaya diri.

Mereka tidak selalu tertarik membeli busana hanya karena sedang populer atau banyak digunakan orang lain.

Bagi kelompok ini, penampilan bukan tentang mengikuti standar masyarakat, melainkan bagaimana cara berpakaian bisa mencerminkan jati diri. Sikap tersebut juga dapat menunjukkan bahwa mereka cukup yakin dengan pilihan pribadi.

6. Memiliki Karakter Praktis

Memilih pakaian berwarna gelap atau netral juga bisa berkaitan dengan kebiasaan hidup yang praktis.

Warna seperti hitam, abu-abu, dan biru tua relatif mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian lainnya. Selain itu, warna tersebut sering dianggap lebih mudah digunakan dalam beragam kesempatan.

Sebaliknya, pakaian berwarna cerah terkadang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pemilihan kombinasi warna dan perawatan agar tetap terlihat menarik.

Karena alasan tersebut, orang yang menyukai kesederhanaan mungkin lebih memilih koleksi pakaian dengan warna yang mudah digunakan sehari-hari.

7. Memiliki Sifat Mandiri

Individu yang tidak terlalu menyukai pakaian berwarna cerah juga kerap digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dalam menentukan pilihan.

Mereka cenderung tidak menjadikan penilaian orang lain atau tren fashion sebagai satu-satunya pertimbangan ketika memilih pakaian.

Selama busana yang dikenakan terasa nyaman dan sesuai dengan selera pribadi, mereka tidak merasa harus mengubah penampilan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.