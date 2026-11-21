JawaPos.com - Setiap menjelang pergantian tahun, ada satu kebiasaan yang seolah-olah wajib dilakukan banyak orang: membuat resolusi tahun baru.

Ada yang berjanji akan menjadi lebih kaya, lebih produktif, lebih sehat, lebih disiplin, berhenti menunda pekerjaan, rajin berolahraga, hingga bertekad mengubah seluruh kehidupannya dalam waktu 12 bulan ke depan.



Pergantian tahun memang sering dianggap sebagai kesempatan untuk memulai kembali. Kalender berganti, angka tahun berubah, dan muncul perasaan bahwa kita mendapatkan lembaran baru untuk memperbaiki berbagai kesalahan di masa lalu.



Namun, pernahkah kamu memperhatikan bahwa banyak resolusi yang dibuat dengan penuh semangat pada akhir Desember justru mulai dilupakan ketika memasuki Februari?



Orang yang berjanji akan berolahraga setiap hari kembali jarang bergerak. Mereka yang ingin membaca satu buku setiap minggu mulai kehilangan konsistensi. Sementara orang yang bertekad mengubah hidupnya justru kembali menjalani kebiasaan lama.



Fenomena ini menarik untuk dilihat dari sudut pandang psikologi.



Sebenarnya, membuat tujuan hidup bukanlah sesuatu yang buruk. Penelitian psikologi bahkan menunjukkan bahwa tujuan yang tepat dapat membantu seseorang mengarahkan perilaku dan meningkatkan motivasi.



Namun, persoalannya terletak pada cara kita membuat resolusi, alasan di baliknya, serta ekspektasi yang terlalu besar terhadap pergantian tahun.



Ada kalanya tidak membuat resolusi justru menjadi pilihan yang lebih sehat. Bukan karena kita tidak memiliki ambisi, melainkan karena kita tidak ingin menjadikan kehidupan sebagai perlombaan yang harus selalu dimenangkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat delapan alasan mengapa kamu sebaiknya tidak membuat resolusi untuk tahun depan menurut perspektif psikologi.



1. Resolusi Bisa Membuatmu Terlalu Terobsesi dengan Masa Depan



Salah satu masalah dari resolusi tahun baru adalah kecenderungan untuk terus-menerus memikirkan kehidupan yang belum terjadi.



Kamu mulai membuat daftar tentang siapa dirimu tahun depan, apa saja yang harus dicapai, berapa banyak uang yang harus dikumpulkan, dan perubahan apa yang harus dilakukan.



Tanpa disadari, perhatianmu lebih banyak tertuju pada kehidupan ideal di masa depan daripada kehidupan yang sedang kamu jalani sekarang.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan cara seseorang mengarahkan perhatian dan mengevaluasi kepuasan hidupnya.



Ketika seseorang terlalu terpaku pada gambaran ideal tentang masa depan, ia berisiko menganggap kehidupannya saat ini selalu kurang.



Misalnya, kamu memiliki pekerjaan yang cukup baik, hubungan sosial yang menyenangkan, dan kehidupan yang sebenarnya relatif stabil. Namun, karena resolusimu adalah mendapatkan pekerjaan dengan gaji dua kali lipat, kamu mulai menganggap pencapaian saat ini tidak berarti.



Kamu merasa belum menjadi siapa-siapa hanya karena belum mencapai target yang dibuat sendiri.



Padahal, kehidupan bukan sekadar perjalanan menuju masa depan. Ada banyak hal yang juga layak dinikmati dalam prosesnya.



Tidak semua kebahagiaan harus menunggu sampai kamu mendapatkan pekerjaan impian, membeli rumah, memiliki tabungan besar, atau mencapai kesuksesan tertentu.



Terkadang, terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik justru membuatmu lupa menjalani kehidupan yang sebenarnya sudah kamu miliki.



Karena itu, daripada terus-menerus membuat resolusi tentang masa depan, cobalah memberikan perhatian lebih besar pada hal-hal sederhana yang bisa kamu nikmati hari ini.



