JawaPos.com - Kita sering tumbuh dengan anggapan bahwa menjadi pribadi yang baik berarti harus selalu produktif, disiplin, ramah, berpikir positif, tidak banyak mengeluh, dan mampu mengendalikan segala sesuatu. Kebiasaan yang dianggap buruk pun sering kali langsung dicap sebagai sesuatu yang harus dihilangkan.

Menunda pekerjaan dianggap malas, menyendiri dianggap antisosial, terlalu banyak berpikir dianggap tidak percaya diri, dan mengeluh dianggap sebagai tanda kelemahan.



Namun, psikologi manusia tidak sesederhana itu.



Di balik beberapa kebiasaan yang tampaknya negatif, terkadang terdapat fungsi psikologis yang sebenarnya membantu kita bertahan, mengelola emosi, mengenali kebutuhan diri, bahkan berkembang menjadi pribadi yang lebih matang.



Tentu saja, ini bukan berarti semua kebiasaan buruk perlu dipertahankan. Perilaku yang berlebihan tetap dapat merugikan. Akan tetapi, memahami alasan di balik suatu kebiasaan dapat membantu kita berhenti menghakimi diri sendiri dan mulai mengelolanya dengan lebih bijaksana.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat delapan kebiasaan yang sering dianggap buruk, tetapi dalam kondisi tertentu ternyata memiliki manfaat menurut perspektif psikologi.



1. Menunda Pekerjaan (Prokrastinasi)



Menunda pekerjaan sering dianggap sebagai salah satu tanda kemalasan dan kurangnya tanggung jawab. Seseorang yang menunda tugas biasanya dianggap tidak disiplin, tidak memiliki manajemen waktu yang baik, atau tidak mampu mengatur prioritas.



Namun, secara psikologis, menunda pekerjaan tidak selalu muncul karena seseorang malas. Terkadang, prokrastinasi merupakan cara seseorang menghindari emosi tidak menyenangkan yang muncul ketika menghadapi sebuah tugas.



Misalnya, seseorang menunda mengerjakan laporan karena merasa takut hasilnya tidak sempurna. Ada pula orang yang menunda pekerjaan karena merasa kewalahan, bingung harus memulai dari mana, atau khawatir akan penilaian orang lain.



Dalam situasi tertentu, mengambil jeda sebelum mengerjakan sesuatu dapat memberi otak kesempatan untuk memproses informasi, menyusun ide, dan menemukan pendekatan yang lebih baik.



Jeda yang disengaja berbeda dengan penundaan yang tidak terkendali. Jeda dapat membantu seseorang kembali dengan energi dan perspektif baru, sedangkan prokrastinasi kronis justru meningkatkan stres karena pekerjaan terus menumpuk.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Memberi ruang bagi ide untuk berkembang.



Membantu mengenali rasa takut atau tekanan yang mendasari suatu tugas.



Memberi kesempatan untuk memulihkan energi mental.



Membantu menemukan pendekatan alternatif ketika sedang buntu.



Pelajaran psikologis: Jangan langsung menyebut diri malas ketika menunda pekerjaan. Cobalah memahami alasan di baliknya. Bisa jadi, kamu bukan tidak mau bekerja, melainkan sedang merasa takut, lelah, atau kewalahan.



2. Suka Menyendiri



Di tengah masyarakat yang menganggap kehidupan sosial sebagai sesuatu yang penting, orang yang suka menyendiri terkadang mendapatkan penilaian negatif. Mereka dianggap kurang pergaulan, tidak ramah, bahkan sulit beradaptasi.



Padahal, menyendiri tidak selalu berarti kesepian.



Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara kesendirian yang dipilih secara sadar dan isolasi sosial yang terjadi karena keterpaksaan. Kesendirian yang dipilih dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memahami dirinya sendiri tanpa terlalu banyak pengaruh dari lingkungan.



Ketika berada sendirian, seseorang memiliki ruang untuk memikirkan pengalaman hidup, mengevaluasi keputusan, mengenali perasaan, dan memahami apa yang sebenarnya diinginkan.



Kesendirian juga dapat membantu mengurangi stimulasi sosial yang melelahkan. Setelah berinteraksi dengan banyak orang, sebagian individu membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi dan kembali merasa nyaman.



