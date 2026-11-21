JawaPos.com - Kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan memberikan perintah, mengambil keputusan, atau menjadi orang yang paling berpengaruh dalam sebuah kelompok. Lebih dari itu, kepemimpinan merupakan kemampuan memahami orang lain, mengendalikan diri, membangun kepercayaan, serta mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Menariknya, tidak semua orang terlahir dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Ada seseorang yang sebenarnya memiliki potensi menjadi pemimpin, tetapi kurang percaya diri untuk berbicara. Ada pula yang memiliki banyak ide, tetapi kesulitan mengarahkan orang lain. Bahkan, seseorang yang cerdas dan berpengetahuan luas belum tentu mampu menjadi pemimpin yang baik jika tidak bisa mengelola emosi dan memahami kebutuhan timnya.



Dalam psikologi, keterampilan kepemimpinan dipandang sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan melalui proses belajar, pengalaman, refleksi diri, dan interaksi sosial.



Artinya, jika kamu ingin membantu seseorang menjadi pemimpin yang lebih baik, kamu tidak harus langsung memberinya jabatan atau tanggung jawab besar. Kamu bisa membantunya melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang secara bertahap membangun kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, dan keterampilan mengambil keputusan.



Lantas, bagaimana cara membantu seseorang membangun keterampilan kepemimpinan?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat delapan cara yang bisa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Bantu Dia Mengenali Kekuatan dan Kelemahan Dirinya



Langkah pertama untuk membangun keterampilan kepemimpinan adalah membantu seseorang mengenali dirinya sendiri.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai self-awareness atau kesadaran diri.



Kesadaran diri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami pikiran, perasaan, nilai-nilai, kebiasaan, serta bagaimana perilakunya memengaruhi orang lain.



Mengapa hal ini penting?



Sebab seorang pemimpin tidak hanya harus memahami orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga harus mampu memahami dirinya sendiri.



Seseorang yang tidak mengenali kelemahannya mungkin akan sulit menerima kritik. Sebaliknya, seseorang yang tidak menyadari kekuatannya bisa terus meragukan kemampuan sendiri meskipun sebenarnya memiliki potensi yang besar.



Misalnya, seseorang memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, tetapi kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan banyak orang. Jika dia mampu mengenali kedua hal tersebut, dia bisa menggunakan kemampuan mendengarkannya sebagai kekuatan sekaligus melatih keterampilan berbicara secara bertahap.



Bagaimana cara membantunya?



Ajak dia mengidentifikasi tiga kekuatan utama yang dimilikinya.



Bantu dia mengenali kebiasaan yang masih perlu diperbaiki.



Berikan kesempatan untuk mengevaluasi perilakunya setelah menyelesaikan suatu tugas.



Tanyakan bagaimana dia merasa ketika harus mengambil keputusan atau menghadapi konflik.



Berikan umpan balik yang jujur tanpa merendahkan harga dirinya.



Kamu juga bisa mengajukan pertanyaan sederhana seperti, "Menurutmu, apa hal terbaik yang bisa kamu berikan ketika bekerja bersama orang lain?"



Pertanyaan semacam ini dapat membantu seseorang memahami kontribusi dan potensi dirinya.



Sebuah tinjauan penelitian tentang pengembangan kesadaran diri menunjukkan bahwa refleksi, umpan balik, mindfulness, dan coaching merupakan beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kesadaran diri dalam konteks profesional.



Intinya: seseorang akan lebih mudah berkembang menjadi pemimpin ketika dia memahami siapa dirinya, apa kekuatannya, dan bagian mana yang perlu diperbaiki.



2. Latih Kemampuan Komunikasinya Secara Bertahap



Pemimpin yang baik tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara. Namun, dia harus mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan orang lain, dan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami.



Dalam psikologi sosial, komunikasi memiliki peran penting dalam membangun hubungan interpersonal dan mengurangi kesalahpahaman.



Seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi buruk mungkin sebenarnya mempunyai ide yang bagus. Sayangnya, ide tersebut tidak dapat dipahami oleh orang lain karena cara penyampaiannya kurang efektif.



