JawaPos.com - Sikap mandiri sering dianggap sebagai salah satu kualitas positif yang perlu dimiliki setiap orang. Seseorang yang mandiri biasanya dipandang sebagai individu yang kuat, bertanggung jawab, tidak mudah bergantung kepada orang lain, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupannya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemandirian memang memiliki banyak manfaat. Orang yang mandiri cenderung lebih berani mengambil keputusan, mampu mengatur kehidupannya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pilihan yang dibuat. Mereka juga biasanya terbiasa menghadapi tantangan tanpa selalu menunggu bantuan dari orang lain.



Namun, ada sisi lain dari kemandirian yang terkadang tidak disadari. Ketika seseorang terlalu terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri, ia bisa mengalami kesulitan menerima bantuan, enggan menunjukkan kelemahan, bahkan merasa bersalah ketika harus bergantung kepada orang lain.



Pada awalnya, sikap tersebut mungkin terlihat seperti bentuk kekuatan mental. Akan tetapi, apabila dilakukan secara berlebihan, kemandirian justru dapat berubah menjadi beban psikologis yang merugikan diri sendiri.



Dalam perspektif psikologi, manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan, dukungan emosional, dan interaksi dengan orang lain. Memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri memang penting, tetapi bukan berarti seseorang harus menghadapi seluruh persoalan hidup tanpa bantuan siapa pun.



Kemandirian yang sehat seharusnya berjalan seimbang dengan kemampuan membangun hubungan yang saling mendukung.



Lantas, bagaimana sikap mandiri yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat delapan penjelasannya menurut perspektif psikologi.



1. Terlalu Sulit Meminta Bantuan Meskipun Sedang Mengalami Kesulitan



Salah satu dampak yang sering dialami oleh orang yang terlalu mandiri adalah kesulitan meminta bantuan kepada orang lain.



Mereka terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan sendiri sehingga menganggap meminta pertolongan sebagai sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Bahkan, dalam kondisi yang sebenarnya sudah sangat berat, mereka tetap berusaha mengatasi semuanya tanpa melibatkan orang lain.



Sebagian orang mungkin memiliki pemikiran bahwa meminta bantuan menunjukkan kelemahan. Ada pula yang merasa tidak ingin merepotkan orang lain atau takut dianggap tidak mampu menghadapi kehidupannya sendiri.



Dalam psikologi, perilaku semacam ini dapat berkaitan dengan keyakinan tentang kemandirian yang terlalu kaku serta kesulitan memperlihatkan kerentanan emosional.



Padahal, meminta bantuan bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan. Justru, menyadari keterbatasan dan mengetahui kapan harus mencari dukungan merupakan bagian dari kematangan emosional.



Contohnya, seseorang yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan mungkin terus memaksakan diri menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sendiri. Ia tidak pernah meminta bantuan rekan kerja, meskipun sebenarnya beban yang dimiliki sudah melampaui kemampuannya.



Akibatnya, ia mengalami kelelahan, stres, dan kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi.



Kebiasaan tersebut juga dapat membuat orang-orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang membutuhkan pertolongan.



Untuk menghindari dampak tersebut, seseorang perlu memahami bahwa kemandirian tidak harus berarti melakukan semuanya sendirian. Ada kalanya menerima bantuan merupakan keputusan yang jauh lebih bijaksana.



2. Terbiasa Memendam Masalah dan Menyimpan Beban Emosional Sendiri



Orang yang sangat mandiri terkadang memiliki kebiasaan menyimpan perasaan dan masalahnya sendiri.



Ketika mengalami kesedihan, kekecewaan, ketakutan, atau tekanan kehidupan, mereka memilih untuk diam daripada menceritakannya kepada orang lain.



Mereka mungkin berpikir bahwa setiap orang memiliki masalah masing-masing sehingga tidak perlu menambahkan beban kepada orang lain.



