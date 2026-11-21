JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang ketika berbicara, semua orang seolah-olah langsung memberikan perhatian kepadanya?

Ia tidak harus menjadi orang paling terkenal. Tidak harus memiliki jabatan tinggi. Bahkan, belum tentu ia memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan orang lain. Namun, ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang membuat orang lain tertarik untuk mendengarkan.



Ketika ia bercerita, orang-orang memperhatikan. Ketika ia menyampaikan pendapat, orang-orang mempertimbangkan. Ketika ia memberikan gagasan, orang-orang merasa terhubung.



Sebaliknya, kita juga pernah bertemu dengan seseorang yang sebenarnya memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi sulit membuat orang lain tertarik mendengarkannya. Pembicaraannya terlalu panjang, penyampaiannya monoton, dan pesannya sering kali tidak meninggalkan kesan.



Lantas, apa yang membedakan kedua orang tersebut?



Apakah karena bakat alami? Apakah karena kecerdasan? Ataukah karena mereka memiliki kepribadian yang lebih menarik?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Dalam psikologi komunikasi, kemampuan menjadi pembicara yang memikat bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita memahami audiens, serta bagaimana kita membuat orang lain merasa ketika mendengarkan kita.



Kabar baiknya, kemampuan ini dapat dipelajari dan dilatih.



Kamu tidak harus terlahir sebagai orang yang percaya diri, ekstrover, atau memiliki suara yang istimewa untuk menjadi pembicara yang hebat.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), ada lima strategi yang bisa kamu praktikkan untuk meningkatkan daya tarik ketika berbicara. Strategi-strategi ini berkaitan dengan prinsip psikologi, komunikasi interpersonal, perhatian manusia, dan perilaku sosial.



Mari kita bahas satu per satu.



1. Mulailah dengan Membuat Orang Merasa Terlibat, Bukan Sekadar Mendengarkan



Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pembicara adalah menganggap bahwa tugas mereka hanya menyampaikan informasi.



Mereka berdiri di depan audiens, berbicara panjang lebar, menjelaskan berbagai teori, menyampaikan banyak data, lalu berharap semua orang akan tertarik.



Padahal, manusia bukan sekadar penerima informasi. Kita memiliki kebutuhan untuk merasa dilibatkan, diperhatikan, dan menjadi bagian dari sebuah percakapan.



Inilah alasan mengapa pembicara yang menarik tidak hanya berbicara kepada audiens, tetapi juga berusaha menciptakan hubungan dengan mereka.



Bayangkan dua orang sedang menyampaikan materi tentang kesuksesan.



Pembicara pertama membuka presentasinya dengan mengatakan:



"Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lima prinsip penting untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan."



Kalimat tersebut sebenarnya tidak salah. Namun, pembukaannya terasa biasa dan belum tentu membuat orang penasaran.



Sekarang bandingkan dengan pembicara kedua:



"Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi kehidupanmu seolah-olah tidak mengalami kemajuan? Kamu sibuk, kamu berusaha, tetapi entah mengapa hasilnya tidak sesuai harapan. Jika pernah, mungkin ada satu hal penting yang selama ini belum kamu sadari."



Mana yang lebih menarik?



Kemungkinan besar, pembicara kedua lebih mudah menarik perhatian karena ia menghubungkan pembicaraan dengan pengalaman yang mungkin pernah dialami audiens.



Inilah prinsip keterlibatan psikologis: seseorang cenderung lebih memperhatikan informasi ketika merasa informasi tersebut relevan dengan dirinya.



Bagaimana cara menerapkannya?



Pertama, awali pembicaraan dengan pertanyaan yang dekat dengan kehidupan audiens.



Kedua, gunakan pengalaman yang mungkin pernah mereka alami.



Ketiga, ajak mereka berpikir, bukan hanya menerima informasi.



Keempat, sesekali berikan kesempatan kepada audiens untuk merespons.



Misalnya, ketika berbicara tentang kepemimpinan, kamu bisa bertanya:



"Menurut kalian, apa yang membuat seseorang layak diikuti? Apakah karena jabatannya, kekayaannya, atau karena orang tersebut mampu membuat orang lain merasa dihargai?"



Pertanyaan seperti ini mengubah suasana komunikasi. Audiens tidak lagi sekadar menjadi pendengar pasif, tetapi mulai memikirkan jawaban mereka sendiri.



