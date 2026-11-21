JawaPos.com - Ucapan motivasi sering kali dianggap sebagai cara sederhana untuk membantu seseorang bangkit dari keterpurukan. Ketika melihat teman, pasangan, keluarga, atau rekan kerja sedang menghadapi kesulitan, kita biasanya berusaha memberikan kalimat positif agar mereka kembali bersemangat. Kita ingin meyakinkan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik.

Namun, tidak semua ucapan motivasi benar-benar memberikan dampak positif. Ada kalimat yang terdengar bijaksana, tetapi justru dapat membuat seseorang merasa semakin tertekan. Ada pula nasihat yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat, tetapi tanpa disadari malah membuat orang merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi harapan orang lain.



Dalam psikologi, dampak sebuah ucapan tidak hanya ditentukan oleh niat orang yang menyampaikannya, tetapi juga oleh kondisi emosional, pengalaman, dan cara penerimanya memaknai kata-kata tersebut.



Seseorang yang sedang mengalami kegagalan, misalnya, mungkin tidak membutuhkan nasihat untuk segera bangkit. Ia bisa saja hanya membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan, memahami perasaannya, dan memulihkan kepercayaan dirinya.



Sayangnya, masyarakat sering kali menganggap bahwa seseorang yang kuat adalah mereka yang selalu optimistis, tidak pernah mengeluh, tidak mudah menyerah, dan mampu menghadapi semua persoalan tanpa menunjukkan kelemahan.



Pandangan seperti ini dapat menciptakan tekanan psikologis tersendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat lima ucapan motivasi yang sekilas terdengar positif, tetapi berpotensi mendatangkan lebih banyak kerugian daripada manfaat jika disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis seseorang.



1. "Kamu Harus Selalu Berpikir Positif, Jangan Memikirkan Hal-Hal Negatif"



Berpikir positif memang memiliki manfaat dalam kehidupan. Sikap optimistis dapat membantu seseorang melihat peluang, mempertahankan harapan, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik.



Namun, persoalan muncul ketika berpikir positif dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap saat.



Bayangkan seseorang baru saja kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan dalam hubungan, atau kehilangan orang yang sangat dicintainya. Dalam situasi seperti itu, mengatakan bahwa ia harus selalu berpikir positif mungkin terdengar seperti bentuk dukungan.



Padahal, kalimat tersebut dapat membuatnya merasa bahwa kesedihan yang sedang dialami merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan konsep toxic positivity, yaitu kecenderungan memaksakan optimisme secara berlebihan sampai mengabaikan, menolak, atau meremehkan emosi negatif yang sebenarnya wajar.



Manusia tidak dirancang untuk selalu bahagia. Kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan merupakan bagian dari pengalaman emosional yang normal.



Bahkan, emosi negatif terkadang memiliki fungsi penting. Rasa takut dapat membantu seseorang mengenali bahaya, rasa kecewa dapat membuat seseorang mengevaluasi harapannya, sedangkan kesedihan dapat menjadi bagian dari proses menerima kehilangan.



Ketika seseorang terus-menerus dipaksa untuk berpikir positif, ia mungkin mulai menyembunyikan perasaannya. Ia merasa harus terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang mengalami tekanan berat.



Dalam jangka panjang, kebiasaan menekan atau menghindari emosi dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola perasaannya.



Apa yang lebih baik dikatakan?



Daripada mengatakan, "Kamu harus selalu berpikir positif," kita bisa menggantinya dengan:



"Kalau sekarang kamu merasa sedih, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Kita bisa mencari jalan keluarnya secara perlahan."



Kalimat tersebut memberikan ruang bagi seseorang untuk menerima emosinya tanpa kehilangan harapan untuk memperbaiki keadaan.



2. "Jangan Pernah Menyerah, Apa Pun yang Terjadi"



Kalimat ini mungkin merupakan salah satu ucapan motivasi yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.



Sejak kecil, banyak orang diajarkan bahwa menyerah merupakan tanda kelemahan. Kita didorong untuk terus berjuang, mempertahankan tujuan, dan tidak berhenti sebelum mencapai keberhasilan.