Sebagian juga merasa bahwa menceritakan persoalan pribadi tidak akan mengubah keadaan. Akibatnya, mereka terbiasa menghadapi berbagai emosi tanpa dukungan sosial.



Dalam psikologi, kecenderungan menahan atau menyembunyikan ekspresi emosi dapat berkaitan dengan konsep emotional suppression, yaitu upaya menekan ekspresi perasaan yang sedang dialami.



Menekan ekspresi emosi secara terus-menerus dapat menjadi kurang adaptif, terutama apabila seseorang tidak memiliki cara lain untuk memahami dan mengelola perasaannya.



Misalnya, seseorang yang mengalami masalah keluarga mungkin tetap terlihat tenang di hadapan orang lain. Ia tetap bekerja, bercanda, dan menjalani rutinitas seperti biasa.



Namun, ketika sendirian, pikirannya terus dipenuhi berbagai kekhawatiran yang tidak pernah dibicarakan.



Jika berlangsung lama, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa kesepian secara emosional.



Padahal, berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu seseorang melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Dukungan emosional juga dapat membuat seseorang merasa tidak sendirian ketika menghadapi situasi sulit.



Oleh karena itu, orang yang mandiri perlu belajar bahwa menunjukkan perasaan bukanlah tanda kelemahan. Mengakui bahwa diri sendiri sedang sedih, takut, atau membutuhkan dukungan merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



3. Merasa Harus Selalu Kuat dan Tidak Boleh Menunjukkan Kelemahan



Sikap mandiri yang berlebihan sering kali membuat seseorang memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri.



Mereka merasa harus selalu kuat, mampu mengendalikan keadaan, dan tidak boleh terlihat rapuh di hadapan orang lain.



Ketika mengalami kegagalan, mereka mungkin langsung menyalahkan diri sendiri. Ketika merasa lelah, mereka justru memaksakan diri untuk terus bekerja. Bahkan ketika sedang menghadapi masalah emosional, mereka merasa harus segera kembali terlihat baik-baik saja.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan standar diri yang terlalu kaku dan tuntutan perfeksionistis.



Seseorang mungkin memiliki keyakinan bahwa dirinya hanya akan dihargai ketika mampu menunjukkan kekuatan, keberhasilan, dan kemampuan untuk mengatasi semuanya sendiri.



Akibatnya, ia merasa tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan atau menunjukkan kelemahan.



Contohnya, seseorang yang dikenal sebagai sosok paling kuat dalam keluarga mungkin merasa tidak pantas mengeluh. Ia selalu berusaha menjadi tempat bergantung bagi anggota keluarga lainnya, tetapi tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan dukungan.



Lama-kelamaan, tanggung jawab tersebut dapat menjadi tekanan yang sangat berat.



Penting untuk dipahami bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Orang yang memiliki kesehatan mental baik juga dapat menangis, merasa takut, mengalami kegagalan, dan membutuhkan dukungan.



Kekuatan emosional justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk menerima kondisi dirinya secara realistis.



Belajar menerima kelemahan bukan berarti menyerah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan langkah untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.



4. Mengalami Kesulitan Membangun Hubungan yang Dekat dengan Orang Lain



Kemandirian yang terlalu kuat juga dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial seseorang.



Individu yang selalu mengandalkan dirinya sendiri mungkin terbiasa menjaga jarak emosional. Mereka tidak mudah menceritakan kehidupan pribadi, sulit mempercayai orang lain, dan merasa kurang nyaman ketika seseorang mencoba terlibat dalam urusan pribadinya.



Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menganggap kedekatan emosional sebagai sesuatu yang berisiko karena dapat membuat dirinya merasa bergantung.



Dalam psikologi hubungan, pola tersebut terkadang dapat berkaitan dengan kecenderungan gaya keterikatan menghindar atau avoidant attachment.



Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang mandiri memiliki gaya keterikatan menghindar. Keduanya merupakan konsep yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja.



