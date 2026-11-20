JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang dimulai dengan kebahagiaan akan berakhir dengan cerita yang indah. Ada hubungan yang awalnya dipenuhi perhatian, kasih sayang, dan janji-janji manis, tetapi perlahan berubah menjadi sumber tekanan emosional. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat seseorang merasa aman justru menjadi ruang yang penuh kecemasan, pertengkaran, manipulasi, dan rasa bersalah.

Hubungan seperti ini sering disebut sebagai toxic relationship atau hubungan beracun. Istilah tersebut menggambarkan pola interaksi yang secara konsisten merusak kesejahteraan emosional, psikologis, bahkan fisik seseorang.



Masalahnya, mengakhiri hubungan toxic tidak selalu semudah mengucapkan kata putus. Banyak orang sebenarnya sudah menyadari bahwa hubungan mereka tidak sehat, tetapi tetap kesulitan meninggalkannya. Mereka mungkin masih mencintai pasangannya, takut kesepian, merasa bersalah, atau berharap bahwa suatu hari pasangan mereka akan berubah.



Dalam psikologi, kesulitan meninggalkan hubungan yang menyakitkan dapat berkaitan dengan keterikatan emosional, ketergantungan psikologis, ketakutan terhadap kehilangan, hingga pola manipulasi yang berlangsung berulang kali.



Namun, penting untuk dipahami bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menghancurkan kesehatan mental.



Mengakhiri hubungan toxic bukanlah bentuk kegagalan dalam mencintai. Sebaliknya, keputusan tersebut bisa menjadi langkah penting untuk menghargai diri sendiri, memulihkan kesehatan emosional, dan membangun kehidupan yang lebih sehat.



Lantas, bagaimana cara mengakhiri hubungan toxic berdasarkan prinsip-prinsip psikologi?



Dilansir dari Psychology Today (20/11), terdapat 10 taktik yang dapat membantu seseorang keluar dari hubungan yang tidak sehat.



1. Kenali Pola Hubungan yang Tidak Sehat



Langkah pertama untuk mengakhiri hubungan toxic adalah menyadari bahwa hubungan tersebut memang bermasalah.



Banyak orang terjebak dalam hubungan tidak sehat karena terlalu fokus pada momen-momen menyenangkan dan mengabaikan pola perilaku yang menyakitkan. Ketika pasangan bersikap kasar, mereka mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Ketika pasangan meminta maaf, mereka kembali berharap bahwa semuanya akan membaik.



Dalam psikologi, seseorang dapat mengalami kesulitan mengenali pola hubungan yang merugikan karena keterlibatan emosional yang terlalu kuat.



Beberapa tanda hubungan toxic antara lain:



Pasangan sering merendahkan, menghina, atau mempermalukan.



Salah satu pihak selalu merasa bersalah meskipun tidak melakukan kesalahan.



Terjadi manipulasi emosional melalui ancaman, intimidasi, atau rasa bersalah.



Pasangan berusaha mengendalikan pergaulan, pakaian, aktivitas, atau keputusan pribadi.



Pertengkaran yang sama terus berulang tanpa penyelesaian nyata.



Salah satu pihak merasa takut mengungkapkan pendapat karena khawatir memicu kemarahan.



Hubungan lebih sering menghadirkan kecemasan daripada ketenangan.



Cobalah melihat hubungan secara objektif, bukan hanya berdasarkan perasaan cinta.



Salah satu cara sederhana adalah menuliskan pengalaman yang membuat Anda merasa terluka. Catat apa yang terjadi, bagaimana pasangan memperlakukan Anda, dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi emosional.



Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk membenarkan perilaku pasangan yang sebenarnya merugikan.



Mengapa taktik ini efektif?



Kesadaran merupakan bagian penting dari perubahan perilaku. Ketika seseorang mulai mengenali pola yang berulang, ia memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan.



Anda tidak harus menunggu sampai hubungan menjadi sangat buruk untuk memutuskan bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat.



2. Berhenti Berharap Bahwa Pasangan Akan Berubah dengan Sendirinya



Salah satu alasan terbesar seseorang bertahan dalam hubungan toxic adalah harapan bahwa pasangannya akan berubah.



Mereka mengingat masa-masa indah di awal hubungan dan percaya bahwa sosok pasangan yang penuh perhatian tersebut masih ada di dalam dirinya.



Akibatnya, mereka terus memberikan kesempatan, bahkan ketika perilaku menyakitkan terjadi berulang kali.