Sebaliknya, seseorang yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat membuat orang lain merasa dihargai, didengarkan, dan lebih mudah bekerja sama.



Karena itu, jika kamu ingin membantu seseorang mengembangkan keterampilan kepemimpinan, jangan hanya mengajarinya cara berbicara. Ajarkan juga bagaimana cara mendengarkan.



Beberapa latihan yang bisa dilakukan antara lain:



Minta dia menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok.



Latih dia menjelaskan suatu ide dengan kalimat yang sederhana.



Biasakan dia mendengarkan orang lain sampai selesai sebelum memberikan tanggapan.



Berikan kesempatan untuk memimpin rapat kecil.



Ajarkan cara menyampaikan kritik tanpa menyerang kepribadian seseorang.



Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan kesalahan, seorang pemimpin yang baik tidak langsung mengatakan, "Kamu memang tidak becus mengerjakan tugas."



Dia bisa menggantinya dengan kalimat, "Bagian ini masih perlu diperbaiki. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan agar hasil berikutnya lebih baik?"



Perbedaan cara berbicara tersebut dapat memengaruhi bagaimana seseorang menerima pesan.



Komunikasi yang baik bukan hanya membuat pemimpin lebih mudah dipahami, tetapi juga membantu membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya.



Intinya: bantu seseorang menjadi komunikator yang mampu berbicara dengan jelas sekaligus mendengarkan dengan penuh perhatian.



3. Ajarkan Dia Mengelola Emosi Sebelum Mengelola Orang Lain



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam kepemimpinan adalah menganggap bahwa seseorang harus selalu terlihat kuat, tegas, dan tidak boleh menunjukkan emosi.



Padahal, pemimpin yang baik bukanlah orang yang tidak memiliki emosi. Dia adalah orang yang mampu mengenali dan mengelola emosinya dengan tepat.



Dalam psikologi, kemampuan tersebut berkaitan dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional.



Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali emosi, memahami penyebabnya, mengatur respons emosional, serta memahami perasaan orang lain.



Bayangkan seorang pemimpin sedang menghadapi anggota tim yang melakukan kesalahan berulang kali.



Jika dia tidak mampu mengelola emosinya, mungkin dia akan langsung marah, mempermalukan orang tersebut, atau mengambil keputusan berdasarkan kekecewaan sesaat.



Namun, pemimpin yang memiliki pengelolaan emosi lebih baik akan berusaha memahami situasi terlebih dahulu.



Dia mungkin bertanya:



Apa yang sebenarnya menyebabkan kesalahan ini?



Apakah orang tersebut memahami tanggung jawabnya?



Apakah ada kendala yang belum diketahui?



Bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa memperburuk hubungan?



Cara berpikir seperti ini membantu seseorang menghindari reaksi impulsif.



Bagaimana cara melatihnya?



Pertama, ajarkan dia mengenali emosi yang muncul ketika menghadapi tekanan.



Kedua, biasakan mengambil jeda sebelum merespons situasi yang memancing kemarahan.



Ketiga, dorong dia melihat suatu masalah dari sudut pandang orang lain.



Keempat, ajarkan bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan.



Kelima, bantu dia membedakan antara mengkritik perilaku seseorang dan menyerang kepribadiannya.



Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih mudah menciptakan suasana kerja yang sehat dan menghadapi konflik secara dewasa.



Intinya: sebelum belajar mengarahkan orang lain, seseorang perlu belajar mengarahkan respons dan perilakunya sendiri.



4. Berikan Kesempatan Mengambil Keputusan Sendiri



Kamu tidak bisa membangun seorang pemimpin jika setiap keputusan selalu kamu ambilkan untuknya.



Seseorang perlu mendapatkan kesempatan untuk berpikir, mempertimbangkan pilihan, menghadapi konsekuensi, dan belajar dari keputusan yang dibuatnya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.



Ketika seseorang terus-menerus diberi kesempatan menyelesaikan masalah, dia akan memiliki pengalaman yang dapat memperkuat keyakinan terhadap kemampuannya.



Sebaliknya, jika semua hal selalu diatur oleh orang lain, dia mungkin menjadi terlalu bergantung dan takut mengambil inisiatif.



