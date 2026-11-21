JawaPos.com - Liburan menjadi salah satu momen yang paling dinantikan banyak orang. Setelah menjalani rutinitas pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan berbagai aktivitas yang terkadang melelahkan, liburan memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, mengunjungi tempat baru, menikmati suasana yang berbeda, atau sekadar bersantai tanpa memikirkan pekerjaan.

Namun, ada satu tantangan yang sering muncul setelah liburan berakhir, yaitu mengembalikan fokus dan semangat untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Tidak sedikit orang yang merasa sulit berkonsentrasi, mudah terdistraksi, kehilangan motivasi, bahkan masih membayangkan suasana liburan ketika sudah harus kembali bekerja atau belajar.



Kondisi tersebut sebenarnya cukup wajar. Setelah beberapa hari menikmati kebebasan dari jadwal yang padat, otak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri kembali dengan rutinitas. Perubahan dari suasana santai menuju aktivitas yang penuh tuntutan dapat membuat seseorang merasa kurang bersemangat.



Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan penyesuaian perilaku, pengaturan diri (self-regulation), serta pembentukan kembali kebiasaan. Artinya, kesulitan fokus setelah liburan bukan selalu tanda bahwa seseorang malas. Bisa jadi, tubuh dan pikiran sedang beradaptasi dengan perubahan suasana.



Kabar baiknya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengembalikan konsentrasi secara bertahap.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), jika kamu ingin segera fokus setelah liburan, berikut tujuh cara yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Mulai Kembali dengan Target Kecil dan Realistis



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan setelah liburan adalah langsung memaksakan diri untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tertunda. Ketika melihat banyak tugas menumpuk, seseorang bisa merasa kewalahan sebelum benar-benar memulai.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan beban kognitif (cognitive load). Otak memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi dan menangani berbagai tuntutan dalam satu waktu. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan sekaligus dapat membuat seseorang kesulitan menentukan prioritas.



Oleh karena itu, cobalah memulai hari dengan target kecil dan realistis. Jangan langsung menuntut diri untuk bekerja dengan produktivitas maksimal seperti sebelum liburan.



Misalnya, jika kamu memiliki sepuluh pekerjaan yang harus diselesaikan, pilih dua atau tiga tugas paling penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Setelah berhasil menyelesaikannya, lanjutkan ke pekerjaan berikutnya.



Kamu juga bisa menggunakan prinsip small wins, yaitu membangun motivasi melalui keberhasilan-keberhasilan kecil. Ketika seseorang berhasil menyelesaikan satu tugas, muncul perasaan bahwa dirinya mampu mengendalikan pekerjaan yang sedang dihadapi.



Perasaan tersebut dapat menjadi dorongan untuk menyelesaikan tugas lainnya.



Ingat, tujuan utamanya bukan langsung menjadi sangat produktif dalam satu hari, melainkan membangun kembali momentum agar aktivitas berjalan dengan lebih teratur.



2. Kembalikan Pola Tidur Seperti Sebelum Liburan



Selama liburan, jadwal tidur sering kali berubah. Ada yang terbiasa tidur lebih larut karena menonton film, bepergian, berkumpul bersama keluarga, atau menikmati waktu luang tanpa memikirkan aktivitas keesokan harinya.



Sayangnya, kebiasaan tersebut bisa memengaruhi konsentrasi ketika seseorang harus kembali bekerja atau belajar.



Tidur memiliki peran penting dalam menjaga fungsi otak, termasuk perhatian, memori, pengambilan keputusan, dan pengendalian emosi. Ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi, seseorang cenderung lebih mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan kurang mampu mengendalikan distraksi.



Menurut prinsip psikologi kesehatan, menjaga rutinitas tidur merupakan salah satu bentuk pengaturan diri yang dapat membantu seseorang kembali beradaptasi dengan aktivitas sehari-hari.



Cobalah memperbaiki pola tidur secara bertahap dengan beberapa kebiasaan berikut:



Tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari.



Hindari penggunaan ponsel terlalu dekat dengan waktu tidur.



Kurangi konsumsi minuman berkafein pada sore atau malam hari.



Ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan minim cahaya.



Berikan waktu istirahat yang cukup agar tubuh dapat memulihkan energi.



Bagi orang dewasa, kebutuhan tidur umumnya sekitar tujuh hingga sembilan jam setiap malam.



Jangan menganggap tidur sebagai kegiatan yang membuang waktu. Justru, tidur yang cukup merupakan salah satu fondasi penting untuk menjaga produktivitas dan kejernihan pikiran.



3. Susun Kembali Jadwal Harian agar Pikiran Lebih Terarah



Setelah liburan, rutinitas yang sebelumnya terasa biasa mungkin mendadak terasa merepotkan. Kamu harus kembali memikirkan jadwal pekerjaan, tugas, pertemuan, hingga berbagai tanggung jawab lainnya.