Bahkan, beberapa orang justru menemukan ide-ide kreatif ketika tidak terus-menerus mendapatkan gangguan dari lingkungan sekitar.



Namun, perlu diingat bahwa menyendiri secara berlebihan hingga menghindari semua hubungan sosial dapat berdampak negatif. Manusia tetap membutuhkan hubungan dan dukungan dari orang lain.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri.



Memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kehidupan.



Membantu mengelola stres akibat interaksi sosial.



Memberikan ruang bagi kreativitas dan pemikiran mandiri.



Pelajaran psikologis: Tidak ada yang salah dengan menikmati waktu sendiri. Kamu tidak harus selalu berada di tengah keramaian untuk membuktikan bahwa hidupmu bahagia.



3. Terlalu Banyak Berpikir (Overthinking)



Overthinking sering dianggap sebagai kebiasaan buruk yang membuat seseorang sulit menikmati kehidupan. Orang yang terlalu banyak berpikir biasanya menghabiskan waktu untuk memikirkan kemungkinan buruk, mengulang kejadian masa lalu, atau membayangkan berbagai skenario yang belum tentu terjadi.



Namun, berpikir secara mendalam sebenarnya memiliki sisi positif.



Kemampuan manusia untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Dengan memikirkan konsekuensi suatu tindakan, seseorang dapat mengantisipasi risiko dan menghindari kesalahan.



Misalnya, sebelum menerima pekerjaan baru, seseorang mempertimbangkan gaji, lingkungan kerja, jarak perjalanan, peluang berkembang, dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi.



Pemikiran semacam ini dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih matang.



Masalah muncul ketika proses berpikir tersebut tidak lagi menghasilkan solusi. Seseorang justru terjebak dalam lingkaran pikiran negatif yang terus berulang.



Dalam psikologi, perenungan yang berulang dan sulit dihentikan sering disebut rumination. Jika berlangsung terus-menerus, hal ini dapat memperburuk kecemasan dan suasana hati.



Karena itu, penting membedakan antara berpikir secara reflektif dan terjebak dalam overthinking.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Membantu mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.



Meningkatkan kemampuan menganalisis masalah.



Membantu mengevaluasi pengalaman masa lalu.



Membuat seseorang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.



Pelajaran psikologis: Berpikir mendalam bukanlah masalah selama kamu masih mampu menemukan jalan keluar. Jangan sampai pikiran yang seharusnya membantumu justru menjadi sesuatu yang menghambat kehidupanmu.



4. Sering Mengeluh



Mengeluh sering dianggap sebagai kebiasaan negatif karena membuat seseorang terlihat tidak bersyukur dan selalu berfokus pada hal-hal buruk.



Namun, dari sudut pandang psikologi, mengeluh juga dapat menjadi salah satu cara manusia mengekspresikan emosi dan menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi.



Ketika seseorang merasa lelah dengan pekerjaannya, misalnya, keluhan seperti "Aku capek sekali hari ini" bisa menjadi bentuk komunikasi bahwa dirinya membutuhkan istirahat.



Begitu juga ketika seseorang mengeluhkan perlakuan tidak adil. Keluhan tersebut mungkin merupakan tanda bahwa ia menyadari adanya batasan atau kebutuhan yang telah dilanggar.



Mengungkapkan perasaan kepada orang yang dipercaya juga dapat membuat seseorang merasa didengar dan mendapatkan dukungan emosional.



Namun, mengeluh secara terus-menerus tanpa berusaha mencari solusi dapat membuat seseorang semakin terjebak dalam pola pikir negatif. Terlebih jika keluhan hanya berisi menyalahkan keadaan atau orang lain.



Karena itu, mengeluh akan lebih bermanfaat ketika diikuti dengan refleksi dan tindakan.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Membantu mengenali emosi yang sedang dirasakan.



Menjadi sarana komunikasi mengenai kebutuhan pribadi.



Membuka kesempatan mendapatkan dukungan sosial.



Membantu menyadari situasi yang perlu diperbaiki.



Pelajaran psikologis: Kamu tidak harus selalu terlihat kuat dan baik-baik saja. Sesekali mengungkapkan keluhan merupakan hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah jangan berhenti pada keluhan tanpa mencoba memperbaiki keadaan.



