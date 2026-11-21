JawaPos.com - Mempertahankan sebuah hubungan bukanlah perkara mudah. Ada kalanya dua orang yang saling mencintai harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perbedaan pendapat, hilangnya kepercayaan, komunikasi yang semakin buruk, hingga perasaan tidak lagi dihargai. Dalam situasi seperti ini, muncul sebuah pertanyaan yang tidak selalu mudah dijawab: apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan atau justru sudah saatnya diakhiri?

Pertanyaan tersebut sering kali membuat seseorang terjebak dalam kebimbangan. Di satu sisi, ada kenangan indah, rasa sayang, dan harapan bahwa pasangan akan berubah. Namun, di sisi lain, ada kelelahan emosional, kekecewaan yang berulang, serta perasaan bahwa hubungan tersebut tidak lagi memberikan kebahagiaan.



Tidak sedikit orang yang memilih bertahan karena takut kehilangan, takut memulai kehidupan baru, atau merasa sudah terlalu banyak berkorban. Ada pula yang terus berharap keadaan akan membaik meskipun masalah yang sama selalu terulang.



Padahal, dalam perspektif psikologi, keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada perasaan sesaat. Seseorang perlu memahami kondisi emosionalnya, mengenali pola hubungan yang sedang dijalani, serta menilai apakah kedua pihak masih memiliki kemauan untuk membangun hubungan yang sehat.



Mengakhiri hubungan bukan selalu berarti gagal dalam mencintai seseorang. Terkadang, keputusan tersebut justru menjadi bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), jika kamu sedang mempertanyakan apakah hubungan yang dijalani masih layak dipertahankan, berikut lima strategi berdasarkan perspektif psikologi yang bisa membantu mendapatkan kejelasan sebelum mengambil keputusan besar.



1. Evaluasi Apakah Hubungan Lebih Sering Memberikan Kebahagiaan atau Justru Menguras Emosi



Salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi bagaimana hubungan tersebut memengaruhi kondisi emosional sehari-hari.



Setiap hubungan tentu memiliki masa sulit. Bertengkar, berbeda pendapat, merasa kecewa, atau mengalami kesalahpahaman merupakan hal yang bisa terjadi pada pasangan mana pun. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah masalah tersebut hanya muncul sesekali atau sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Cobalah mengingat kembali beberapa minggu atau bulan terakhir. Apakah kamu lebih sering merasa tenang ketika bersama pasangan, atau justru merasa cemas, sedih, kecewa, dan tidak dihargai?



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya dinilai dari seberapa besar rasa cinta yang dimiliki, tetapi juga dari rasa aman, kepuasan emosional, dukungan, dan kemampuan pasangan untuk menghadapi konflik secara sehat.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua individu untuk berkembang. Kamu tetap bisa menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus merasa takut melakukan kesalahan atau khawatir pasangan akan marah.



Sebaliknya, jika hampir setiap interaksi justru membuatmu merasa lelah secara emosional, hal tersebut perlu diperhatikan.



Kamu bisa melakukan evaluasi sederhana dengan menuliskan tiga hal berikut:



Apa yang paling sering membuatmu bahagia dalam hubungan tersebut?



Apa yang paling sering membuatmu merasa terluka atau kecewa?



Apakah kebahagiaan yang kamu rasakan lebih besar daripada tekanan emosional yang dialami?



Jangan hanya menilai hubungan berdasarkan satu pertengkaran besar. Perhatikan pola yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.



Jika hubungan lebih sering membuatmu kehilangan ketenangan daripada memberikan dukungan, mungkin ada persoalan mendasar yang perlu diselesaikan.



Namun, perlu diingat bahwa hubungan tidak harus selalu menyenangkan setiap saat. Yang terpenting adalah adanya keseimbangan, rasa saling menghargai, dan kemampuan untuk memperbaiki keadaan setelah mengalami konflik.



2. Perhatikan Apakah Kedua Pihak Masih Memiliki Kemauan untuk Berubah



Hubungan tidak bisa diperbaiki hanya oleh satu orang. Sebesar apa pun usaha yang dilakukan seseorang, perubahan yang berkelanjutan tetap membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak.



Inilah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan.



Coba tanyakan kepada diri sendiri: selama ini, apakah hanya kamu yang berusaha memperbaiki keadaan?



