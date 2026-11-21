JawaPos.com - Hewan peliharaan bukan hanya teman di rumah. Kehadiran mereka dapat memberikan rasa nyaman, mengurangi kesepian, membantu mengelola stres, dan membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih bermakna.

Ada sesuatu yang istimewa dari hubungan manusia dengan hewan peliharaan. Seekor anjing yang menyambut kita dengan penuh semangat ketika pulang, kucing yang tidur di samping kita saat sedang lelah, atau hewan kecil yang tingkahnya membuat kita tersenyum tanpa alasan tertentu. Momen-momen sederhana tersebut sering kali memberikan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.



Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, tekanan pekerjaan, masalah pribadi, dan kekhawatiran tentang masa depan, hewan peliharaan dapat menjadi sumber ketenangan emosional. Mereka tidak menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, tidak menilai kesalahan kita, dan tidak mempersoalkan apakah kita sedang berada dalam suasana hati yang baik atau buruk.



Dalam psikologi, hubungan manusia dengan hewan peliharaan dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan kedekatan emosional, rasa aman, rutinitas, kasih sayang, dan koneksi sosial. Meskipun pengalaman setiap orang berbeda, ada sejumlah alasan mengapa memiliki hewan peliharaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat hidup terasa lebih bahagia.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat lima alasan yang menjelaskan bagaimana hewan peliharaan dapat membawa kebahagiaan dalam hidup kita menurut sudut pandang psikologi.



1. Hewan peliharaan membantu mengurangi stres dan memberikan ketenangan emosional

Salah satu alasan mengapa hewan peliharaan dapat membuat kita merasa lebih bahagia adalah karena interaksi dengan mereka sering memberikan efek menenangkan. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh dan pikiran berada dalam kondisi siaga. Pikiran mungkin terus memikirkan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan yang rumit, atau berbagai hal yang belum terselesaikan.



Dalam kondisi seperti itu, menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan dapat membantu seseorang berhenti sejenak dari siklus pikiran yang melelahkan. Mengelus bulu kucing, bermain dengan anjing, atau sekadar memperhatikan ikan berenang di akuarium bisa menjadi aktivitas yang membantu mengalihkan perhatian dari tekanan sehari-hari.



Secara psikologis, aktivitas ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan dan respons terhadap situasi yang menekan. Ketika kita merasa lebih tenang, kita cenderung memiliki ruang mental yang lebih baik untuk menghadapi masalah tanpa terlalu terbebani oleh emosi.



Interaksi positif dengan hewan juga dapat melibatkan respons fisiologis yang berkaitan dengan rasa nyaman, seperti perubahan aktivitas sistem stres dan hormon yang berhubungan dengan ikatan sosial. Namun, efeknya tidak selalu sama pada setiap individu, dan memiliki hewan peliharaan bukan pengganti perawatan kesehatan mental ketika seseorang membutuhkannya.



Kadang-kadang, kita tidak membutuhkan nasihat panjang atau solusi rumit untuk merasa sedikit lebih baik. Kita hanya membutuhkan kehadiran yang membuat kita merasa aman.



Hewan peliharaan sering memberikan pengalaman sederhana tersebut. Mereka membantu kita menikmati momen sekarang, bukan terus-menerus memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas.



Kebahagiaan yang mereka berikan mungkin dimulai dari hal kecil: perasaan bahwa untuk beberapa saat, kita boleh berhenti, bernapas, dan merasa tenang.



2. Hewan peliharaan mengurangi rasa kesepian dan membuat kita merasa ditemani

Kesepian tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki teman atau keluarga. Seseorang bisa memiliki banyak orang di sekitarnya, tetapi tetap merasa tidak dipahami, tidak memiliki tempat untuk bercerita, atau merasa emosionalnya terisolasi.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia. Kita membutuhkan hubungan yang membuat kita merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari sesuatu.



Hewan peliharaan dapat memberikan bentuk companionship atau persahabatan melalui kehadiran mereka sehari-hari. Mereka mungkin tidak memahami seluruh cerita yang kita sampaikan, tetapi keberadaan mereka dapat membuat rumah terasa lebih hidup dan suasana menjadi tidak terlalu sepi.



Bagi seseorang yang tinggal sendiri, misalnya, suara langkah hewan peliharaan, kebiasaan mereka mengikuti kita dari satu ruangan ke ruangan lain, atau kehadiran mereka ketika kita sedang makan dapat memberikan rasa kebersamaan.



Bahkan berbicara kepada hewan peliharaan tentang hari yang buruk dapat menjadi pengalaman emosional yang melegakan. Kita bisa mengungkapkan perasaan tanpa takut dikritik, dipermalukan, atau dianggap berlebihan.



