JawaPos.com - Tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Ada individu yang lebih memilih diam ketika sedang sedih, mengalihkan perhatian ketika merasa kecewa, atau menyibukkan diri agar tidak perlu memikirkan masalah emosional yang sedang dihadapi. Bahkan, sebagian orang terlihat sangat tenang ketika menghadapi situasi sulit, meskipun sebenarnya mereka sedang mengalami pergolakan perasaan di dalam dirinya.

Fenomena ini sering disebut sebagai penghindaran emosi atau emotional avoidance. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku tersebut dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Seseorang mungkin memilih bekerja lebih lama agar tidak memikirkan masalah pribadi, menghindari percakapan yang memicu kesedihan, menonton hiburan untuk mengalihkan pikiran, atau berpura-pura baik-baik saja ketika sebenarnya sedang terluka.



Dalam pandangan umum, menghindari perasaan sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang tidak mampu menghadapi emosinya sendiri. Padahal, menurut psikologi, perilaku tersebut tidak selalu menunjukkan sesuatu yang buruk. Dalam situasi tertentu, menghindari emosi untuk sementara waktu justru dapat menjadi cara seseorang melindungi dirinya dari tekanan yang terlalu besar.



Manusia memiliki cara yang berbeda dalam mengelola pengalaman emosional. Ada yang lebih nyaman membicarakan perasaannya, ada yang membutuhkan waktu untuk memprosesnya sendiri, dan ada pula yang memilih mengalihkan perhatian sebelum kembali menghadapi persoalan tersebut.



Namun, penting untuk membedakan antara mengambil jeda emosional dan terus-menerus melarikan diri dari perasaan. Jika dilakukan secara berlebihan, penghindaran emosi dapat membuat seseorang kesulitan memahami dirinya sendiri dan menyelesaikan persoalan yang mendasarinya.



Lantas, mengapa seseorang memilih menghindari perasaannya? Dan mengapa perilaku tersebut tidak selalu menjadi masalah?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat enam penjelasannya menurut perspektif psikologi.



1. Menghindari Perasaan karena Ingin Melindungi Diri dari Rasa Sakit Emosional



Salah satu alasan paling umum seseorang menghindari perasaannya adalah karena ingin melindungi diri dari rasa sakit emosional.



Tidak semua pengalaman emosional mudah untuk dihadapi. Kehilangan seseorang yang disayangi, mengalami penolakan, dikhianati, menghadapi kegagalan, atau menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang cukup besar.



Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang memilih untuk tidak terlalu memikirkan perasaan yang muncul. Mereka mungkin mengalihkan perhatian, menyibukkan diri, atau menunda pembicaraan mengenai masalah yang sedang dihadapi.



Dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme perlindungan diri atau strategi regulasi emosi.



Ketika seseorang menghadapi pengalaman yang menyakitkan, pikiran dan tubuh berusaha mencari cara agar tekanan emosional tidak terasa terlalu berat.



Contohnya, seseorang yang baru mengalami perpisahan mungkin memilih untuk fokus pada pekerjaan, olahraga, atau aktivitas lain agar tidak terus-menerus memikirkan mantan pasangannya.



Hal tersebut tidak selalu berarti ia menyangkal kenyataan. Bisa jadi, ia hanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.



Dalam situasi tertentu, memberikan jarak sementara dari pengalaman emosional dapat membantu seseorang mendapatkan kembali ketenangan sebelum menghadapi persoalan secara lebih mendalam.



Namun, perlindungan diri dapat menjadi masalah ketika seseorang terus-menerus menghindari pengalaman emosional yang sebenarnya perlu diproses.



Misalnya, seseorang tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menerima kesedihan setelah kehilangan orang yang dicintai. Ia selalu menyibukkan diri karena takut menghadapi perasaan kehilangan tersebut.



Akibatnya, masalah emosional dapat tetap memengaruhi kehidupannya meskipun tidak pernah dibicarakan.



Dengan demikian, menghindari perasaan untuk sementara waktu dapat menjadi cara beradaptasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah seseorang masih mampu kembali menghadapi emosinya ketika sudah lebih siap.



