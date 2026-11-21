JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter, kepribadian, cara berpikir, dan gaya bekerja yang berbeda.

Ada individu yang senang mengambil keputusan, mengatur strategi, serta memimpin sebuah tim.

Namun, ada juga yang lebih nyaman menjalankan tugas secara terstruktur, bekerja sama dengan rekan, dan berfokus pada tanggung jawab yang diberikan.

Perbedaan tersebut bukan berarti seseorang yang ingin menjadi pemimpin lebih unggul dibandingkan mereka yang memilih menjadi karyawan.

Keduanya memiliki peran penting dalam dunia kerja dan membutuhkan kemampuan yang berbeda untuk mencapai keberhasilan.

Menariknya, kecenderungan seseorang dalam memilih peran di lingkungan profesional dapat dipengaruhi oleh kepribadian, tingkat kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, hingga cara menghadapi tantangan.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (20/11), menyebutkan dalam proses wawancara kerja dapat membantu perekrut mengenali karakter kandidat.

Lantas, apakah kamu lebih cocok menjadi bos atau karyawan? Coba kenali kecenderungan kepribadian melalui tujuh pertanyaan berikut.

1. Bagaimana kamu menghadapi masalah?

Jika menghadapi masalah, apakah kamu langsung mencari solusi dan mengarahkan orang lain, atau lebih memilih memahami situasi terlebih dahulu sebelum menjalankan arahan?

Orang yang cenderung mengambil inisiatif dan berani menentukan langkah biasanya memiliki karakter kepemimpinan.

Sementara itu, mereka yang senang menganalisis situasi dan bekerja berdasarkan pembagian tugas mungkin lebih nyaman dalam peran karyawan.

2. Apakah kamu senang mengambil keputusan?

Pemimpin biasanya harus mengambil keputusan, termasuk ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.

Jika kamu menikmati tanggung jawab tersebut dan berani mempertimbangkan risiko, kamu mungkin memiliki kecenderungan sebagai pemimpin.

Sebaliknya, jika lebih nyaman berdiskusi dan mempertimbangkan arahan sebelum menentukan tindakan, peran sebagai anggota tim bisa terasa lebih sesuai.

3. Bagaimana kamu menyikapi kritik?

Orang yang memiliki kesiapan memimpin perlu mampu menerima kritik tanpa menganggapnya sebagai serangan pribadi dan bersedia mengevaluasi keputusan dan memperbaiki strategi.

Sementara itu, karyawan yang profesional juga membutuhkan keterbukaan terhadap masukan agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaan.

4. Apakah kamu suka mengatur dan mengarahkan orang lain?

Jika kamu senang membagi tugas, menyusun strategi, dan memastikan pekerjaan tim berjalan sesuai target, kemungkinan kamu memiliki kecenderungan kepemimpinan.

Namun, jika lebih menikmati pekerjaan mandiri dan berfokus menyelesaikan tanggung jawab pribadi, kamu mungkin lebih cocok dengan peran spesialis atau anggota tim.

5. Bagaimana kamu menghadapi kegagalan?

Seseorang yang memiliki karakter pemimpin biasanya berusaha mengevaluasi kegagalan dan mencari cara agar kesalahan serupa tidak terulang dan bersedia bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Di sisi lain, karyawan yang mampu belajar dari kesalahan dan menerima evaluasi memiliki potensi besar untuk berkembang secara profesional.

6. Apakah kamu lebih suka bekerja mandiri atau berkolaborasi?

Orang yang menyukai kebebasan dalam menentukan strategi dan mengatur pekerjaan mungkin lebih tertarik pada posisi kepemimpinan.

Sementara itu, individu yang menikmati kolaborasi, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas bersama juga memiliki kemampuan penting untuk mendukung keberhasilan organisasi.

7. Apa motivasi terbesarmu dalam bekerja?

Jika kamu termotivasi untuk membangun sesuatu, mengambil tanggung jawab lebih besar, dan mengembangkan kemampuan orang lain, posisi pemimpin mungkin menarik bagimu.

Namun, jika kepuasan bekerja lebih banyak berasal dari keahlian profesional, kestabilan, dan pencapaian target pribadi, menjadi karyawan juga bisa menjadi pilihan karier yang tepat.

Hubungan antara kepribadian dan kemampuan bekerja telah banyak diteliti dalam psikologi industri dan organisasi.

Penelitian dalam jurnal Current Opinion in Psychology, menjelaskan bahwa conscientiousness menjadi salah satu karakter kepribadian yang paling konsisten dalam memprediksi kinerja pekerjaan.

Dengan demikian, menjadi bos atau karyawan bukan semata-mata ditentukan oleh kepribadian. Pengalaman, keterampilan, kesempatan, dan lingkungan kerja juga berperan penting.