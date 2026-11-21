JawaPos.com - Ada orang yang merasa sangat lelah, tetapi tetap tidak mampu menikmati waktu istirahat. Ketika pekerjaan selesai, tubuh mungkin sudah berada di tempat tidur, namun pikirannya terus berjalan. Ia merasa harus melakukan sesuatu, menyelesaikan tugas lain, memikirkan masa depan, atau setidaknya memastikan dirinya tidak sedang membuang waktu.

Bahkan ketika tidak ada tuntutan yang mendesak, diam terasa tidak nyaman. Bersantai menimbulkan rasa bersalah. Tidur lebih awal terasa seperti kemalasan. Mengambil jeda seolah-olah merupakan kesalahan yang harus dibayar dengan bekerja lebih keras setelahnya.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini dapat berkaitan dengan pola pikir, pengalaman masa lalu, cara seseorang memandang dirinya, hingga respons sistem saraf terhadap stres. Rasa tidak aman saat beristirahat bukan berarti seseorang tidak tahu cara bersantai, melainkan mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang belum merasa bahwa berhenti sejenak adalah hal yang aman.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang merasa tidak nyaman saat beristirahat.



1. Terbiasa mengukur harga diri dari produktivitas

Salah satu penyebab seseorang sulit beristirahat adalah karena ia terlalu lama mengaitkan harga dirinya dengan seberapa banyak pekerjaan yang mampu diselesaikan.



Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan bekerja untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Ia merasa layak dihargai ketika produktif, berguna, berhasil, atau mampu menyelesaikan banyak hal. Sebaliknya, ketika tidak melakukan apa-apa, ia mulai merasa dirinya kurang berarti.



Pola pikir ini dapat terbentuk dari lingkungan yang sejak kecil lebih sering memberikan pujian ketika seseorang berprestasi, mendapatkan nilai tinggi, membantu orang lain, atau menjadi anak yang tidak merepotkan. Tanpa disadari, seseorang belajar bahwa penerimaan dan kasih sayang datang ketika ia memenuhi harapan.



Akibatnya, istirahat bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan manusia, tetapi sebagai sesuatu yang harus diperoleh setelah bekerja keras. Ia merasa belum pantas bersantai jika masih ada pekerjaan yang belum selesai.



Padahal, pekerjaan akan selalu memiliki kemungkinan untuk ditambah, diperbaiki, atau diselesaikan kembali. Jika harga diri bergantung sepenuhnya pada produktivitas, seseorang akan sulit menemukan waktu ketika dirinya merasa cukup.



Ia mungkin berhasil mencapai banyak hal, tetapi tetap merasa belum melakukan cukup banyak.



Dalam psikologi, nilai diri yang terlalu bergantung pada pencapaian dapat membuat seseorang kesulitan menerima dirinya ketika sedang tidak produktif. Ia perlu belajar bahwa dirinya tetap berharga bahkan ketika sedang diam, beristirahat, atau tidak menghasilkan apa pun.



2. Mengalami kecemasan ketika kehilangan kendali

Bagi sebagian orang, beristirahat berarti melepaskan kendali atas banyak hal. Ketika berhenti bekerja, ia merasa tidak lagi mengawasi keadaan, tidak lagi memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, dan tidak lagi memiliki kepastian tentang apa yang akan terjadi berikutnya.



Hal ini dapat memicu kecemasan, terutama pada orang yang terbiasa mengantisipasi masalah, memikirkan kemungkinan terburuk, atau merasa harus selalu siap menghadapi sesuatu.



Saat sibuk, perhatian mereka memiliki arah. Ada tugas yang harus dilakukan, target yang harus dicapai, dan masalah yang harus diselesaikan. Namun, ketika semua aktivitas berhenti, pikiran kehilangan fokus eksternal dan mulai beralih pada ketidakpastian.



Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tertunda pun muncul.



Apakah pekerjaan saya sudah cukup baik? Bagaimana jika besok terjadi sesuatu? Apakah saya sedang tertinggal dari orang lain? Bagaimana jika keputusan yang saya ambil ternyata salah?



Kesibukan terkadang menjadi cara seseorang menghindari ketidakpastian. Dengan terus melakukan sesuatu, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Sebaliknya, ketika beristirahat, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan.