Misalnya, kamu sedang bekerja dalam sebuah kelompok dan ada satu orang yang ingin kamu kembangkan kemampuan kepemimpinannya.



Daripada selalu memberikan instruksi secara terperinci, cobalah memberikan sebuah tanggung jawab sederhana.



Katakan, "Untuk kegiatan kali ini, coba kamu yang menentukan pembagian tugas. Setelah itu, kita evaluasi bersama."



Dengan cara ini, dia belajar mempertimbangkan kemampuan anggota kelompok, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan.



Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:



Mulailah dari keputusan yang risikonya relatif kecil.



Berikan informasi dan sumber daya yang diperlukan.



Jangan langsung mengambil alih ketika dia mengalami kesulitan.



Berikan kesempatan mengevaluasi hasil keputusannya.



Jadikan kesalahan sebagai bahan pembelajaran, bukan alasan untuk mempermalukannya.



Perlu diingat, memberikan kesempatan mengambil keputusan bukan berarti membiarkan seseorang bekerja tanpa arahan.



Tetap berikan batasan, dukungan, dan evaluasi yang jelas.



Intinya: kepercayaan diri seorang calon pemimpin akan berkembang ketika dia memiliki pengalaman nyata dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya.



5. Biasakan Dia Menerima Kritik dan Umpan Balik



Tidak semua orang nyaman menerima kritik.



Sebagian orang langsung merasa diserang ketika mendapatkan masukan. Ada pula yang menganggap kritik sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup kompeten.



Padahal, kemampuan menerima umpan balik merupakan salah satu bagian penting dari proses pengembangan kepemimpinan.



Dalam psikologi pembelajaran, umpan balik dapat membantu seseorang memahami perbedaan antara kemampuan yang dimiliki saat ini dan kemampuan yang ingin dicapai.



Tanpa umpan balik, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa cara komunikasinya membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahwa keputusan yang diambilnya justru menyulitkan tim.



Karena itu, bantulah seseorang memahami bahwa kritik yang membangun bukanlah serangan terhadap harga dirinya.



Berikut beberapa cara melatihnya:



Berikan kritik yang spesifik terhadap perilaku, bukan karakter pribadi.



Jelaskan dampak dari perilaku tersebut.



Berikan saran perbaikan yang bisa diterapkan.



Ajak dia meminta pendapat dari orang-orang yang bekerja bersamanya.



Dorong dia mengevaluasi perkembangan dirinya secara berkala.



Contohnya, daripada mengatakan, "Kamu tidak punya kemampuan memimpin," lebih baik mengatakan, "Ketika memimpin diskusi kemarin, kamu terlalu cepat mengambil keputusan sebelum semua anggota menyampaikan pendapat. Coba berikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara terlebih dahulu."



Kritik seperti ini lebih mudah dipahami karena menunjukkan perilaku yang perlu diperbaiki.



Selain itu, penting juga untuk mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu benar.



Pemimpin yang baik justru bersedia mengubah pendapat ketika menemukan informasi yang lebih tepat.



Penelitian mengenai pengembangan kepemimpinan menekankan pentingnya umpan balik yang tepat waktu, konstruktif, dan dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses belajar.



Intinya: bantu seseorang melihat kritik sebagai informasi untuk berkembang, bukan sebagai alasan untuk meragukan seluruh kemampuan dirinya.



6. Latih Kemampuannya Bekerja Sama dan Memahami Orang Lain



Kepemimpinan bukan tentang seberapa hebat seseorang bekerja sendirian.



Kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan membuat orang lain merasa mampu memberikan kontribusi.



Seseorang bisa saja sangat pintar, cepat menyelesaikan pekerjaan, dan memiliki banyak ide. Namun, jika dia tidak mampu bekerja sama, sulit menghargai pendapat orang lain, atau selalu ingin menjadi pusat perhatian, kemampuan kepemimpinannya akan sulit berkembang secara optimal.



Dalam psikologi sosial, perilaku prososial, empati, dan kerja sama merupakan aspek penting dalam hubungan antarmanusia.



