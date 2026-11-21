JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu terlihat mandiri, mampu menyelesaikan berbagai persoalan sendiri, memiliki pencapaian luar biasa, tetapi sangat jarang meminta bantuan orang lain?

Bahkan ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung memilih untuk berjuang sendirian daripada mengandalkan orang lain. Mereka lebih suka mencari solusi sendiri, mengerjakan sesuatu dengan kemampuan pribadi, dan memastikan semuanya berjalan sesuai harapan.



Sekilas, sikap seperti ini mungkin terlihat sebagai bentuk kemandirian, kekuatan mental, atau kepercayaan diri yang tinggi. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, terdapat berbagai faktor psikologis yang dapat memengaruhi perilaku tersebut.



Tidak sedikit orang berprestasi tinggi yang justru merasa kesulitan ketika harus menerima bantuan. Mereka terbiasa menjadi sosok yang diandalkan, terbiasa menyelesaikan masalah, dan terbiasa memiliki tanggung jawab besar. Akibatnya, ketika berada dalam posisi membutuhkan pertolongan, mereka bisa merasa tidak nyaman.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan otonomi, perfeksionisme, harga diri, pengalaman masa lalu, hingga ketakutan dianggap tidak kompeten.



Menariknya, orang yang sulit menerima bantuan tidak selalu berarti sombong atau merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Terkadang, mereka hanya sudah terlalu terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri.



Lantas, mengapa orang berprestasi tinggi sering kali enggan menerima bantuan dari orang lain?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut menurut perspektif psikologi.



1. Mereka Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri Sejak Lama



Salah satu alasan paling umum mengapa orang berprestasi tinggi enggan menerima bantuan adalah karena mereka sudah terbiasa menyelesaikan segala sesuatu secara mandiri.



Sejak awal perjalanan hidupnya, mereka mungkin terbiasa menghadapi berbagai tantangan tanpa banyak dukungan. Mereka belajar mencari solusi sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh.



Lama-kelamaan, kemandirian tersebut bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan menjadi bagian dari identitas diri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-reliance, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengandalkan kemampuan dan sumber daya pribadi dalam menghadapi berbagai situasi.



Orang dengan tingkat kemandirian tinggi biasanya memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu mengatasi sebagian besar persoalan tanpa harus melibatkan orang lain.



Ketika mereka menghadapi masalah, respons pertama yang muncul bukanlah mencari bantuan, melainkan memikirkan cara untuk menyelesaikannya sendiri.



Misalnya, seorang pengusaha yang sudah terbiasa membangun bisnis dari nol mungkin merasa lebih nyaman mengerjakan berbagai persoalan perusahaan sendiri. Meskipun ada orang yang bersedia membantu, ia tetap memilih turun tangan secara langsung karena sudah terbiasa mengendalikan semuanya.



Kebiasaan ini memang dapat membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Terlalu terbiasa mandiri terkadang membuat seseorang lupa bahwa menerima bantuan bukan berarti kehilangan kemampuan. Justru, kemampuan untuk bekerja sama merupakan salah satu bentuk kedewasaan.



Intinya: Orang yang terbiasa mengandalkan diri sendiri terkadang bukan tidak membutuhkan bantuan, tetapi belum terbiasa merasa nyaman ketika orang lain mengambil bagian dalam perjuangannya.



2. Mereka Takut Dianggap Tidak Kompeten



Alasan berikutnya berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang kemampuan dan harga dirinya.



Bagi sebagian orang berprestasi tinggi, kompetensi merupakan bagian penting dari identitas pribadi. Mereka ingin dikenal sebagai sosok yang cerdas, mampu, profesional, dan dapat diandalkan.



Karena itu, meminta bantuan terkadang terasa seperti pengakuan bahwa mereka tidak sanggup menyelesaikan sesuatu sendiri.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan konsep self-presentation, yaitu cara seseorang berusaha membentuk dan mempertahankan kesan tertentu di hadapan orang lain.



Mereka mungkin khawatir bahwa ketika meminta bantuan, orang lain akan menganggap mereka kurang pintar, kurang berpengalaman, atau tidak cukup mampu menjalankan tanggung jawabnya.



Sebagai contoh, seorang karyawan berprestasi mungkin merasa malu bertanya kepada rekan kerja ketika menghadapi tugas yang sulit. Ia lebih memilih menghabiskan waktu berjam-jam mencari solusi sendiri karena tidak ingin terlihat kurang memahami pekerjaannya.



