JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin menjalani tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada yang ingin mencapai kesuksesan dalam karier, membangun bisnis, memperbaiki kondisi finansial, meningkatkan kualitas hidup, atau sekadar menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan.

Namun, ada satu hal yang sering kali dilupakan: untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kita tidak hanya membutuhkan keberuntungan, kesempatan, atau kecerdasan. Kita juga membutuhkan mental yang kuat.



Sebab, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada masa ketika usaha tidak membuahkan hasil, orang-orang yang kita percaya mengecewakan, kesempatan datang terlambat, dan masalah muncul ketika kita sedang berusaha memperbaiki kehidupan.



Dalam situasi seperti itu, orang yang mampu bertahan bukan selalu mereka yang paling pintar, paling kaya, atau paling beruntung. Sering kali, mereka adalah orang-orang yang memiliki ketangguhan mental.



Dalam psikologi, ketangguhan mental berkaitan erat dengan konsep resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bangkit, dan tetap berfungsi secara sehat ketika menghadapi tekanan, kegagalan, maupun perubahan hidup.



Menjadi orang tangguh bukan berarti tidak pernah merasa takut, sedih, kecewa, atau lelah. Justru, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu menerima emosi tersebut tanpa membiarkannya mengendalikan seluruh keputusan hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), jika ingin menjadi pribadi yang lebih tangguh, disiplin, dan tidak mudah menyerah di tahun mendatang, ada enam cara yang bisa mulai kamu terapkan.



1. Berhenti Mengasihani Diri Sendiri dan Mulai Mengambil Tanggung Jawab atas Kehidupan



Salah satu langkah pertama untuk membangun mental yang tangguh adalah berhenti menjadikan keadaan sebagai alasan untuk tidak berkembang.



Memang benar bahwa tidak semua orang memulai kehidupan dari titik yang sama. Ada orang yang memiliki banyak dukungan, sementara orang lain harus berjuang sendirian. Ada yang mendapatkan kesempatan lebih mudah, sedangkan sebagian lainnya harus melewati jalan yang jauh lebih sulit.



Namun, terlalu lama menyalahkan keadaan hanya akan membuat seseorang kehilangan energi untuk memperbaiki kehidupannya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali terhadap tindakan, pilihan, dan responsnya sendiri.



Orang dengan pola pikir ini tidak selalu menganggap dirinya mampu mengendalikan semua kejadian. Mereka memahami bahwa ada banyak hal di luar kendali, tetapi mereka tetap bertanggung jawab terhadap apa yang bisa dilakukan.



Misalnya, ketika mengalami kegagalan dalam pekerjaan, seseorang bisa terus-menerus menyalahkan atasan, lingkungan, atau keadaan ekonomi. Namun, orang yang memiliki mental tangguh akan mencoba mengevaluasi dirinya.



Apa yang bisa diperbaiki? Keterampilan apa yang perlu ditingkatkan? Keputusan apa yang seharusnya diambil secara berbeda?



Pertanyaan seperti itu jauh lebih produktif daripada terus-menerus bertanya mengapa kehidupan tidak adil.



Mulailah membedakan dua hal: sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan dan sesuatu yang masih bisa kamu ubah.



Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan cara meresponsnya. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu bisa menentukan langkah berikutnya.



Ingat, kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tetap memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang akan kamu lakukan dengan keadaan yang ada.



2. Latih Diri untuk Tetap Melakukan Hal Penting Meskipun Sedang Tidak Termotivasi



Banyak orang mengira bahwa kesuksesan berasal dari motivasi yang besar. Padahal, motivasi merupakan sesuatu yang bisa berubah-ubah.



Hari ini kamu mungkin merasa sangat bersemangat untuk bekerja, berolahraga, belajar, atau membangun bisnis. Namun, beberapa hari kemudian, semangat itu bisa menghilang karena kelelahan, masalah pribadi, atau kejenuhan.



Jika hanya mengandalkan motivasi, kamu akan mudah berhenti ketika suasana hati tidak mendukung.



Karena itu, orang yang tangguh perlu membangun disiplin.



Dalam psikologi, salah satu konsep yang relevan adalah self-regulation, yaitu kemampuan mengelola pikiran, emosi, dan perilaku agar tetap bergerak menuju tujuan jangka panjang.



