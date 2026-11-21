JawaPos.com – Menjalani kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus berhadapan dengan tekanan pekerjaan, masalah pribadi, kekecewaan, hingga berbagai keadaan yang sulit diprediksi. Dalam situasi seperti ini, kekuatan mental menjadi salah satu bekal penting agar seseorang tidak mudah kehilangan arah.

Mental yang tangguh bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau kecewa. Justru, kekuatan tersebut terlihat dari kemampuannya menghadapi berbagai emosi dan persoalan tanpa membiarkan semuanya mengendalikan kehidupan.

Menariknya, ketenangan batin sering kali terbentuk dari pola pikir dan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara berulang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan prinsip hidup yang umumnya diterapkan oleh orang-orang dengan mental kuat sehingga mereka lebih mampu menjaga kestabilan emosi dan menjalani kehidupan dengan damai.

1. Memahami Mana yang Bisa Diubah dan Mana yang Harus Diterima

Orang dengan mental tangguh memahami bahwa tidak semua kejadian dalam hidup dapat dikendalikan. Mereka tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka.

Misalnya, perilaku orang lain, perkataan yang menyakitkan, keputusan seseorang, hingga kejadian yang sudah berlalu. Daripada terus memikirkannya, mereka memilih mengarahkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki.

Mereka lebih fokus mengendalikan tindakan, sikap, dan respons pribadi ketika menghadapi masalah. Pola pikir ini membantu mengurangi beban pikiran sekaligus membuat seseorang lebih mudah menerima kenyataan.

2. Tidak Mudah Memasukkan Segala Sesuatu ke Dalam Hati

Salah satu ciri orang yang kuat secara mental adalah tidak mudah merasa tersinggung oleh setiap perkataan atau tindakan orang lain.

Mereka memahami bahwa sikap seseorang belum tentu berkaitan dengan dirinya. Bisa saja orang tersebut sedang menghadapi persoalan pribadi, mengalami tekanan, atau memiliki masalah yang tidak diketahui orang lain.

Karena itu, mereka tidak terburu-buru menganggap komentar negatif sebagai bentuk serangan pribadi. Mereka mampu memilah mana kritik yang perlu diperhatikan dan mana perkataan yang sebaiknya diabaikan.

Dengan cara tersebut, energi emosional tidak terkuras hanya karena memikirkan penilaian orang lain.

3. Mampu Mengendalikan Emosi dengan Cara yang Sehat

Memiliki mental kuat bukan berarti harus selalu terlihat tegar dan tidak boleh menangis. Setiap orang tetap bisa merasakan kesedihan, kemarahan, kecemasan, maupun kekecewaan.

Perbedaannya terletak pada cara menghadapi perasaan tersebut. Orang yang matang secara emosional berusaha memahami apa yang sedang dirasakan sebelum mengambil tindakan.

Mereka tidak langsung meluapkan amarah ketika tersinggung, tetapi juga tidak terus-menerus memendam perasaan hingga menjadi beban.

Kemampuan mengatur emosi atau emotional regulation membantu seseorang memberikan respons yang lebih bijaksana. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada luapan perasaan sesaat.

4. Berani Menentukan Batasan dalam Hubungan

Orang yang memiliki kesehatan mental baik memahami bahwa menjaga hubungan dengan orang lain tidak berarti harus selalu memenuhi semua permintaan.

Mereka tidak merasa bersalah ketika perlu menolak sesuatu yang bertentangan dengan kemampuan, prinsip, atau kenyamanan pribadi.

Misalnya, berani mengatakan tidak ketika sedang kewalahan, meminta waktu untuk beristirahat, atau menjauh dari hubungan yang terus memberikan tekanan.

Dalam psikologi, batasan pribadi atau boundaries merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Dengan batasan yang jelas, seseorang dapat menghargai kebutuhan dirinya sendiri tanpa harus merendahkan atau mengabaikan perasaan orang lain.

5. Tidak Menggantungkan Kebahagiaan pada Pengakuan Orang Lain

Keinginan untuk diterima dan dihargai merupakan hal yang wajar. Namun, terlalu bergantung pada penilaian orang lain dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Orang yang kuat mental memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh banyaknya pujian, jumlah pengikut di media sosial, maupun pengakuan dari lingkungan sekitar.

Mereka tetap menghargai masukan orang lain, tetapi tidak menjadikan setiap komentar sebagai ukuran keberhasilan hidup.

Mereka lebih memilih menjalani kehidupan berdasarkan nilai dan tujuan pribadi daripada terus berusaha memenuhi ekspektasi semua orang.

6. Mampu Menunda Kesenangan demi Tujuan yang Lebih Penting

Tidak semua hal yang menyenangkan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Orang dengan mental kuat biasanya mampu mempertimbangkan konsekuensi sebelum memilih sesuatu yang memberikan kepuasan sesaat.

Mereka memahami pentingnya menunda kesenangan atau delayed gratification demi memperoleh hasil yang lebih baik pada masa mendatang.

Contohnya, memilih menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum menikmati hiburan, menyisihkan uang daripada menghabiskannya untuk belanja impulsif, atau menjaga waktu tidur meskipun masih ingin bermain ponsel.

Mereka juga berusaha membangun rutinitas positif seperti membaca buku, berolahraga, dan melakukan refleksi diri.

Kebiasaan tersebut membantu menciptakan kehidupan yang lebih teratur sekaligus mendukung kesejahteraan mental.

7. Lebih Mengutamakan Perkembangan Diri daripada Kesempurnaan

Orang yang memiliki mental tangguh tidak menuntut dirinya untuk selalu berhasil dalam setiap kesempatan. Mereka memahami bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan bagian yang wajar dari proses kehidupan.

Pola pikir ini dikenal sebagai growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat terus berkembang melalui usaha, pengalaman, dan pembelajaran.

Ketika menerima kritik, mereka berusaha mengambil sisi positifnya. Begitu pula saat mengalami kegagalan, mereka tidak langsung menganggap dirinya tidak mampu.

Sebaliknya, mereka menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri.

Dengan tidak terus-menerus mengejar kesempurnaan, seseorang dapat menjalani proses kehidupan dengan lebih ringan dan tidak mudah terbebani oleh ketakutan melakukan kesalahan.

8. Membiasakan Diri Bersyukur dan Berhenti Membandingkan Kehidupan

Rasa syukur merupakan salah satu kebiasaan yang dapat membantu seseorang memandang kehidupan secara lebih positif.

Orang yang memiliki ketenangan batin tidak selalu mengukur kebahagiaannya berdasarkan pencapaian orang lain. Mereka menyadari bahwa setiap individu mempunyai perjalanan, kesempatan, dan tantangan yang berbeda.

Daripada terus membandingkan kehidupan dengan apa yang terlihat di media sosial, mereka memilih menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki.

Mereka belajar menikmati pencapaian kecil, menghargai orang-orang terdekat, serta tidak mengabaikan proses yang telah dilalui.