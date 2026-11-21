JawaPos.com - Lipstik menjadi salah satu produk kecantikan yang sering digunakan wanita untuk menunjang penampilan.

Menariknya, setiap orang biasanya memiliki pilihan warna favorit yang berbeda dan warna dikaitkan dengan tipe kepribadian wanita.

Ada yang menyukai merah menyala karena memberikan kesan berani, memilih merah muda untuk tampilan feminin, atau menggunakan warna nude karena terlihat sederhana dan natural.

Pilihan warna itu tidak selalu berkaitan dengan tren atau kecocokan dengan warna kulit.

Dalam beberapa interpretasi psikologi warna, pilihan lipstik juga sering dikaitkan dengan karakter, suasana hati, dan cara seseorang ingin menampilkan dirinya di hadapan orang lain.

Bahkan, warna yang digunakan sehari-hari terkadang dapat memberikan kesan tertentu kepada orang yang melihatnya.

Warna merah sering diasosiasikan dengan keberanian, sedangkan warna nude memberikan kesan hangat dan bersahaja.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (20/11), ada empat warna lipstik yang dikaitkan dengan tipe kepribadian wanita.

Setiap warna memiliki gambaran karakter yang berbeda, mulai dari sosok percaya diri hingga pribadi yang mandiri dan penuh perhatian.

Lantas, apa arti warna lipstik favoritmu? Berikut empat pilihan warna dan karakter yang sering dikaitkan dengan kepribadian.

1. Lipstik Merah: Berani dan penuh percaya diri

Wanita yang menyukai lipstik merah sering digambarkan sebagai pribadi yang berani, kreatif, dan penuh semangat.

Mereka tidak ragu menjadi pusat perhatian serta cenderung memiliki kepercayaan diri ketika menghadapi situasi baru.

Selain itu, penyuka warna merah biasanya diasosiasikan dengan karakter aktif, menyukai tantangan, dan memiliki keberanian untuk menunjukkan kemampuan dirinya.

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2. Lipstik Merah Muda: Ramah dan mudah bergaul

Warna merah muda identik dengan kesan feminin, ceria, dan menyenangkan. Wanita yang menyukainya sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul, senang bersosialisasi, dan mampu menciptakan suasana nyaman.

Di balik sifatnya yang ramah, mereka juga bisa memiliki ambisi serta kemampuan untuk menunjukkan potensi diri dalam lingkungan profesional.

3. Lipstik Plum: Mandiri dan menyukai privasi

Penyuka lipstik plum sering diasosiasikan dengan karakter mandiri, tenang, dan memiliki prinsip kuat.

Mereka cenderung nyaman melakukan berbagai hal sendiri serta tidak selalu membutuhkan perhatian dari orang lain.

Mereka juga menyukai sesuatu yang berkesan elegan dan berbeda. Dalam hubungan sosial, mereka biasanya lebih memilih lingkaran pertemanan kecil tetapi memiliki kedekatan emosional yang kuat.

4. Lipstik Nude: Hangat dan penuh empati

Wanita yang menyukai warna nude sering digambarkan sebagai pribadi yang hangat, sederhana, dan penuh perhatian.

Mereka cenderung mudah memahami perasaan orang lain serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.

Selain itu, penyuka warna nude sering diasosiasikan dengan karakter yang percaya diri tanpa harus selalu tampil mencolok dan menyukai penampilan natural dan nyaman menjadi diri sendiri.

Penelitian dalam jurnal Frontiers in Psychology berjudul Exploring the Relationships Between Personality and Color Preferences, menyebutkan adanya hubungan antara preferensi warna dan lima dimensi kepribadian atau Big Five Personality.

Temuan ini menunjukkan bahwa pilihan warna dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan karakter seseorang, meskipun tidak bisa digunakan untuk memastikan kepribadiannya.

Pilihan warna lipstik bisa menjadi cara menarik untuk mengenali preferensi dan gaya seseorang dalam mengekspresikan diri.

Namun, karakter dan kepribadian wanita tidak bisa dinilai hanya berdasarkan warna kosmetik yang digunakannya.