Untuk mengatasi hal tersebut, cobalah menyusun kembali jadwal harian.



Dalam psikologi perilaku, rutinitas dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus mengambil keputusan. Ketika aktivitas sudah memiliki pola yang jelas, seseorang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi mental untuk menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya.



Mulailah dengan membuat daftar kegiatan yang perlu diselesaikan. Pisahkan antara pekerjaan yang mendesak, pekerjaan penting, dan kegiatan yang masih bisa ditunda.



Sebagai contoh, kamu bisa membagi aktivitas harian menjadi beberapa bagian:



Pagi hari untuk menyiapkan diri dan mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Siang hari untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan dan berkomunikasi dengan orang lain.



Sore hari untuk mengevaluasi pekerjaan serta menyiapkan kebutuhan keesokan harinya.



Malam hari untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.



Jadwal tersebut tidak harus terlalu kaku. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.



Hal terpenting adalah memiliki gambaran yang jelas mengenai aktivitas yang akan dilakukan. Dengan begitu, pikiran tidak terus-menerus dipenuhi pertanyaan tentang apa yang harus dikerjakan selanjutnya.



4. Kurangi Distraksi, Terutama dari Media Sosial



Salah satu tantangan terbesar untuk kembali fokus setelah liburan adalah gangguan dari lingkungan sekitar, terutama penggunaan ponsel dan media sosial.



Setelah terbiasa menikmati hiburan selama liburan, seseorang mungkin masih ingin membuka berbagai aplikasi untuk melihat foto, menonton video pendek, membaca komentar, atau mengikuti aktivitas orang lain.



Masalahnya, kebiasaan memeriksa ponsel secara berulang dapat mengganggu konsentrasi. Setiap kali perhatian berpindah dari pekerjaan menuju notifikasi, otak membutuhkan waktu untuk kembali memahami tugas yang sedang dikerjakan.



Fenomena ini berkaitan dengan attention switching, yaitu perpindahan perhatian dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.



Semakin sering perhatian teralihkan, semakin sulit seseorang mempertahankan konsentrasi dalam jangka waktu tertentu.



Untuk mengatasinya, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:



Aktifkan mode jangan ganggu ketika sedang bekerja atau belajar.



Letakkan ponsel di tempat yang tidak mudah dijangkau.



Matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting.



Tentukan waktu khusus untuk membuka media sosial.



Hindari membuka aplikasi hiburan ketika sedang mengerjakan tugas penting.



Kamu juga bisa menerapkan teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit dan beristirahat selama lima menit. Setelah menyelesaikan empat sesi, ambil waktu istirahat yang lebih panjang.



Teknik ini dapat membantu membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola.



Namun, durasinya tidak harus selalu 25 menit. Kamu bisa menyesuaikannya dengan jenis pekerjaan dan kemampuan konsentrasi.



5. Lakukan Aktivitas Fisik untuk Menyegarkan Pikiran



Ketika kembali bekerja setelah liburan, mungkin kamu merasa tubuh masih malas bergerak. Duduk terlalu lama di depan komputer atau menghabiskan waktu dengan berbagai pekerjaan dapat membuat tubuh terasa semakin lelah.



Padahal, aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan mental dan fungsi kognitif.



Berbagai penelitian dalam bidang psikologi kesehatan dan ilmu saraf menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat mendukung suasana hati, perhatian, serta fungsi otak.



Kamu tidak harus langsung melakukan olahraga berat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau senam ringan sudah bisa menjadi langkah awal.



Cobalah menyisihkan waktu sekitar 10–20 menit untuk bergerak sebelum memulai aktivitas atau ketika merasa konsentrasi mulai menurun.



Misalnya, berjalan kaki sebentar pada pagi hari dapat membantu memberikan suasana baru sebelum menghadapi pekerjaan. Sementara itu, melakukan peregangan di sela-sela aktivitas dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama duduk.



Selain itu, aktivitas fisik juga dapat menjadi kesempatan untuk menjauh sejenak dari layar komputer dan memberikan jeda bagi pikiran.



Jangan menunggu sampai merasa sangat lelah untuk mulai bergerak. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian agar tubuh dan pikiran lebih siap menjalani kegiatan.



6. Gunakan Teknik Mindfulness untuk Mengembalikan Perhatian



Pernahkah kamu sedang bekerja, tetapi pikiran justru melayang membayangkan pengalaman menyenangkan selama liburan?



Misalnya, ketika sedang menyelesaikan pekerjaan, kamu tiba-tiba teringat suasana pantai, perjalanan bersama keluarga, makanan yang dinikmati, atau tempat wisata yang baru dikunjungi.



Hal tersebut merupakan pengalaman yang cukup umum. Pikiran manusia memang dapat berpindah dari satu hal ke hal lainnya, bahkan ketika sedang berusaha berkonsentrasi.



