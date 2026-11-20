JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa pikiranmu terlalu berisik, terlalu sering memikirkan sesuatu, atau terkadang sulit berkonsentrasi? Mungkin kamu pernah membandingkan dirimu dengan orang lain yang terlihat lebih tenang, lebih percaya diri, dan seolah-olah selalu mampu mengendalikan emosinya. Akibatnya, kamu mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan cara kerja otakmu.

Namun, bagaimana jika beberapa hal yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan justru merupakan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dengan baik?



Dalam psikologi, kesehatan otak tidak selalu ditandai dengan pikiran yang tenang sepanjang waktu, kemampuan mengingat segala sesuatu, atau tidak pernah mengalami stres. Otak yang sehat juga berkaitan dengan kemampuan beradaptasi, mengenali emosi, belajar dari pengalaman, mengendalikan respons, serta menemukan cara untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



Bahkan, beberapa kebiasaan sederhana yang sering kamu abaikan bisa menjadi petunjuk bahwa kemampuan psikologismu berkembang dengan baik.



Tentu saja, hal ini bukan berarti setiap kesulitan berpikir atau perubahan suasana hati merupakan tanda kesehatan otak. Kesehatan otak dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi fisik, kualitas tidur, lingkungan, kesehatan mental, dan gaya hidup.



Lantas, apa saja tanda bahwa otakmu mungkin lebih sehat daripada yang selama ini kamu sadari?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat tujuh alasannya berdasarkan konsep dan temuan dalam psikologi.



1. Kamu Mampu Menyadari Ketika Pikiranmu Sedang Tidak Baik-Baik Saja



Salah satu kemampuan psikologis yang penting adalah kesadaran diri atau self-awareness.



Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengenali pikiran, perasaan, kebiasaan, serta reaksi diri sendiri. Kemampuan ini memungkinkan seseorang memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya tanpa harus langsung bereaksi terhadap setiap hal yang muncul.



Misalnya, ketika seseorang mengkritikmu, kamu mungkin merasa tersinggung, marah, atau kecewa. Namun, alih-alih langsung membalas dengan perkataan kasar, kamu mampu berhenti sejenak dan menyadari bahwa dirimu sedang tersulut emosi.



Kamu mungkin berkata dalam hati, "Aku sedang marah sekarang. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambil keputusan dalam keadaan seperti ini."



Hal sederhana tersebut menunjukkan adanya kemampuan untuk mengamati kondisi internal diri sendiri.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan metakognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan dan mengevaluasi proses berpikir sendiri.



Orang yang memiliki kesadaran metakognitif cenderung lebih mampu mengenali kesalahan dalam penalarannya, mempertimbangkan sudut pandang lain, dan mengevaluasi keputusan yang dibuat.



Menariknya, menyadari bahwa pikiranmu sedang kacau bukan berarti kamu memiliki pikiran yang buruk. Justru, kemampuan mengenali kondisi tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengelolanya.



Kamu tidak harus selalu merasa bahagia untuk memiliki kesehatan psikologis yang baik. Terkadang, kemampuan mengatakan "Aku sedang tidak baik-baik saja" merupakan bentuk pemahaman diri yang jauh lebih penting daripada berpura-pura semuanya baik-baik saja.



Mengapa ini penting?



Karena kamu tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak kamu sadari. Semakin baik kamu mengenali kondisi pikiran sendiri, semakin besar kesempatanmu untuk menentukan respons yang lebih sehat.



2. Kamu Tidak Selalu Bereaksi terhadap Segala Sesuatu yang Terjadi



Coba ingat bagaimana reaksimu ketika seseorang memberikan komentar negatif, membatalkan janji secara mendadak, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapanmu.



Apakah kamu langsung marah? Apakah kamu terus memikirkannya sepanjang hari? Atau kamu mampu mengambil jarak sejenak sebelum memutuskan bagaimana harus merespons?



Kemampuan untuk tidak langsung bereaksi terhadap setiap rangsangan emosional merupakan salah satu bagian penting dari regulasi emosi.



Dalam psikologi, regulasi emosi adalah proses ketika seseorang memengaruhi bagaimana emosi muncul, seberapa kuat emosi dirasakan, dan bagaimana emosi tersebut diekspresikan.



Otak yang sehat tidak berarti otak yang tidak pernah marah atau sedih. Sebaliknya, otak yang mampu mengatur emosi memungkinkan seseorang merasakan perasaan yang kuat tanpa harus selalu dikendalikan olehnya.