Penelitian tentang teknik keterlibatan audiens dalam presentasi juga menekankan pentingnya mengubah komunikasi satu arah menjadi interaksi yang melibatkan pendengar.



Ingat: orang mungkin lupa sebagian besar informasi yang kamu sampaikan, tetapi mereka akan lebih mudah mengingat pengalaman ketika mereka merasa dilibatkan dalam pembicaraanmu.



2. Gunakan Cerita untuk Membuat Pesan Lebih Mudah Diingat



Jika ada satu kemampuan yang dimiliki banyak pembicara hebat, kemampuan itu adalah bercerita.



Mereka tidak hanya menyampaikan teori. Mereka menghidupkan teori tersebut melalui pengalaman, ilustrasi, peristiwa, dan kisah yang membuat audiens dapat membayangkan apa yang sedang dibicarakan.



Mengapa cerita begitu kuat?



Karena manusia secara alami menyukai pengalaman yang memiliki alur. Kita tertarik pada konflik, tantangan, kejutan, perjuangan, dan perubahan.



Bandingkan dua cara berikut ketika menyampaikan pesan tentang pentingnya kegigihan.



Cara pertama:



"Kita harus memiliki kegigihan dalam menghadapi kesulitan karena keberhasilan membutuhkan proses dan konsistensi."



Pesannya benar, tetapi terdengar seperti nasihat yang sudah sering kita dengar.



Sekarang gunakan cerita:



"Beberapa tahun lalu, ada seseorang yang berkali-kali gagal membangun bisnisnya. Pada percobaan pertama, ia kehilangan uang. Pada percobaan kedua, ia kehilangan pelanggan. Pada percobaan ketiga, orang-orang di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya.



Namun, ia tidak berhenti.



Ia mulai mengevaluasi kesalahannya, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki strateginya. Perlahan-lahan, usahanya mulai berkembang.



Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa kegagalan tidak selalu menjadi tanda bahwa kita harus berhenti. Terkadang, kegagalan adalah informasi yang menunjukkan bagian mana yang perlu diperbaiki."



Perhatikan perbedaannya.



Pesan yang sama kini terasa lebih hidup karena audiens diajak mengikuti sebuah perjalanan.



Cerita juga memberikan konteks konkret terhadap gagasan yang sebelumnya mungkin terasa abstrak.



Dalam psikologi komunikasi, hal ini berkaitan dengan narrative transportation, yaitu keadaan ketika seseorang menjadi begitu terlibat dalam sebuah cerita sehingga perhatian dan pikirannya mengikuti dunia yang dibangun oleh cerita tersebut.



Bukan berarti setiap cerita otomatis membuat orang percaya. Namun, cerita yang relevan dan disampaikan dengan baik dapat membantu audiens memahami serta menghayati pesan.



Gunakan formula sederhana ini ketika bercerita:



Situasi: Gambarkan keadaan awal yang mudah dipahami audiens.



Konflik: Tunjukkan masalah atau tantangan yang muncul.



Perjuangan: Ceritakan usaha untuk mengatasi masalah tersebut.



Perubahan: Jelaskan apa yang terjadi setelah perjuangan.



Pelajaran: Hubungkan cerita dengan pesan utama yang ingin kamu sampaikan.



Sebagai contoh, ketika berbicara tentang keberanian, jangan hanya mengatakan bahwa keberanian adalah kemampuan menghadapi ketakutan.



Ceritakan seseorang yang awalnya takut berbicara di depan umum, kemudian mulai berlatih dalam kelompok kecil, mengalami kegagalan, memperbaiki diri, dan akhirnya mampu menyampaikan gagasannya di hadapan banyak orang.



Cerita semacam itu membuat pesan menjadi lebih manusiawi.



Namun, ada satu hal penting: jangan menggunakan cerita hanya untuk membuat pembicaraan terlihat dramatis. Cerita harus memiliki hubungan yang jelas dengan pesan utama.



Pembicara yang hebat bukanlah orang yang paling banyak bercerita, melainkan orang yang mampu memilih cerita yang membuat pesannya semakin bermakna.



3. Kuasai Suara, Jeda, dan Bahasa Tubuh



Pernahkah kamu mendengarkan seseorang yang berbicara dengan suara datar selama 15 menit?



Meskipun materinya menarik, lama-kelamaan perhatianmu mungkin mulai berkurang.



