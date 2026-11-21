JawaPos.com - Memasuki tahun baru sering kali menjadi momen bagi banyak orang untuk mengevaluasi kehidupan, menyusun rencana, dan menetapkan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Ada yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik, memperbaiki kondisi keuangan, membangun hubungan yang lebih sehat, atau mengembangkan kemampuan diri. Namun, di balik semangat menyambut awal yang baru, tidak sedikit orang justru merasakan kecemasan ketika memikirkan masa depan.

Kecemasan dapat muncul karena berbagai hal. Mulai dari ketidakpastian mengenai pekerjaan, tekanan ekonomi, tuntutan keluarga, perbandingan sosial, hingga kekhawatiran apakah target yang telah dibuat dapat tercapai. Terkadang, seseorang terlalu sibuk memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi sehingga kesulitan menikmati kehidupan yang sedang dijalani.



Dalam perspektif psikologi, kecemasan merupakan respons emosional yang berkaitan dengan persepsi terhadap ancaman, ketidakpastian, dan situasi yang dianggap berada di luar kendali. Pada tingkat tertentu, kecemasan merupakan hal yang wajar. Perasaan tersebut bahkan dapat membantu seseorang lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan.



Namun, kecemasan yang berlangsung terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, produktivitas, hubungan sosial, serta kesehatan emosional. Oleh karena itu, mengurangi kecemasan sebaiknya menjadi salah satu tujuan penting dalam menjalani tahun yang baru.



Alih-alih hanya menetapkan target besar yang berorientasi pada pencapaian materi atau keberhasilan, seseorang juga perlu membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan mental.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (21/11), terdapat lima tujuan yang dapat diterapkan untuk mengurangi kecemasan menurut prinsip-prinsip psikologi.



1. Belajar Mengendalikan Pikiran Negatif dan Berlebihan



Salah satu penyebab kecemasan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Kebiasaan ini membuat seseorang terus-menerus memikirkan suatu permasalahan, bahkan ketika belum ada kepastian bahwa masalah tersebut benar-benar akan terjadi.



Contohnya, seseorang yang sedang mencari pekerjaan mungkin terus memikirkan kemungkinan ditolak perusahaan. Ada pula seseorang yang merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan keuangannya, meskipun kondisi saat ini sebenarnya masih dapat dikelola.



Pikiran negatif yang terus berulang dapat membuat seseorang merasa seolah-olah sedang menghadapi ancaman sepanjang waktu. Akibatnya, tubuh dan pikiran menjadi sulit beristirahat.



Dalam psikologi, pendekatan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) membantu seseorang mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Salah satu prinsip pentingnya adalah memahami bahwa tidak semua pikiran yang muncul merupakan fakta.



Misalnya, ketika seseorang berpikir, "Saya pasti gagal tahun ini," ia dapat mencoba menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis, seperti, "Saya belum mengetahui hasilnya, tetapi saya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin."



Perubahan cara berpikir tersebut bukan berarti memaksakan diri untuk selalu positif. Sebaliknya, tujuannya adalah melatih pikiran agar lebih seimbang dan tidak langsung mempercayai setiap kekhawatiran yang muncul.



Beberapa kebiasaan yang dapat diterapkan antara lain:



Mengenali pikiran negatif yang muncul berulang kali.



Membedakan antara fakta dan asumsi.



Menghindari kebiasaan membayangkan skenario terburuk secara terus-menerus.



Menuliskan kekhawatiran agar lebih mudah dipahami.



Mengganti penilaian yang terlalu keras terhadap diri sendiri dengan pemikiran yang lebih realistis.



Dengan membangun kebiasaan tersebut, seseorang dapat belajar menghadapi persoalan secara lebih rasional. Tujuan utamanya bukan menghilangkan seluruh pikiran negatif, melainkan mengurangi pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.



2. Membiasakan Diri untuk Hidup di Masa Sekarang



Banyak orang mengalami kecemasan karena terlalu sering memikirkan masa depan atau terus mengingat kesalahan masa lalu. Mereka khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi dan menyesali sesuatu yang sebenarnya tidak dapat diubah.



Kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan saat ini.



Misalnya, ketika sedang beristirahat, seseorang justru memikirkan pekerjaan yang harus diselesaikan minggu depan. Ketika sedang berkumpul bersama keluarga, pikirannya dipenuhi kekhawatiran mengenai masalah keuangan. Bahkan ketika tidak sedang menghadapi persoalan tertentu, pikirannya tetap sibuk mencari sesuatu yang perlu dikhawatirkan.



Salah satu pendekatan psikologis yang dapat membantu mengatasi kondisi tersebut adalah mindfulness.



Mindfulness merupakan praktik memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman yang sedang berlangsung, tanpa langsung memberikan penilaian terhadap pengalaman tersebut.



Melalui mindfulness, seseorang belajar menyadari apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan dialami tanpa harus terus-menerus terbawa oleh pikiran tersebut.



Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat membantu mengurangi stres dan gejala kecemasan pada sebagian orang.