Padahal, bertanya dan meminta bantuan merupakan bagian normal dari proses belajar dan pengembangan kemampuan.



Penelitian psikologi tentang evaluasi sosial juga menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penilaian orang lain dapat memengaruhi kesediaan seseorang untuk mengungkapkan kesulitan.



Hal ini menjadi semakin kuat ketika seseorang memiliki reputasi sebagai individu yang selalu berhasil.



Mereka merasa harus mempertahankan citra tersebut, bahkan ketika sebenarnya sedang mengalami kesulitan.



Intinya: Terkadang, orang berprestasi tinggi bukan takut menerima bantuan, melainkan takut kehilangan citra sebagai seseorang yang selalu mampu melakukan segala sesuatu dengan baik.

3. Mereka Memiliki Standar yang Sangat Tinggi

Orang yang memiliki banyak pencapaian sering kali mempunyai standar pribadi yang tinggi.



Mereka ingin segala sesuatu berjalan dengan baik, sesuai rencana, dan memenuhi kualitas yang sudah mereka tetapkan.



Sayangnya, standar tinggi tersebut terkadang membuat mereka kesulitan mempercayakan pekerjaan kepada orang lain.



Mereka mungkin berpikir bahwa hasil pekerjaan orang lain tidak akan sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena itu, daripada harus mengoreksi pekerjaan orang lain, mereka lebih memilih mengerjakannya sendiri.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan perfeksionisme.



Perfeksionisme merupakan kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri maupun hasil pekerjaan. Dalam bentuk tertentu, perfeksionisme dapat mendorong seseorang mencapai hasil yang baik. Namun, ketika disertai ketakutan berlebihan terhadap kesalahan, perilaku tersebut justru dapat menjadi beban.



Misalnya, seorang pemimpin tim mungkin merasa bahwa hanya dirinya yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas terbaik.



Meskipun anggota tim sebenarnya kompeten, ia tetap memeriksa setiap detail, mengambil alih tugas, dan sulit memberikan kepercayaan penuh.



Akibatnya, ia menjadi sangat sibuk, mudah kelelahan, dan kesulitan mengembangkan kemampuan orang-orang di sekitarnya.



Padahal, tidak semua pekerjaan harus dilakukan dengan standar yang sama. Ada kalanya hasil yang cukup baik dan selesai tepat waktu jauh lebih bermanfaat daripada hasil sempurna yang menghabiskan terlalu banyak energi.



Orang yang berprestasi perlu memahami bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak hal yang bisa dikerjakan sendiri, tetapi juga oleh kemampuan membangun sistem dan mempercayai orang lain.



Intinya: Standar yang tinggi dapat membantu seseorang mencapai prestasi, tetapi perfeksionisme yang berlebihan bisa membuatnya sulit menerima kontribusi orang lain.

4. Mereka Tidak Ingin Merasa Berutang Budi kepada Orang Lain

Bagi sebagian orang, menerima bantuan bukan hanya tentang mendapatkan pertolongan. Ada perasaan lain yang mungkin muncul setelahnya, yaitu merasa memiliki kewajiban untuk membalas kebaikan tersebut.



Mereka merasa tidak nyaman ketika seseorang melakukan sesuatu untuk dirinya tanpa imbalan yang jelas.



Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan prinsip resiprositas atau timbal balik. Prinsip tersebut menjelaskan kecenderungan manusia untuk membalas kebaikan yang diterima dari orang lain.



Sebenarnya, prinsip timbal balik merupakan bagian penting dalam membangun hubungan sosial. Namun, bagi individu tertentu, hal ini bisa menimbulkan tekanan psikologis.



Mereka merasa bahwa menerima bantuan berarti menambah tanggung jawab baru.



Misalnya, seseorang yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan mungkin menolak tawaran bantuan dari temannya karena merasa suatu hari nanti harus membalas bantuan tersebut.



Bahkan, ia bisa merasa lebih tenang ketika mengeluarkan tenaga dan waktu sendiri daripada harus menerima sesuatu dari orang lain.



Ada pula orang yang memiliki pengalaman buruk ketika bantuan yang pernah diterimanya digunakan sebagai alat untuk menuntut, mengendalikan, atau mengungkit kesalahan di kemudian hari.



Pengalaman seperti itu dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menerima pertolongan.



Mereka ingin menjaga kebebasan dan menghindari hubungan yang terasa tidak seimbang.