Sebaliknya, ada orang yang mampu membuat kalimat sederhana terdengar begitu kuat hanya melalui intonasi, ekspresi, dan cara menyampaikan kata-kata.



Mengapa hal ini terjadi?



Karena komunikasi manusia tidak hanya bergantung pada kata-kata. Ada unsur vokal dan nonverbal yang ikut membentuk bagaimana pesan diterima.



Sebuah tinjauan penelitian mengenai indikator kemampuan berbicara di depan umum mengidentifikasi beberapa unsur penting, seperti struktur pembicaraan, kejelasan bahasa, kontak mata, gestur, postur, ekspresi wajah, artikulasi, volume, ritme, dan variasi nada suara.



Artinya, menjadi pembicara yang menarik membutuhkan perhatian terhadap keseluruhan cara kita berkomunikasi.



A. Variasikan intonasi suara



Jangan berbicara dengan nada yang sama dari awal sampai akhir.



Gunakan perubahan nada untuk menunjukkan emosi dan memberikan penekanan.



Misalnya:



"Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan."



Berikan jeda sebentar, kemudian lanjutkan dengan suara yang lebih tegas:



"Tetapi tentang seberapa kuat kamu bertahan ketika perjalanan menjadi sulit."



Perubahan intonasi membantu audiens mengenali bagian mana yang penting.



B. Gunakan jeda pada momen yang tepat



Jeda merupakan salah satu alat komunikasi yang sering diremehkan.



Banyak orang takut berhenti berbicara karena khawatir terlihat gugup atau lupa materi.



Akibatnya, mereka terus berbicara tanpa memberikan kesempatan kepada audiens untuk mencerna informasi.



Padahal, jeda yang tepat dapat memberikan kekuatan pada sebuah kalimat.



Contohnya:



"Orang yang paling berbahaya bukan selalu orang yang memiliki kekuatan besar."



Berhenti sejenak.



"Melainkan orang yang tidak pernah mau belajar dari kesalahannya."



Jeda menciptakan ruang bagi audiens untuk memproses pesan yang baru saja mereka dengar.



C. Perhatikan kontak mata



Kontak mata membantu menciptakan kesan bahwa kamu sedang berbicara dengan seseorang, bukan sekadar membacakan materi.



Ketika berbicara di depan banyak orang, arahkan pandangan secara wajar kepada beberapa bagian audiens.



Jangan terus-menerus melihat lantai, layar presentasi, atau catatan.



Namun, jangan pula menatap seseorang terlalu lama hingga membuatnya tidak nyaman.



D. Gunakan gestur yang mendukung pesan



Gerakan tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh dapat memperjelas apa yang sedang kamu sampaikan.



Ketika berbicara tentang sesuatu yang besar, kamu dapat menggunakan gerakan tangan untuk menggambarkan keluasan.



Ketika menjelaskan dua pilihan, gunakan kedua tangan untuk menunjukkan perbandingan.



Ketika menyampaikan pesan penting, berdirilah dengan stabil dan berikan penekanan melalui ekspresi yang sesuai.



Jangan bergerak tanpa tujuan. Setiap gerakan sebaiknya membantu memperjelas pesan.



Penelitian tentang penyampaian pidato juga menunjukkan bahwa audiens memberikan perhatian pada aspek penyampaian seperti kontak mata, gerakan, kelancaran vokal, dan perilaku nonverbal.



Latihan sederhana:



Rekam dirimu ketika berbicara selama tiga menit.



Kemudian perhatikan:



Apakah suaramu terdengar monoton?



Apakah kamu terlalu cepat berbicara?



Apakah ada jeda pada bagian penting?



Apakah ekspresi wajahmu sesuai dengan pesan?



Apakah gerakan tubuhmu terlihat alami?



Jangan hanya menilai apakah kamu terlihat percaya diri. Nilailah apakah pesanmu benar-benar mudah diikuti.



4. Berbicaralah dengan Memahami Psikologi Audiens, Bukan Hanya Ingin Terlihat Pintar



Ada satu kebiasaan yang membuat seseorang sulit menjadi pembicara yang memikat: terlalu sibuk menunjukkan bahwa dirinya pintar.



Ia menggunakan istilah rumit, kalimat panjang, dan penjelasan yang berputar-putar.



Setiap kali berbicara, ia ingin terlihat paling tahu.



Namun, pembicara yang benar-benar hebat justru memiliki kemampuan untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit.