Dalam psikologi, harapan terhadap perubahan pasangan dapat membuat seseorang mempertahankan hubungan meskipun kenyataan yang dialami tidak sesuai dengan harapannya.



Perlu dibedakan antara seseorang yang benar-benar berusaha berubah dan seseorang yang hanya meminta maaf untuk menghentikan konflik sementara.



Perubahan yang nyata biasanya terlihat melalui beberapa hal:



Mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain.



Menunjukkan tanggung jawab atas perilakunya.



Menghormati batasan yang telah disepakati.



Melakukan perubahan secara konsisten.



Bersedia mencari bantuan profesional apabila diperlukan.



Sebaliknya, permintaan maaf yang terus berulang tanpa perubahan perilaku bukanlah bukti bahwa hubungan sedang membaik.



Anda perlu menerima bahwa perubahan seseorang bukan sesuatu yang dapat Anda kendalikan.



Anda bisa memberikan dukungan, menyampaikan perasaan, dan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Namun, Anda tidak bisa memaksa seseorang menjadi pribadi yang lebih baik.



Mengapa taktik ini efektif?



Pendekatan ini membantu seseorang memisahkan harapan dari kenyataan. Keputusan untuk bertahan atau pergi sebaiknya didasarkan pada pola perilaku yang benar-benar terjadi, bukan hanya janji tentang masa depan.



Terkadang, menerima kenyataan bahwa seseorang tidak berubah merupakan langkah pertama untuk membebaskan diri dari hubungan yang menyakitkan.



3. Bangun Kembali Harga Diri dan Kepercayaan terhadap Diri Sendiri



Hubungan toxic sering kali membuat seseorang kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.



Pasangan yang gemar mengkritik, merendahkan, atau memanipulasi dapat membuat seseorang merasa tidak cukup baik. Bahkan, korban bisa mulai meragukan penilaian, ingatan, dan perasaannya sendiri.



Salah satu bentuk manipulasi yang dikenal dalam psikologi adalah gaslighting. Perilaku ini terjadi ketika seseorang berulang kali membuat orang lain meragukan persepsi atau ingatannya sehingga lebih mudah dikendalikan.



Contohnya, ketika Anda mengungkapkan bahwa suatu perkataan pasangan menyakiti hati, ia justru mengatakan bahwa Anda terlalu sensitif, mengada-ada, atau salah mengingat kejadian.



Jika berlangsung terus-menerus, pengalaman seperti ini dapat mengikis rasa percaya diri.



Untuk mengatasinya, mulailah membangun kembali hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



Beberapa langkah yang bisa dilakukan:



Berhenti mengukur nilai diri berdasarkan penilaian pasangan.



Ingat kembali kemampuan dan pencapaian yang pernah Anda miliki.



Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat Anda merasa berharga.



Bangun hubungan dengan orang-orang yang menghargai Anda.



Belajar mempercayai perasaan dan penilaian pribadi.



Berhenti menyalahkan diri sendiri atas perilaku buruk orang lain.



Ingatlah bahwa Anda tidak harus menjadi sempurna untuk mendapatkan perlakuan yang baik.



Mengapa taktik ini efektif?



Harga diri yang sehat membantu seseorang mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan nilai pribadinya, bukan karena takut ditolak atau dianggap tidak berharga.



Ketika kepercayaan terhadap diri sendiri mulai pulih, seseorang biasanya lebih mampu menetapkan batasan dan mempertahankan keputusan yang telah dibuat.



4. Tetapkan Batasan yang Tegas dan Tidak Bisa Ditawar



Batasan pribadi atau personal boundaries merupakan bagian penting dalam hubungan yang sehat.



Batasan membantu seseorang menentukan perilaku apa yang dapat diterima dan perilaku apa yang tidak dapat ditoleransi.



Dalam hubungan toxic, batasan sering kali dilanggar. Pasangan mungkin merasa berhak mengatur kehidupan pribadi, memeriksa ponsel, membatasi pertemanan, atau menuntut perhatian tanpa mempertimbangkan kebutuhan pihak lain.



Karena itu, sebelum mengakhiri hubungan, penting untuk memahami bahwa Anda memiliki hak untuk menentukan batasan.



Contohnya:



Anda berhak menolak pembicaraan yang disertai penghinaan.



Anda berhak memiliki kehidupan sosial di luar hubungan.