Namun, apakah terus bertahan dalam setiap keadaan selalu merupakan keputusan terbaik?



Menurut perspektif psikologi, kegigihan memang merupakan kualitas penting. Akan tetapi, kegigihan yang sehat perlu disertai kemampuan mengevaluasi keadaan dan menyesuaikan tujuan.



Tidak semua perjuangan layak dipertahankan. Ada kalanya seseorang perlu mengubah strategi, meninggalkan lingkungan yang merugikan, atau bahkan menghentikan sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.



Misalnya, seseorang bekerja di lingkungan yang terus-menerus merusak kesehatan mentalnya. Ia sudah berusaha bertahan selama bertahun-tahun, tetapi situasinya tidak kunjung membaik.



Jika terus-menerus diberi nasihat bahwa ia tidak boleh menyerah, orang tersebut mungkin merasa bersalah ketika mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaannya.



Padahal, berhenti bukan selalu berarti gagal. Terkadang, berhenti merupakan bentuk kesadaran bahwa tenaga, waktu, dan kemampuan seseorang perlu dialihkan ke sesuatu yang lebih sehat dan bermakna.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep goal disengagement dan goal reengagement. Konsep tersebut menjelaskan pentingnya kemampuan melepaskan tujuan yang tidak lagi realistis atau bermanfaat, kemudian membangun tujuan baru yang lebih sesuai dengan keadaan.



Kemampuan mengubah arah bukanlah bentuk kelemahan. Justru, hal tersebut dapat menunjukkan fleksibilitas psikologis dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional.



Apa yang lebih baik dikatakan?



Daripada mengatakan, "Jangan pernah menyerah, apa pun yang terjadi," kita bisa mengatakan:



"Teruslah berjuang untuk hal yang memang penting bagimu. Namun, jangan takut mengubah arah jika jalan yang kamu tempuh ternyata tidak lagi baik untuk dirimu."



Dengan demikian, seseorang tetap didorong untuk memiliki semangat, tetapi tidak dipaksa mempertahankan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri.



3. "Kalau Orang Lain Bisa, Berarti Kamu Juga Pasti Bisa"



Sekilas, kalimat ini terdengar sangat memotivasi. Tujuannya adalah membuat seseorang percaya bahwa keberhasilan bukan sesuatu yang mustahil.



Namun, membandingkan kemampuan seseorang dengan pencapaian orang lain tidak selalu menghasilkan motivasi yang sehat.



Setiap manusia memiliki kondisi, kesempatan, kemampuan, sumber daya, dan latar belakang yang berbeda.



Dua orang mungkin memiliki tujuan yang sama, tetapi menghadapi tantangan yang sangat berbeda dalam proses mencapainya.



Seseorang yang tumbuh dengan dukungan keluarga, kondisi ekonomi stabil, dan akses pendidikan yang baik tentu memiliki pengalaman yang berbeda dari seseorang yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil mengejar pendidikan.



Ketika seseorang terus-menerus dibandingkan dengan orang lain, ia bisa mulai menganggap bahwa dirinya tidak cukup baik.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan teori social comparison yang dikembangkan oleh Leon Festinger. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain.



Perbandingan sosial sebenarnya tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, melihat keberhasilan orang lain dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran.



Namun, perbandingan yang tidak realistis dapat memicu perasaan rendah diri, iri hati, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan sendiri.



Terlebih lagi, seseorang sering kali hanya melihat hasil akhir kehidupan orang lain tanpa mengetahui proses, bantuan, pengorbanan, atau kesempatan yang mendukung keberhasilan tersebut.



Akibatnya, ia membandingkan seluruh perjuangannya dengan sebagian kecil kehidupan orang lain yang terlihat dari luar.



Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan penghargaan terhadap perkembangan dirinya sendiri.



Apa yang lebih baik dikatakan?



Daripada mengatakan, "Kalau orang lain bisa, berarti kamu juga pasti bisa," kita bisa menggantinya dengan:



"Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Kamu boleh belajar dari keberhasilan orang lain, tetapi jangan lupa menghargai perkembanganmu sendiri."



Motivasi yang baik seharusnya membantu seseorang mengenali potensi dirinya, bukan membuatnya merasa harus menjadi seperti orang lain.