Contohnya, kamu mungkin merasa sangat kesal ketika menerima pesan yang menyakitkan. Namun, kamu memilih untuk tidak langsung membalasnya.



Kamu memberikan waktu kepada dirimu sendiri untuk memahami situasi, mempertimbangkan maksud orang tersebut, dan menentukan respons yang lebih tepat.



Kemampuan ini berkaitan dengan fungsi eksekutif otak, terutama kemampuan menghambat respons impulsif atau inhibitory control.



Fungsi eksekutif membantu manusia mengendalikan perilaku, mempertahankan perhatian, merencanakan tindakan, serta membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang.



Tentu saja, kemampuan mengendalikan respons tidak selalu mudah. Ada kalanya seseorang tetap kehilangan kesabaran atau mengatakan sesuatu yang kemudian disesali.



Namun, kesehatan psikologis tidak ditentukan oleh kesempurnaan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan untuk belajar mengenali pola reaksi dan memperbaikinya.



Jika kamu semakin mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, itu bisa menjadi tanda perkembangan keterampilan pengelolaan diri.



3. Kamu Masih Memiliki Rasa Ingin Tahu terhadap Hal-Hal Baru



Apakah kamu masih suka mencari tahu sesuatu yang belum pernah kamu pahami sebelumnya?



Mungkin kamu senang membaca topik yang menarik perhatianmu, mempelajari keterampilan baru, bertanya tentang sesuatu yang terdengar aneh, atau mencoba memahami sudut pandang orang lain.



Jika iya, kebiasaan tersebut dapat mencerminkan keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience.



Dalam psikologi kepribadian, keterbukaan terhadap pengalaman merupakan salah satu dimensi utama dalam model kepribadian Big Five.



Orang dengan tingkat keterbukaan yang tinggi umumnya memiliki ketertarikan terhadap ide baru, imajinasi, kreativitas, dan pengalaman yang beragam.



Rasa ingin tahu juga memiliki hubungan erat dengan proses pembelajaran dan neuroplastisitas.



Neuroplastisitas merupakan kemampuan sistem saraf untuk berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman, pembelajaran, serta lingkungan.



Artinya, otak bukanlah organ yang berhenti berkembang setelah seseorang mencapai usia tertentu. Sepanjang kehidupan, otak tetap dapat membentuk dan memperkuat koneksi antarneuron melalui berbagai proses pembelajaran.



Ketika kamu mempelajari bahasa baru, mencoba memainkan alat musik, memahami konsep yang rumit, atau mempelajari keterampilan tertentu, otakmu terlibat dalam proses adaptasi.



Bahkan, rasa ingin tahu yang sederhana dapat mendorongmu untuk terus memperluas pemahaman tentang dunia.



Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu membaca buku atau mengikuti pendidikan formal untuk menunjukkan rasa ingin tahu.



Bisa jadi, kamu hanya suka bertanya mengapa sesuatu terjadi, memperhatikan detail kecil, atau mencari penjelasan ketika menemukan informasi yang belum masuk akal.



Hal-hal tersebut dapat membantu menjaga keterlibatan kognitif.



Intinya: otak yang terus diberi kesempatan untuk belajar memiliki peluang untuk terus beradaptasi. Jadi, jangan meremehkan kebiasaan kecilmu dalam mencari pengetahuan baru.



4. Kamu Mampu Mengubah Pendapat Ketika Menemukan Informasi yang Lebih Baik



Banyak orang menganggap bahwa mempertahankan pendapat merupakan tanda keteguhan prinsip.



Namun, dalam beberapa situasi, kemampuan mengubah pendapat justru menunjukkan fleksibilitas berpikir yang baik.



Dalam psikologi kognitif, kemampuan ini berkaitan dengan fleksibilitas kognitif atau cognitive flexibility.



Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan cara berpikir ketika menghadapi informasi baru, perubahan situasi, atau sudut pandang yang berbeda.



Misalnya, dahulu kamu percaya bahwa kegagalan merupakan bukti bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan.



Namun, setelah mengalami berbagai hal, membaca penelitian, dan memahami pengalaman orang lain, kamu menyadari bahwa kegagalan juga dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran.



Akhirnya, kamu mengubah cara pandangmu.