2. Resolusi Sering Kali Berasal dari Tekanan Sosial, Bukan Keinginan Pribadi



Coba perhatikan resolusi yang sering muncul setiap menjelang tahun baru.



Ingin lebih kaya, memiliki tubuh ideal, membeli kendaraan baru, mendapatkan pekerjaan bergengsi, menikah, memiliki bisnis sendiri, atau terlihat lebih sukses daripada tahun sebelumnya.



Apakah semua itu benar-benar sesuatu yang kamu inginkan?



Atau justru kamu menginginkannya karena melihat orang lain berhasil mendapatkannya?



Psikologi mengenal konsep social comparison atau perbandingan sosial. Konsep ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk menilai dirinya dengan membandingkan kehidupan, pencapaian, dan kemampuannya dengan orang lain.



Media sosial membuat kecenderungan ini semakin mudah terjadi.



Kamu melihat teman sebaya mendapatkan pekerjaan baru, seseorang membeli rumah, orang lain berlibur ke luar negeri, dan teman lama memamerkan pencapaian bisnisnya.



Kemudian, tanpa sadar, kamu mulai merasa tertinggal.



Akhirnya, kamu membuat resolusi bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena merasa harus memiliki pencapaian yang sama.



Dalam teori Self-Determination Theory, motivasi manusia dapat dipahami melalui perbedaan antara motivasi yang berasal dari diri sendiri dan motivasi yang lebih banyak dipengaruhi tekanan atau tuntutan eksternal.



Tujuan yang benar-benar sesuai dengan nilai dan minat pribadi cenderung lebih mudah dipertahankan daripada tujuan yang hanya dibuat demi pengakuan orang lain.



Penelitian Woolley, Giurge, dan Fishbach yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science pada 2025 juga menemukan bahwa motivasi intrinsik berhubungan lebih kuat dengan keberhasilan mempertahankan resolusi dibandingkan motivasi ekstrinsik.



Artinya, seseorang cenderung lebih konsisten ketika ia menikmati atau benar-benar menghargai aktivitas yang sedang dilakukan, bukan hanya mengejar hasil atau pengakuan di luar dirinya.



Jadi, sebelum membuat resolusi tahun depan, tanyakan kepada dirimu sendiri:



Apakah aku benar-benar menginginkan kehidupan seperti itu, atau hanya tidak ingin terlihat tertinggal dari orang lain?



Kamu tidak harus memiliki pencapaian yang sama dengan teman-temanmu. Kamu juga tidak perlu menjalani kehidupan yang terlihat menarik di mata orang lain.



Sebab, kehidupan yang baik bukanlah kehidupan yang paling mengesankan untuk dipamerkan, melainkan kehidupan yang benar-benar terasa bermakna bagi orang yang menjalaninya.



3. Resolusi yang Terlalu Besar Bisa Menimbulkan Tekanan Psikologis



Salah satu kesalahan paling umum ketika membuat resolusi adalah menetapkan terlalu banyak perubahan dalam waktu bersamaan.



Misalnya, seseorang membuat daftar resolusi seperti berikut:



Harus bangun pukul lima pagi setiap hari.



Harus berolahraga minimal satu jam.



Harus membaca 30 buku dalam setahun.



Harus menabung 50 persen dari penghasilan.



Harus berhenti menggunakan media sosial.



Harus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.



Harus memiliki bisnis sendiri.



Sekilas, daftar tersebut terlihat sangat positif dan penuh semangat.



Namun, bagaimana jika seluruh target itu harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah keuangan, dan berbagai kebutuhan pribadi lainnya?



Beban yang muncul bisa menjadi sangat besar.



Dalam psikologi, penetapan tujuan yang terlalu banyak dan tidak realistis dapat meningkatkan beban kognitif serta tekanan ketika seseorang berusaha mengelola berbagai tuntutan sekaligus.



Ketika seseorang merasa harus mengubah terlalu banyak aspek kehidupan, ia bisa mengalami kelelahan dalam mempertahankan motivasi.



Bahkan, kegagalan memenuhi satu target dapat membuatnya kehilangan semangat untuk menjalankan target lainnya.