Apakah kamu selalu menjadi pihak yang memulai pembicaraan setelah bertengkar? Apakah kamu terus-menerus meminta maaf demi menjaga hubungan tetap berjalan? Apakah kamu sudah berulang kali menyampaikan hal-hal yang menyakitimu, tetapi pasangan tetap mengulangi perilaku yang sama?



Dalam hubungan yang sehat, kedua individu seharusnya bersedia mengambil tanggung jawab atas kesalahan masing-masing.



Psikolog John Gottman, melalui berbagai penelitian mengenai hubungan pasangan, menekankan pentingnya kemampuan mengelola konflik, membangun persahabatan, dan merespons upaya pasangan untuk memperbaiki hubungan atau yang dikenal sebagai repair attempts.



Artinya, hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang sehat justru terlihat dari bagaimana kedua orang berusaha menyelesaikan masalah tersebut.



Perubahan juga sebaiknya tidak hanya diukur dari janji atau perkataan manis. Perhatikan tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten.



Misalnya, jika pasangan sering mengabaikan perasaanmu, apakah ia mulai belajar mendengarkan? Jika komunikasi menjadi masalah, apakah ia bersedia meluangkan waktu untuk berbicara secara terbuka? Jika kepercayaan pernah rusak, apakah ada usaha konkret untuk membangunnya kembali?



Jangan sampai kamu terus bertahan hanya karena percaya bahwa suatu hari pasangan akan berubah, sementara tidak ada bukti nyata bahwa ia sedang berusaha melakukannya.



Cinta memang bisa menjadi alasan untuk memperjuangkan hubungan, tetapi cinta saja tidak cukup tanpa tanggung jawab dan kemauan untuk bertumbuh bersama.



3. Bedakan Antara Bertahan Karena Cinta dan Bertahan Karena Takut Kehilangan



Tidak semua orang yang bertahan dalam hubungan melakukannya karena masih merasa bahagia atau yakin dengan pasangannya.



Sebagian orang bertahan karena takut kesepian, takut tidak menemukan pasangan baru, takut mengecewakan keluarga, atau merasa sudah terlalu banyak menginvestasikan waktu dan tenaga.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep investment model of commitment yang dikembangkan oleh psikolog Caryl Rusbult.



Model tersebut menjelaskan bahwa komitmen seseorang dalam hubungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kepuasan hubungan, besarnya investasi yang sudah diberikan, dan kualitas alternatif yang dirasakan tersedia.



Dengan kata lain, seseorang bisa tetap bertahan bukan semata-mata karena hubungan tersebut memuaskan, tetapi juga karena merasa sudah terlalu banyak berkorban atau tidak melihat pilihan lain.



Fenomena ini juga berkaitan dengan sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan seseorang untuk terus mempertahankan keputusan karena merasa sudah mengeluarkan terlalu banyak waktu, tenaga, atau sumber daya.



Contohnya, seseorang mungkin berpikir:



"Aku sudah bersamanya selama tujuh tahun. Sayang sekali kalau harus berakhir sekarang."



Atau:



"Aku sudah berjuang begitu lama. Kalau menyerah sekarang, semua pengorbananku terasa sia-sia."



Pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang sulit melihat kondisi hubungan secara objektif.



Padahal, waktu yang sudah berlalu tidak harus menjadi alasan untuk terus menjalani hubungan yang tidak sehat.



Cobalah melakukan refleksi dengan membayangkan sebuah situasi sederhana.



Jika kamu baru mengenal pasanganmu hari ini dan mengetahui semua hal yang sekarang terjadi dalam hubungan tersebut, apakah kamu masih bersedia memilih hubungan yang sama?



Pertanyaan ini dapat membantu memisahkan perasaan cinta dari ketakutan kehilangan investasi masa lalu.



Selain itu, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah aku bertahan karena benar-benar ingin membangun masa depan bersama?



Apakah aku takut kehilangan dirinya atau takut menghadapi kehidupan tanpa pasangan?



Apakah aku masih melihat hubungan ini sebagai tempat yang aman untuk bertumbuh?



Jika tidak ada tekanan dari orang lain, apakah aku tetap ingin mempertahankan hubungan ini?



Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin tidak langsung memberikan keputusan. Namun, setidaknya kamu bisa mulai memahami alasan sebenarnya mengapa masih bertahan.