Kemampuan ini membantu seseorang melakukan sesuatu yang penting meskipun keinginannya saat itu justru ingin menunda.



Sebagai contoh, seseorang yang ingin memiliki tubuh lebih sehat tidak harus selalu bersemangat untuk berolahraga. Ia cukup membangun kebiasaan berjalan kaki selama 20 menit setiap hari.



Seseorang yang ingin meningkatkan kemampuan profesionalnya juga tidak harus belajar berjam-jam setiap malam. Ia bisa memulai dengan menyediakan waktu 30 menit untuk membaca atau mempelajari keterampilan baru.



Kuncinya adalah konsistensi.



Jangan menunggu suasana hati menjadi sempurna untuk mulai bergerak. Sebaliknya, buatlah rutinitas sederhana yang tetap bisa dilakukan ketika sedang tidak bersemangat.



Ada beberapa kebiasaan yang bisa kamu terapkan:



Bangun dan tidur pada waktu yang relatif konsisten.



Menyelesaikan satu pekerjaan penting sebelum terlalu sibuk dengan hal lain.



Mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan.



Meluangkan waktu untuk belajar setiap hari.



Tetap menjaga kesehatan meskipun aktivitas sedang padat.



Jangan meremehkan tindakan kecil yang dilakukan secara berulang. Dalam jangka panjang, kebiasaan sederhana dapat membentuk perubahan besar.



Orang yang tak mudah dihentikan bukan orang yang selalu memiliki semangat tinggi, melainkan orang yang mampu menjaga komitmennya ketika semangat sedang rendah.



3. Belajar Menghadapi Ketidaknyamanan, Bukan Terus-Menerus Menghindarinya



Salah satu alasan mengapa banyak orang sulit berkembang adalah karena terlalu terbiasa mencari kenyamanan.



Mereka ingin sukses, tetapi takut mengambil risiko. Ingin memiliki kemampuan baru, tetapi enggan menjadi pemula. Ingin mendapatkan kehidupan yang berbeda, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan lama.



Padahal, pertumbuhan pribadi sering kali terjadi ketika seseorang berani menghadapi situasi yang tidak nyaman.



Dalam psikologi, terdapat konsep distress tolerance, yaitu kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan emosional tanpa langsung bereaksi secara impulsif atau menghindar dengan cara yang merugikan.



Kemampuan ini sangat penting karena kehidupan tidak mungkin sepenuhnya bebas dari ketidaknyamanan.



Ada saatnya kamu harus menerima kritik, menghadapi penolakan, berbicara di depan banyak orang, mempelajari sesuatu yang sulit, atau mengambil keputusan yang tidak populer.



Orang yang memiliki ketangguhan mental tidak selalu menyukai situasi tersebut. Namun, mereka memahami bahwa rasa tidak nyaman bukan berarti sesuatu yang buruk.



Misalnya, ketika kamu ingin membangun bisnis, kemungkinan besar kamu akan menghadapi penolakan pelanggan, persaingan, dan ketidakpastian pendapatan.



Jika setiap kesulitan langsung dianggap sebagai tanda bahwa kamu harus berhenti, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.



Mulailah melatih diri melalui tantangan-tantangan kecil.



Cobalah melakukan sesuatu yang selama ini kamu hindari. Belajar menyampaikan pendapat dengan lebih tegas. Berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu. Mengambil tanggung jawab baru di tempat kerja. Atau memulai proyek yang selama ini hanya menjadi rencana.



Namun, perlu diingat bahwa menjadi tangguh bukan berarti memaksakan diri melewati semua batas. Istirahat, meminta bantuan, dan meninggalkan situasi yang berbahaya juga merupakan bentuk keberanian.



Jangan menjadikan kenyamanan sebagai satu-satunya ukuran dalam mengambil keputusan. Terkadang, sesuatu yang baik untuk masa depan memang terasa sulit pada awalnya.



4. Ubah Cara Pandang terhadap Kegagalan dan Berhenti Menganggapnya sebagai Akhir Segalanya



Kegagalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Namun, cara seseorang memaknai kegagalan dapat menentukan bagaimana ia menjalani kehidupan berikutnya.