Contohnya, kamu berencana bangun pukul lima pagi untuk berolahraga. Namun, suatu hari kamu terlambat bangun karena pekerjaan yang menumpuk.



Kamu kemudian merasa gagal menjalankan resolusi.



Perasaan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi jika terus berulang, kamu bisa mulai menganggap dirimu sebagai orang yang tidak disiplin.



Padahal, masalahnya belum tentu terletak pada kemampuanmu. Bisa jadi target yang kamu buat memang tidak sesuai dengan kapasitas dan kondisi kehidupanmu.



Tidak semua perubahan harus dilakukan sekaligus.



Terkadang, mempertahankan satu kebiasaan kecil jauh lebih bermanfaat daripada membuat sepuluh resolusi besar yang akhirnya hanya menjadi beban pikiran.



4. Kamu Bisa Terjebak dalam Pola Pikir Perfeksionis



Resolusi tahun baru sering kali menciptakan gambaran bahwa perubahan harus berjalan secara sempurna.



Jika kamu bertekad berolahraga setiap hari, berarti kamu merasa harus melakukannya setiap hari tanpa terkecuali.



Jika ingin menabung, kamu merasa tidak boleh menggunakan uang untuk hal-hal yang dianggap tidak penting.



Jika ingin menjadi lebih produktif, kamu menganggap waktu bersantai sebagai sesuatu yang tidak berguna.



Masalahnya, kehidupan nyata tidak selalu berjalan sesuai rencana.



Ada hari ketika kamu merasa lelah. Ada pekerjaan mendadak. Ada masalah keluarga. Ada kondisi kesehatan yang membuatmu tidak bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya.



Di sinilah pola pikir perfeksionis dapat menjadi masalah.



Perfeksionisme yang tidak sehat membuat seseorang cenderung menilai keberhasilan secara hitam putih. Sesuatu dianggap berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya.



Akibatnya, satu kesalahan kecil bisa terasa seperti kehancuran dari seluruh usaha yang sudah dilakukan.



Misalnya, kamu berjanji tidak akan mengonsumsi makanan cepat saji sepanjang tahun. Namun, pada suatu kesempatan, kamu kembali memakannya.



Alih-alih menganggapnya sebagai kejadian biasa, kamu justru berpikir bahwa seluruh usahamu sudah gagal.



Kemudian muncul pemikiran seperti:



"Percuma melanjutkan. Toh, aku sudah melanggar resolusiku."



Cara berpikir seperti ini dapat membuat seseorang lebih mudah meninggalkan kebiasaan baik hanya karena mengalami satu kegagalan.



Padahal, perubahan perilaku tidak membutuhkan kesempurnaan.



Kamu boleh mengalami kemunduran tanpa harus menganggap dirimu sebagai orang yang gagal.



Tidak membuat resolusi yang kaku bisa menjadi cara untuk mengurangi tekanan tersebut.



Kamu tetap bisa berkembang, tetapi tidak harus menghakimi diri sendiri setiap kali kehidupan berjalan sedikit berbeda dari rencana.



5. Resolusi Membuatmu Terlalu Fokus pada Hasil, Bukan Proses



Banyak orang membuat resolusi berdasarkan hasil akhir yang ingin dicapai.



Ingin memiliki tabungan Rp100 juta. Ingin menurunkan berat badan 10 kilogram. Ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji tertentu. Ingin memiliki 100 ribu pengikut di media sosial.



Masalahnya, hasil akhir tidak selalu berada sepenuhnya dalam kendali seseorang.



Kamu bisa bekerja keras, tetapi perusahaan belum tentu memberikan promosi. Kamu bisa membangun bisnis dengan serius, tetapi kondisi pasar mungkin berubah. Kamu bisa membuat konten berkualitas, tetapi jumlah pengikut belum tentu bertambah sesuai harapan.



Jika seluruh motivasi bergantung pada hasil akhir, kamu berisiko mengalami kekecewaan ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung datang.