5. Tidak Selalu Mengikuti Keinginan Orang Lain



Sebagian orang terbiasa berusaha menyenangkan semua orang. Mereka sulit mengatakan tidak, takut mengecewakan orang lain, dan sering mengorbankan kebutuhan pribadi demi mendapatkan penerimaan.



Sebaliknya, orang yang berani menolak permintaan terkadang dianggap egois, tidak peduli, atau kurang memiliki empati.



Padahal, kemampuan mengatakan tidak merupakan bagian penting dari pembentukan batasan pribadi atau personal boundaries.



Dalam psikologi, batasan pribadi membantu seseorang memahami sejauh mana dirinya bersedia menerima perlakuan, tanggung jawab, dan tuntutan dari lingkungan.



Misalnya, ketika teman meminta bantuan saat kamu sedang kelelahan, menolak permintaan tersebut bukan berarti kamu tidak peduli. Bisa jadi, kamu sedang berusaha menjaga kondisi diri agar tidak mengalami kelelahan yang lebih berat.



Seseorang yang mampu menetapkan batasan sehat biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial.



Hal ini juga dapat membantu mengurangi kebiasaan people pleasing, yaitu kecenderungan berlebihan untuk mencari persetujuan orang lain.



Tentu saja, menetapkan batasan bukan berarti boleh memperlakukan orang lain seenaknya. Ada perbedaan antara menghargai diri sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Membantu menjaga kesehatan emosional.



Mengurangi tekanan akibat tuntutan sosial.



Meningkatkan rasa percaya diri.



Membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai.



Pelajaran psikologis: Kamu tidak harus selalu mengatakan iya agar disukai orang lain. Terkadang, mengatakan tidak merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.



6. Mempertanyakan Segala Sesuatu



Orang yang sering mempertanyakan sesuatu terkadang dianggap terlalu kritis, sulit menerima pendapat, atau suka membantah.



Padahal, kebiasaan mempertanyakan sesuatu dapat menjadi bagian penting dari kemampuan berpikir kritis.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima informasi tanpa benar-benar memeriksa kebenarannya. Kita mengikuti kebiasaan masyarakat, mempercayai pendapat orang lain, atau mengambil keputusan hanya karena banyak orang melakukan hal yang sama.



Di sinilah kemampuan mempertanyakan sesuatu menjadi berguna.



Ketika seseorang terbiasa bertanya mengapa, bagaimana, dan apakah sesuatu benar-benar masuk akal, ia sedang melatih kemampuan mengevaluasi informasi.



Misalnya, ketika mendapatkan informasi di media sosial, seseorang tidak langsung mempercayainya. Ia mencari sumber lain, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan informasi.



Sikap ini juga membantu seseorang membangun pendirian sendiri, bukan sekadar mengikuti pendapat mayoritas.



Namun, mempertanyakan segala sesuatu tetap membutuhkan keseimbangan. Terlalu curiga terhadap semua hal dapat membuat seseorang sulit mempercayai orang lain dan mengambil keputusan.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Meningkatkan kemampuan berpikir kritis.



Membantu menghindari kesalahan akibat informasi yang keliru.



Mendorong rasa ingin tahu dan proses belajar.



Membantu membangun pendapat berdasarkan alasan yang jelas.



Pelajaran psikologis: Jangan takut mempertanyakan sesuatu hanya karena berbeda dari kebiasaan orang lain. Namun, pastikan kamu juga bersedia menerima bukti ketika ternyata pendapatmu keliru.



7. Terlalu Selektif dalam Memilih Teman



Memiliki banyak teman sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang mudah bergaul dan disukai banyak orang. Sebaliknya, orang yang hanya memiliki sedikit teman terkadang dianggap kurang bersosialisasi.



Padahal, kualitas hubungan sosial tidak selalu ditentukan oleh jumlah orang yang berada di sekitar kita.



Dalam psikologi, hubungan sosial yang berkualitas memiliki peran penting terhadap kesejahteraan emosional seseorang.



Memiliki beberapa teman yang dapat dipercaya, saling menghargai, dan memberikan dukungan emosional bisa lebih bermakna dibandingkan memiliki banyak hubungan yang hanya sebatas kenalan.



