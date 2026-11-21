JawaPos.com - Mengapa ada pemimpin yang tetap percaya diri ketika menghadapi tekanan, kritik, kegagalan, bahkan penolakan, sementara sebagian orang lainnya mudah merasa rendah diri hanya karena mendapatkan penilaian negatif?

Mengapa seseorang mampu berdiri tegak setelah mengalami kegagalan, sedangkan orang lain justru kehilangan keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri?

Salah satu jawabannya berkaitan dengan faktor psikologis yang disebut self-esteem atau harga diri.

Harga diri merupakan cara seseorang memandang, menilai, dan menghargai dirinya sendiri. Dalam psikologi, harga diri berkaitan dengan perasaan bahwa diri kita memiliki nilai, kemampuan, serta kelayakan untuk dihormati sebagai manusia.

Bagi seorang pemimpin, harga diri bukan sekadar merasa hebat, memiliki jabatan tinggi, atau menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Harga diri yang sehat justru terlihat dari kemampuan seseorang menerima kekurangan, mengakui kesalahan, menghadapi kritik, dan tetap menghargai dirinya sendiri ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Pemimpin yang memiliki harga diri sehat tidak selalu membutuhkan pujian untuk merasa berharga. Ia tidak mudah terintimidasi oleh keberhasilan orang lain. Ia juga tidak merasa harus merendahkan orang lain demi terlihat lebih unggul.

Dalam kehidupan profesional, kualitas ini sangat penting. Sebab, seseorang yang tidak memiliki keyakinan terhadap nilai dirinya sendiri cenderung terlalu bergantung pada pengakuan eksternal, takut mengambil keputusan, menghindari tantangan, dan sulit menghadapi konflik.

Kabar baiknya, harga diri bukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir. Berbagai pendekatan psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang memandang dirinya dapat dikembangkan melalui kebiasaan, pengalaman, pola pikir, dan tindakan yang konsisten.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat lima langkah yang dapat dipelajari dari prinsip-prinsip psikologi dan diterapkan oleh para pemimpin untuk membangun harga diri yang lebih kuat dan sehat.

1. Mengenali Nilai Diri Tanpa Bergantung pada Pengakuan Orang Lain

Salah satu ciri pemimpin yang memiliki harga diri sehat adalah tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai satu-satunya ukuran nilai dirinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tanpa sadar menggantungkan kebahagiaan dan kepercayaan dirinya pada pengakuan eksternal.

Mereka merasa berharga ketika dipuji, merasa hebat ketika mendapatkan penghargaan, tetapi langsung meragukan dirinya sendiri ketika dikritik atau diabaikan.

Masalahnya, pengakuan manusia tidak selalu konsisten.

Hari ini seseorang mungkin mendapatkan apresiasi atas pekerjaannya. Namun, besok ia bisa menerima kritik dari orang yang sama. Jika harga dirinya terlalu bergantung pada penilaian tersebut, kondisi emosionalnya akan mudah berubah mengikuti pendapat orang lain.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep contingent self-esteem, yaitu harga diri yang bergantung pada kondisi tertentu, seperti prestasi, penampilan, status sosial, atau penerimaan orang lain.

Pemimpin yang matang secara psikologis berusaha membangun penghargaan terhadap dirinya berdasarkan nilai-nilai yang lebih stabil.

Ia memahami bahwa keberhasilan memang layak dirayakan, tetapi kegagalan tidak otomatis menjadikannya manusia yang tidak berharga.

Bagaimana cara menerapkannya?

Pertama, kenali kualitas positif yang benar-benar kamu miliki. Misalnya, tanggung jawab, kejujuran, keberanian, ketekunan, kemampuan mendengarkan, dan kemauan untuk belajar.

Kedua, berhentilah mengukur seluruh nilai dirimu berdasarkan pencapaian. Jabatan, penghasilan, popularitas, dan penghargaan memang penting dalam konteks tertentu, tetapi semuanya bukan ukuran mutlak nilai seseorang.