2. Tidak Terbiasa Mengekspresikan Emosi karena Pola Asuh dan Lingkungan Masa Kecil



Cara seseorang menghadapi perasaan sering kali dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan lingkungan tempat ia dibesarkan.



Ada individu yang tumbuh dalam keluarga yang terbiasa membicarakan perasaan secara terbuka. Ketika sedih, mereka diberikan kesempatan untuk menangis dan menjelaskan apa yang sedang dialami.



Namun, ada pula individu yang tumbuh dalam lingkungan yang menganggap ekspresi emosi sebagai sesuatu yang tidak pantas.



Misalnya, seorang anak sering mendengar kalimat seperti, "Jangan menangis, kamu harus kuat," "Tidak perlu terlalu sensitif," atau "Masalah kecil saja tidak perlu dipikirkan."



Jika pengalaman semacam ini terjadi berulang kali, anak mungkin belajar bahwa menunjukkan perasaan merupakan sesuatu yang harus dihindari.



Ketika tumbuh dewasa, ia dapat menjadi pribadi yang terbiasa menyimpan kesedihan, tidak nyaman membicarakan masalah pribadi, dan merasa kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan.



Dalam psikologi perkembangan, pengalaman awal dalam keluarga dan hubungan dengan pengasuh dapat memengaruhi cara seseorang memahami, mengenali, dan mengelola emosi.



Seseorang yang sejak kecil tidak mendapatkan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun keterampilan emosional tersebut.



Contohnya, seorang pria yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa laki-laki tidak boleh menangis mungkin merasa malu ketika sedang mengalami kesedihan. Ia memilih diam karena menganggap ekspresi emosional bertentangan dengan gambaran tentang sosok yang kuat.



Begitu pula seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik berkepanjangan mungkin belajar menghindari pembicaraan emosional agar tidak memicu pertengkaran.



Namun, bukan berarti setiap orang yang tidak suka membicarakan perasaan memiliki pengalaman masa kecil yang buruk. Kepribadian, budaya, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup lainnya juga dapat memengaruhi kebiasaan tersebut.



Memahami latar belakang ini penting agar seseorang tidak terlalu cepat menghakimi dirinya sendiri maupun orang lain.



Tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam mengekspresikan emosi. Sebagian orang membutuhkan waktu, rasa aman, dan kepercayaan sebelum bersedia membuka perasaannya.



3. Menghindari Perasaan karena Takut Kehilangan Kendali atas Diri Sendiri



Sebagian orang memilih menghindari perasaan karena takut bahwa emosi yang muncul akan menjadi terlalu kuat dan sulit dikendalikan.



Mereka mungkin khawatir akan menangis di depan orang lain, kehilangan konsentrasi, mengatakan sesuatu yang disesali, atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab sehari-hari.



Ketakutan tersebut dapat membuat seseorang berusaha menekan emosi sebelum berkembang menjadi sesuatu yang dianggap mengganggu.



Misalnya, seseorang yang sedang mengalami tekanan pekerjaan mungkin merasa bahwa ia tidak boleh menunjukkan kesedihan karena harus tetap terlihat profesional.



Ia kemudian berusaha mengabaikan perasaan tersebut agar dapat menyelesaikan tugasnya.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan regulasi emosi, khususnya strategi yang disebut expressive suppression atau penekanan ekspresi emosi.



Strategi tersebut melibatkan upaya menahan atau mengurangi ekspresi emosi yang sedang dirasakan.



Penekanan ekspresi emosi tidak selalu berarti seseorang tidak merasakan emosi tersebut. Ia mungkin tetap merasa marah, takut, atau sedih, tetapi memilih untuk tidak memperlihatkannya.



Dalam situasi tertentu, kemampuan menahan ekspresi emosi dapat membantu seseorang bertindak lebih hati-hati.



Sebagai contoh, ketika sedang marah dalam sebuah rapat, seseorang mungkin memilih untuk menenangkan diri sebelum memberikan tanggapan. Keputusan tersebut dapat mencegah konflik yang tidak perlu.