Anda berhak menjaga privasi pribadi.



Anda berhak menentukan keputusan mengenai masa depan.



Anda berhak mengakhiri hubungan yang tidak lagi memberikan rasa aman.



Jika masih berada dalam tahap mempertimbangkan perpisahan, komunikasikan batasan secara jelas apabila situasinya aman.



Misalnya, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak bersedia melanjutkan percakapan ketika pasangan mulai membentak atau menghina.



Namun, perlu dipahami bahwa batasan bukan alat untuk mengubah perilaku orang lain. Batasan adalah keputusan tentang tindakan yang akan Anda ambil ketika seseorang melanggar hak dan kenyamanan Anda.



Jika pasangan menunjukkan perilaku mengancam atau melakukan kekerasan, jangan memaksakan konfrontasi. Keselamatan jauh lebih penting daripada menyampaikan batasan secara langsung.



Mengapa taktik ini efektif?



Batasan pribadi membantu memulihkan rasa kendali terhadap kehidupan sendiri. Seseorang tidak lagi merasa harus menerima semua perlakuan pasangan hanya demi mempertahankan hubungan.



5. Kurangi Ketergantungan Emosional Secara Bertahap



Tidak sedikit orang yang merasa tidak mampu hidup tanpa pasangan, meskipun hubungan tersebut terus menyakiti mereka.



Mereka mungkin merasa kehilangan arah ketika pasangan tidak memberikan perhatian. Mereka juga bisa mengalami kecemasan berlebihan ketika terjadi konflik atau ancaman perpisahan.



Kondisi ini dapat berkaitan dengan ketergantungan emosional atau emotional dependency.



Ketergantungan emosional membuat seseorang menggantungkan rasa aman, kebahagiaan, dan harga dirinya kepada orang lain.



Akibatnya, meninggalkan hubungan terasa seperti kehilangan seluruh sumber kebahagiaan.



Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Anda perlu membangun kembali kehidupan di luar hubungan.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan:



Pertama, hidupkan kembali aktivitas pribadi.



Lakukan kegiatan yang dahulu membuat Anda bahagia, seperti membaca, berolahraga, memasak, berkebun, atau mengikuti komunitas.



Kedua, bangun hubungan sosial yang sehat.



Hubungi teman lama, luangkan waktu bersama keluarga, atau bertemu dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif.



Ketiga, belajar menikmati waktu sendiri.



Mulailah melakukan aktivitas sederhana tanpa harus selalu melibatkan pasangan.



Keempat, buat tujuan pribadi.



Tetapkan target yang tidak berhubungan dengan hubungan romantis, seperti mengembangkan karier, meningkatkan keterampilan, atau memperbaiki kondisi finansial.



Mengapa taktik ini efektif?



Ketika seseorang memiliki banyak sumber kebahagiaan dan dukungan, ketergantungan terhadap satu individu dapat berkurang.



Anda akan mulai memahami bahwa kehidupan tidak berhenti hanya karena sebuah hubungan berakhir.



6. Siapkan Dukungan Sosial Sebelum Mengakhiri Hubungan



Mengakhiri hubungan toxic bisa menjadi pengalaman emosional yang berat. Karena itu, jangan merasa harus melewatinya sendirian.



Dalam psikologi, dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi stres dan perubahan kehidupan.



Dukungan dari keluarga, teman, maupun tenaga profesional dapat memberikan rasa aman ketika seseorang sedang berada dalam situasi sulit.



Cobalah memilih satu atau dua orang yang benar-benar dapat dipercaya.



Ceritakan situasi yang sedang Anda alami tanpa merasa harus menyembunyikan semuanya demi menjaga nama baik pasangan.



Anda bisa meminta mereka untuk:



Mendengarkan tanpa menghakimi.



Menemani ketika Anda merasa kesulitan.



Membantu menjaga keputusan untuk tidak kembali ke pola hubungan yang merugikan.



Menyediakan tempat aman apabila diperlukan.



Membantu mencari bantuan profesional.



Jika hubungan melibatkan ancaman, kekerasan, penguntitan, atau kontrol berlebihan, dukungan sosial menjadi semakin penting.



Buat rencana keselamatan sebelum mengumumkan perpisahan. Simpan dokumen penting, uang, obat-obatan yang diperlukan, dan barang pribadi di tempat aman. Pertimbangkan untuk mengganti kata sandi akun serta mematikan berbagi lokasi jika ada risiko pengawasan.



