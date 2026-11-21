JawaPos.com – Mengingat nama seseorang merupakan bagian sederhana dari interaksi sosial. Kemampuan ini sering dianggap sebagai bentuk perhatian karena dapat membuat orang lain merasa dihargai dan diakui keberadaannya.

Namun, tidak semua orang mampu mengingat nama dengan mudah. Ada yang bisa mengenali wajah seseorang dengan baik, mengingat isi percakapan sebelumnya, tetapi justru kesulitan menyebutkan nama orang yang baru saja ditemuinya.

Kondisi tersebut ternyata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan cara kerja otak dan proses penyimpanan informasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan penjelasan psikologis yang dapat membantu memahami mengapa sebagian orang kesulitan mengingat nama orang lain meskipun sudah berusaha keras.

1. Nama Seseorang Tidak Selalu Memiliki Hubungan dengan Identitasnya

Otak manusia cenderung lebih mudah menyimpan informasi yang mempunyai makna, pola, atau hubungan tertentu dengan pengalaman sebelumnya.

Sayangnya, nama seseorang sering kali tidak memberikan petunjuk langsung mengenai karakter, penampilan, maupun kepribadiannya. Nama hanya menjadi sebutan untuk mengidentifikasi individu tertentu.

Karena tidak memiliki hubungan makna yang jelas, otak terkadang kesulitan menghubungkan nama tersebut dengan informasi lain.

Akibatnya, seseorang bisa mengingat banyak hal tentang orang yang baru dikenalnya, tetapi kesulitan mengingat nama yang sudah diperkenalkan beberapa saat sebelumnya.

2. Otak Lebih Mudah Mengingat Wajah Dibandingkan Nama

Pernahkah Anda bertemu seseorang dan langsung mengenali wajahnya, tetapi tidak mampu mengingat siapa namanya?

Hal ini dapat terjadi karena wajah dan nama diproses melalui jalur informasi yang berbeda. Wajah memiliki banyak karakteristik visual, seperti bentuk mata, hidung, ekspresi, dan struktur wajah yang dapat menjadi petunjuk bagi ingatan.

Sementara itu, nama merupakan informasi verbal yang perlu dihubungkan dengan identitas seseorang.

Ketika bertemu orang baru, perhatian sering kali lebih banyak tertuju pada penampilan dan ekspresi wajah dibandingkan nama yang diucapkan.

Itulah sebabnya seseorang terkadang masih mengenali wajah kenalannya meskipun sudah lupa nama orang tersebut.

3. Rasa Gugup Membuat Sulit Memusatkan Perhatian

Situasi perkenalan dengan orang baru terkadang menimbulkan kecemasan, terutama bagi mereka yang kurang nyaman dalam lingkungan sosial.

Ketika merasa gugup, seseorang bisa terlalu sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat, apa yang harus dibicarakan, atau bagaimana memberikan kesan yang baik.

Akibatnya, perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada informasi yang sedang diterima, termasuk nama orang yang baru diperkenalkan.

Dalam psikologi, proses memasukkan informasi ke dalam ingatan dikenal sebagai encoding. Proses ini membutuhkan perhatian yang cukup agar informasi dapat tersimpan dengan baik.

Jika pikiran sedang dipenuhi kekhawatiran, nama yang baru didengar bisa saja tidak tersimpan secara optimal.

4. Terlalu Banyak Informasi yang Diproses Sekaligus

Momen perkenalan biasanya tidak hanya melibatkan pertukaran nama. Ada banyak informasi lain yang harus dipahami dalam waktu bersamaan.

Misalnya, seseorang harus memperhatikan wajah lawan bicara, memahami pembicaraan, mengetahui latar belakang orang tersebut, sekaligus menyesuaikan diri dengan suasana lingkungan.

Banyaknya informasi yang masuk dapat meningkatkan beban kognitif atau tuntutan pemrosesan mental.

Ketika perhatian terbagi ke berbagai hal, informasi tertentu berisiko tidak tersimpan dengan baik. Nama yang baru saja disebutkan pun bisa terlupakan karena otak sedang memproses informasi lainnya.

5. Tidak Membiasakan Diri Mengulang Nama yang Didengar

Salah satu cara membantu otak mengingat informasi adalah dengan melakukan pengulangan.

Ketika seseorang hanya mendengar nama satu kali tanpa mencoba mengingat atau menggunakannya kembali, informasi tersebut bisa lebih mudah terlupakan.

Sebaliknya, menyebutkan kembali nama orang yang baru dikenal dapat membantu memperkuat hubungan antara nama dan identitasnya.

Misalnya, ketika seseorang memperkenalkan diri, Anda bisa merespons dengan menyebut namanya dalam percakapan.

Menghubungkan nama dengan ciri fisik, pekerjaan, atau konteks pertemuan juga dapat menjadi strategi untuk membantu proses mengingat.

6. Mengalami Kesulitan Khusus dalam Mengingat Nama

Sebagian orang memang memiliki kesulitan yang lebih menonjol ketika harus mengingat nama, meskipun kemampuan mengingat informasi lainnya tergolong baik.

Mereka mungkin mampu mengingat isi percakapan, pekerjaan, atau pengalaman seseorang, tetapi kesulitan menghubungkan individu tersebut dengan namanya.

Dalam pembahasan populer, kecenderungan ini terkadang disebut name-blindness. Namun, istilah tersebut tidak selalu merujuk pada diagnosis medis yang diakui secara resmi.

Kesulitan mengingat nama juga tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan memori atau kondisi neurologis tertentu.

Setiap orang memiliki kemampuan dan pola mengingat yang berbeda, sehingga pengalaman tersebut perlu dipahami sesuai konteksnya.

7. Nama Tidak Mendapat Perhatian yang Cukup Saat Pertama Kali Diperkenalkan

Ketika bertemu seseorang, otak akan memilih informasi mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Jika seseorang sedang tidak terlalu fokus atau menganggap pertemuan tersebut hanya berlangsung sebentar, nama yang disebutkan mungkin tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Hal ini bukan berarti orang tersebut sengaja mengabaikan lawan bicaranya. Bisa jadi, pikirannya sedang lebih tertuju pada isi pembicaraan atau situasi yang sedang berlangsung.

Selain itu, ketika tidak ada pengulangan atau interaksi lanjutan, informasi mengenai nama seseorang cenderung lebih mudah terlupakan.

Karena itu, perhatian pada saat perkenalan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu proses mengingat.

8. Terlalu Banyak Orang yang Dikenal dalam Kehidupan Sehari-hari

Kehidupan modern membuat seseorang berinteraksi dengan banyak individu dari berbagai lingkungan.

Di tempat kerja, komunitas, lingkungan pertemanan, hingga media sosial, kita terus bertemu dan mengenal orang baru.

Dalam kondisi seperti ini, otak harus memproses begitu banyak informasi mengenai identitas orang yang berbeda-beda.

Kapasitas perhatian dan ingatan manusia memang terbatas. Karena itu, tidak semua informasi dapat dipertahankan dengan tingkat detail yang sama.

Nama seseorang yang hanya ditemui sekali mungkin lebih mudah terlupakan dibandingkan nama teman dekat atau rekan kerja yang berinteraksi setiap hari.