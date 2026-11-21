JawaPos.com – Tidak semua orang yang mengalami kesepian akan memperlihatkan kesedihan secara langsung. Sebagian justru dikenal sebagai pribadi yang ramah, murah senyum, sopan, dan selalu berusaha membuat orang lain merasa nyaman.

Di balik sikap menyenangkan tersebut, ada kemungkinan mereka sedang menyimpan perasaan hampa yang sulit diungkapkan. Mereka tetap berusaha hadir untuk orang lain, tetapi sering kali tidak tahu bagaimana cara menyampaikan bahwa dirinya juga membutuhkan perhatian dan dukungan.

Dalam psikologi, kesepian dapat dialami seseorang meskipun ia memiliki banyak teman atau sering berada di tengah keramaian.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang bisa menjadi gambaran seseorang yang diam-diam mengalami kesepian, tetapi berusaha menyembunyikannya melalui sikap sopan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Selalu Mengatakan Dirinya Baik-Baik Saja

Salah satu kebiasaan yang sering terlihat adalah terlalu mudah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki masalah.

Ketika ditanya mengenai keadaan atau perasaannya, mereka biasanya menjawab singkat seperti, "Aku nggak apa-apa," atau "Semuanya baik-baik saja."

Padahal, belum tentu kondisi emosional mereka benar-benar sedang baik. Ada kemungkinan mereka ingin bercerita, tetapi merasa tidak enak jika harus membebani orang lain dengan masalah pribadi.

Akibatnya, mereka lebih memilih menyembunyikan kesedihan daripada meminta seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya.

2. Selalu Mendengarkan Cerita Orang Lain, tetapi Jarang Membuka Diri

Orang yang diam-diam merasa kesepian terkadang justru menjadi teman bercerita yang sangat menyenangkan.

Mereka mampu mendengarkan keluhan, memberikan perhatian, dan memahami persoalan yang sedang dihadapi orang lain.

Namun, ketika giliran membicarakan kehidupan pribadinya, mereka cenderung menghindar atau mengalihkan pembicaraan.

Kebiasaan tersebut bisa muncul karena mereka merasa lebih aman ketika menjadi pendengar dibandingkan harus memperlihatkan sisi rapuhnya.

Padahal, hubungan yang dekat membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak agar masing-masing merasa didengar dan dihargai.

3. Terlalu Sering Mendahulukan Kepentingan Orang Lain

Sikap selalu mengutamakan kenyamanan orang lain juga bisa menjadi salah satu pola yang perlu diperhatikan.

Mereka cenderung sulit menolak permintaan, enggan menyampaikan ketidaksetujuan, dan sering mengesampingkan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan tetap harmonis.

Di balik perilaku tersebut, terkadang terdapat kekhawatiran bahwa orang lain akan menjauh apabila mereka tidak selalu bersikap menyenangkan.

Mereka akhirnya berusaha menjadi pribadi yang selalu bisa diandalkan, meskipun harus mengorbankan waktu dan perasaan sendiri.

4. Terus Menyibukkan Diri agar Tidak Merasakan Kesepian

Sebagian orang memilih mengisi hampir seluruh waktunya dengan berbagai aktivitas.

Mereka terlihat sangat produktif, mengikuti banyak kegiatan, bekerja tanpa henti, atau selalu mencari kesibukan baru.

Namun, dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari perasaan kosong yang sedang dialami.

Ketika tidak memiliki kegiatan, mereka mungkin mulai merasakan kesepian yang sebelumnya tertutupi oleh rutinitas.

Meski demikian, kesibukan tidak selalu menunjukkan seseorang sedang menghindari kesepian. Motivasi dan kondisi emosional setiap individu tentu berbeda.

5. Sering Meminta Maaf meskipun Tidak Melakukan Kesalahan Besar

Kebiasaan meminta maaf untuk hal-hal kecil juga dapat terlihat pada sebagian orang yang merasa kurang nyaman dengan keberadaannya sendiri.

Mereka mungkin sering mengatakan, "Maaf mengganggu," "Maaf terlalu banyak bertanya," atau "Maaf sudah merepotkan."

Bahkan ketika sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, mereka tetap merasa perlu meminta maaf.

Sikap tersebut terkadang berkaitan dengan rasa takut ditolak atau kekhawatiran dianggap sebagai beban.

Mereka berusaha menjaga setiap interaksi agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, meskipun sebenarnya tidak perlu menyalahkan diri sendiri.

6. Sering Memberikan Bantuan atau Hadiah kepada Orang Lain

Memberikan bantuan merupakan bentuk kepedulian yang positif. Namun, bagi sebagian orang, kebiasaan tersebut terkadang juga berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa dihargai dan dibutuhkan.

Mereka senang membantu, memberikan hadiah, atau melakukan berbagai kebaikan tanpa harus diminta terlebih dahulu.

Ada kemungkinan mereka merasa hubungan akan semakin kuat ketika mampu memberikan sesuatu kepada orang lain.

Dalam kondisi tertentu, perhatian melalui tindakan terasa lebih mudah dilakukan daripada mengungkapkan kebutuhan emosional secara langsung.

Meski demikian, perilaku dermawan tidak otomatis menunjukkan seseorang sedang kesepian. Penting untuk memahami alasan di balik kebiasaan tersebut.

7. Selalu Tersenyum dan Melontarkan Lelucon demi Menjaga Suasana

Orang yang paling sering membuat orang lain tertawa belum tentu selalu merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya sendiri.

Sebagian individu terbiasa menjadi penghibur dalam kelompok pertemanan. Mereka gemar melontarkan candaan, mencairkan suasana, dan memastikan orang-orang di sekitarnya merasa nyaman.

Namun, ketika sedang menghadapi masalah pribadi, mereka justru memilih menyimpannya sendiri.

Senyum dan humor menjadi cara untuk menjaga suasana tetap menyenangkan tanpa harus membicarakan perasaan yang sebenarnya.

Mereka mungkin takut suasana berubah jika orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja.

8. Perlahan Menjauh Ketika Merasa Tidak Dibutuhkan

Perilaku lainnya adalah memilih menarik diri ketika merasa keberadaannya tidak terlalu diperhatikan.

Mereka biasanya tidak menunjukkan kemarahan secara terbuka atau meminta orang lain memberikan perhatian lebih.

Sebaliknya, mereka mulai mengurangi komunikasi, jarang menghubungi teman, dan perlahan menghilang dari lingkungan pergaulan.

Sikap tersebut terkadang muncul karena mereka ingin menghindari perasaan kecewa ketika merasa tidak dianggap penting.