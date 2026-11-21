JawaPos.com – Setiap orang tentu senang mendapatkan perhatian dan apresiasi dari lingkungan sekitarnya. Namun, ada sebagian individu yang merasa harus selalu menjadi sosok paling menonjol dalam setiap pertemuan maupun interaksi sosial.

Keinginan tersebut terkadang terlihat melalui kebiasaan mereka yang selalu berusaha menarik perhatian, mengharapkan pujian, hingga merasa kurang nyaman ketika orang lain menjadi pusat pembicaraan. Bagi mereka, mendapatkan pengakuan seolah menjadi bagian penting untuk membangun rasa percaya diri.

Dalam kajian perilaku manusia, kebutuhan mendapatkan perhatian dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari rasa percaya diri hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian.

1. Selalu Mengharapkan Pujian dan Pengakuan

Salah satu karakter yang cukup menonjol adalah kebutuhan mendapatkan apresiasi dari orang lain secara berulang.

Mereka merasa lebih percaya diri ketika memperoleh pujian, dukungan, atau pengakuan atas apa yang dilakukan. Sebaliknya, ketika usaha maupun keberadaannya tidak mendapatkan respons, mereka bisa merasa kurang dihargai.

Kondisi ini terkadang membuat mereka berusaha menunjukkan pencapaian atau menceritakan keberhasilan secara berlebihan agar memperoleh perhatian.

Pengakuan dari lingkungan sekitar seolah menjadi sumber kepuasan yang terus ingin mereka dapatkan.

2. Gemar Membagikan Hampir Semua Aktivitas

Bagi orang yang senang menjadi pusat perhatian, berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi bahan untuk menarik respons orang lain.

Mulai dari kegiatan sederhana, pengalaman pribadi, hingga aktivitas bersama teman sering kali ingin mereka bagikan kepada banyak orang.

Media sosial menjadi salah satu sarana yang sering digunakan untuk menunjukkan keberadaan dan mendapatkan tanggapan dari lingkungan sekitar.

Kebiasaan berbagi sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, apabila seseorang merasa harus selalu mengunggah sesuatu demi memperoleh perhatian, hal tersebut bisa menunjukkan adanya ketergantungan terhadap pengakuan eksternal.

3. Sering Mengubah Penampilan agar Menarik Perhatian

Penampilan juga dapat menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan eksistensi dirinya.

Individu yang sangat menginginkan perhatian terkadang gemar melakukan perubahan gaya berpakaian, model rambut, hingga riasan wajah agar terlihat berbeda dari orang lain.

Mereka cenderung tertarik pada sesuatu yang mencolok dan mengikuti tren yang dianggap mampu membuat penampilannya lebih mudah diperhatikan.

Tidak ada yang salah dengan memperhatikan penampilan atau mencoba gaya baru. Akan tetapi, jika keputusan tersebut selalu didasarkan pada keinginan mendapatkan pujian, penilaian orang lain bisa menjadi terlalu dominan dalam menentukan pilihan pribadi.

4. Selalu Berusaha Menjadi Orang yang Paling Menonjol

Dalam berbagai situasi sosial, mereka cenderung ingin mendapatkan porsi perhatian lebih besar dibandingkan orang lain.

Ketika berada di acara pertemanan, pertemuan keluarga, maupun lingkungan pekerjaan, mereka sering berusaha menjadi orang yang paling banyak berbicara atau paling menarik perhatian.

Mereka mungkin kerap melontarkan lelucon, menceritakan pengalaman pribadi, atau menyampaikan pendapat agar suasana tertuju kepada dirinya.

Keinginan untuk tampil menonjol sebenarnya tidak selalu negatif. Namun, jika dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kesempatan orang lain untuk berbicara, hubungan sosial bisa menjadi kurang seimbang.

5. Merasa Tidak Nyaman Ketika Suasana Terlalu Hening

Sebagian orang menikmati suasana tenang tanpa harus terus-menerus berbicara. Namun, bagi individu yang sangat membutuhkan perhatian, keheningan terkadang justru terasa tidak menyenangkan.

Mereka mungkin segera mencari topik pembicaraan, melontarkan komentar, atau menceritakan sesuatu hanya untuk menghindari situasi tanpa percakapan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka merasa perlu terus menunjukkan keberadaan agar tidak dianggap kurang menarik atau terlupakan.

Padahal, komunikasi yang sehat tidak selalu membutuhkan percakapan tanpa henti. Memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara maupun menikmati keheningan juga merupakan bagian dari interaksi sosial yang baik.

6. Mudah Tersinggung Ketika Mendapat Kritik

Orang yang sangat bergantung pada pengakuan eksternal terkadang memiliki sensitivitas tinggi terhadap penilaian negatif.

Komentar yang sebenarnya dimaksudkan sebagai masukan bisa diterima sebagai bentuk penolakan atau serangan terhadap dirinya.

Akibatnya, mereka mungkin merasa kecewa, tersinggung, bahkan terus memikirkan perkataan orang lain dalam waktu lama.

Hal ini dapat berkaitan dengan rasa percaya diri yang terlalu bergantung pada bagaimana orang lain memandang dirinya.

Padahal, kritik yang disampaikan secara baik dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki kekurangan.

7. Sering Membesar-besarkan Permasalahan

Karakter lainnya adalah kecenderungan memberikan reaksi yang sangat besar terhadap persoalan yang sebenarnya relatif sederhana.

Masalah kecil dapat diceritakan seolah menjadi kejadian luar biasa yang membutuhkan perhatian semua orang.

Mereka terkadang menggunakan cerita penuh emosi agar orang lain ikut memberikan respons, simpati, atau dukungan.

Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, lingkungan sekitar bisa merasa lelah menghadapi berbagai cerita yang selalu dibungkus dengan dramatisasi.

Dalam jangka panjang, orang lain bahkan mungkin kesulitan membedakan kapan mereka benar-benar sedang menghadapi masalah serius.

8. Terlalu Bergantung pada Respons di Media Sosial

Perkembangan media sosial membuat seseorang semakin mudah memperoleh perhatian dari banyak orang.

Jumlah tanda suka, komentar, hingga jumlah pengikut terkadang dijadikan ukuran untuk menilai seberapa menarik atau berharganya diri sendiri.

Individu yang sangat membutuhkan perhatian bisa merasa senang ketika unggahannya mendapatkan banyak respons, tetapi kecewa ketika jumlah interaksi tidak sesuai harapan.

Mereka bahkan mungkin menghabiskan banyak waktu untuk mengatur konten, memperhatikan tanggapan pengguna lain, dan terus mencari cara agar tetap menjadi sorotan.