4. "Kamu Harus Kuat, Jangan Cengeng dan Jangan Terlalu Banyak Mengeluh"



Ucapan ini sering disampaikan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Dalam beberapa lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan pertemanan, menangis dan mengungkapkan kesedihan masih sering dianggap sebagai tanda kelemahan.



Seseorang yang terlihat sedih mungkin langsung dinasihati agar lebih kuat. Seseorang yang mengeluh dianggap kurang bersyukur. Sementara itu, mereka yang berani menunjukkan kerentanan terkadang dinilai tidak mampu menghadapi kehidupan.



Padahal, kekuatan mental tidak berarti seseorang harus selalu mampu menahan kesedihan.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali, menerima, dan mengelola emosi merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Menangis bukan berarti seseorang tidak memiliki ketahanan mental. Mengeluh juga tidak selalu berarti seseorang tidak bersyukur. Terkadang, mengungkapkan kesulitan merupakan cara untuk mencari dukungan dan mengurangi tekanan emosional.



Konsep emotional suppression atau penekanan emosi menjelaskan kecenderungan seseorang untuk menyembunyikan ekspresi emosional yang sedang dialaminya.



Penekanan emosi dalam situasi tertentu mungkin berguna, misalnya ketika seseorang perlu mengendalikan ekspresi untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Namun, jika menjadi kebiasaan terus-menerus, hal tersebut dapat berkaitan dengan meningkatnya tekanan psikologis dan menurunnya kualitas hubungan sosial.



Ketika seseorang merasa tidak boleh menunjukkan kelemahan, ia mungkin memilih memendam semua persoalan sendirian.



Ia bisa terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya merasa kesepian dan tidak memiliki tempat untuk bercerita.



Lebih jauh lagi, kalimat seperti "Jangan cengeng" dapat membuat seseorang merasa malu terhadap emosinya sendiri. Ia bukan hanya menghadapi masalah awal, tetapi juga harus menghadapi penilaian negatif terhadap perasaannya.



Apa yang lebih baik dikatakan?



Daripada mengatakan, "Kamu harus kuat, jangan cengeng," kita bisa mengatakan:



"Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Tidak apa-apa merasa lelah dan menangis. Setelah itu, kita bisa memikirkan langkah berikutnya bersama-sama."



Kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah merasa rapuh, melainkan memiliki kemampuan untuk menghadapi kerentanan tanpa kehilangan harapan.



5. "Semua yang Terjadi Pasti Ada Hikmahnya, Jadi Jangan Bersedih"



Kalimat ini sering digunakan untuk menghibur seseorang yang sedang mengalami kejadian buruk.



Ada orang yang kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan bisnis, putus hubungan, atau menghadapi kehilangan yang sangat menyakitkan. Kemudian, orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa semua kejadian tersebut pasti memiliki hikmah.



Bagi sebagian orang, kalimat ini memang dapat memberikan ketenangan. Keyakinan bahwa suatu peristiwa memiliki makna dapat membantu seseorang menghadapi kesulitan.



Namun, masalah muncul ketika kalimat tersebut disampaikan terlalu cepat, terutama ketika seseorang belum siap menerima kenyataan yang sedang dialaminya.



Misalnya, seseorang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Dalam situasi seperti ini, mengatakan bahwa semua yang terjadi pasti ada hikmahnya mungkin justru membuat orang tersebut merasa bahwa kesedihannya sedang dikesampingkan.



Padahal, kehilangan merupakan pengalaman emosional yang membutuhkan waktu untuk diproses.



Dalam psikologi, terdapat konsep meaning-making, yaitu proses seseorang membangun atau menemukan makna dari pengalaman hidup, termasuk pengalaman yang menyakitkan.



Proses ini tidak selalu terjadi secara langsung. Seseorang mungkin membutuhkan waktu yang panjang sebelum akhirnya mampu memahami pengalaman buruk yang pernah dialaminya.



Bahkan, tidak semua penderitaan harus segera dicari hikmahnya.