Itulah sebabnya seseorang bisa merasa gelisah ketika tidak memiliki aktivitas. Ia bukan semata-mata takut kehilangan waktu, tetapi takut kehilangan kendali.



Belajar beristirahat dalam kondisi seperti ini berarti belajar menerima bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini dan tidak semua kemungkinan buruk harus diantisipasi sekarang.



3. Memiliki pengalaman masa lalu yang membuatnya merasa harus selalu waspada

Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang keamanan, ketenangan, dan istirahat.



Seseorang yang pernah hidup dalam lingkungan penuh konflik, ketidakstabilan, tekanan, kritik, atau tuntutan berlebihan mungkin terbiasa berada dalam keadaan siaga. Ia belajar membaca suasana, memperhatikan perubahan perilaku orang lain, dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan masalah.



Dalam situasi seperti itu, ketenangan mungkin bukan sesuatu yang familiar. Bahkan ketika ia sudah berada di lingkungan yang lebih aman, tubuh dan pikirannya bisa tetap merespons seolah-olah ancaman masih ada.



Ia mungkin merasa perlu selalu melakukan sesuatu agar tidak lengah. Ia kesulitan tidur nyenyak, mudah terkejut, merasa tidak nyaman ketika suasana terlalu sunyi, atau terus memikirkan hal-hal yang berpotensi salah.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan respons stres dan kewaspadaan berlebih (hypervigilance). Sistem tubuh yang terbiasa menghadapi tekanan mungkin membutuhkan waktu untuk kembali mengenali bahwa keadaan sedang aman.



Ini bukan berarti semua orang yang sulit beristirahat pasti mengalami trauma. Namun, pengalaman hidup yang penuh tekanan dapat membuat seseorang mengasosiasikan ketenangan dengan kerentanan.



Baginya, berjaga-jaga terasa lebih aman daripada melepaskan diri.



Proses membangun rasa aman dapat dimulai dengan menciptakan rutinitas yang konsisten, lingkungan yang nyaman, dan memberi diri kesempatan untuk beristirahat tanpa harus memaksakan ketenangan secara instan.



4. Perfeksionisme dan ketakutan melakukan kesalahan

Perfeksionisme tidak selalu terlihat dalam bentuk seseorang yang ingin segala sesuatu tampak sempurna. Terkadang, perfeksionisme muncul sebagai ketidakmampuan berhenti sebelum merasa semua hal sudah benar-benar selesai.



Seseorang mungkin terus memeriksa pekerjaannya, mengulang sesuatu yang sebenarnya sudah cukup baik, atau memikirkan hal kecil yang belum diselesaikan. Ia merasa masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sehingga istirahat menjadi terasa tidak pantas.



Di balik pola tersebut, sering kali terdapat ketakutan akan kesalahan, kritik, kegagalan, atau penilaian orang lain. Ia mungkin berpikir bahwa jika dirinya berhenti terlalu cepat, sesuatu akan terlewat dan akibatnya bisa menjadi buruk.



Karena itu, beristirahat justru menimbulkan ketegangan. Ia tidak dapat menikmati waktu luang karena pikirannya masih sibuk mencari kekurangan.



Orang dengan kecenderungan perfeksionis sering memiliki standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Standar tersebut dapat mendorong pencapaian, tetapi juga membuatnya sulit menerima batas kemampuan manusia yang wajar.



Tidak semua pekerjaan harus selesai dengan sempurna. Tidak semua keputusan harus menghasilkan kepastian. Tidak semua hari harus menjadi hari yang produktif.



Terkadang, menyelesaikan sesuatu dengan cukup baik dan berhenti pada waktunya merupakan bentuk kedewasaan, bukan kegagalan.



5. Merasa bersalah karena menganggap istirahat sebagai kemalasan

Ada orang yang merasa bersalah ketika menikmati waktu luang, terutama jika melihat orang lain masih bekerja, berjuang, atau memiliki tanggung jawab yang lebih besar.



Ia mungkin merasa bahwa beristirahat adalah tindakan egois. Ia membandingkan dirinya dengan teman, rekan kerja, keluarga, atau orang-orang di media sosial yang tampak lebih sibuk dan lebih berhasil.