Ingat, meninggalkan hubungan yang tidak lagi sehat bukan berarti semua waktu yang pernah dihabiskan menjadi sia-sia. Pengalaman tersebut tetap bisa menjadi bagian dari proses belajar dan perkembangan diri.



4. Komunikasikan Kebutuhan dan Batasan Sebelum Mengambil Keputusan



Sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan, penting untuk memastikan bahwa kebutuhan emosional dan batasan pribadi sudah dikomunikasikan dengan jelas, selama situasinya aman untuk dilakukan.



Terkadang, masalah dalam hubungan muncul karena kedua pihak memiliki harapan yang berbeda, tetapi tidak pernah benar-benar membicarakannya.



Seseorang mungkin menginginkan lebih banyak perhatian, sementara pasangannya merasa sudah memberikan cukup perhatian. Seseorang membutuhkan komunikasi yang rutin, sedangkan pasangannya lebih nyaman dengan ruang pribadi yang luas.



Perbedaan tersebut tidak selalu berarti hubungan harus berakhir. Namun, keduanya perlu belajar memahami kebutuhan masing-masing.



Dalam psikologi komunikasi interpersonal, keterbukaan dan kemampuan menyampaikan perasaan secara asertif merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Komunikasi asertif berarti menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan batasan secara jujur tanpa merendahkan atau menyerang pihak lain.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Kamu tidak pernah peduli sama aku!"



Kamu bisa mencoba menyampaikan:



"Aku merasa kurang diperhatikan ketika kita jarang menghabiskan waktu bersama. Aku ingin kita mencari cara agar tetap memiliki waktu berkualitas meskipun sama-sama sibuk."



Cara menyampaikan seperti ini membantu pasangan memahami persoalan tanpa langsung merasa diserang.



Selain itu, kamu juga perlu menentukan batasan pribadi.



Misalnya, kamu tidak bisa menerima kebohongan berulang, penghinaan, manipulasi emosional, atau perilaku yang membuatmu merasa tidak aman.



Batasan bukanlah cara untuk mengendalikan pasangan. Batasan merupakan bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan dan harga diri sendiri.



Setelah kebutuhan dan batasan disampaikan, perhatikan bagaimana pasangan meresponsnya.



Apakah ia berusaha memahami? Apakah ia bersedia berdiskusi dan mencari jalan tengah? Atau justru terus meremehkan perasaanmu dan menganggap kebutuhanmu sebagai sesuatu yang berlebihan?



Respons pasangan terhadap komunikasi yang jujur bisa memberikan gambaran mengenai kualitas hubungan tersebut.



Jika kedua pihak masih bersedia mendengarkan, belajar, dan melakukan perubahan, hubungan mungkin masih memiliki ruang untuk diperbaiki.



Namun, jika komunikasi selalu berakhir dengan penghinaan, ancaman, atau manipulasi, kamu perlu mempertimbangkan kembali apakah hubungan tersebut aman untuk dipertahankan.



Jika terdapat kekerasan fisik, seksual, ancaman, atau kontrol yang membahayakan, kamu tidak perlu menunggu sampai semua strategi ini dilakukan untuk meninggalkan situasi tersebut. Utamakan keselamatan dan carilah dukungan dari orang tepercaya atau layanan profesional.



5. Bayangkan Masa Depan: Apakah Kamu Masih Ingin Tumbuh Bersama Orang yang Sama?



Strategi terakhir adalah melihat hubungan dari perspektif jangka panjang.



Terkadang, seseorang terlalu fokus pada kenangan masa lalu dan perasaan yang dimiliki saat ini hingga lupa mempertimbangkan masa depan.



Padahal, hubungan bukan hanya tentang siapa yang pernah membuatmu bahagia, tetapi juga tentang siapa yang bersedia membangun kehidupan bersama.



Cobalah membayangkan dirimu lima tahun dari sekarang.



Apakah kamu masih ingin menjalani kehidupan bersama pasangan yang sekarang? Apakah nilai-nilai kehidupan kalian masih sejalan? Apakah kalian memiliki tujuan yang bisa diperjuangkan bersama?



Pertanyaan tersebut penting karena hubungan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar ketertarikan romantis.



Pasangan perlu memiliki kesediaan untuk saling mendukung, menghargai perbedaan, membicarakan masa depan, serta menghadapi tantangan kehidupan sebagai sebuah tim.