Intinya: Sebagian orang lebih memilih menghadapi kesulitan sendiri karena merasa bahwa menerima bantuan akan menciptakan kewajiban sosial atau emosional yang tidak mereka inginkan.

5. Mereka Sangat Menghargai Kebebasan dan Kendali atas Hidupnya

Orang berprestasi tinggi sering kali terbiasa mengambil keputusan sendiri.



Mereka memiliki tujuan, strategi, dan cara kerja yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Karena itu, ketika orang lain menawarkan bantuan, mereka terkadang merasa kebebasannya sedang terganggu.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep autonomy atau otonomi.



Otonomi merupakan kebutuhan psikologis manusia untuk memiliki kendali atas pilihan dan tindakan yang dilakukan.



Menurut teori determinasi diri (Self-Determination Theory) yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia, bersama kompetensi dan keterhubungan sosial.



Seseorang yang memiliki kebutuhan otonomi tinggi biasanya merasa lebih nyaman ketika dapat menentukan sendiri bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan.



Mereka tidak selalu menolak bantuan karena menganggap orang lain tidak mampu. Bisa jadi, mereka hanya tidak ingin kehilangan kendali terhadap proses yang sedang dijalankan.



Contohnya, seorang pemimpin bisnis mungkin menolak bantuan dalam pengambilan keputusan karena merasa dirinya lebih memahami arah perusahaan.



Ia ingin memastikan setiap langkah sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan.



Sikap ini dapat menjadi kekuatan ketika seseorang harus mengambil tanggung jawab besar. Namun, jika terlalu berlebihan, kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu dapat membuatnya sulit bekerja sama.



Padahal, menerima bantuan tidak selalu berarti menyerahkan kendali. Seseorang tetap bisa menentukan keputusan akhir sambil mempertimbangkan masukan dan kontribusi orang lain.



Intinya: Orang yang sangat menghargai kebebasan pribadi terkadang enggan menerima bantuan karena khawatir kehilangan kendali atas keputusan dan cara kerjanya sendiri.

6. Mereka Memiliki Pengalaman Masa Lalu yang Membuat Sulit Mempercayai Orang Lain

Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka merasa aman untuk meminta bantuan.



Ada individu yang pernah mengalami pengkhianatan, kekecewaan, penolakan, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebelumnya mereka percaya.



Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara mereka membangun hubungan dengan orang lain.



Misalnya, seseorang pernah meminta bantuan ketika berada dalam situasi sulit, tetapi justru mendapatkan kritik, penghinaan, atau perlakuan tidak menyenangkan.



Setelah mengalami kejadian seperti itu, ia mungkin mulai berpikir bahwa meminta bantuan bukanlah pilihan yang aman.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini dapat berkaitan dengan pola kelekatan (attachment patterns) dan kepercayaan interpersonal.



Pola hubungan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang kedekatan, dukungan, dan ketergantungan kepada orang lain.



Seseorang yang terbiasa menjaga jarak emosional mungkin merasa tidak nyaman ketika harus menunjukkan kelemahan atau mengungkapkan bahwa dirinya sedang membutuhkan pertolongan.



Mereka lebih memilih menyimpan masalah sendiri karena merasa lebih aman ketika tidak terlalu bergantung kepada siapa pun.



Menariknya, dari luar mereka mungkin terlihat sangat kuat, percaya diri, dan tidak membutuhkan orang lain.



Namun, di balik sikap tersebut bisa saja terdapat pengalaman yang membuat mereka berhati-hati dalam mempercayai orang lain.



Tentu saja, tidak semua orang yang mandiri memiliki pengalaman buruk. Akan tetapi, pengalaman masa lalu merupakan salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa sebagian individu sulit menerima bantuan.



Intinya: Terkadang, seseorang menolak bantuan bukan karena tidak membutuhkannya, melainkan karena pengalaman sebelumnya membuatnya sulit merasa aman ketika bergantung kepada orang lain.

7. Mereka Merasa Harga Dirinya Terletak pada Kemampuan Menyelesaikan Segala Sesuatu Sendiri

Alasan terakhir berkaitan dengan identitas dan harga diri seseorang.



Bagi sebagian orang berprestasi tinggi, keberhasilan bukan sekadar pencapaian. Keberhasilan sudah menjadi bagian penting dari cara mereka memandang dirinya sendiri.



Mereka merasa berharga karena mampu menyelesaikan masalah, mengatasi tantangan, dan mencapai sesuatu melalui usaha pribadi.