Dalam situasi berbahaya, Anda tidak harus mengakhiri hubungan secara tatap muka.



Mengapa taktik ini efektif?



Dukungan sosial dapat mengurangi perasaan terisolasi dan membantu seseorang menghadapi tekanan emosional. Kehadiran orang yang dipercaya juga memberikan alternatif dukungan ketika hubungan romantis berakhir.



7. Akhiri Hubungan dengan Komunikasi yang Jelas dan Tegas



Setelah mempertimbangkan situasi dan menyiapkan dukungan, langkah berikutnya adalah menyampaikan keputusan untuk mengakhiri hubungan.



Banyak orang menunda perpisahan karena takut menyakiti pasangan, menghadapi pertengkaran, atau menerima reaksi negatif.



Namun, menunda keputusan tanpa batas waktu justru dapat memperpanjang penderitaan emosional.



Dalam komunikasi interpersonal, kejelasan dan ketegasan merupakan hal penting untuk menghindari kesalahpahaman.



Anda tidak perlu membuat penjelasan yang terlalu panjang atau berusaha meyakinkan pasangan bahwa keputusan Anda benar.



Gunakan kalimat sederhana, jujur, dan langsung.



Contohnya:



"Saya sudah memikirkan hubungan ini dengan serius. Saya merasa hubungan kita tidak lagi sehat bagi saya. Karena itu, saya memutuskan untuk mengakhirinya. Keputusan ini sudah saya pertimbangkan dan saya berharap kamu bisa menghormatinya."



Hindari perdebatan yang tidak berujung mengenai siapa yang paling bersalah.



Jika pasangan mencoba memutarbalikkan keadaan, mengancam, atau memanipulasi perasaan Anda, Anda tidak wajib terus meladeni percakapan tersebut.



Ingat, mengakhiri hubungan adalah keputusan pribadi. Persetujuan pasangan bukan syarat agar keputusan tersebut sah.



Jika ada risiko kekerasan atau intimidasi, sampaikan keputusan dari jarak aman melalui telepon atau pesan, atau dengan bantuan pihak tepercaya.



Mengapa taktik ini efektif?



Komunikasi yang jelas mengurangi ruang untuk memberikan harapan palsu atau mempertahankan hubungan dalam kondisi yang tidak pasti.



Ketegasan juga membantu seseorang mulai menjalani proses pemulihan tanpa terus terjebak dalam negosiasi emosional yang sama.



8. Terapkan No Contact atau Batasi Kontak Setelah Putus



Salah satu tantangan terbesar setelah mengakhiri hubungan toxic adalah keinginan untuk kembali menghubungi mantan pasangan.



Seseorang mungkin merasa rindu, penasaran, atau ingin mengetahui apakah mantan pasangannya sudah berubah.



Tidak jarang, satu pesan sederhana berkembang menjadi percakapan panjang yang akhirnya membawa keduanya kembali ke pola hubungan lama.



Salah satu strategi yang dapat membantu adalah no contact, yaitu membatasi atau menghentikan komunikasi dengan mantan pasangan untuk memberikan ruang pemulihan emosional.



Strategi ini bukan aturan psikologis yang wajib diterapkan oleh semua orang, tetapi dapat menjadi pilihan yang bermanfaat ketika komunikasi terus memicu tekanan atau membuka kembali pola manipulasi.



Beberapa langkah yang bisa dilakukan:



Berhenti mengirim pesan tanpa alasan yang benar-benar diperlukan.



Berhenti memeriksa akun media sosial mantan pasangan.



Hindari mencari informasi tentang kehidupan pribadinya melalui teman.



Arsipkan atau hapus percakapan yang memicu keinginan untuk kembali.



Blokir nomor atau akun media sosial jika diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketenangan.



Jika memiliki anak atau tanggung jawab bersama, batasi komunikasi pada hal-hal praktis yang diperlukan.



Jika Anda merasa sangat ingin menghubungi mantan pasangan, cobalah menunda tindakan tersebut. Tuliskan apa yang ingin disampaikan dalam catatan pribadi tanpa harus mengirimkannya.



Berikan waktu bagi emosi untuk mereda sebelum mengambil keputusan.



Mengapa taktik ini efektif?



Mengurangi kontak dapat membantu memutus kebiasaan emosional yang terus menghubungkan seseorang dengan hubungan yang menyakitkan.