Empati membantu seseorang memahami pengalaman dan perasaan orang lain. Kemampuan ini sangat berguna ketika seorang pemimpin harus menghadapi anggota tim dengan karakter, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda.



Bagaimana cara membantunya?



Libatkan dia dalam kegiatan kelompok yang membutuhkan kerja sama.



Berikan kesempatan bekerja dengan orang yang memiliki karakter berbeda.



Ajarkan pentingnya menghargai kontribusi setiap anggota.



Biasakan dia meminta pendapat sebelum membuat keputusan yang berdampak pada tim.



Dorong dia membantu anggota lain ketika mengalami kesulitan.



Misalnya, ketika ada anggota kelompok yang tidak mencapai target, jangan langsung menganggap orang tersebut malas atau tidak bertanggung jawab.



Ajak dia mencari tahu apa yang sedang terjadi.



Mungkin orang tersebut belum memahami tugasnya, mengalami kesulitan teknis, atau membutuhkan dukungan tambahan.



Pemimpin yang mampu memahami kondisi orang lain akan lebih mudah membangun hubungan berdasarkan kepercayaan.



Namun, empati bukan berarti selalu membenarkan kesalahan. Seorang pemimpin tetap harus mampu menetapkan standar, memberikan batasan, dan memastikan tanggung jawab dijalankan.



Intinya: seseorang akan berkembang menjadi pemimpin yang lebih baik ketika dia tidak hanya memikirkan keberhasilannya sendiri, tetapi juga memahami bagaimana membantu orang lain berkembang.



7. Berikan Pengalaman Memimpin dalam Situasi Nyata



Membaca buku tentang kepemimpinan memang bermanfaat. Mengikuti seminar dan pelatihan juga bisa memberikan pengetahuan baru.



Namun, pengetahuan saja tidak selalu cukup.



Seseorang perlu mempraktikkan keterampilan tersebut dalam situasi nyata.



Dalam psikologi pendidikan dan organisasi, pendekatan ini berkaitan dengan experiential learning atau pembelajaran melalui pengalaman.



Melalui pengalaman, seseorang dapat menguji pengetahuannya, menemukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki cara bertindak.



Sebagai contoh, seseorang mungkin sudah memahami teori tentang pembagian tugas. Namun, ketika harus mengatur lima orang dengan kemampuan dan kebiasaan yang berbeda, dia baru benar-benar memahami tantangan dalam menerapkan teori tersebut.



Karena itu, berikan kesempatan kepadanya untuk memimpin proyek kecil.



Beberapa pengalaman yang bisa diberikan antara lain:



Memimpin diskusi kelompok.



Mengatur pembagian tugas dalam sebuah kegiatan.



Menjadi koordinator proyek sederhana.



Mengorganisasi kegiatan sosial.



Menjadi penanggung jawab penyelesaian suatu masalah.



Membimbing anggota baru dalam sebuah tim.



Setelah kegiatan selesai, jangan hanya menilai apakah hasilnya berhasil atau gagal.



Ajak dia melakukan evaluasi dengan pertanyaan berikut:



Apa yang sudah berjalan dengan baik?



Kesulitan apa yang paling besar?



Bagaimana respons anggota tim terhadap kepemimpinanmu?



Keputusan apa yang akan kamu ubah jika mengulang kegiatan tersebut?



Apa pelajaran yang bisa diterapkan pada kesempatan berikutnya?



Dengan demikian, pengalaman tidak berhenti sebagai aktivitas biasa, tetapi menjadi proses pembelajaran.



Penelitian meta-analisis tentang pelatihan kepemimpinan juga menemukan bahwa pelatihan dapat meningkatkan pembelajaran dan penerapan keterampilan, terutama ketika menggabungkan praktik, umpan balik, serta beberapa sesi yang terpisah dalam waktu.



Intinya: seseorang tidak akan benar-benar belajar memimpin hanya dengan mendengar teori. Dia perlu mendapatkan kesempatan untuk mencoba, mengalami, mengevaluasi, dan memperbaiki dirinya.



8. Jadilah Contoh dan Mentor yang Memberikan Dukungan



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah menjadi contoh yang baik.