Akibatnya, ketika harus menerima bantuan, mereka bisa merasa seolah-olah nilai dirinya sedang berkurang.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan contingent self-esteem, yaitu harga diri yang sangat bergantung pada kondisi atau pencapaian tertentu.



Seseorang dengan harga diri yang terlalu bergantung pada prestasi mungkin merasa dirinya hanya berharga ketika berhasil, mampu, atau terlihat unggul.



Mereka sulit menerima keadaan ketika harus mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan.



Sebagai contoh, seseorang yang sejak kecil dikenal sebagai anak paling pintar mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa ia harus selalu menjadi orang yang mampu menyelesaikan semua persoalan.



Ketika dewasa, ia bisa merasa tidak nyaman meminta bantuan karena hal tersebut bertentangan dengan identitas yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.



Ia mungkin berpikir bahwa menjadi orang hebat berarti tidak boleh bergantung kepada siapa pun.



Padahal, kenyataannya tidak demikian.



Orang yang benar-benar matang secara psikologis tidak harus selalu menjadi orang yang paling kuat dalam setiap keadaan. Mereka memahami bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan membutuhkan dukungan pada waktu tertentu.



Menerima bantuan tidak mengurangi nilai diri seseorang. Justru, kesadaran untuk mengenali keterbatasan merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.



Intinya: Ketika harga diri terlalu bergantung pada kemampuan untuk selalu berhasil, seseorang bisa merasa bahwa menerima bantuan merupakan ancaman terhadap identitas dirinya.



Mengapa Menerima Bantuan Justru Bisa Menjadi Tanda Kekuatan?

Setelah memahami ketujuh alasan tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah selalu menyelesaikan segala sesuatu sendiri merupakan tanda kekuatan?



Jawabannya, tidak selalu.



Kemandirian memang merupakan kualitas yang berharga. Namun, kemandirian yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang merasa harus menghadapi seluruh persoalan tanpa dukungan siapa pun.



Dalam kehidupan nyata, hampir semua pencapaian besar melibatkan kontribusi banyak orang.



Seorang pengusaha membutuhkan karyawan, seorang ilmuwan membutuhkan rekan peneliti, dan seorang pemimpin membutuhkan tim yang dapat dipercaya.



Bahkan, orang-orang yang terlihat sangat sukses sekalipun tidak mungkin memiliki seluruh pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya sendiri.



Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang menerima bantuan:



1. Menerima bantuan bukan berarti tidak mampu.



Seseorang bisa memiliki kemampuan yang sangat baik sekaligus menyadari bahwa ada pekerjaan yang lebih efektif jika dilakukan bersama orang lain.



2. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan.



Justru, dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak mengetahui segala sesuatu dan masih memiliki ruang untuk belajar.



3. Kerja sama dapat mempercepat perkembangan.



Dengan menerima masukan dan bantuan, seseorang bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.



4. Tidak semua tanggung jawab harus dipikul sendiri.



Belajar mendelegasikan pekerjaan dapat membantu seseorang menjaga energi, kesehatan, dan keseimbangan hidup.



5. Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan memberi dan menerima.



Hubungan antarmanusia bukan hanya tentang menjadi orang yang selalu membantu, tetapi juga tentang bersedia menerima dukungan ketika membutuhkannya.

Kesimpulan

Orang berprestasi tinggi yang enggan menerima bantuan dari orang lain tidak selalu memiliki sifat sombong, egois, atau merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain.



Di balik perilaku tersebut, terdapat berbagai kemungkinan faktor psikologis yang memengaruhinya.



Mulai dari kebiasaan mengandalkan diri sendiri, ketakutan dianggap tidak kompeten, perfeksionisme, keengganan merasa berutang budi, kebutuhan akan kendali, pengalaman masa lalu, hingga harga diri yang terlalu bergantung pada pencapaian.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa menjadi pribadi mandiri bukan berarti harus selalu melakukan semuanya sendirian.



Ada perbedaan besar antara seseorang yang mampu berdiri sendiri dan seseorang yang merasa tidak boleh membutuhkan orang lain.



Kemandirian yang sehat memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi tetap membuka ruang bagi dukungan dan kerja sama.



Sebab, salah satu tanda kedewasaan bukan hanya kemampuan untuk membantu orang lain ketika mereka kesulitan, tetapi juga keberanian untuk menerima bantuan ketika diri sendiri membutuhkannya.