Jarak juga memberikan kesempatan untuk melihat hubungan secara lebih objektif tanpa terus dipengaruhi oleh interaksi dengan mantan pasangan.



9. Hadapi Rasa Bersalah, Rindu, dan Kesepian Tanpa Kembali ke Hubungan Lama



Setelah putus, tidak semua orang langsung merasa lega.



Sebagian justru mengalami kesedihan, rasa bersalah, kecemasan, dan kerinduan yang sangat kuat.



Ada yang mulai mempertanyakan keputusannya sendiri.



"Mungkin saya terlalu berlebihan."



"Bagaimana kalau sebenarnya dia bisa berubah?"



"Bagaimana kalau saya tidak menemukan orang lain?"



Pikiran seperti ini dapat muncul karena hubungan emosional tidak serta-merta hilang setelah seseorang memutuskan untuk berpisah.



Dalam psikologi, proses kehilangan hubungan dapat melibatkan pengalaman berduka. Seseorang bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan rutinitas, harapan, rencana masa depan, dan identitas yang selama ini terbentuk bersama.



Karena itu, jangan menganggap kesedihan setelah putus sebagai bukti bahwa keputusan Anda salah.



Ada beberapa cara sehat untuk menghadapinya.



Terima emosi tanpa menghakimi diri sendiri.



Anda boleh merasa sedih, marah, kecewa, atau rindu. Semua emosi tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Ingat alasan Anda mengakhiri hubungan.



Tuliskan pengalaman yang membuat Anda memutuskan untuk pergi. Baca kembali ketika mulai tergoda untuk kembali.



Jangan terburu-buru mencari pengganti.



Berikan waktu untuk mengenali kebutuhan diri sendiri sebelum memulai hubungan baru.



Hindari menyalahkan diri sendiri.



Mengakhiri hubungan yang tidak sehat bukan berarti Anda gagal mempertahankan cinta.



Cari bantuan profesional jika diperlukan.



Jika pengalaman tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari, memicu kecemasan berat, atau membuat Anda kesulitan menjalani kehidupan, psikolog dapat membantu proses pemulihan.



Mengapa taktik ini efektif?



Penerimaan emosi membantu seseorang menghadapi kehilangan tanpa harus melarikan diri melalui keputusan impulsif.



Dengan memahami bahwa rasa rindu dan keputusan untuk berpisah dapat hadir bersamaan, seseorang akan lebih mampu mempertahankan batasan yang telah dibuat.



10. Bangun Kehidupan Baru dengan Fokus pada Pemulihan Diri



Mengakhiri hubungan toxic bukanlah akhir dari perjalanan. Justru, keputusan tersebut dapat menjadi awal dari proses membangun kehidupan yang lebih sehat.



Setelah keluar dari hubungan yang penuh tekanan, seseorang membutuhkan waktu untuk memulihkan kepercayaan diri, mengembangkan kebiasaan positif, dan memahami kembali kebutuhan emosionalnya.



Jangan memaksakan diri untuk segera merasa bahagia.



Pemulihan bukan perlombaan. Setiap orang memiliki proses dan waktu yang berbeda.



Mulailah dengan membangun rutinitas sederhana.



Perhatikan kesehatan fisik.



Tidur cukup, makan secara teratur, dan melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga kondisi tubuh selama menghadapi stres emosional.



Kembangkan kembali minat pribadi.



Temukan kegiatan yang memberikan makna dan kesenangan di luar hubungan romantis.



Tetapkan tujuan baru.



Buat rencana jangka pendek dan jangka panjang mengenai pekerjaan, pendidikan, keuangan, maupun pengembangan diri.



Belajar mengenali hubungan yang sehat.



Hubungan yang sehat seharusnya dibangun berdasarkan rasa hormat, kepercayaan, komunikasi, kesetaraan, dan kebebasan pribadi.



Pertimbangkan konseling psikologis.



Jika pengalaman hubungan toxic meninggalkan luka emosional yang mendalam, konseling dapat membantu mengenali pola hubungan, membangun harga diri, dan mengembangkan keterampilan menghadapi konflik.



Pada akhirnya, tujuan pemulihan bukan sekadar melupakan mantan pasangan. Tujuan yang lebih penting adalah membangun kehidupan ketika kebahagiaan dan harga diri tidak lagi bergantung pada perlakuan seseorang.



Mengapa Mengakhiri Hubungan Toxic Terasa Sangat Sulit?