Dalam psikologi pencapaian tujuan, penting untuk membedakan antara tujuan hasil dan tujuan proses.



Tujuan hasil berfokus pada apa yang ingin diperoleh, sedangkan tujuan proses berfokus pada tindakan yang dapat dilakukan untuk mendekati hasil tersebut.



Contohnya:



Tujuan hasil: memiliki tabungan Rp50 juta.



Tujuan proses: menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan.



Tujuan hasil: memiliki tubuh lebih sehat.



Tujuan proses: rutin bergerak dan memperbaiki pola makan.



Tujuan hasil: menjadi penulis profesional.



Tujuan proses: meluangkan waktu untuk menulis dan membaca secara konsisten.



Perbedaan ini sangat penting karena tindakan sehari-hari biasanya lebih mudah dikendalikan daripada hasil akhirnya.



Penelitian mengenai implementation intentions oleh Gollwitzer dan Sheeran juga menunjukkan bahwa niat yang kuat saja tidak selalu cukup untuk mencapai tujuan. Seseorang membutuhkan rencana tindakan yang lebih konkret, termasuk kapan, di mana, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan.



Jadi, daripada membuat resolusi besar yang hanya berisi hasil akhir, mungkin lebih baik menjalani kehidupan dengan memperhatikan tindakan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten.



Kamu tidak harus membuat daftar panjang tentang apa yang ingin dimiliki tahun depan.



Cukup fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini.



6. Kamu Bisa Kehilangan Kemampuan Menikmati Kehidupan karena Terus Mengejar Produktivitas



Budaya modern sering kali mengagungkan produktivitas.



Bangun pagi dianggap lebih baik daripada bangun siang. Bekerja lebih lama dianggap lebih ambisius. Memiliki banyak pencapaian dianggap lebih sukses.



Akibatnya, sebagian orang mulai merasa bersalah ketika tidak melakukan sesuatu yang produktif.



Bahkan, waktu istirahat pun terkadang dianggap sebagai waktu yang terbuang.



Resolusi tahun baru dapat memperkuat pola pikir tersebut, terutama ketika seluruh target yang dibuat berkaitan dengan peningkatan produktivitas.



Kamu ingin bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, mendapatkan penghasilan tambahan, membangun bisnis, dan mencapai lebih banyak hal.



Namun, kapan kamu akan menikmati hidup?



Kapan kamu akan menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa memikirkan pekerjaan? Kapan kamu akan menikmati akhir pekan tanpa merasa harus menyelesaikan sesuatu? Kapan kamu akan membiarkan diri sendiri beristirahat tanpa merasa bersalah?



Dalam psikologi, pemulihan dari tuntutan pekerjaan dan keseimbangan antara aktivitas dengan waktu istirahat merupakan aspek penting bagi kesejahteraan individu.



Manusia bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa membutuhkan pemulihan.



Terkadang, tidak melakukan apa-apa merupakan bagian penting dari kehidupan yang sehat.



Kamu tidak harus mengubah setiap waktu luang menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri.



Tidak semua hobi harus menghasilkan uang. Tidak semua aktivitas harus memberikan manfaat ekonomi. Tidak semua hari harus menjadi hari yang produktif.



Ada kalanya membaca buku hanya karena menyukainya, berjalan santai tanpa tujuan, menikmati secangkir kopi, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat sudah cukup.



Hidup tidak harus selalu menjadi proyek pengembangan diri.



7. Resolusi Tahun Baru Bisa Membuatmu Menunda Perubahan yang Sebenarnya Bisa Dimulai Sekarang



Ada satu kebiasaan psikologis yang menarik: seseorang sering merasa bahwa waktu tertentu merupakan kesempatan yang lebih tepat untuk memulai sesuatu.



Misalnya, seseorang berkata:



"Nanti mulai diet setelah tahun baru."



"Aku akan mulai menabung bulan depan."



"Mulai olahraga serius tanggal 1 Januari."



"Setelah ulang tahun, aku akan mengubah kebiasaan buruk."



Fenomena ini berkaitan dengan konsep Fresh Start Effect dalam psikologi perilaku.