Perbedaan tujuan hidup juga perlu diperhatikan.



Misalnya, salah satu pihak ingin menikah dalam waktu dekat, sedangkan pihak lainnya tidak ingin menikah. Salah satu ingin memiliki anak, sementara yang lain memilih untuk tidak memiliki anak. Atau keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai keuangan, keluarga, dan prioritas hidup.



Tidak semua perbedaan harus menjadi alasan untuk berpisah. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar yang sulit dikompromikan tanpa mengorbankan kebutuhan penting salah satu pihak.



Kamu juga perlu membayangkan dua kemungkinan: tetap bersama dengan kondisi yang sama seperti sekarang, atau menjalani kehidupan tanpa hubungan tersebut.



Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk memahami pilihan mana yang lebih sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kesejahteraanmu.



Perlu diingat, jangan hanya membayangkan masa depan berdasarkan potensi pasangan yang kamu harapkan. Pertimbangkan juga perilaku, komitmen, dan pola hubungan yang benar-benar terlihat saat ini.



Masa depan yang sehat dibangun melalui tindakan nyata pada masa sekarang, bukan sekadar janji bahwa semuanya akan berubah suatu hari nanti.



Jadi, Kapan Sebenarnya Sudah Saatnya Mengakhiri Hubungan?



Setelah melakukan kelima strategi tersebut, mungkin kamu mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi hubungan yang sedang dijalani.



Namun, penting untuk memahami bahwa tidak ada rumus psikologi yang bisa menentukan secara mutlak kapan seseorang harus berpisah.



Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda. Ada hubungan yang masih bisa diperbaiki melalui komunikasi, konseling pasangan, dan perubahan perilaku. Ada pula hubungan yang justru semakin merusak kesejahteraan emosional ketika terus dipertahankan.



Beberapa tanda yang patut menjadi bahan pertimbangan serius antara lain:



Kamu terus-menerus merasa tidak dihargai, meskipun sudah menyampaikan perasaan dan kebutuhanmu.



Masalah yang sama terus berulang tanpa adanya perubahan nyata.



Kepercayaan sudah rusak dan tidak ada kemauan untuk membangunnya kembali.



Kamu merasa harus kehilangan jati diri agar hubungan tetap bertahan.



Hubungan dipenuhi manipulasi, penghinaan, ancaman, atau kekerasan.



Hanya satu pihak yang terus berusaha mempertahankan hubungan.



Kalian memiliki perbedaan tujuan hidup mendasar yang tidak bisa dikompromikan.



Jika beberapa hal tersebut terus terjadi, bukan berarti kamu harus langsung mengambil keputusan secara impulsif. Namun, itu merupakan sinyal bahwa kondisi hubungan perlu dievaluasi dengan serius.



Kamu juga tidak harus menunggu sampai benar-benar membenci pasangan untuk memutuskan berpisah.



Terkadang, dua orang masih memiliki rasa sayang, tetapi sudah tidak mampu membangun hubungan yang sehat bersama.



Penutup: Tidak Semua Hubungan Harus Dipertahankan dengan Mengorbankan Diri Sendiri



Memutuskan untuk mengakhiri hubungan merupakan salah satu keputusan emosional yang berat. Ada kenangan, harapan, kebiasaan, dan berbagai rencana masa depan yang mungkin harus dilepaskan.



Tidak mengherankan jika seseorang membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang diinginkan.



Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang terus-menerus mengorbankan harga diri, ketenangan, dan kebahagiaannya sendiri.



Cinta memang membutuhkan perjuangan, tetapi perjuangan tersebut seharusnya dilakukan oleh dua orang, bukan hanya satu pihak yang terus berusaha sementara pihak lainnya tidak menunjukkan perubahan.



Jangan terburu-buru mengakhiri hubungan hanya karena sedang marah atau kecewa. Namun, jangan pula memaksakan diri untuk bertahan hanya karena takut kehilangan seseorang yang sudah lama hadir dalam hidupmu.



Berikan ruang untuk mengevaluasi, berkomunikasi, dan melihat apakah masih ada kemauan bersama untuk memperbaiki keadaan.



Pada akhirnya, keputusan terbaik bukan selalu tentang mempertahankan hubungan selama mungkin, melainkan memilih hubungan yang memungkinkan kedua orang merasa aman, dihargai, dicintai, dan berkembang.