Orang yang memiliki kecenderungan menghindar biasanya lebih nyaman menjaga jarak emosional ketika hubungan mulai terasa terlalu dekat.



Misalnya, seseorang mungkin sangat menyayangi pasangannya, tetapi selalu kesulitan membicarakan perasaan. Ketika menghadapi masalah hubungan, ia memilih menarik diri daripada berdiskusi.



Akibatnya, pasangan dapat merasa tidak dilibatkan, tidak dipercaya, atau kesulitan memahami kebutuhan emosionalnya.



Hubungan yang sehat sebenarnya membutuhkan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kedekatan emosional.



Seseorang tetap dapat memiliki kehidupan sendiri, menjalankan aktivitas pribadi, dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa harus menutup diri dari orang lain.



Membangun kedekatan bukan berarti kehilangan kebebasan. Justru, hubungan yang sehat memungkinkan dua individu untuk tetap menjadi diri sendiri sekaligus saling memberikan dukungan.



5. Terlalu Banyak Mengambil Tanggung Jawab hingga Mengalami Kelelahan Mental



Orang yang sangat mandiri sering kali merasa bahwa dirinya harus mampu mengurus berbagai hal sendiri.



Mereka mungkin terbiasa menyelesaikan pekerjaan rumah, mengurus kebutuhan keluarga, mengatur keuangan, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai persoalan tanpa membagi tanggung jawab kepada orang lain.



Pada awalnya, kebiasaan tersebut dapat terlihat sebagai bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab.



Namun, masalah muncul ketika seseorang mulai menganggap bahwa semua hal harus menjadi tanggung jawabnya.



Dalam psikologi, kondisi kelelahan akibat tekanan yang berkepanjangan dapat berkaitan dengan stres kronis dan burnout, terutama ketika tuntutan yang dihadapi terus melampaui sumber daya yang tersedia.



Misalnya, seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga mungkin merasa harus selalu menyelesaikan semua kebutuhan anggota keluarganya. Ia tidak berani meminta bantuan karena menganggap dirinya harus menjadi sosok yang selalu dapat diandalkan.



Akibatnya, waktu untuk beristirahat semakin sedikit. Ia kehilangan kesempatan menikmati kehidupan pribadi dan mulai mengalami kelelahan fisik maupun emosional.



Beberapa tanda yang dapat muncul antara lain:



Merasa lelah meskipun sudah beristirahat.



Sulit berkonsentrasi ketika bekerja.



Mudah tersinggung dan kehilangan kesabaran.



Merasa kewalahan menghadapi tanggung jawab.



Kehilangan motivasi terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai.



Kemandirian seharusnya membantu seseorang mengelola kehidupannya, bukan membuatnya merasa harus bertanggung jawab atas segala sesuatu.



Belajar membagi tugas, menetapkan prioritas, dan memberikan ruang kepada orang lain untuk berkontribusi merupakan bagian penting dari pengelolaan tanggung jawab yang sehat.



6. Sulit Mempercayai Orang Lain dan Selalu Merasa Harus Mengendalikan Segalanya



Orang yang terbiasa hidup mandiri terkadang mengembangkan keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang paling memahami kebutuhan dan persoalannya sendiri.



Akibatnya, mereka mungkin merasa kurang nyaman ketika orang lain menawarkan bantuan atau mencoba mengambil bagian dalam suatu pekerjaan.



Mereka khawatir hasilnya tidak akan sesuai harapan, orang lain tidak akan melakukan sesuatu dengan benar, atau bantuan yang diberikan justru menimbulkan masalah baru.



Dalam beberapa situasi, hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan kontrol yang tinggi dan kesulitan mempercayai orang lain.



Misalnya, seseorang yang bekerja dalam sebuah tim mungkin lebih memilih mengerjakan seluruh tugas sendiri karena merasa anggota lainnya tidak akan mampu memberikan hasil yang sesuai standar.



