JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mengungkapkan perasaan. Ada yang mudah menceritakan masalah kepada orang lain, tetapi ada pula yang lebih nyaman menyimpan kesedihan, kekecewaan, maupun kekhawatirannya seorang diri.

Orang dengan kebiasaan tersebut sering terlihat mandiri, tenang, dan mampu menghadapi berbagai persoalan tanpa banyak mengeluh. Padahal, bukan berarti mereka tidak membutuhkan dukungan emosional. Bisa jadi, mereka hanya belum terbiasa menunjukkan apa yang sebenarnya dirasakan.

Dalam psikologi, pengalaman selama masa pertumbuhan dapat memengaruhi cara seseorang memahami dan mengekspresikan emosinya ketika dewasa.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh pengalaman masa kecil yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan seseorang memendam perasaan dan sulit terbuka kepada orang lain.

1. Tumbuh dalam Keluarga yang Menganggap Menangis sebagai Kelemahan

Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap cara anak mengenali emosinya. Sebagian anak dibesarkan dengan aturan tidak tertulis bahwa menangis merupakan tindakan yang menunjukkan kelemahan.

Ketika mereka bersedih, orang tua mungkin meminta mereka segera berhenti menangis. Begitu pula ketika marah atau kecewa, mereka justru diminta diam dan tidak memperlihatkan perasaannya.

Jika terjadi berulang kali, anak bisa memahami bahwa menunjukkan emosi bukanlah sesuatu yang dapat diterima.

Kebiasaan tersebut berpotensi terbawa hingga dewasa. Mereka mungkin lebih memilih tersenyum dan mengatakan baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang menghadapi persoalan berat.

2. Terbiasa Menjadi Penengah Ketika Keluarga Bertengkar

Anak yang sering menyaksikan konflik di lingkungan keluarga terkadang merasa perlu menjaga suasana agar tetap tenang.

Mereka mungkin berusaha menghibur orang tua, menghindari perdebatan, atau menahan keinginan sendiri agar tidak memperburuk keadaan.

Lama-kelamaan, kebutuhan emosional pribadi justru ditempatkan di urutan terakhir karena mereka lebih sibuk memikirkan perasaan anggota keluarga lainnya.

Ketika dewasa, pola tersebut dapat membuat seseorang terbiasa menghindari konflik dan enggan menceritakan masalah pribadinya.

Mereka merasa lebih aman ketika semua orang di sekitarnya baik-baik saja, meskipun harus mengabaikan apa yang sedang dirasakan sendiri.

3. Sejak Kecil Terbiasa Menjaga Perasaan Orang Lain

Ada anak yang tumbuh dengan orang tua atau anggota keluarga yang mudah tersinggung, emosional, maupun sulit diprediksi suasana hatinya.

Dalam kondisi seperti itu, anak dapat belajar memperhatikan perubahan ekspresi dan perilaku orang lain agar tidak memicu pertengkaran.

Mereka menjadi terbiasa menyesuaikan sikap, memilih kata-kata dengan hati-hati, bahkan mengorbankan keinginan sendiri demi menjaga suasana.

Kebiasaan tersebut bisa membuat mereka lebih peka terhadap emosi orang lain, tetapi kurang memahami kebutuhan emosional pribadi.

Saat dewasa, mereka mungkin mudah menjadi tempat bercerita bagi banyak orang, tetapi justru kesulitan ketika harus menceritakan masalahnya sendiri.

4. Perasaannya Sering Dianggap Berlebihan

Ucapan sederhana dari orang tua ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap cara anak memandang emosinya sendiri.

Misalnya, ketika anak sedang sedih kemudian mendapat respons seperti, "Begitu saja kok menangis," atau "Kamu terlalu berlebihan."

Jika terus-menerus mengalami hal serupa, anak bisa merasa bahwa perasaan yang dimilikinya tidak cukup penting untuk diperhatikan.

Mereka akhirnya belajar meragukan emosi sendiri dan memilih menyimpannya daripada mencoba menjelaskan kepada orang lain.

Ketika memasuki usia dewasa, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kesulitan mengungkapkan kesedihan atau meminta pengertian karena takut dianggap terlalu sensitif.

5. Pernah Bercerita, tetapi Tidak Mendapatkan Respons yang Diharapkan

Keinginan untuk berbagi cerita bisa berkurang ketika seseorang berkali-kali merasa tidak didengarkan.

Pengalaman tersebut dapat dimulai sejak masa kanak-kanak, misalnya ketika mereka mencoba menceritakan masalah di sekolah, tetapi orang tua justru mengabaikan atau menganggapnya sebagai persoalan sepele.

Bagi anak, pengalaman seperti ini bisa menimbulkan perasaan bahwa berbicara mengenai masalah pribadi tidak akan membawa perubahan.

Akhirnya, mereka memilih menyelesaikan semuanya sendiri daripada kembali mengalami kekecewaan yang sama.

Ketika dewasa, mereka mungkin terlihat tertutup dan tidak mudah mempercayai orang lain untuk mengetahui sisi pribadi kehidupannya.

6. Selalu Mendapat Pujian karena Bisa Melakukan Segalanya Sendiri

Sebagian anak tumbuh dengan identitas sebagai pribadi yang mandiri, tidak banyak menuntut, dan jarang merepotkan orang tua.

Mereka sering mendapatkan apresiasi karena mampu menyelesaikan tugas sendiri, tidak mudah menangis, serta tidak meminta terlalu banyak bantuan.

Pada satu sisi, kebiasaan tersebut memang dapat membentuk rasa tanggung jawab dan kemandirian.

Namun, jika anak hanya mendapatkan perhatian ketika mampu bersikap kuat, mereka bisa kesulitan memahami bahwa meminta bantuan juga merupakan hal yang wajar.

Ketika dewasa, mereka cenderung memaksakan diri menghadapi berbagai kesulitan tanpa melibatkan orang lain.

Bahkan ketika sedang membutuhkan dukungan, mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk mengakuinya.

7. Menganggap Perasaan Sendiri Bisa Menjadi Beban bagi Orang Lain

Anak yang tumbuh di tengah keluarga dengan tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, atau persoalan rumah tangga terkadang belajar untuk tidak menambah kesulitan orang tuanya.

Mereka mungkin melihat orang tua sering kelelahan atau menghadapi banyak masalah sehingga memilih menyimpan keluh kesah sendiri.

Tanpa disadari, muncul pemikiran bahwa menceritakan kesedihan hanya akan membuat orang lain semakin terbebani.

Pola tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Mereka merasa harus selalu terlihat kuat karena khawatir dianggap merepotkan orang-orang terdekat.