Ketiga, belajarlah menerima kritik tanpa langsung menganggapnya sebagai serangan terhadap identitas diri.

Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa hasil pekerjaanmu kurang maksimal, jangan langsung berpikir bahwa dirimu tidak kompeten.

Ubahlah cara berpikirmu menjadi:

"Saya memang belum menghasilkan pekerjaan terbaik kali ini, tetapi saya masih memiliki kemampuan untuk memperbaikinya."

Perubahan kecil dalam cara menafsirkan pengalaman dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri.

Pelajaran bagi seorang pemimpin:

Jangan biarkan tepuk tangan membuatmu merasa terlalu tinggi, dan jangan biarkan kritik membuatmu merasa tidak berharga.

Pemimpin yang kuat mengetahui nilai dirinya, bahkan ketika tidak ada orang lain yang sedang memberikan pengakuan.

2. Mengembangkan Self-Compassion: Belajar Memperlakukan Diri Sendiri dengan Bijaksana

Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi pribadi yang sukses, mereka harus selalu keras terhadap diri sendiri.

Mereka memaksakan kesempurnaan, menghukum diri ketika melakukan kesalahan, dan terus-menerus mengkritik kekurangannya.

Padahal, terlalu keras terhadap diri sendiri tidak selalu menghasilkan perkembangan. Dalam beberapa keadaan, kebiasaan tersebut justru meningkatkan rasa malu, kecemasan, dan ketakutan terhadap kegagalan.

Salah satu konsep penting dalam psikologi yang relevan dengan persoalan ini adalah self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri.

Konsep ini banyak dikembangkan dan diteliti oleh psikolog Kristin Neff.

Self-compassion mengajarkan seseorang untuk memperlakukan dirinya dengan kebaikan dan pengertian, terutama ketika sedang mengalami kesulitan, melakukan kesalahan, atau menghadapi kegagalan.

Kristin Neff menjelaskan tiga unsur utama self-compassion:

A. Self-kindness (kebaikan terhadap diri sendiri)

Artinya, seseorang belajar berbicara kepada dirinya sendiri dengan cara yang lebih bijaksana, bukan dengan penghinaan atau penilaian yang berlebihan.

Contohnya, daripada berkata:

"Saya memang bodoh. Saya selalu gagal."

Cobalah mengatakan:

"Saya melakukan kesalahan, tetapi saya bisa belajar dari pengalaman ini."

B. Common humanity (kemanusiaan bersama)

Artinya, memahami bahwa kegagalan, kekurangan, dan kesulitan merupakan bagian dari pengalaman manusia.

Tidak ada pemimpin yang selalu benar. Tidak ada pengusaha yang selalu berhasil. Tidak ada orang yang selalu mampu mengambil keputusan sempurna.

Kesadaran ini membantu seseorang berhenti merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang memiliki kekurangan.

C. Mindfulness (kesadaran penuh)

Artinya, mampu melihat emosi dan pengalaman negatif secara sadar tanpa membesar-besarkan atau menekannya.

Ketika mengalami kegagalan, seseorang tidak perlu berpura-pura bahwa dirinya baik-baik saja. Ia boleh merasa kecewa, sedih, atau marah, tetapi tidak harus membiarkan emosi tersebut menentukan seluruh identitas dirinya.

Bagaimana cara menerapkannya?

Ketika menghadapi kesalahan, gunakan tiga pertanyaan berikut:

Apa yang sebenarnya terjadi?

Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?

Bagaimana saya dapat memperlakukan diri sendiri dengan lebih bijaksana sambil memperbaiki keadaan?

Contohnya, seorang pemimpin gagal mencapai target perusahaan.

Daripada menghabiskan waktu menyalahkan dirinya sendiri, ia mengevaluasi strategi, mengidentifikasi kesalahan, meminta masukan tim, dan menyusun pendekatan baru.

Ia tetap bertanggung jawab tanpa harus menghancurkan harga dirinya.

Pelajaran bagi seorang pemimpin:

Bersikap baik kepada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri atau menghindari tanggung jawab.