Pikiran seperti "seharusnya saya melakukan sesuatu", "orang lain saja masih bekerja", atau "saya terlalu banyak santai" dapat terus muncul meskipun tubuhnya sudah kelelahan.



Rasa bersalah ini terkadang berasal dari nilai-nilai yang tertanam sejak lama, seperti keyakinan bahwa orang yang baik harus selalu membantu, orang yang bertanggung jawab tidak boleh mengeluh, atau orang yang sukses harus mengorbankan waktu pribadinya.



Akibatnya, seseorang dapat mengabaikan kebutuhan dirinya demi memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak selalu diminta oleh orang lain.



Ia tidak menyadari bahwa kebutuhan untuk beristirahat bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan dengan tanggung jawab. Istirahat justru membantu seseorang menjalankan tanggung jawabnya secara lebih sehat.



Beristirahat bukan berarti tidak peduli terhadap masa depan. Bukan berarti menyerah. Bukan berarti tidak memiliki ambisi.



Istirahat adalah cara manusia menjaga kapasitasnya agar tidak terus-menerus hidup dalam kelelahan.



6. Menggunakan kesibukan untuk menghindari emosi yang tidak nyaman

Kesibukan dapat menjadi pelarian yang tidak disadari. Ketika seseorang terus bekerja, mengurus sesuatu, bermain ponsel, membersihkan rumah, atau mencari aktivitas lain, ia mungkin tidak memiliki cukup ruang untuk menyadari apa yang sedang dirasakannya.



Selama sibuk, kesedihan dapat ditunda. Kekecewaan dapat diabaikan. Rasa kesepian tidak perlu dihadapi. Kekhawatiran tentang kehidupan dapat disimpan untuk nanti.



Namun, ketika seseorang berhenti, emosi yang sebelumnya tertutupi oleh aktivitas mulai muncul ke permukaan.



Ia mungkin merasakan sedih tanpa mengetahui penyebab yang jelas, memikirkan pengalaman lama, merasa kesepian, atau menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.



Hal ini dapat membuat istirahat terasa menakutkan. Bukan karena waktu luangnya bermasalah, melainkan karena keheningan memberinya kesempatan untuk bertemu dengan perasaan yang selama ini dihindari.



Dalam kondisi seperti ini, terus-menerus mencari kesibukan bisa menjadi strategi untuk mengatur emosi dalam jangka pendek. Akan tetapi, jika berlangsung terus-menerus, seseorang mungkin kehilangan kesempatan untuk memahami kebutuhan emosionalnya.



Belajar beristirahat juga berarti belajar hadir bersama perasaan sendiri. Tidak harus langsung menyelesaikannya, tidak harus memaksa diri bahagia, dan tidak harus mencari jawaban untuk semuanya.



Terkadang, mengakui "saya sedang lelah", "saya sedang sedih", atau "saya tidak tahu apa yang saya rasakan" sudah menjadi langkah awal yang berarti.



7. Tidak terbiasa merasa aman tanpa melakukan apa pun

Sebagian orang sudah sangat terbiasa hidup dalam tekanan sehingga ketenangan terasa asing bagi mereka.



Ketika hari-hari dipenuhi target, masalah, tanggung jawab, dan tuntutan, tubuh mungkin terbiasa dengan ritme yang cepat. Ketegangan menjadi sesuatu yang normal. Berpikir terus-menerus menjadi kebiasaan. Merasa sibuk menjadi bagian dari identitas.



Ketika akhirnya memiliki waktu luang, ia justru tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bosan, gelisah, tidak nyaman, atau mencari sesuatu untuk dikerjakan agar tidak perlu berada dalam keadaan diam.



Ini dapat terjadi karena seseorang belum terbiasa mengalami ketenangan tanpa tuntutan. Ia mungkin tahu bahwa dirinya membutuhkan istirahat, tetapi belum memiliki pengalaman yang cukup untuk merasa nyaman saat melakukannya.