Meskipun seseorang mengetahui bahwa hubungannya tidak sehat, keputusan untuk berpisah tetap dapat terasa berat. Ada beberapa faktor psikologis yang dapat menjelaskan hal tersebut.



1. Trauma bonding



Istilah trauma bonding digunakan untuk menggambarkan keterikatan emosional yang dapat berkembang dalam hubungan yang melibatkan siklus perlakuan menyakitkan, ketimpangan kekuasaan, dan penguatan sesekali melalui perhatian atau kasih sayang.



Seseorang mungkin mengalami perlakuan buruk, kemudian mendapatkan permintaan maaf, perhatian, atau kasih sayang yang intens. Setelah beberapa waktu, pola tersebut kembali terulang.



Pergantian antara pengalaman menyakitkan dan momen menyenangkan dapat membuat seseorang semakin sulit melepaskan keterikatan emosionalnya.



2. Intermittent reinforcement



Dalam psikologi perilaku, intermittent reinforcement mengacu pada pemberian penguatan yang tidak konsisten.



Misalnya, pasangan terkadang sangat perhatian, tetapi pada kesempatan lain bersikap dingin atau menyakitkan.



Ketidakpastian tersebut dapat membuat seseorang terus menunggu momen ketika pasangan kembali menunjukkan kasih sayang.



3. Fear of being alone



Ketakutan terhadap kesepian juga dapat membuat seseorang bertahan dalam hubungan yang merugikan.



Mereka mungkin merasa lebih baik memiliki pasangan yang tidak memperlakukan mereka dengan baik daripada harus menjalani kehidupan sendiri.



Padahal, kesepian sementara setelah putus tidak selalu lebih buruk daripada tekanan emosional yang berlangsung terus-menerus.



4. Sunk cost fallacy



Dalam psikologi pengambilan keputusan, sunk cost fallacy merupakan kecenderungan untuk terus mempertahankan sesuatu karena merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, tenaga, uang, atau emosi.



Seseorang mungkin berpikir bahwa hubungan tersebut tidak boleh berakhir karena sudah berlangsung selama bertahun-tahun.



Namun, lamanya sebuah hubungan tidak otomatis menjadikannya hubungan yang sehat.



5. Harapan dan ketakutan terhadap perubahan



Perpisahan membawa ketidakpastian. Seseorang harus menghadapi perubahan rutinitas, kehidupan sosial, dan rencana masa depan.



Ketidakpastian tersebut dapat membuat hubungan yang sudah dikenal terasa lebih aman, meskipun sebenarnya menyakitkan.



Memahami faktor-faktor ini membantu seseorang menyadari bahwa kesulitan meninggalkan hubungan toxic bukan berarti dirinya lemah.



Ada proses emosional dan psikologis yang perlu dihadapi secara bertahap.



Kesimpulan: Mengakhiri Hubungan Toxic Adalah Bentuk Menghargai Diri Sendiri



Mengakhiri hubungan toxic memang tidak mudah. Ada kenangan, harapan, rasa cinta, dan berbagai pengalaman emosional yang membuat seseorang sulit mengambil keputusan untuk pergi.



Namun, penting untuk menyadari bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri, kebebasan, dan kesehatan mentalnya.



Sepuluh taktik di atas dapat menjadi panduan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat: mengenali pola hubungan, berhenti menggantungkan harapan pada perubahan pasangan, membangun harga diri, menetapkan batasan, mengurangi ketergantungan emosional, mencari dukungan sosial, berkomunikasi secara tegas, membatasi kontak, menghadapi emosi setelah putus, dan membangun kehidupan baru.



Ingatlah bahwa Anda tidak harus menunggu sampai benar-benar hancur untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan.



Anda juga tidak perlu membuktikan bahwa pasangan adalah orang jahat untuk memiliki alasan mengakhiri hubungan. Terkadang, kenyataan bahwa sebuah hubungan tidak lagi sehat dan tidak memberikan rasa aman sudah cukup menjadi alasan.



Jika hubungan melibatkan kekerasan fisik, ancaman, pemaksaan seksual, atau kontrol yang membahayakan, utamakan keselamatan dan carilah bantuan dari orang tepercaya atau layanan pendampingan. Jangan menghadapi situasi berbahaya sendirian.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang membuat seseorang terus-menerus takut kehilangan pasangan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memungkinkan kedua pihak tumbuh, merasa dihargai, dan tetap menjadi diri sendiri.