Ada orang yang ketika mengalami kegagalan langsung merasa dirinya tidak mampu. Mereka menganggap satu kesalahan sebagai bukti bahwa mereka tidak memiliki potensi.



Sebaliknya, ada orang yang menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi.



Perbedaan ini berkaitan dengan konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck.



Growth mindset merupakan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, strategi yang tepat, serta pengalaman.



Orang dengan pola pikir berkembang tidak menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang sepenuhnya tetap.



Ketika gagal, mereka tidak langsung mengatakan, "Aku memang tidak berbakat."



Mereka lebih memilih bertanya, "Apa yang belum aku kuasai?" atau "Bagaimana caranya agar hasil berikutnya menjadi lebih baik?"



Perubahan cara berpikir ini sangat penting.



Bayangkan kamu sudah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk mendapatkan promosi jabatan, tetapi ternyata posisi tersebut diberikan kepada orang lain.



Kamu memiliki dua pilihan.



Pertama, menganggap kejadian tersebut sebagai bukti bahwa semua usahamu sia-sia. Kedua, mengevaluasi kemampuan, meminta masukan, memperbaiki kekurangan, dan mempersiapkan diri untuk kesempatan berikutnya.



Pilihan kedua tidak menjamin keberhasilan secara instan, tetapi memberikan peluang lebih besar untuk berkembang.



Setiap kali mengalami kegagalan, cobalah melakukan tiga hal:



Akui bahwa kamu sedang kecewa tanpa harus berpura-pura baik-baik saja.



Evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut.



Tentukan satu tindakan konkret yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan.



Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu menghakimi seluruh kemampuan dan masa depanmu.



Kegagalan bukan identitas dirimu. Kegagalan hanyalah sebuah pengalaman yang bisa memberikan pelajaran jika kamu bersedia mempelajarinya.



5. Jaga Lingkungan dan Pilih Orang-Orang yang Mendukung Pertumbuhanmu



Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang: lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak.



Kamu bisa memiliki tujuan yang sangat besar, tetapi jika setiap hari berada di lingkungan yang meremehkan usaha, menyebarkan pesimisme, atau mendorong kebiasaan buruk, perjalanan untuk berkembang bisa terasa jauh lebih berat.



Dalam psikologi sosial, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.



Kita dapat mempelajari kebiasaan, sikap, serta pola perilaku melalui pengamatan dan interaksi sosial.



Itulah sebabnya lingkungan pertemanan perlu diperhatikan.



Cobalah mengamati orang-orang yang paling sering berada di sekitarmu.



Apakah mereka mendukung ketika kamu mencoba sesuatu yang baru? Apakah mereka memberikan kritik yang membangun? Apakah mereka memiliki semangat untuk berkembang? Atau justru membuatmu terus-menerus merasa rendah diri?



Bukan berarti kamu harus menjauhi semua orang yang berbeda pendapat atau sedang mengalami kesulitan. Setiap orang memiliki perjalanan hidup masing-masing.



Namun, kamu tetap perlu memiliki batasan yang sehat.



Kurangi interaksi yang terus-menerus menguras energi, terutama ketika hubungan tersebut dipenuhi manipulasi, penghinaan, atau perilaku yang merugikan.



Sebaliknya, bangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki nilai positif.



Carilah teman yang senang belajar, memiliki tujuan, menghargai proses, dan berani memberikan masukan ketika kamu melakukan kesalahan.



Kamu juga bisa memperluas lingkungan melalui komunitas profesional, kegiatan sosial, kelas pengembangan keterampilan, atau kelompok yang memiliki minat serupa.



Selain memilih lingkungan yang baik, jangan lupa menjadi orang yang membawa pengaruh positif bagi orang lain.



Dengarkan ketika orang lain berbicara, berikan dukungan yang tulus, dan jangan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain.



Kamu tidak harus berjalan sendirian untuk menjadi kuat. Terkadang, lingkungan yang tepat dapat membantu seseorang menemukan kembali kekuatan yang selama ini tidak disadarinya.



6. Bangun Ketahanan Emosional dan Belajar Mengendalikan Respons terhadap Masalah



Menjadi orang tangguh bukan berarti tidak pernah marah, sedih, cemas, atau kecewa.