Namun, apabila penekanan emosi menjadi kebiasaan utama, seseorang dapat mengalami kesulitan memahami kebutuhan emosionalnya sendiri.



Ia mungkin terlihat tenang di luar, tetapi terus mengalami ketegangan di dalam dirinya.



Karena itu, tujuan pengelolaan emosi bukanlah menghilangkan seluruh ekspresi perasaan, melainkan belajar menentukan kapan emosi perlu ditahan sementara dan kapan perlu diungkapkan secara sehat.



4. Mengalihkan Perhatian karena Membutuhkan Jeda dari Tekanan Mental



Tidak semua penghindaran emosi dilakukan karena seseorang tidak mampu menghadapi masalah. Terkadang, seseorang hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat dari tekanan mental.



Ketika pikiran terus-menerus dipenuhi kekhawatiran, kesedihan, atau masalah yang belum terselesaikan, seseorang dapat mengalami kelelahan emosional.



Dalam keadaan seperti itu, mengalihkan perhatian kepada aktivitas lain dapat membantu mengurangi intensitas tekanan yang sedang dirasakan.



Misalnya, setelah mengalami hari yang berat, seseorang memilih menonton film, mendengarkan musik, memasak, berjalan-jalan, atau melakukan hobi yang disukai.



Aktivitas tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat sejenak.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep distraction atau pengalihan perhatian sebagai salah satu strategi regulasi emosi.



Pengalihan perhatian dapat menjadi strategi yang bermanfaat apabila digunakan secara fleksibel dan sesuai dengan situasi.



Contohnya, seseorang yang sedang sangat marah mungkin lebih baik mengambil waktu untuk berjalan kaki daripada langsung membalas pesan yang memicu emosinya.



Setelah merasa lebih tenang, ia dapat kembali memikirkan persoalan tersebut dengan sudut pandang yang lebih jernih.



Namun, pengalihan perhatian berbeda dengan menghindari masalah secara permanen.



Jika seseorang selalu menggunakan hiburan, pekerjaan, konsumsi media sosial, atau aktivitas lainnya untuk menghindari setiap pengalaman emosional yang tidak nyaman, masalah yang mendasarinya mungkin tidak pernah terselesaikan.



Perbedaannya terletak pada tujuan dan dampak perilaku tersebut.



Mengambil jeda berarti memberikan waktu kepada diri sendiri agar lebih siap menghadapi emosi. Sementara itu, penghindaran yang terus-menerus membuat seseorang semakin sulit berhadapan dengan persoalan yang sebenarnya membutuhkan perhatian.



Dengan demikian, tidak ada salahnya mencari hiburan ketika sedang merasa tertekan. Hal yang penting adalah memastikan bahwa pengalihan perhatian tidak menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi masalah.



5. Menghindari Perasaan karena Tidak Ingin Menjadi Beban bagi Orang Lain



Alasan berikutnya berkaitan dengan hubungan sosial.



Sebagian orang tidak nyaman mengungkapkan perasaannya karena takut merepotkan orang lain. Mereka merasa bahwa setiap orang sudah memiliki masalah masing-masing sehingga tidak perlu menambahkan beban dengan menceritakan kesedihan pribadi.



Ada pula individu yang terbiasa menjadi tempat bercerita bagi teman, pasangan, atau anggota keluarga. Mereka selalu berusaha mendengarkan dan membantu orang lain, tetapi justru kesulitan meminta dukungan ketika dirinya sedang mengalami masalah.



Dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti ini sering terlihat sangat mandiri dan mampu menghadapi banyak hal.



Namun, di balik sikap tersebut, mereka mungkin memiliki keyakinan bahwa kebutuhan emosional pribadi sebaiknya disimpan sendiri.



Dalam psikologi hubungan, perilaku ini dapat berkaitan dengan kesulitan menunjukkan kerentanan emosional dan kekhawatiran terhadap penilaian sosial.



Seseorang mungkin takut dianggap lemah, terlalu sensitif, atau tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri.