Salah satu cara untuk mengelola kondisi tersebut adalah dengan menerapkan mindfulness.



Mindfulness merupakan kemampuan untuk memberikan perhatian pada pengalaman saat ini secara sadar, tanpa terlalu larut dalam penilaian atau pikiran yang muncul.



Latihan ini dapat membantu seseorang menyadari ketika pikirannya mulai terdistraksi, kemudian mengarahkannya kembali pada aktivitas yang sedang dilakukan.



Kamu bisa mencoba latihan sederhana berikut:



Duduk dengan posisi yang nyaman.



Tarik napas secara perlahan dan perhatikan sensasi udara yang masuk.



Hembuskan napas secara perlahan.



Fokuskan perhatian pada pernapasan selama beberapa menit.



Ketika pikiran mulai melayang, sadari hal tersebut tanpa menyalahkan diri sendiri.



Arahkan kembali perhatian pada napas.



Lakukan latihan ini selama tiga hingga lima menit sebelum memulai pekerjaan.



Kamu juga bisa menerapkan mindfulness ketika sedang bekerja. Misalnya, ketika membaca dokumen, cobalah benar-benar memperhatikan isi bacaan tanpa membuka aplikasi lain secara bersamaan.



Perlu dipahami bahwa mindfulness bukan berarti mengosongkan pikiran sepenuhnya. Tujuannya adalah melatih kemampuan menyadari ke mana perhatian sedang tertuju dan mengembalikannya secara sadar.



7. Berikan Penghargaan kepada Diri Sendiri Setelah Menyelesaikan Tugas



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan.



Setelah menikmati liburan, kembali menjalani rutinitas terkadang terasa seperti kehilangan kebebasan. Jika setiap hari hanya diisi dengan tuntutan dan kewajiban, seseorang bisa lebih mudah merasa jenuh.



Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep reinforcement atau penguatan. Secara sederhana, perilaku yang diikuti konsekuensi menyenangkan cenderung lebih mudah diulang dalam kondisi tertentu.



Prinsip ini bisa diterapkan untuk membangun kembali semangat setelah liburan.



Misalnya, setelah menyelesaikan pekerjaan penting, kamu bisa memberikan waktu untuk menikmati secangkir kopi, mendengarkan musik, membaca buku, atau berjalan santai.



Penghargaan tidak harus berupa sesuatu yang mahal. Hal sederhana yang memberikan perasaan menyenangkan juga bisa menjadi bentuk apresiasi terhadap usaha diri sendiri.



Kamu juga bisa membuat target mingguan. Ketika berhasil menyelesaikan target tersebut, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan aktivitas yang disukai.



Namun, pastikan penghargaan tidak justru mengganggu produktivitas. Misalnya, jangan sampai waktu istirahat selama lima menit berubah menjadi satu jam karena terlalu asyik menggunakan media sosial.



Belajar menghargai proses dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan pekerjaan. Kamu tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mampu menikmati setiap kemajuan kecil yang berhasil dicapai.



Mengapa Fokus Setelah Liburan Tidak Bisa Selalu Kembali Secara Instan?



Setelah mengetahui tujuh cara di atas, penting untuk memahami bahwa kemampuan berkonsentrasi tidak selalu bisa kembali dalam waktu singkat.



Liburan memberikan perubahan pada lingkungan, jadwal, dan kebiasaan seseorang. Ketika kembali ke rutinitas, tubuh dan pikiran perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berbeda.



Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses tersebut, seperti kualitas tidur, tingkat kelelahan, beban pekerjaan, kondisi emosional, dan kebiasaan selama liburan.



Oleh sebab itu, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri jika pada hari pertama atau kedua kamu belum bisa bekerja seproduktif biasanya.



Berikan waktu untuk beradaptasi. Fokuslah pada hal-hal yang bisa dikendalikan, seperti mengatur jadwal, memperbaiki pola tidur, mengurangi distraksi, dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap.



Jika perasaan lelah, kehilangan motivasi, atau kesulitan berkonsentrasi berlangsung lama dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional.



Kesimpulan



Kembali fokus setelah liburan memang bukan perkara mudah. Perubahan dari suasana santai menuju rutinitas yang padat dapat membuat seseorang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.



Namun, kondisi tersebut bisa diatasi dengan membangun kembali kebiasaan secara perlahan.



Mulailah dengan tujuh cara sederhana, yaitu menetapkan target kecil, memperbaiki pola tidur, menyusun jadwal harian, mengurangi distraksi, melakukan aktivitas fisik, melatih mindfulness, serta memberikan penghargaan kepada diri sendiri.



Hal yang paling penting adalah tidak memaksakan diri untuk langsung mencapai produktivitas maksimal. Berikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk kembali beradaptasi.



Ingat, produktivitas bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu hari, melainkan tentang kemampuan mengelola energi, perhatian, dan waktu secara bijaksana.