Justru, orang yang memiliki kematangan emosional mampu mengenali perasaannya dan memilih respons yang lebih bijaksana.



Bayangkan seseorang mengkritik pekerjaanmu di depan banyak orang. Kamu mungkin merasa malu, marah, bahkan ingin langsung membalas perkataannya.



Namun, apakah semua emosi harus langsung diikuti tindakan?



Tentu tidak.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan emotional regulation, yaitu proses mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional.



Seseorang yang mampu mengatur emosinya tidak selalu menekan perasaan. Ia justru berusaha memahami apa yang sedang dirasakan sebelum mengambil keputusan.



Misalnya, ketika sedang marah, kamu bisa mengambil jeda sejenak sebelum membalas pesan atau berbicara. Ketika sedang cemas, kamu bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya membuatmu khawatir. Ketika sedang kecewa, kamu bisa memberikan waktu bagi diri sendiri untuk memproses keadaan.



Ada beberapa cara sederhana untuk melatih ketahanan emosional:



Berlatih jeda sebelum bereaksi. Jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika emosi sedang memuncak.



Menulis jurnal. Tuangkan pikiran dan perasaan agar kamu lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi.



Melatih kesadaran diri. Perhatikan pikiran, emosi, dan reaksi tubuh ketika menghadapi tekanan.



Menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Jangan menghabiskan seluruh energi untuk sesuatu yang berada di luar kuasamu.



Menjaga kesehatan fisik. Tidur cukup, berolahraga, dan menjaga pola makan dapat membantu mendukung kesehatan emosional.



Kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan pada hari yang sama.



Ada persoalan yang membutuhkan waktu, ada hubungan yang membutuhkan komunikasi, dan ada situasi yang harus diterima meskipun tidak sesuai harapan.



Belajar memberikan ruang bagi diri sendiri bukanlah tanda kelemahan.



Kekuatan sejati bukan tentang memenangkan setiap pertengkaran, melainkan tentang kemampuan menjaga pikiran tetap jernih ketika kehidupan sedang tidak berjalan sesuai keinginan.



Kesimpulan: Jadilah Pribadi yang Lebih Kuat, Bukan Sekadar Lebih Sibuk



Menjadi orang tangguh yang tak mudah dihentikan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu malam.



Kamu tidak bisa mengubah seluruh kehidupan hanya dengan membaca satu artikel, membuat resolusi, atau memiliki semangat besar pada awal tahun.



Perubahan yang sesungguhnya membutuhkan proses, kesabaran, dan komitmen untuk terus memperbaiki diri.



Enam cara di atas dapat menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan mental:



Berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai mengambil tanggung jawab atas kehidupan.



Latih disiplin agar tetap melakukan hal penting meskipun motivasi sedang menurun.



Belajar menghadapi ketidaknyamanan dan tidak terus-menerus menghindari tantangan.



Ubah cara pandang terhadap kegagalan dengan menerapkan growth mindset.



Pilih lingkungan dan hubungan sosial yang mendukung pertumbuhan.



Bangun ketahanan emosional agar tidak mudah dikendalikan oleh keadaan.



Pada akhirnya, tahun yang lebih baik tidak selalu datang karena keadaan berubah menjadi lebih mudah. Terkadang, kehidupan menjadi lebih baik karena kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.



Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Jangan pula merasa tertinggal hanya karena pencapaianmu belum sebanyak yang kamu harapkan.



Fokuslah pada kemajuan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini.



Jika kemarin kamu mudah menyerah, hari ini cobalah bertahan sedikit lebih lama. Jika sebelumnya kamu takut mencoba, hari ini ambillah satu langkah kecil. Jika selama ini kamu terlalu keras terhadap diri sendiri, mulailah belajar memperlakukan dirimu dengan lebih bijaksana.



Ingatlah satu hal: menjadi tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan memiliki keberanian untuk belajar, bangkit, dan melanjutkan perjalanan.



Jadikan tahun mendatang sebagai kesempatan untuk membangun versi dirimu yang lebih disiplin, lebih dewasa, lebih kuat secara emosional, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan.