Justru, seseorang yang mampu menerima kekurangannya dengan sehat biasanya memiliki ruang psikologis yang lebih baik untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki kesalahan.

3. Membangun Kepercayaan Diri Melalui Tindakan Kecil yang Konsisten

Salah satu kesalahan umum dalam membangun harga diri adalah menunggu sampai merasa percaya diri sebelum melakukan sesuatu.

Seseorang ingin menjadi berani sebelum mengambil keputusan. Ia ingin merasa mampu sebelum mencoba tantangan baru. Ia ingin yakin bahwa dirinya akan berhasil sebelum memulai.

Padahal, kepercayaan diri sering kali tumbuh setelah seseorang mengambil tindakan, bukan sebelumnya.

Prinsip ini sejalan dengan teori self-efficacy yang dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura.

Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.

Menurut Bandura, salah satu sumber paling kuat dalam membangun self-efficacy adalah mastery experiences, yaitu pengalaman keberhasilan yang diperoleh melalui usaha sendiri.

Artinya, ketika seseorang berhasil menyelesaikan tantangan, bahkan tantangan kecil, ia mendapatkan bukti nyata bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu.

Bukti tersebut kemudian menjadi fondasi bagi keyakinan yang lebih kuat.

Sebagai contoh, seseorang yang selama ini takut berbicara di depan umum tidak harus langsung menjadi pembicara hebat.

Ia bisa memulainya dengan menyampaikan pendapat dalam rapat kecil, memimpin diskusi singkat, kemudian mencoba presentasi di hadapan kelompok yang lebih besar.

Setiap keberhasilan kecil memperkuat keyakinannya terhadap kemampuan diri.

Bagaimana cara menerapkannya?

Gunakan prinsip perkembangan bertahap.

Tentukan satu kemampuan yang ingin kamu tingkatkan.

Pecah kemampuan tersebut menjadi tantangan-tantangan kecil.

Lakukan secara konsisten.

Catat perkembangan yang sudah dicapai.

Tingkatkan tingkat kesulitan secara bertahap.

Misalnya, jika ingin menjadi pemimpin yang lebih berani mengambil keputusan, mulailah dengan membiasakan diri mengambil keputusan kecil tanpa terus-menerus mencari persetujuan semua orang.

Jika ingin lebih percaya diri berkomunikasi, mulailah dengan berbicara lebih aktif dalam diskusi.

Jika ingin meningkatkan disiplin, mulailah dengan menyelesaikan satu tugas penting setiap hari.

Yang terpenting bukan seberapa besar tindakan pertama, melainkan konsistensi dalam membangun bukti bahwa kamu dapat mengandalkan dirimu sendiri.

Mengapa langkah ini efektif?

Karena harga diri yang sehat tidak hanya dibangun melalui afirmasi positif, tetapi juga melalui pengalaman nyata.

Ketika seseorang melihat bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan, menyelesaikan tanggung jawab, dan belajar dari kesalahan, kepercayaan terhadap kemampuan dirinya menjadi lebih realistis.

Pelajaran bagi seorang pemimpin:

Jangan menunggu menjadi percaya diri untuk mulai bertindak.

Mulailah bertindak, bangun pengalaman, dan biarkan keberhasilan kecil menjadi fondasi kepercayaan dirimu.

4. Berani Menetapkan Batasan dan Tidak Selalu Berusaha Menyenangkan Semua Orang

Salah satu penyebab seseorang kehilangan harga diri adalah kebiasaan mengorbankan kebutuhan dan prinsip pribadi demi mendapatkan penerimaan orang lain.

Mereka sulit mengatakan tidak, takut mengecewakan orang lain, selalu berusaha menyenangkan semua orang, dan merasa bersalah ketika harus mempertahankan pendapatnya sendiri.

Dalam psikologi, pola perilaku ini sering dibahas melalui konsep people-pleasing, meskipun istilah tersebut bukan diagnosis klinis.

Keinginan untuk diterima sebenarnya merupakan kebutuhan sosial yang wajar. Manusia membutuhkan hubungan, dukungan, dan rasa memiliki.