Mengapa?



Karena tujuan komunikasi bukanlah membuat audiens kagum terhadap banyaknya istilah yang kamu ketahui. Tujuan komunikasi adalah membantu mereka memahami sesuatu.



Bayangkan kamu sedang menjelaskan konsep investasi kepada seseorang yang belum pernah mempelajarinya.



Kamu bisa mengatakan:



"Investasi merupakan aktivitas penempatan modal pada instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui apresiasi nilai aset maupun distribusi pendapatan."



Penjelasan tersebut cukup tepat, tetapi mungkin terasa terlalu formal bagi pemula.



Kamu bisa menyederhanakannya menjadi:



"Investasi itu seperti menanam pohon. Kamu mengeluarkan sesuatu hari ini, merawatnya, dan berharap suatu hari nanti pohon tersebut memberikan hasil."



Penjelasan kedua lebih mudah dibayangkan.



Inilah pentingnya menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman audiens.



Ada beberapa prinsip yang perlu kamu terapkan.



Pertama, kenali siapa yang sedang mendengarkanmu.



Berbicara kepada mahasiswa tentu berbeda dengan berbicara kepada direktur perusahaan, anak-anak, atau masyarakat umum.



Pahami kebutuhan, pengalaman, pengetahuan, dan persoalan mereka.



Kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami.



Jangan menggunakan istilah teknis jika tidak diperlukan.



Jika memang harus menggunakannya, berikan penjelasan sederhana.



Ketiga, fokus pada manfaat bagi audiens.



Jangan hanya bertanya, "Apa yang ingin saya sampaikan?"



Tanyakan juga, "Apa yang akan diperoleh audiens setelah mendengarkan saya?"



Keempat, hindari terlalu banyak informasi sekaligus.



Sampaikan gagasan secara bertahap.



Satu ide utama yang dipahami dengan baik jauh lebih bermanfaat daripada sepuluh ide yang disampaikan secara terburu-buru.



Ada prinsip sederhana yang perlu kamu ingat:



Pembicara yang biasa ingin menunjukkan seberapa banyak yang ia ketahui. Pembicara yang hebat ingin memastikan seberapa banyak yang bisa dipahami oleh pendengarnya.



5. Latih Kepercayaan Diri Melalui Paparan Bertahap, Bukan Menunggu Sampai Tidak Takut



Inilah strategi yang sering kali menjadi pembeda antara orang yang hanya ingin menjadi pembicara hebat dan orang yang benar-benar berkembang menjadi pembicara hebat.



Banyak orang sebenarnya memiliki gagasan menarik, tetapi tidak berani mengungkapkannya.



Mereka takut salah bicara, takut ditertawakan, takut dinilai buruk, atau takut tidak mampu menjawab pertanyaan.



Akibatnya, mereka terus menunggu.



Menunggu sampai lebih percaya diri. Menunggu sampai merasa siap. Menunggu sampai rasa takut menghilang.



Masalahnya, kepercayaan diri sering kali tidak muncul sebelum kita bertindak.



Justru, kepercayaan diri dapat berkembang setelah kita berulang kali menghadapi situasi yang sebelumnya terasa menakutkan.



Dalam psikologi, salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi ketakutan berbicara di depan umum adalah exposure, yaitu menghadapi situasi yang ditakuti secara bertahap dan terencana.



Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychology pada 2019 menganalisis 30 uji klinis acak dengan total 1.355 peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi psikologis, termasuk pendekatan kognitif dan perilaku, dapat membantu mengurangi ketakutan berbicara di depan umum.



Artinya, kemampuan mengelola kecemasan berbicara bukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh bakat.



Kamu dapat melatihnya.



Bagaimana cara melakukannya?



Mulailah dari situasi yang paling mudah, kemudian tingkatkan tantangannya secara perlahan.



Contohnya:



Tahap 1: Berbicara sendiri



Pilih satu topik sederhana, kemudian berbicaralah selama dua menit di depan cermin.



Tujuannya bukan menjadi sempurna, melainkan membiasakan diri mengungkapkan gagasan secara lisan.



Tahap 2: Rekam dirimu sendiri



Gunakan kamera ponsel untuk merekam pembicaraan selama tiga sampai lima menit.



Tonton kembali dan identifikasi kebiasaan yang perlu diperbaiki.