Orang yang selektif dalam memilih teman biasanya lebih memperhatikan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, cara mereka memperlakukan orang lain, serta kenyamanan ketika menjalin hubungan.



Sikap selektif juga dapat membantu seseorang menghindari hubungan yang penuh manipulasi, konflik tidak sehat, atau tekanan sosial.



Namun, selektif bukan berarti merasa lebih baik daripada orang lain atau menutup diri dari setiap kesempatan menjalin pertemanan.



Seseorang tetap perlu memberikan ruang untuk mengenal orang baru tanpa langsung menghakimi mereka.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Membantu membangun hubungan yang lebih berkualitas.



Mengurangi keterlibatan dalam hubungan yang tidak sehat.



Memberikan ruang bagi hubungan yang saling mendukung.



Membantu menjaga energi emosional.



Pelajaran psikologis: Tidak perlu memaksakan diri memiliki banyak teman. Lebih baik memiliki hubungan yang membuatmu merasa dihargai daripada terus-menerus berada di lingkungan yang membuatmu kehilangan kenyamanan.



8. Sesekali Bersikap Pesimis



Berpikir positif sering dianggap sebagai kunci utama untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Karena itu, orang yang sering memikirkan kemungkinan buruk terkadang dianggap negatif dan tidak memiliki semangat.



Namun, psikologi juga mengakui bahwa mempertimbangkan kemungkinan buruk dapat memiliki fungsi adaptif.



Sikap realistis terhadap risiko dapat membantu seseorang mempersiapkan diri menghadapi situasi yang tidak diinginkan.



Misalnya, seseorang yang akan melakukan perjalanan tidak hanya membayangkan perjalanan yang menyenangkan. Ia juga mempertimbangkan kemungkinan keterlambatan, cuaca buruk, atau kendala kendaraan.



Dengan memikirkan risiko tersebut, ia dapat menyiapkan rencana cadangan.



Ada pula konsep defensive pessimism, yaitu strategi psikologis ketika seseorang menetapkan ekspektasi yang lebih rendah dan membayangkan kemungkinan hambatan untuk mempersiapkan diri menghadapi suatu situasi.



Pada sebagian orang, strategi ini dapat membantu mengurangi kecemasan karena mereka merasa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.



Namun, hal tersebut berbeda dengan pesimisme kronis yang membuat seseorang kehilangan harapan, merasa tidak berdaya, dan selalu menganggap masa depan akan buruk.



Manfaat yang mungkin diperoleh:



Membantu mengantisipasi risiko.



Mendorong persiapan yang lebih matang.



Membantu membuat rencana alternatif.



Mengurangi keputusan impulsif akibat terlalu percaya diri.



Pelajaran psikologis: Berpikir positif memang baik, tetapi bersikap realistis juga penting. Kamu tidak harus selalu menganggap semuanya akan berjalan sempurna untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik.



Kesimpulan



Delapan kebiasaan di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap buruk belum tentu sepenuhnya tidak bermanfaat. Dalam kondisi dan batas tertentu, menunda pekerjaan dapat memberikan ruang untuk berpikir, menyendiri dapat membantu mengenali diri sendiri, mengeluh dapat menjadi sarana mengekspresikan emosi, dan bersikap pesimis sesekali dapat membantu seseorang mempersiapkan diri menghadapi risiko.



Hal terpenting adalah memahami fungsi di balik setiap perilaku.



Psikologi mengajarkan bahwa perilaku manusia sering kali memiliki alasan yang lebih kompleks daripada sekadar baik atau buruk. Kebiasaan yang sama dapat memberikan manfaat dalam satu situasi, tetapi justru merugikan dalam situasi lainnya.



Karena itu, kita tidak perlu terlalu keras menghakimi diri sendiri hanya karena memiliki kebiasaan yang dianggap kurang baik oleh orang lain.



Bukan berarti kita harus mempertahankan semua kebiasaan buruk, melainkan belajar memahami kapan kebiasaan tersebut membantu dan kapan justru menghambat perkembangan diri.



Pada akhirnya, menjadi pribadi yang lebih baik bukan tentang menjadi manusia yang sempurna, selalu produktif, atau selalu menyenangkan semua orang.



Melainkan tentang mengenali diri sendiri, memahami kebutuhan pribadi, dan belajar mengelola perilaku dengan lebih bijaksana.