Untuk menerapkannya, seseorang tidak harus melakukan meditasi dalam waktu lama. Beberapa aktivitas sederhana dapat menjadi latihan kesadaran, seperti:



Menarik dan mengembuskan napas secara perlahan sambil memperhatikan sensasinya.



Menikmati makanan tanpa terganggu oleh ponsel.



Berjalan kaki sambil memperhatikan lingkungan sekitar.



Meluangkan beberapa menit untuk duduk tenang.



Mengamati emosi yang muncul tanpa langsung bereaksi secara berlebihan.



Selain itu, penting untuk memahami bahwa masa depan memang tidak selalu dapat diprediksi. Seseorang boleh memiliki rencana dan harapan, tetapi tidak perlu mengorbankan ketenangan hari ini hanya karena takut terhadap kemungkinan yang belum terjadi.



Menjalani kehidupan di masa sekarang bukan berarti mengabaikan masa depan. Justru, dengan lebih sadar terhadap kondisi saat ini, seseorang dapat mengambil keputusan secara lebih tenang dan bijaksana.



3. Membangun Rutinitas Sehat untuk Menjaga Kesehatan Mental



Tujuan berikutnya adalah membangun rutinitas yang lebih sehat. Dalam psikologi, hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.



Kebiasaan tidur yang tidak teratur, kurang bergerak, pola makan yang buruk, dan terlalu banyak mengonsumsi informasi dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang.



Ketika tubuh mengalami kelelahan, kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dan menghadapi tekanan juga dapat menurun. Akibatnya, persoalan kecil terkadang terasa jauh lebih berat daripada biasanya.



Oleh sebab itu, membangun rutinitas sehat dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu mengurangi kecemasan.



Pertama, memperbaiki kualitas tidur.



Tidur memiliki peran penting dalam pemulihan fisik dan pengaturan emosi. Kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan lebih sensitif terhadap tekanan.



Cobalah mempertahankan jadwal tidur dan bangun yang relatif konsisten. Kurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman.



Kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur.



Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga dapat mendukung kesehatan psikologis. Aktivitas fisik dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi ketegangan.



Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau melakukan peregangan dapat menjadi pilihan yang baik.



Ketiga, memperhatikan pola makan.



Mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga keteraturan waktu makan dapat membantu mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan menjadikan makanan atau minuman tertentu sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi tekanan emosional.



Keempat, memberikan waktu untuk beristirahat.



Produktivitas bukan berarti harus terus bekerja tanpa berhenti. Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.



Seseorang dapat meluangkan waktu untuk membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, atau melakukan aktivitas lain yang memberikan rasa nyaman.



Rutinitas sehat memang tidak langsung menghilangkan kecemasan. Namun, kebiasaan tersebut dapat membangun fondasi yang lebih baik agar seseorang memiliki kemampuan menghadapi tekanan kehidupan.



4. Mengurangi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Di era media sosial, membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain menjadi sesuatu yang semakin mudah dilakukan.



Setiap hari, seseorang dapat melihat pencapaian teman, kesuksesan karier orang lain, perjalanan liburan, kehidupan rumah tangga, hingga berbagai pencapaian finansial yang ditampilkan di internet.



Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan perasaan tertinggal, tidak cukup baik, dan takut gagal.



Misalnya, seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan mungkin merasa dirinya tidak berhasil ketika melihat teman-temannya sudah memiliki karier yang mapan. Seseorang yang belum menikah juga bisa merasa tertekan ketika melihat banyak orang di sekitarnya mulai membangun keluarga.



Dalam psikologi sosial, fenomena membandingkan diri dengan orang lain dikenal sebagai social comparison. Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang menggunakan orang lain sebagai acuan untuk mengevaluasi dirinya sendiri.



Perbandingan sosial sebenarnya merupakan proses yang wajar. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan, terutama dengan hanya melihat sisi terbaik kehidupan orang lain, hal tersebut dapat memengaruhi harga diri dan kesejahteraan emosional.



Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, kesempatan, kemampuan, dan perjalanan hidup yang berbeda.



Apa yang terlihat di media sosial juga belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang. Banyak orang hanya membagikan momen terbaiknya, bukan kesulitan yang sedang mereka hadapi.



Untuk mengurangi kecemasan akibat perbandingan sosial, ada beberapa hal yang dapat dilakukan:



Mengurangi waktu penggunaan media sosial apabila mulai menimbulkan tekanan.



Berhenti menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran utama keberhasilan pribadi.



Menghargai perkembangan diri, sekecil apa pun kemajuannya.



Menetapkan target berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sendiri.



Lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif.



Salah satu perubahan pola pikir yang penting adalah memahami bahwa keberhasilan tidak harus memiliki bentuk yang sama bagi setiap orang.



Bagi sebagian orang, keberhasilan berarti mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Bagi orang lain, keberhasilan mungkin berarti memiliki kehidupan yang lebih tenang, hubungan keluarga yang harmonis, atau kesehatan mental yang lebih baik.



Dengan berhenti membandingkan perjalanan hidup secara berlebihan, seseorang dapat lebih fokus membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai dan prioritas pribadinya.