Namun, masalah muncul ketika kebutuhan untuk diterima menjadi lebih penting daripada penghargaan terhadap diri sendiri.

Seorang pemimpin yang memiliki harga diri sehat memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai keputusannya.

Ia bisa bersikap ramah tanpa kehilangan ketegasan. Ia bisa menghargai orang lain tanpa harus selalu menyetujui pendapat mereka.

Inilah pentingnya membangun batasan pribadi atau personal boundaries.

Batasan pribadi adalah aturan atau prinsip yang membantu seseorang menentukan perilaku apa yang dapat diterima dalam hubungannya dengan orang lain.

Batasan tersebut dapat berkaitan dengan waktu, energi, tanggung jawab, komunikasi, dan nilai-nilai pribadi.

Bagaimana cara menerapkannya?

Pertama, belajar mengatakan tidak dengan sopan.

Contohnya:

"Terima kasih sudah mempercayai saya, tetapi saat ini saya belum bisa mengambil tanggung jawab tambahan karena harus menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan."

Kedua, jangan selalu meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahanmu.

Meminta maaf merupakan tindakan yang baik ketika kita melakukan kesalahan. Namun, meminta maaf secara berlebihan karena memiliki pendapat, kebutuhan, atau batasan pribadi justru dapat melemahkan ketegasan.

Ketiga, sampaikan pendapat secara asertif.

Komunikasi asertif berarti menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan pendapat dengan jelas sekaligus tetap menghormati hak orang lain.

Keempat, berhenti merasa bertanggung jawab atas seluruh reaksi emosional orang lain.

Kamu dapat bersikap baik, menghormati orang lain, dan mempertimbangkan perasaan mereka. Namun, kamu tidak selalu dapat mengendalikan bagaimana mereka menanggapi keputusanmu.

Contoh dalam kepemimpinan:

Seorang manajer harus menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas tim.

Ia tidak perlu bersikap kasar atau merendahkan orang yang meminta bantuan. Namun, ia juga tidak harus menerima semua permintaan hanya karena takut dianggap tidak menyenangkan.

Ia dapat menjelaskan alasan penolakannya dengan tenang dan profesional.

Pelajaran bagi seorang pemimpin:

Menghargai orang lain tidak berarti harus mengorbankan harga diri sendiri.

Kamu tidak harus selalu berkata ya untuk membuktikan bahwa dirimu adalah orang baik.

Terkadang, keberanian mengatakan tidak merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri.

5. Mengembangkan Growth Mindset dan Berhenti Menganggap Kegagalan sebagai Identitas Diri

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah mengembangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset.

Konsep ini diperkenalkan dan dikembangkan secara luas oleh psikolog Carol S. Dweck.

Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, pembelajaran, dan pengalaman.

Sebaliknya, seseorang dengan fixed mindset cenderung menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap.

Perbedaan kedua pola pikir tersebut sangat memengaruhi cara seseorang menghadapi kegagalan.

Orang dengan fixed mindset mungkin berpikir:

"Saya gagal karena memang tidak berbakat."

"Saya tidak pandai memimpin."

"Kalau saya melakukan kesalahan, orang lain akan menganggap saya tidak kompeten."

Sementara itu, seseorang dengan growth mindset lebih cenderung berpikir:

"Saya belum menguasai kemampuan ini."

"Strategi saya perlu diperbaiki."

"Kesalahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran."

Perhatikan perbedaannya.

Pada pola pikir pertama, kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan.

Pada pola pikir kedua, kegagalan dipandang sebagai informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan.

Inilah salah satu karakter penting yang dapat membantu seorang pemimpin mempertahankan harga diri ketika menghadapi situasi sulit.

Ia tidak menjadikan satu kegagalan sebagai kesimpulan atas seluruh kehidupannya.

Bagaimana cara menerapkannya?

Pertama, ubah kalimat negatif yang menyerang identitas diri.

Daripada mengatakan:

"Saya tidak mampu."