Contohnya, seseorang yang mengalami masalah keluarga tetap berusaha terlihat bahagia ketika bertemu teman-temannya. Ia tidak ingin menceritakan persoalan pribadi karena takut suasana menjadi tidak nyaman.



Padahal, berbagi perasaan dengan orang yang tepat dapat menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang bermanfaat.



Menceritakan masalah bukan berarti meminta orang lain menyelesaikan seluruh persoalan. Terkadang, seseorang hanya membutuhkan pendengar yang bersedia memahami kondisinya.



Penting untuk menyadari bahwa hubungan yang sehat memberikan ruang bagi kedua pihak untuk saling mendukung.



Seseorang tidak harus selalu menjadi individu yang kuat dan membantu orang lain. Ia juga berhak mendapatkan perhatian, pengertian, dan dukungan emosional.



6. Memilih Menghindari Emosi karena Tidak Semua Perasaan Harus Segera Diungkapkan



Ada satu hal penting yang sering dilupakan ketika membicarakan pengelolaan emosi: tidak semua perasaan harus langsung diungkapkan kepada orang lain.



Setiap individu memiliki batas privasi dan cara pribadi dalam memproses pengalaman emosional.



Sebagian orang lebih nyaman menulis jurnal, merenungkan masalah, atau mengambil waktu untuk memahami perasaannya sebelum membicarakannya.



Hal ini tidak selalu menunjukkan bahwa mereka sedang menekan emosi.



Dalam perspektif psikologi, kemampuan mengenali kebutuhan diri dan menentukan cara yang sesuai untuk mengelola perasaan merupakan bagian dari regulasi emosi yang adaptif.



Misalnya, seseorang yang baru saja menerima kabar mengecewakan mungkin memilih untuk tidak langsung membicarakannya. Ia ingin memahami apa yang dirasakan sebelum memberikan respons.



Keputusan tersebut dapat membantu mengurangi reaksi impulsif.



Ada pula orang yang membutuhkan ruang pribadi ketika menghadapi situasi emosional. Mereka lebih nyaman menyendiri untuk sementara waktu sebelum kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial.



Hal ini dapat menjadi bentuk pengelolaan diri yang sehat selama tidak berkembang menjadi isolasi sosial berkepanjangan.



Penting untuk membedakan antara privasi emosional dan penghindaran yang merugikan.



Privasi emosional berarti seseorang memiliki hak menentukan kapan, kepada siapa, dan sejauh mana ia ingin membagikan perasaannya.



Sementara itu, penghindaran emosional yang tidak sehat terjadi ketika seseorang terus-menerus melarikan diri dari pengalaman internalnya karena merasa tidak mampu atau tidak bersedia menghadapinya.



Dengan demikian, seseorang tidak harus selalu menceritakan seluruh isi pikirannya kepada orang lain untuk dianggap sehat secara emosional.



Yang lebih penting adalah memiliki kemampuan memahami perasaan sendiri dan tidak membiarkan emosi yang belum terselesaikan terus mengganggu kehidupan.



Kapan Menghindari Perasaan Menjadi Masalah?



Setelah memahami enam alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana mengetahui apakah kebiasaan menghindari perasaan masih tergolong wajar atau sudah mulai merugikan diri sendiri?



Pada dasarnya, mengalihkan perhatian, mengambil waktu untuk menyendiri, atau menunda pembicaraan mengenai masalah emosional bukanlah sesuatu yang otomatis bermasalah.



Hal tersebut dapat menjadi strategi yang membantu seseorang menghadapi tekanan secara bertahap.



Namun, penghindaran emosi perlu diperhatikan apabila mulai menimbulkan beberapa kondisi berikut:



1. Menghindari semua situasi yang memicu emosi.



Seseorang mulai menjauhi percakapan, hubungan, tempat, atau aktivitas tertentu karena takut menghadapi perasaan tidak nyaman.



2. Mengalami kesulitan mengenali perasaan sendiri.



Ia sering merasa kosong, bingung, atau tidak mampu menjelaskan apakah dirinya sedang sedih, marah, takut, maupun kecewa.



