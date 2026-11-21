JawaPos.com – Dalam interaksi sehari-hari, cara seorang pria membawa diri ternyata dapat memberikan kesan tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk perempuan. Hal tersebut tidak selalu terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga melalui kebiasaan dan sikap sederhana.

Mulai dari cara berbicara, memberikan respons ketika orang lain bercerita, hingga bagaimana seseorang menunjukkan emosinya, berbagai perilaku tersebut dapat menggambarkan karakter seorang pria. Bahkan, beberapa kebiasaan yang dianggap biasa saja terkadang memberikan kesan tertentu bagi perempuan.

Menariknya, sebagian perilaku tersebut sering dilakukan secara spontan tanpa disadari. Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan perilaku maskulin pria yang kerap menjadi perhatian perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Memiliki Kebiasaan Bergerak dengan Cepat

Sebagian pria terbiasa melakukan berbagai aktivitas dengan tempo yang cukup cepat. Kebiasaan ini dapat terlihat ketika berjalan, menyelesaikan pekerjaan, makan, hingga mempersiapkan diri sebelum berangkat.

Bagi sebagian orang, kecepatan tersebut mencerminkan karakter yang aktif, penuh energi, dan berorientasi pada tujuan. Namun, dalam situasi tertentu, gerakan yang terlalu terburu-buru juga bisa memberikan kesan kurang tenang.

Perempuan mungkin memperhatikan bagaimana seorang pria menyesuaikan kecepatan gerakannya ketika sedang bersama orang lain.

Memperlambat langkah sesekali dan menikmati momen bersama dapat menciptakan suasana interaksi yang lebih nyaman.

2. Lebih Sering Menawarkan Solusi daripada Mendengarkan

Ketika perempuan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi, sebagian pria secara spontan berusaha memberikan jalan keluar.

Mereka cenderung memikirkan solusi praktis, mencari penyebab masalah, kemudian menyampaikan saran yang dianggap paling tepat.

Sikap tersebut sebenarnya menunjukkan keinginan untuk membantu. Namun, tidak semua orang yang bercerita sedang mencari jawaban atau solusi.

Terkadang, seseorang hanya membutuhkan teman bicara yang bersedia mendengarkan tanpa langsung memberikan penilaian.

Kemampuan memahami kapan harus memberikan saran dan kapan cukup menjadi pendengar dapat membuat seorang pria terlihat lebih dewasa serta memiliki kepekaan emosional.

3. Menggunakan Ruang Fisik Lebih Luas

Cara seseorang duduk, berdiri, atau menempatkan tubuh ketika berada di lingkungan sosial dapat memberikan gambaran mengenai bahasa tubuhnya.

Sebagian pria memiliki kebiasaan duduk dengan posisi kaki terbuka lebar, merentangkan tangan, atau berdiri dengan postur yang terlihat dominan.

Bahasa tubuh semacam ini terkadang diasosiasikan dengan kepercayaan diri dan rasa nyaman terhadap diri sendiri.

Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan tersebut justru bisa dianggap kurang memperhatikan kenyamanan orang lain.

Perempuan dapat memperhatikan bagaimana seorang pria menempatkan dirinya ketika berada di ruang bersama.

Menghargai ruang pribadi orang lain merupakan salah satu bentuk sikap dewasa dalam berinteraksi.

4. Tidak Merasa Canggung Ketika Suasana Hening

Tidak semua orang merasa harus terus berbicara ketika sedang berkumpul dengan orang lain. Sebagian pria justru merasa nyaman menikmati kebersamaan tanpa harus selalu mengisi suasana dengan percakapan.

Bagi mereka, duduk bersama teman atau pasangan dalam keadaan tenang bukanlah sesuatu yang perlu dianggap aneh.

Namun, bagi sebagian perempuan, komunikasi verbal sering menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan emosional.

Perbedaan kebiasaan ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Sikap diam bisa dianggap sebagai tanda tidak tertarik, meskipun sebenarnya orang tersebut hanya sedang menikmati suasana.

Karena itu, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan menikmati keheningan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang.

5. Cenderung Menyimpan Perasaan Sendiri

Sebagian pria terbiasa menghadapi persoalan tanpa banyak memperlihatkan emosi kepada orang lain.

Kebiasaan ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh yang mengajarkan bahwa laki-laki harus selalu terlihat kuat serta mampu menyelesaikan masalah sendiri.

Akibatnya, mereka terkadang memilih menyimpan kesedihan, kekhawatiran, atau kekecewaan daripada membicarakannya secara terbuka.

Perempuan mungkin memperhatikan sikap tersebut dan menganggapnya sebagai tanda bahwa pria itu sulit menunjukkan sisi emosionalnya.

Padahal, mengungkapkan perasaan secara sehat bukan berarti kehilangan kekuatan. Justru kemampuan untuk terbuka, mengakui kerentanan, dan membicarakan persoalan dengan jujur dapat menunjukkan kedewasaan emosional.

6. Sering Menggunakan Humor Sarkastik

Bercanda menjadi salah satu cara pria membangun kedekatan dan mencairkan suasana dalam pergaulan.

Namun, sebagian orang memiliki gaya humor yang lebih banyak menggunakan sindiran, komentar tajam, atau sarkasme.

Bagi teman yang sudah memahami karakter mereka, candaan tersebut mungkin terasa menghibur. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menerima jenis humor yang sama.

Dalam situasi tertentu, komentar bernada sindiran justru dapat membuat orang lain merasa direndahkan atau tidak nyaman.

Perempuan bisa memperhatikan bagaimana seorang pria menggunakan humor ketika berinteraksi dengan orang lain.

Kemampuan bercanda tanpa menyakiti perasaan orang lain menunjukkan bahwa seseorang mampu menyeimbangkan rasa humor dengan empati.

7. Tidak Terlalu Sering Melakukan Kontak Mata

Kontak mata merupakan bagian penting dalam komunikasi nonverbal. Melalui tatapan, seseorang dapat menunjukkan perhatian dan keterlibatannya dalam percakapan.

Meski begitu, sebagian pria tidak terbiasa mempertahankan kontak mata ketika berbicara. Ada yang lebih sering melihat ke arah lain, menunduk, atau mengalihkan pandangan saat mendengarkan seseorang.

Kebiasaan tersebut bisa muncul karena rasa gugup, kurang percaya diri, atau memang merupakan gaya komunikasi yang sudah terbentuk sejak lama.

Namun, dalam situasi sosial tertentu, terlalu sering menghindari tatapan mata dapat dianggap sebagai tanda kurang tertarik atau tidak memperhatikan lawan bicara.

Menjaga kontak mata secara wajar ketika berbicara dapat membantu menunjukkan ketulusan dan rasa hormat terhadap orang lain.

8. Lebih Mengandalkan Logika daripada Perasaan

Ketika menghadapi suatu persoalan, sebagian pria cenderung langsung menganalisis masalah berdasarkan fakta dan mencari solusi yang paling masuk akal.

Pendekatan logis ini dapat membantu ketika seseorang harus mengambil keputusan atau menyelesaikan persoalan yang membutuhkan pertimbangan rasional.

Namun, dalam hubungan interpersonal, tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan logika.

Ada kalanya seseorang membutuhkan pengertian, perhatian, dan pengakuan terhadap perasaan yang sedang dialaminya.

Perempuan mungkin memperhatikan bagaimana seorang pria merespons situasi emosional, terutama ketika orang lain sedang kecewa atau membutuhkan dukungan.