Rasa aman tidak selalu hadir secara otomatis hanya karena situasi sedang tenang. Terkadang, rasa aman perlu dibangun melalui pengalaman berulang bahwa berhenti tidak mendatangkan bahaya, bahwa tidak semua hal akan berantakan ketika ia mengambil jeda, dan bahwa dirinya tetap layak meskipun tidak sedang berusaha keras.



Seseorang dapat mulai dari hal sederhana: duduk selama beberapa menit tanpa target, menikmati minuman tanpa melakukan pekerjaan lain, berjalan santai tanpa tujuan produktif, atau tidur tanpa merasa perlu membenarkan keputusannya.



Semakin sering ia mengalami bahwa istirahat tidak mengancam dirinya, semakin besar kemungkinan ketenangan menjadi sesuatu yang dapat diterima.



Bagaimana cara mulai merasa lebih aman saat beristirahat?

Jika istirahat selalu disertai rasa bersalah, kecemasan, atau pikiran bahwa diri sendiri tidak cukup produktif, ada beberapa hal yang dapat dicoba secara perlahan.



1. Ubah cara memandang istirahat. Jangan menganggap istirahat sebagai hadiah yang hanya boleh diberikan setelah semua pekerjaan selesai. Anggap istirahat sebagai kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan fisik dan psikologis.



2. Mulai dari waktu yang singkat. Tidak perlu langsung menghabiskan waktu berjam-jam untuk bersantai. Cobalah lima hingga sepuluh menit tanpa tuntutan, lalu tingkatkan secara bertahap ketika sudah lebih nyaman.



3. Kenali pikiran yang muncul. Saat merasa bersalah, perhatikan apa yang sedang dikatakan pikiranmu. Apakah kamu merasa takut tertinggal? Takut dinilai malas? Takut sesuatu akan terjadi jika kamu berhenti? Mengenali sumbernya dapat membantu mengurangi kekuatan pikiran tersebut.



4. Latih batas antara tanggung jawab dan tuntutan berlebihan. Menjadi bertanggung jawab bukan berarti harus tersedia setiap saat, bekerja tanpa henti, atau mengabaikan kebutuhan tubuh.



5. Ciptakan rutinitas yang menenangkan. Mandi air hangat, meredupkan lampu, membaca beberapa halaman buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menjauhkan ponsel sebelum tidur dapat membantu tubuh mengenali transisi dari aktivitas menuju istirahat.



6. Berlatih berbicara lebih baik kepada diri sendiri. Ganti kalimat "Saya tidak boleh berhenti" menjadi "Saya boleh mengambil jeda dan melanjutkan ketika sudah lebih siap." Ganti "Saya malas" menjadi "Saya sedang memenuhi kebutuhan tubuh saya."



Jika perasaan tidak aman saat beristirahat sangat kuat, mengganggu tidur, atau berkaitan dengan pengalaman emosional yang berat, berbicara dengan psikolog dapat membantu memahami akar pola tersebut secara lebih mendalam.



Penutup

Tidak semua orang merasa nyaman saat beristirahat, dan terkadang hal itu bukan karena mereka terlalu ambisius atau tidak mampu mengatur waktu. Ada kemungkinan bahwa selama bertahun-tahun mereka belajar untuk merasa aman melalui kesibukan, pencapaian, kontrol, dan kemampuan memenuhi ekspektasi.



Mereka mungkin terbiasa menjadi orang yang kuat, orang yang bisa diandalkan, orang yang tidak mudah menyerah, atau orang yang selalu menyelesaikan segala sesuatu. Sampai pada suatu titik, mereka lupa bahwa dirinya juga memiliki kebutuhan untuk berhenti.



Bagi sebagian orang, beristirahat bukan sekadar memejamkan mata atau meninggalkan pekerjaan. Beristirahat berarti menghadapi rasa bersalah, melepaskan kontrol, menerima ketidaksempurnaan, dan belajar bahwa hidup tidak harus selalu berada dalam keadaan berjuang.



Mungkin, hal paling sulit bukanlah belajar bekerja lebih sedikit. Melainkan belajar percaya bahwa ketika kita berhenti sejenak, kita tidak kehilangan nilai diri, tidak menjadi manusia yang lebih buruk, dan tidak harus membuktikan apa pun untuk layak mendapatkan ketenangan.