Padahal, pekerjaan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan bersama.



Jika kebiasaan ini terus berlangsung, seseorang dapat mengalami kesulitan bekerja sama dan membangun hubungan profesional.



Orang-orang di sekitarnya mungkin merasa tidak dipercaya atau tidak diberikan kesempatan untuk berkontribusi.



Selain itu, keinginan untuk mengendalikan segalanya dapat meningkatkan kecemasan karena seseorang merasa harus terus mengawasi setiap detail kehidupan.



Dalam psikologi, kemampuan menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan merupakan bagian penting dari fleksibilitas psikologis.



Seseorang perlu memahami bahwa mempercayai orang lain bukan berarti menyerahkan seluruh kendali atas hidupnya.



Ada banyak situasi ketika kerja sama justru menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan berusaha menyelesaikan semuanya seorang diri.



7. Merasa Kesepian meskipun Terlihat Mampu Menjalani Kehidupan Sendiri



Salah satu dampak yang cukup menyedihkan dari kemandirian berlebihan adalah munculnya kesepian emosional.



Seseorang mungkin memiliki pekerjaan, penghasilan, tempat tinggal, dan kemampuan mengurus kehidupannya sendiri. Dari luar, kehidupannya terlihat baik-baik saja.



Namun, ia mungkin tidak memiliki tempat untuk berbagi cerita ketika sedang mengalami kesulitan.



Ia terbiasa melakukan berbagai aktivitas sendiri dan jarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal dirinya lebih dalam.



Dalam psikologi, kesepian tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki teman atau tidak pernah bertemu orang lain.



Kesepian juga dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki hubungan emosional yang cukup dekat, meskipun dikelilingi banyak orang.



Inilah yang membuat seseorang dapat merasa kesepian bahkan ketika kehidupan sosialnya terlihat aktif.



Misalnya, seseorang mungkin memiliki banyak rekan kerja dan kenalan, tetapi tidak memiliki satu orang pun yang benar-benar dipercaya untuk menceritakan masalah pribadinya.



Ketika mengalami kegagalan atau menghadapi masa sulit, ia merasa harus kembali mengandalkan dirinya sendiri.



Padahal, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Dalam teori determinasi diri atau Self-Determination Theory, hubungan sosial atau relatedness merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia, bersama dengan otonomi dan kompetensi.



Artinya, manusia membutuhkan kebebasan untuk menentukan kehidupannya sendiri, tetapi juga membutuhkan hubungan yang memberikan rasa diterima dan terhubung.



Kemandirian yang sehat bukan berarti menghindari hubungan sosial. Seseorang tetap dapat hidup mandiri sambil membangun persahabatan, hubungan keluarga, dan kedekatan emosional yang bermakna.



8. Menganggap Menerima Bantuan sebagai Bentuk Ketergantungan



Dampak terakhir adalah munculnya anggapan bahwa menerima bantuan berarti kehilangan kemandirian.



Sebagian orang memiliki keyakinan bahwa selama masih mampu melakukan sesuatu sendiri, mereka tidak seharusnya melibatkan orang lain.



Bahkan, mereka dapat merasa tidak nyaman ketika seseorang menawarkan bantuan secara tulus.



Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi masalah keuangan mungkin menolak bantuan keluarga meskipun kondisi kehidupannya sedang sulit. Ia merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri agar tetap dianggap sebagai individu yang kuat.



Ada pula orang yang merasa bersalah ketika harus meminta waktu, perhatian, atau dukungan emosional dari orang lain.



Dalam psikologi, keyakinan seperti ini dapat berkaitan dengan pola pikir yang kaku mengenai otonomi dan ketergantungan.



Padahal, kemandirian dan kemampuan menerima dukungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan.



Seseorang dapat menjadi individu yang mandiri sekaligus mampu membangun hubungan saling bergantung secara sehat atau healthy interdependence.