Jika kamu ingin membantu seseorang membangun keterampilan kepemimpinan, jangan hanya memberikan nasihat. Tunjukkan juga perilaku kepemimpinan melalui tindakan sehari-hari.



Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan social learning theory atau teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura.



Salah satu gagasan penting dari teori tersebut adalah bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain.



Artinya, seseorang tidak hanya belajar menjadi pemimpin dari buku atau pelatihan, tetapi juga dari orang-orang yang menjadi model perilakunya.



Jika kamu ingin seseorang belajar menghargai orang lain, tunjukkan bagaimana kamu menghargai pendapat orang lain.



Jika kamu ingin dia belajar bertanggung jawab, tunjukkan bagaimana kamu mengakui kesalahan.



Jika kamu ingin dia belajar mengendalikan emosi, perlihatkan bagaimana kamu menghadapi tekanan tanpa melampiaskan kemarahan kepada orang lain.



Selain menjadi contoh, berperanlah sebagai mentor.



Seorang mentor tidak harus selalu memberikan jawaban atas setiap masalah. Terkadang, tugas seorang mentor adalah membantu seseorang menemukan jawabannya sendiri.



Misalnya, ketika dia mengalami kesulitan memimpin kelompok, kamu bisa bertanya:



"Menurutmu, apa penyebab utama masalah ini?"



"Apa saja pilihan yang bisa kamu ambil?"



"Bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi anggota tim?"



"Kalau menghadapi situasi yang sama lagi, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda?"



Pertanyaan seperti ini membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan secara mandiri.



Jangan lupa memberikan apresiasi ketika dia menunjukkan perkembangan, bahkan jika kemajuannya masih kecil.



Apresiasi yang spesifik dapat membantu seseorang memahami perilaku positif yang perlu dipertahankan.



Intinya: jadilah seseorang yang tidak hanya mengajarkan kepemimpinan, tetapi juga memberikan contoh, kepercayaan, dan ruang bagi orang lain untuk berkembang.



Mengapa Delapan Cara Ini Penting dalam Psikologi Kepemimpinan?



Delapan cara di atas sebenarnya saling berkaitan.



Mengenali diri sendiri membantu seseorang memahami potensi dan kelemahannya. Kemampuan komunikasi membuatnya lebih mudah membangun hubungan. Pengelolaan emosi membantunya menghadapi tekanan. Sementara itu, pengalaman mengambil keputusan dan memimpin secara langsung memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan.



Semua proses tersebut membutuhkan dukungan lingkungan yang sehat.



Seseorang akan lebih mudah belajar ketika dia tidak terus-menerus takut dipermalukan karena melakukan kesalahan. Dia juga membutuhkan kesempatan untuk mencoba hal baru, mendapatkan masukan, dan memperbaiki perilakunya.



Oleh karena itu, membantu seseorang menjadi pemimpin bukan berarti mengendalikan setiap langkahnya.



Justru, kamu perlu memberikan ruang agar dia mampu berpikir, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.



Kesimpulan



Membantu seseorang membangun keterampilan kepemimpinan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pendekatan yang tepat.



Kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan instruksi atau mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan memahami diri sendiri, mengelola emosi, berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan membantu orang lain mencapai tujuan bersama.



Jika kamu ingin membantu seseorang mengembangkan kemampuan tersebut, lakukan delapan hal berikut:



Bantu dia mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya.



Latih kemampuan komunikasinya secara bertahap.



Ajarkan dia mengelola emosi sebelum mengelola orang lain.



Berikan kesempatan mengambil keputusan sendiri.



Biasakan dia menerima kritik dan umpan balik.



Latih kemampuannya bekerja sama dan memahami orang lain.



Berikan pengalaman memimpin dalam situasi nyata.



Jadilah contoh dan mentor yang memberikan dukungan.



Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa seseorang tidak harus menjadi pemimpin yang sempurna sejak awal.



Dia mungkin akan melakukan kesalahan, merasa ragu, atau mengalami kegagalan ketika mencoba memimpin. Namun, semua itu bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran jika disertai refleksi, dukungan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.