Hubungan seperti ini dapat memberikan rasa diterima. Kita merasa bahwa ada makhluk lain yang berbagi ruang hidup dengan kita, yang menjadi bagian dari keseharian, dan yang kehadirannya kita nantikan.



Hal ini sangat berarti ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit, perubahan hidup, kehilangan, atau ketika lingkaran sosialnya terbatas.



Meskipun hewan peliharaan tidak sepenuhnya menggantikan hubungan manusia, mereka dapat menjadi sumber dukungan emosional yang berharga.



Terkadang, rumah terasa lebih hangat bukan karena banyaknya orang di dalamnya, melainkan karena ada satu makhluk kecil yang membuat kita tidak merasa sendirian.



3. Merawat hewan peliharaan membuat hidup lebih bermakna dan meningkatkan rasa dibutuhkan

Kebahagiaan tidak hanya berasal dari menerima kasih sayang, tetapi juga dari memberikan kasih sayang kepada makhluk lain.



Merawat hewan peliharaan membuat kita memiliki tanggung jawab yang nyata. Ada makanan yang harus disiapkan, air yang harus diganti, tempat tinggal yang harus dibersihkan, waktu bermain, kebutuhan kesehatan, dan perhatian yang harus diberikan setiap hari.



Rutinitas tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi secara psikologis dapat memberikan perasaan bahwa keberadaan kita penting.



Ketika seekor hewan bergantung kepada kita, kita memiliki alasan untuk bangun, bergerak, dan melakukan sesuatu meskipun sedang tidak bersemangat. Kita tahu bahwa ada makhluk yang membutuhkan perhatian kita dan kesejahteraannya ikut bergantung pada tindakan kita.



Hal ini berkaitan dengan konsep purpose atau rasa memiliki tujuan dalam hidup. Tujuan tidak selalu harus berupa pencapaian besar, karier yang sukses, atau sesuatu yang diakui banyak orang. Tujuan juga bisa ditemukan melalui tindakan sehari-hari yang memberi manfaat kepada makhluk lain.



Merawat hewan peliharaan dapat menumbuhkan:

- Rasa dibutuhkan, karena kehadiran kita memberikan manfaat nyata bagi kehidupan hewan.

- Tanggung jawab, karena kita belajar memenuhi kebutuhan makhluk lain secara konsisten.

- Empati, karena kita berusaha memahami perasaan dan kebutuhan hewan yang tidak bisa menyampaikannya dengan kata-kata.

- Rasa pencapaian, karena kita menyadari bahwa hewan yang kita rawat tumbuh sehat dan merasa aman.

- Tujuan hidup sederhana, karena ada sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari dengan penuh perhatian.

Bagi sebagian orang, merawat hewan bahkan dapat membantu melewati hari-hari ketika motivasi sedang menurun. Rutinitas memberi makan, mengajak jalan-jalan, atau membersihkan tempat tidurnya dapat menjadi alasan untuk tetap aktif dan menjalani hari.



Kebahagiaan yang muncul dari merawat hewan bukan semata-mata karena kita mendapatkan sesuatu dari mereka, melainkan juga karena kita menyadari bahwa kita mampu memberikan cinta, perlindungan, dan perhatian kepada makhluk lain.



Merasa dibutuhkan oleh makhluk lain terkadang membuat kita kembali menyadari bahwa keberadaan kita memiliki arti.



4. Hewan peliharaan mengajarkan kita menikmati momen kecil dan hidup di masa sekarang

Manusia sering kali terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kita menyesali keputusan yang sudah terjadi, memikirkan kesalahan, membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, atau merasa terbebani oleh target yang harus dicapai.



Akibatnya, kita bisa kehilangan kemampuan menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya sedang terjadi di depan mata.



Hewan peliharaan memiliki cara hidup yang sering kali mengingatkan kita pada pentingnya momen sekarang. Mereka bisa begitu antusias ketika melihat makanan, menikmati berjalan-jalan di halaman, bermain dengan benda sederhana, tidur dengan nyaman, atau sekadar duduk di dekat orang yang mereka sayangi.



Ketika kita bermain dengan hewan peliharaan, kita pun dapat ikut terlibat dalam pengalaman tersebut. Kita tertawa melihat tingkah mereka, memperhatikan kebiasaan uniknya, atau menikmati waktu tanpa harus memikirkan sesuatu yang produktif.



Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan mindfulness, yaitu kesadaran terhadap pengalaman saat ini tanpa terlalu larut dalam penilaian atau pikiran yang mengganggu.