Tahap 3: Berbicara dengan satu orang



Ceritakan sebuah gagasan kepada teman atau anggota keluarga.



Belajarlah menyampaikan pesan dengan jelas tanpa terlalu bergantung pada teks.



Tahap 4: Berbicara dalam kelompok kecil



Mulailah mengambil kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi, rapat, atau komunitas.



Tahap 5: Berbicara di depan audiens yang lebih besar



Ketika sudah lebih terbiasa, ambil kesempatan untuk melakukan presentasi, menjadi moderator, mengajar, atau menyampaikan materi di depan kelompok yang lebih besar.



Jangan menunggu sampai rasa takut hilang sepenuhnya.



Belajarlah berbicara meskipun masih ada sedikit rasa gugup.



Sebab, tujuan latihan bukan menghilangkan seluruh kecemasan, melainkan membuatmu tetap mampu menyampaikan pesan dengan baik meskipun sedang merasa gugup.



Dan ingat, jangan hanya mengukur keberhasilan dari tepuk tangan audiens.



Ukur juga perkembanganmu dari keberanian untuk mencoba, kemampuan menyampaikan gagasan, serta kesediaan menerima masukan.



Menggabungkan Kelima Strategi Menjadi Kebiasaan



Mengetahui lima strategi di atas tentu belum cukup. Kamu perlu mengubahnya menjadi kebiasaan.



Berikut contoh latihan selama tujuh hari yang bisa kamu lakukan.



Hari



Latihan



Tujuan



1



Membuka pembicaraan dengan pertanyaan menarik



Melatih keterlibatan audiens



2



Menceritakan pengalaman selama 3 menit



Melatih storytelling



3



Berlatih intonasi dan jeda



Mengembangkan kualitas vokal



4



Menjelaskan topik rumit dengan bahasa sederhana



Melatih kejelasan



5



Merekam video berbicara selama 5 menit



Mengevaluasi penampilan



6



Berbicara dengan kelompok kecil



Melatih keberanian



7



Menyampaikan pidato singkat selama 5 menit



Menggabungkan seluruh strategi



Setelah tujuh hari, ulangi latihan tersebut dengan topik yang berbeda dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.



Jangan hanya berlatih ketika akan tampil di panggung. Jadikan komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.



Ketika berdiskusi, latih kemampuan mendengarkan. Ketika bercerita, latih kemampuan membangun alur. Ketika menyampaikan pendapat, latih kemampuan memilih kata yang tepat.



Sedikit demi sedikit, kemampuan berbicaramu akan berkembang.



Penutup: Pembicara Hebat Bukan yang Paling Banyak Bicara, tetapi yang Mampu Memberikan Kesan



Pada akhirnya, menjadi pembicara yang memikat bukan tentang memiliki suara paling keras, penampilan paling menarik, atau kemampuan berbicara tanpa berhenti.



Pembicara yang memikat adalah seseorang yang mampu membuat orang lain merasa terlibat, memahami pesan yang disampaikan, dan membawa pulang sesuatu yang bermakna setelah percakapan berakhir.



Ada lima hal yang perlu kamu ingat:



Buat audiens merasa terlibat melalui pertanyaan dan interaksi.



Gunakan cerita untuk menghidupkan pesan.



Kuasai intonasi, jeda, kontak mata, dan bahasa tubuh.



Sesuaikan bahasa dengan kebutuhan serta pemahaman audiens.



Bangun kepercayaan diri melalui latihan dan paparan bertahap.



Jangan pernah menganggap bahwa kemampuan berbicara yang luar biasa hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.



Banyak pembicara hebat yang dahulu juga pernah gugup, kehilangan kata-kata, berbicara terlalu cepat, bahkan merasa tidak pantas berdiri di depan orang banyak.



Namun, mereka terus berlatih.



Mereka belajar memahami manusia, memperbaiki cara menyampaikan pesan, dan berani mengambil kesempatan untuk berbicara.



Satu hal yang perlu kamu pahami: orang tidak selalu membutuhkan pembicara yang sempurna. Mereka membutuhkan pembicara yang mampu memberikan nilai, menyampaikan gagasan dengan jelas, dan membuat mereka merasa bahwa waktu yang digunakan untuk mendengarkan tidak sia-sia.



Jadi, mulai hari ini, jangan hanya berusaha menjadi orang yang pandai berbicara.



Berusahalah menjadi orang yang membuat setiap pembicaraan memiliki arti.