Cobalah mengatakan:

"Saya belum menemukan cara yang tepat."

Kedua, jadikan kritik sebagai sumber informasi.

Tidak semua kritik benar, tetapi setiap kritik dapat diperiksa untuk menemukan apakah terdapat sesuatu yang berguna di dalamnya.

Ketiga, evaluasi proses, bukan hanya hasil.

Ketika mengalami kegagalan, tanyakan apakah strategi, persiapan, keterampilan, atau pengambilan keputusan perlu diperbaiki.

Keempat, biasakan belajar dari orang lain.

Pemimpin yang memiliki harga diri sehat tidak merasa terancam ketika bertemu orang yang lebih cerdas, lebih berpengalaman, atau lebih berhasil.

Sebaliknya, ia melihat kesempatan untuk belajar.

Kelima, rayakan perkembangan, bukan hanya pencapaian besar.

Kemajuan kecil seperti menjadi lebih berani menyampaikan pendapat, lebih disiplin, atau lebih tenang menghadapi kritik merupakan bagian penting dari pertumbuhan pribadi.

Pelajaran bagi seorang pemimpin:

Kegagalan tidak menentukan nilai dirimu sebagai manusia.

Kegagalan hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi, dipelajari, atau diperbaiki.

Pemimpin yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang mampu belajar tanpa kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri.

Mengapa Lima Langkah Ini Penting bagi Kepemimpinan?

Harga diri yang sehat memiliki hubungan penting dengan cara seseorang berkomunikasi, membuat keputusan, menghadapi tekanan, dan membangun hubungan profesional.

Ketika seseorang tidak terlalu bergantung pada pengakuan eksternal, ia cenderung lebih leluasa menerima perbedaan pendapat.

Ketika seseorang mampu memperlakukan dirinya dengan penuh pengertian, ia dapat mengevaluasi kesalahan tanpa terjebak dalam penghukuman diri.

Ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya, ia lebih siap mengambil tantangan dan mencoba strategi baru.

Ketika seseorang mampu menetapkan batasan, ia dapat membangun hubungan yang lebih sehat.

Dan ketika seseorang memiliki growth mindset, ia dapat melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang.

Namun, penting dipahami bahwa harga diri bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Kompetensi, integritas, pengalaman, kemampuan komunikasi, dan dukungan lingkungan juga memainkan peran penting.

Harga diri yang sehat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, malu, atau ragu. Perasaan tersebut tetap merupakan bagian normal dari pengalaman manusia.

Yang membedakan adalah kemampuan untuk tidak membiarkan perasaan sementara menentukan seluruh penilaian terhadap diri sendiri.

Kesimpulan: Pemimpin yang Kuat Dimulai dari Cara Menghargai Dirinya Sendiri

Membangun harga diri bukanlah proses instan. Tidak ada satu teknik yang dapat membuat seseorang langsung percaya diri dalam semalam.

Harga diri berkembang melalui proses panjang, mulai dari cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri, menghadapi kegagalan, menghargai kemampuan, menetapkan batasan, hingga membangun pengalaman keberhasilan.

Lima langkah yang dapat diterapkan adalah:

Mengenali nilai diri: Tidak menggantungkan seluruh harga diri pada pujian, jabatan, dan pengakuan orang lain.

Mengembangkan self-compassion: Memperlakukan diri sendiri dengan pengertian tanpa menghindari tanggung jawab.

Membangun kepercayaan diri melalui tindakan: Mengumpulkan pengalaman keberhasilan kecil secara konsisten.

Menetapkan batasan pribadi: Berani mengatakan tidak dan mempertahankan prinsip tanpa merendahkan orang lain.

Mengembangkan growth mindset: Melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai identitas diri.

Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak harus selalu menjadi orang paling pintar, paling kaya, paling populer, atau paling sempurna untuk memiliki harga diri yang kuat.

Ia hanya perlu memahami bahwa nilai dirinya tidak hilang hanya karena melakukan kesalahan, mendapatkan kritik, atau mengalami kegagalan.