3. Menggunakan pelarian secara berlebihan.



Seseorang terus-menerus menyibukkan diri, bekerja tanpa henti, atau mengandalkan kebiasaan tertentu untuk menghindari pikiran dan perasaan yang mengganggu.



4. Mengalami masalah dalam hubungan sosial.



Kebiasaan tidak membicarakan perasaan membuat pasangan, keluarga, atau teman kesulitan memahami kebutuhan emosionalnya.



5. Mengalami tekanan yang mengganggu kehidupan sehari-hari.



Perasaan yang tidak diproses dapat berkaitan dengan kecemasan, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, atau masalah dalam menjalankan aktivitas.



Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus dan menimbulkan penderitaan yang signifikan, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat membantu.



Cara Mengelola Perasaan Tanpa Harus Memaksakan Diri



Menghadapi emosi bukan berarti seseorang harus selalu membicarakan semua masalah atau memaksakan dirinya untuk segera merasa lebih baik.



Proses memahami perasaan dapat dilakukan secara perlahan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.



Berikut beberapa cara yang dapat diterapkan:



1. Kenali emosi yang sedang dirasakan.



Luangkan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri: apakah sedang merasa kecewa, takut, sedih, marah, atau lelah? Mengenali emosi merupakan langkah awal untuk memahami kebutuhan diri.



2. Berikan ruang untuk merasakan emosi.



Tidak perlu langsung menghilangkan kesedihan atau kemarahan. Izinkan diri sendiri mengalami perasaan tersebut tanpa menghakimi diri secara berlebihan.



3. Gunakan aktivitas positif sebagai jeda.



Berjalan kaki, membaca, mendengarkan musik, atau melakukan hobi dapat membantu menenangkan pikiran sebelum kembali menghadapi masalah.



4. Tuliskan perasaan dalam jurnal.



Menulis dapat membantu seseorang mengorganisasi pikiran dan memahami pengalaman emosional yang terkadang sulit diungkapkan melalui percakapan.



5. Pilih orang yang tepat untuk berbagi cerita.



Tidak semua orang harus mengetahui masalah pribadi Anda. Pilih seseorang yang dapat dipercaya, menghargai privasi, dan bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



6. Belajar menghadapi masalah secara bertahap.



Jika suatu persoalan terasa terlalu berat, pecah menjadi beberapa bagian kecil. Selesaikan satu per satu sesuai dengan kemampuan.



7. Jangan memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja.



Mengalami emosi yang tidak menyenangkan merupakan bagian normal dari kehidupan. Anda tidak harus selalu menunjukkan kebahagiaan agar dianggap kuat.



Penutup



Menghindari perasaan merupakan perilaku yang dapat terjadi pada siapa saja. Ada orang yang melakukannya karena ingin melindungi diri dari rasa sakit emosional, tidak terbiasa mengekspresikan perasaan, takut kehilangan kendali, atau sekadar membutuhkan jeda dari tekanan mental.



Dalam perspektif psikologi, perilaku tersebut tidak selalu menjadi masalah. Mengambil jarak sementara dari emosi yang terlalu kuat bahkan dapat membantu seseorang menenangkan diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan dengan lebih baik.



Namun, penghindaran emosi dapat menjadi kurang sehat ketika dilakukan secara terus-menerus hingga seseorang kehilangan kesempatan untuk memahami perasaannya, menyelesaikan masalah, dan membangun hubungan yang dekat dengan orang lain.



Karena itu, penting untuk memahami bahwa kesehatan emosional bukan berarti seseorang harus selalu terbuka, selalu membicarakan perasaan, atau selalu mampu mengendalikan seluruh emosinya.



Setiap orang memiliki cara dan waktu yang berbeda dalam memproses pengalaman emosional.



Ada kalanya seseorang membutuhkan percakapan, ada kalanya membutuhkan kesendirian, dan ada pula saat ketika mengalihkan perhatian merupakan pilihan yang paling tepat.



Hal terpenting adalah kemampuan untuk mengenali apa yang sedang dirasakan, memahami kebutuhan diri, serta mengetahui kapan harus kembali menghadapi persoalan yang sebelumnya dihindari.