Penelitian Dai, Milkman, dan Riis yang diterbitkan dalam jurnal Management Science pada 2014 menemukan bahwa penanda waktu tertentu, seperti awal tahun, awal bulan, awal minggu, atau ulang tahun, dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk memulai perilaku yang berorientasi pada tujuan.



Fenomena ini menjelaskan mengapa pergantian tahun terasa begitu istimewa bagi banyak orang.



Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Ketika seseorang terlalu mengandalkan tanggal tertentu untuk memulai perubahan, ia bisa menunda tindakan yang sebenarnya dapat dilakukan sekarang.



Misalnya, kamu sudah menyadari bahwa kebiasaan belanja berlebihan membuat kondisi keuanganmu tidak sehat.



Namun, alih-alih mulai mengatur pengeluaran pada bulan November atau Desember, kamu memilih menunggu Januari karena ingin memulai tahun dengan kebiasaan baru.



Padahal, tidak ada alasan psikologis yang mengharuskan perubahan hanya dimulai pada tanggal 1 Januari.



Kamu bisa memulai kebiasaan baik pada hari Senin, Rabu, pertengahan bulan, bahkan pada hari ketika kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.



Hidup tidak memiliki tombol reset yang hanya aktif setiap pergantian tahun.



Kamu tidak perlu menunggu kalender berubah untuk mulai memperbaiki sesuatu.



8. Kamu Bisa Terlalu Keras Menilai Diri Sendiri Berdasarkan Pencapaian Setahun



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling penting.



Resolusi tahun baru sering membuat seseorang menjadikan satu tahun kalender sebagai ukuran keberhasilan kehidupannya.



Ketika tahun berakhir, ia mulai mengevaluasi dirinya berdasarkan daftar pencapaian yang telah dibuat.



Berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan? Berapa target yang tercapai? Apakah sudah mendapatkan pekerjaan baru? Apakah sudah memiliki pasangan? Apakah sudah berhasil mencapai impian?



Jika jawabannya tidak sesuai harapan, seseorang bisa merasa bahwa satu tahun kehidupannya telah terbuang sia-sia.



Padahal, kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada daftar pencapaian.



Ada banyak hal yang tidak bisa diukur dengan angka atau target.



Mungkin tahun ini kamu tidak berhasil mendapatkan pekerjaan impian, tetapi kamu berhasil melewati masa sulit yang sebelumnya terasa sangat berat.



Mungkin tabunganmu belum bertambah banyak, tetapi kamu berhasil membantu keluarga.



Mungkin kamu belum mencapai kesuksesan finansial, tetapi kamu menjadi lebih memahami dirimu sendiri.



Mungkin kamu belum memiliki banyak pencapaian, tetapi kamu belajar mengatakan tidak pada sesuatu yang selama ini membuatmu tidak bahagia.



Semua itu juga merupakan bagian dari perkembangan pribadi.



Dalam penelitian mengenai resolusi tahun baru dan kesejahteraan psikologis, fleksibilitas dalam menyesuaikan tujuan ditemukan berkaitan dengan kesejahteraan yang lebih baik.



Artinya, kemampuan untuk mengubah pendekatan ketika keadaan berubah juga merupakan sesuatu yang penting.



Tidak semua rencana harus dipertahankan hanya karena pernah dibuat.



Terkadang, mengubah tujuan merupakan keputusan yang lebih bijaksana daripada memaksakan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kehidupanmu.



Kamu berhak mengubah arah perjalanan tanpa harus merasa bersalah.



Sebab, nilai kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak target yang berhasil diselesaikan dalam satu tahun.



Jadi, Apakah Kita Benar-Benar Tidak Perlu Membuat Resolusi Tahun Baru?



Setelah membahas delapan alasan tersebut, bukan berarti membuat resolusi tahun baru selalu buruk.



Penelitian psikologi justru menunjukkan bahwa resolusi bisa memberikan manfaat jika dibuat dengan cara yang tepat.