Dalam hubungan yang sehat, setiap individu tetap memiliki tanggung jawab atas kehidupannya sendiri, tetapi tidak menolak dukungan ketika membutuhkannya.



Misalnya, seseorang dapat mengelola keuangannya sendiri sekaligus menerima bantuan keluarga ketika menghadapi keadaan darurat.



Seseorang juga dapat mengambil keputusan pribadi sambil mempertimbangkan pendapat orang-orang yang dipercaya.



Menerima bantuan bukan berarti kehilangan harga diri. Justru, kemampuan menerima dukungan menunjukkan bahwa seseorang memahami keterbatasan dan kebutuhan dirinya.



Bagaimana Membangun Kemandirian yang Sehat Menurut Psikologi?



Setelah memahami berbagai dampak tersebut, penting untuk mengetahui bahwa tujuan utama bukanlah menghilangkan sikap mandiri.



Kemandirian tetap merupakan kualitas penting dalam kehidupan. Namun, seseorang perlu mengembangkan bentuk kemandirian yang fleksibel, sehingga mampu berdiri sendiri tanpa harus menutup diri dari dukungan orang lain.



Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan.



1. Belajar meminta bantuan ketika diperlukan.



Jangan menunggu sampai seluruh persoalan terasa terlalu berat. Mulailah dengan meminta bantuan untuk hal-hal sederhana, seperti meminta pendapat, berbagi tugas, atau menceritakan masalah kepada orang yang dipercaya.



2. Berani mengungkapkan perasaan.



Belajar mengatakan bahwa Anda sedang lelah, sedih, kecewa, atau membutuhkan dukungan. Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui pemikiran pribadi.



3. Menerima bahwa diri sendiri memiliki keterbatasan.



Tidak ada manusia yang mampu menguasai seluruh hal. Mengakui keterbatasan bukan berarti tidak kompeten, melainkan memahami kondisi diri secara realistis.



4. Membangun hubungan yang saling mendukung.



Luangkan waktu untuk menjalin hubungan dengan keluarga, sahabat, pasangan, atau orang-orang yang dapat dipercaya. Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi setiap orang untuk saling membantu.



5. Berhenti memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat.



Anda tidak harus selalu menjadi orang yang paling kuat dalam setiap situasi. Memberikan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri merupakan bagian dari menjaga kesehatan mental.



6. Belajar membagi tanggung jawab.



Jika memiliki terlalu banyak pekerjaan, cobalah menentukan prioritas dan melibatkan orang lain ketika memungkinkan. Tidak semua hal harus dilakukan sendiri.



7. Mengembangkan fleksibilitas dalam berpikir.



Jangan menganggap bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk menyelesaikan masalah. Terkadang, menerima perspektif dan bantuan orang lain justru menghasilkan keputusan yang lebih baik.



Penutup



Sikap mandiri memang merupakan kualitas positif yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih bertanggung jawab. Namun, kemandirian yang dilakukan secara berlebihan justru dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan psikologis.



Mulai dari kesulitan meminta bantuan, kebiasaan memendam emosi, tuntutan untuk selalu terlihat kuat, kesulitan membangun hubungan dekat, hingga munculnya kelelahan mental dan kesepian emosional.



Dalam perspektif psikologi, manusia tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, tetapi juga membutuhkan hubungan sosial yang sehat dan dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya.



Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa menjadi mandiri bukan berarti harus selalu sendirian.



Seseorang tetap dapat memiliki prinsip, mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab atas kehidupannya, dan menjaga kebebasan pribadi tanpa harus menolak bantuan orang lain.



Kemandirian yang sehat justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan harus berusaha sendiri dan kapan perlu menerima dukungan.



Pada akhirnya, kekuatan seseorang tidak hanya diukur dari seberapa banyak persoalan yang mampu diselesaikan sendirian, tetapi juga dari kemampuannya mengenali kebutuhan diri, membangun hubungan yang sehat, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk hadir dalam kehidupannya.