Kehadiran hewan peliharaan dapat membantu kita mempraktikkan mindfulness secara alami. Kita memperhatikan gerakannya, merasakan sentuhan bulunya, mendengar suara napasnya, atau menyadari betapa menyenangkannya berada bersama mereka.



Momen seperti ini mungkin tidak terlihat penting bagi orang lain, tetapi dapat menjadi pengalaman yang berarti bagi kesehatan emosional kita.



Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Tidak harus menunggu liburan, kenaikan gaji, keberhasilan, atau tercapainya semua rencana hidup untuk bisa merasa bahagia.



Terkadang kebahagiaan hadir ketika kita duduk di lantai bersama kucing, bermain lempar bola dengan anjing, atau melihat hewan peliharaan tidur dengan tenang di samping kita.



Hewan peliharaan mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu harus dikejar. Ada saatnya kita cukup hadir dan menikmati apa yang sedang terjadi.



5. Hewan peliharaan membantu kita belajar kasih sayang, empati, dan menerima diri sendiri

Hubungan dengan hewan peliharaan sering kali memiliki bentuk kasih sayang yang sederhana dan tulus. Mereka tidak peduli apakah kita sedang mengenakan pakaian bagus, memiliki pekerjaan bergengsi, sedang sukses, atau sedang mengalami kegagalan.



Dalam kehidupan manusia, kita terkadang merasa harus memenuhi standar tertentu agar layak diterima. Kita membandingkan diri dengan orang lain, takut mengecewakan, merasa kurang baik, atau khawatir bahwa diri kita tidak cukup menarik maupun berharga.



Hubungan dengan hewan peliharaan dapat menawarkan pengalaman yang berbeda. Kita bisa merasa dekat dengan mereka tanpa harus membuktikan apa pun. Interaksi tersebut dapat membantu seseorang merasakan penerimaan dan memperlakukan dirinya sendiri dengan lebih lembut.



Ketika kita belajar menyayangi hewan, kita juga belajar memahami bahwa setiap makhluk memiliki kebutuhan, batasan, karakter, dan cara berkomunikasi yang berbeda.



Hewan mungkin sedang tidak ingin bermain. Mereka mungkin membutuhkan ruang, sedang takut, sakit, atau merasa tidak nyaman. Memahami kondisi tersebut mengajarkan kita untuk lebih peka, tidak memaksakan kehendak, dan menghargai batasan makhluk lain.



Sikap ini dapat berkembang menjadi empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespons keadaan emosional pihak lain dengan kepedulian.



Selain itu, merawat hewan mengajarkan bahwa kasih sayang tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata. Kasih sayang bisa hadir dalam bentuk tindakan kecil yang dilakukan berulang kali: memberikan makanan, memastikan mereka aman, mengajak bermain, membawa mereka berobat ketika sakit, atau menemani mereka ketika merasa takut.



Pengalaman ini juga dapat mengingatkan kita untuk menerapkan kelembutan yang sama kepada diri sendiri. Kita tidak harus selalu kuat, selalu produktif, atau selalu baik-baik saja. Kita juga layak mendapatkan perhatian, istirahat, dan kasih sayang.



Ketika kita belajar mencintai makhluk lain dengan tulus, terkadang kita juga belajar untuk tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.



Kesimpulan

Hewan peliharaan dapat membawa kebahagiaan ke dalam hidup kita melalui cara-cara yang sederhana tetapi bermakna. Mereka membantu kita mengurangi stres, mengisi rasa kesepian, memberikan tujuan, mengajarkan menikmati momen sekarang, dan menumbuhkan empati serta kasih sayang.



Kehadiran mereka mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Namun, mereka bisa membuat kita merasa sedikit lebih kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Mereka tidak mengubah dunia kita menjadi sempurna, tetapi dapat membuat dunia yang kita jalani terasa lebih hangat.



Ada pelajaran psikologis yang indah dari hubungan manusia dengan hewan: kebahagiaan tidak selalu berasal dari sesuatu yang kita miliki atau capai, tetapi juga dari hubungan yang kita bangun, perhatian yang kita berikan, dan momen sederhana yang kita nikmati bersama.



Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang merasa hidup mereka menjadi lebih baik sejak memiliki hewan peliharaan. Bukan karena hewan tersebut selalu melakukan sesuatu yang luar biasa, melainkan karena mereka hadir dalam hal-hal biasa yang sering kita abaikan.



Mereka menemani hari yang melelahkan, menyambut kita setelah hari yang buruk, membuat kita tertawa ketika sedang sedih, dan mengingatkan kita bahwa kasih sayang dapat ditemukan dalam bentuk yang sangat sederhana.