5. Belajar Menerima Ketidakpastian dan Menetapkan Tujuan yang Realistis



Salah satu sumber kecemasan terbesar dalam kehidupan adalah ketidakpastian.



Banyak orang ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan. Mereka ingin memastikan bahwa pekerjaan tetap aman, keuangan selalu stabil, hubungan berjalan baik, dan seluruh rencana dapat terlaksana sesuai harapan.



Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.



Ada perubahan yang tidak dapat diprediksi, kesempatan yang tidak datang sesuai harapan, dan masalah yang terkadang muncul tanpa peringatan.



Ketika seseorang terlalu berusaha mengendalikan segala sesuatu, ia dapat mengalami tekanan emosional karena kenyataan tidak selalu sesuai dengan ekspektasinya.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kecemasan. Seseorang perlu belajar membedakan hal-hal yang dapat dikendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendalinya.



Contohnya, seseorang tidak dapat sepenuhnya mengendalikan keputusan perusahaan ketika melamar pekerjaan. Namun, ia dapat mengendalikan kualitas persiapan, kemampuan yang dikembangkan, dan usaha yang dilakukan.



Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak dapat memastikan bahwa semua orang akan menyukai dirinya. Akan tetapi, ia dapat berusaha membangun komunikasi yang sehat dan memperlakukan orang lain dengan baik.



Selain menerima ketidakpastian, menetapkan tujuan yang realistis juga penting untuk mengurangi tekanan.



Terkadang, kecemasan justru muncul karena seseorang menetapkan terlalu banyak target dalam satu waktu. Ia ingin mengubah seluruh aspek kehidupannya sekaligus, tetapi tidak mempertimbangkan waktu, energi, dan kemampuan yang dimiliki.



Akibatnya, target yang seharusnya menjadi motivasi justru berubah menjadi sumber tekanan.



Untuk menghindarinya, cobalah menerapkan beberapa langkah berikut:



Menentukan tujuan yang benar-benar penting.



Membagi target besar menjadi langkah-langkah kecil.



Menetapkan batas waktu yang masuk akal.



Memberikan ruang untuk beristirahat dan melakukan evaluasi.



Menerima bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar.



Menghargai usaha, bukan hanya hasil akhir.



Misalnya, daripada menetapkan target untuk mengubah seluruh kehidupan dalam satu bulan, seseorang dapat memulai dengan membangun satu kebiasaan positif setiap minggu.



Pendekatan tersebut membuat perubahan terasa lebih realistis dan tidak terlalu membebani pikiran.



Pada akhirnya, tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai sebanyak mungkin hal, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang dapat dijalani dengan lebih sehat, seimbang, dan bermakna.



Cara Menerapkan Kelima Tujuan dalam Kehidupan Sehari-hari



Kelima tujuan tersebut akan lebih bermanfaat apabila diterapkan secara bertahap dan konsisten. Seseorang tidak harus mengubah seluruh kebiasaannya dalam satu hari.



Berikut contoh penerapan sederhana yang dapat dijadikan panduan:



Waktu



Kebiasaan yang dilakukan



Pagi



Bangun dengan jadwal teratur dan melakukan latihan pernapasan



Siang



Fokus pada pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan



Sore



Berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik ringan



Malam



Mengurangi penggunaan media sosial dan mengevaluasi kegiatan harian



Sebelum tidur



Menuliskan hal yang disyukuri dan mempersiapkan aktivitas esok hari



Selain itu, seseorang dapat membuat jurnal sederhana untuk mencatat kondisi emosionalnya. Tuliskan situasi yang memicu kecemasan, pikiran yang muncul, dan tindakan yang dilakukan untuk menghadapinya.



Kebiasaan tersebut dapat membantu seseorang memahami pola kecemasannya sehingga lebih mudah menentukan strategi yang tepat.



Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan kebutuhan psikologis yang berbeda. Strategi yang berhasil bagi satu orang belum tentu memberikan hasil yang sama bagi orang lain.



Apabila kecemasan berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai serangan panik dan gangguan tidur yang berat, mencari bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental merupakan langkah yang tepat.



Penutup



Mengurangi kecemasan seharusnya menjadi salah satu tujuan penting dalam menjalani tahun yang baru. Sebab, kehidupan yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak pencapaian yang berhasil diraih, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjaga kesehatan mental selama menjalani prosesnya.



Lima tujuan yang dapat mulai diterapkan adalah mengendalikan pikiran negatif, membiasakan diri hidup di masa sekarang, membangun rutinitas sehat, mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, serta belajar menerima ketidakpastian dengan menetapkan tujuan yang realistis.



Dari sudut pandang psikologi, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang membangun kemampuan mengelola emosi dan menghadapi tekanan kehidupan.



Tidak perlu memaksakan diri untuk selalu merasa bahagia, selalu produktif, atau selalu berhasil. Ada kalanya seseorang membutuhkan waktu untuk beristirahat, mengevaluasi diri, dan menerima bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai keinginan.



Tahun yang baru dapat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Belajarlah menghargai proses, menerima keterbatasan, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang.