Ada pengalaman yang memang menyakitkan, tidak adil, dan sulit diterima. Meminta seseorang menemukan sisi positif dari pengalaman tersebut terlalu cepat dapat membuatnya merasa tidak dipahami.



Hal ini juga berkaitan dengan konsep emotional validation, yaitu pengakuan bahwa perasaan seseorang nyata, dapat dipahami, dan layak mendapatkan perhatian.



Terkadang, bentuk dukungan terbaik bukanlah memberikan penjelasan tentang mengapa sesuatu terjadi, melainkan mengakui bahwa apa yang dialami seseorang memang berat.



Apa yang lebih baik dikatakan?



Daripada mengatakan, "Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya, jadi jangan bersedih," kita bisa mengatakan:



"Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu hadapi. Kamu tidak perlu buru-buru mencari sisi positifnya. Ambil waktu yang kamu butuhkan untuk menerima semuanya."



Kalimat seperti ini memberikan ruang bagi seseorang untuk memproses kesedihan tanpa memaksanya segera menemukan makna dari pengalaman buruk.



Mengapa Ucapan Motivasi yang Salah Bisa Berdampak Buruk?



Dari kelima contoh di atas, kita dapat memahami bahwa motivasi tidak selalu memberikan manfaat apabila disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis penerimanya.



Ada beberapa alasan mengapa ucapan yang dimaksudkan untuk menyemangati justru dapat menjadi beban.



Pertama, motivasi dapat berubah menjadi tekanan.



Ketika seseorang terus-menerus dituntut untuk kuat, positif, dan tidak menyerah, ia bisa merasa bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk mengalami kesulitan. Akibatnya, motivasi yang seharusnya membangun justru berubah menjadi tuntutan emosional.



Kedua, motivasi dapat membuat seseorang merasa tidak dipahami.



Orang yang sedang menghadapi masalah terkadang tidak membutuhkan nasihat panjang. Ia hanya ingin didengarkan. Ketika setiap cerita langsung dijawab dengan kalimat motivasi, ia mungkin merasa bahwa orang lain tidak benar-benar memahami apa yang sedang dialaminya.



Ketiga, motivasi dapat memperkuat kebiasaan membandingkan diri.



Kalimat yang menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ukuran keberhasilan pribadi dapat menimbulkan ketidakpuasan. Seseorang akhirnya lebih fokus pada pencapaian orang lain daripada memahami perkembangan dan kebutuhannya sendiri.



Keempat, motivasi dapat membuat seseorang menyalahkan dirinya sendiri.



Ketika seseorang diberi tahu bahwa ia hanya perlu berpikir positif atau berusaha lebih keras, ia mungkin mulai menganggap bahwa masalah yang dialaminya sepenuhnya disebabkan oleh kekurangan pribadi. Padahal, tidak semua persoalan hidup dapat diselesaikan hanya dengan mengubah pola pikir.



Kesimpulan



Ucapan motivasi memang dapat menjadi sumber kekuatan bagi seseorang. Namun, kita perlu memahami bahwa tidak semua kalimat positif cocok digunakan dalam setiap situasi.



Berpikir positif tidak berarti harus menyangkal kesedihan. Pantang menyerah tidak berarti harus mempertahankan sesuatu yang merugikan. Belajar dari orang lain tidak berarti harus membandingkan diri secara berlebihan. Menjadi kuat juga tidak berarti harus menyembunyikan semua emosi.



Begitu pula dengan mencari hikmah dari sebuah kejadian. Setiap orang memiliki waktu dan cara masing-masing untuk menerima pengalaman hidupnya.



Dari sudut pandang psikologi, dukungan emosional yang baik bukan sekadar memberikan kalimat yang terdengar bijaksana, melainkan mampu memahami kebutuhan orang yang sedang menghadapi kesulitan.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan ucapan, "Kamu pasti bisa."



Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



Terkadang, ia tidak membutuhkan nasihat untuk segera bangkit. Ia hanya membutuhkan ruang untuk beristirahat sebelum kembali melangkah.



Sebab, motivasi yang benar-benar bermanfaat bukanlah motivasi yang memaksa seseorang selalu terlihat kuat, melainkan motivasi yang membantunya memahami diri sendiri, menerima kenyataan, dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sehat.