Sebuah penelitian besar oleh Oscarsson dan rekan-rekannya pada 2020 yang melibatkan 1.066 peserta menemukan bahwa sekitar 55% responden yang mengikuti evaluasi satu tahun kemudian menganggap diri mereka berhasil mempertahankan resolusinya.



Penelitian tersebut juga menemukan bahwa tujuan yang berorientasi pada pendekatan positif, seperti ingin menjadi lebih sehat, lebih berhasil daripada tujuan yang hanya berorientasi pada menghindari sesuatu, seperti sekadar ingin berhenti melakukan kebiasaan buruk.



Jadi, persoalannya bukan terletak pada resolusi itu sendiri, melainkan pada bagaimana seseorang memahami tujuan dan perubahan dalam kehidupannya.



Jika kamu memang ingin membuat resolusi, tidak ada salahnya.



Namun, cobalah mengubah cara pandangmu.



Daripada membuat daftar panjang tentang semua hal yang harus dicapai tahun depan, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut:



1. Fokus pada hal yang benar-benar penting.



Tidak semua hal harus diperbaiki dalam satu tahun. Pilih sesuatu yang memang memiliki arti bagi kehidupanmu.



2. Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain.



Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, tanggung jawab, dan kecepatan perkembangan yang berbeda.



3. Hargai proses, bukan hanya hasil akhir.



Kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih berarti daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar.



4. Berikan ruang untuk perubahan rencana.



Kehidupan bisa berubah. Tujuan yang kamu buat hari ini mungkin tidak lagi relevan beberapa bulan kemudian.



5. Jangan menjadikan produktivitas sebagai ukuran harga dirimu.



Kamu tetap berharga bahkan ketika sedang tidak menghasilkan sesuatu.



6. Mulailah ketika kamu siap, bukan ketika kalender memerintahkanmu.



Tidak ada tanggal khusus yang wajib menjadi awal perubahan hidup seseorang.



Penutup: Kamu Tidak Harus Menjadi Orang yang Berbeda Setiap Tahun



Pergantian tahun sering kali membuat kita merasa harus menjadi versi diri yang benar-benar baru.



Kita ingin meninggalkan kebiasaan lama, memperbaiki kekurangan, mengejar impian, dan membuktikan bahwa kehidupan tahun depan akan jauh lebih baik daripada sebelumnya.



Namun, ada satu hal yang terkadang terlupakan: kamu tidak harus selalu berubah untuk membuktikan bahwa kamu sedang berkembang.



Tidak masalah jika tahun depan kamu masih memiliki beberapa kebiasaan yang sama. Tidak masalah jika beberapa impian membutuhkan waktu lebih lama untuk diwujudkan. Tidak masalah jika perjalanan hidupmu tidak secepat orang lain.



Kamu juga tidak perlu menganggap setiap tahun sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan.



Mungkin, daripada membuat delapan atau sepuluh resolusi baru, tahun depan kamu hanya perlu belajar hidup dengan lebih tenang.



Belajar mengenali batas kemampuan diri. Berhenti membandingkan kehidupan dengan orang lain. Menghargai hal-hal sederhana. Memperbaiki sesuatu tanpa terburu-buru. Dan yang paling penting, berhenti memperlakukan diri sendiri seolah-olah tidak pernah cukup baik.



Sebab, kehidupan bukan perlombaan tahunan yang mengharuskan setiap orang memiliki pencapaian baru.



Terkadang, pencapaian terbesar bukanlah mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, melainkan mampu menikmati apa yang sudah ada tanpa terus-menerus merasa kekurangan.



Jadi, jika tahun depan kamu tidak memiliki resolusi besar, tidak perlu merasa tertinggal.



Kamu tetap boleh bertumbuh tanpa membuat janji besar.



Kamu tetap boleh berubah tanpa menunggu tahun baru.



Dan kamu tetap boleh menjalani kehidupan yang baik meskipun tidak memiliki daftar pencapaian yang harus diselesaikan dalam 12 bulan.



Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah menjadi manusia yang sempurna setiap tahun, melainkan menjadi manusia yang semakin memahami dirinya sendiri dan mampu menikmati perjalanan hidupnya.