Hal tersebut bukan berarti kamu tidak memiliki pendirian. Sebaliknya, kamu mampu membedakan antara prinsip yang layak dipertahankan dan keyakinan yang perlu dievaluasi.



Otak manusia memiliki kecenderungan mencari informasi yang mendukung keyakinan sebelumnya. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi.



Bias ini dapat membuat seseorang mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pendapatnya.



Karena itu, kemampuan untuk mempertimbangkan bukti baru merupakan keterampilan berpikir yang berharga.



Fleksibilitas kognitif juga membantu seseorang menghadapi perubahan dalam kehidupan.



Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, orang yang fleksibel secara kognitif cenderung lebih mampu mencari alternatif daripada terus terpaku pada satu cara.



Misalnya, ketika pekerjaan yang kamu inginkan tidak berhasil didapatkan, kamu mungkin mulai mempertimbangkan keterampilan baru, jalur karier berbeda, atau kesempatan lain yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.



Kamu tidak harus selalu benar. Kamu hanya perlu bersedia belajar ketika menemukan alasan yang lebih kuat.



5. Kamu Bisa Menikmati Kesendirian Tanpa Selalu Merasa Kesepian



Ada perbedaan antara kesendirian dan kesepian.



Kesendirian merupakan keadaan ketika seseorang berada tanpa kehadiran orang lain, sedangkan kesepian merupakan pengalaman emosional ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan sosial yang bermakna.



Keduanya tidak selalu berjalan bersamaan.



Seseorang bisa berada sendirian dan merasa sangat nyaman. Sebaliknya, seseorang juga bisa berada di tengah keramaian tetapi tetap merasa kesepian.



Dalam psikologi, kemampuan menikmati waktu sendiri dapat berkaitan dengan otonomi, regulasi diri, dan hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



Misalnya, kamu bisa menghabiskan waktu membaca buku, berjalan santai, menikmati makanan, atau sekadar duduk tanpa merasa harus terus-menerus mencari hiburan dari orang lain.



Kamu tidak selalu membutuhkan perhatian atau validasi eksternal untuk merasa bahwa dirimu berharga.



Hal ini dapat menjadi tanda bahwa kamu mulai membangun hubungan yang lebih stabil dengan diri sendiri.



Waktu sendiri juga dapat memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses pengalaman, mengorganisasi pikiran, dan memulihkan perhatian setelah menghadapi banyak rangsangan.



Namun, penting untuk membedakan kesendirian yang dipilih dengan isolasi sosial yang terjadi karena ketakutan, tekanan, atau kesulitan menjalin hubungan.



Manusia tetap membutuhkan koneksi sosial. Hubungan yang mendukung memiliki peran penting dalam kesejahteraan psikologis.



Jadi, jika kamu menikmati waktu sendiri tetapi tetap mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, hal tersebut dapat menjadi salah satu tanda keseimbangan psikologis yang baik.



Kamu tidak harus selalu berada di sekitar orang lain untuk merasa utuh.



Terkadang, kemampuan menikmati kehadiran diri sendiri merupakan sesuatu yang patut disyukuri.



6. Kamu Mampu Belajar dari Kesalahan Tanpa Terus-Menerus Menghukum Diri Sendiri



Setiap orang pernah melakukan kesalahan.



Ada keputusan yang ternyata tidak tepat, kesempatan yang terlewatkan, perkataan yang menyakiti orang lain, atau tindakan yang baru disadari dampaknya setelah semuanya terjadi.



Namun, ada perbedaan besar antara belajar dari kesalahan dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri.



Dalam psikologi, kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan pemahaman dan kebaikan ketika menghadapi kegagalan berkaitan dengan konsep self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri.



Konsep ini banyak dikembangkan dan diteliti oleh psikolog Kristin Neff.



Self-compassion memiliki tiga unsur utama:



Self-kindness: memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, bukan terus-menerus menggunakan kritik yang menyakitkan.



Common humanity: memahami bahwa kesalahan, kegagalan, dan penderitaan merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Mindfulness: menyadari pengalaman emosional tanpa membesar-besarkan atau menekannya.



Sebagai contoh, bayangkan kamu gagal dalam sebuah pekerjaan penting.



Kamu mungkin merasa kecewa dan menyesal. Namun, daripada terus mengatakan bahwa dirimu tidak berguna, kamu mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Kamu bertanya kepada diri sendiri:



"Apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini?"



"Apa yang perlu aku perbaiki?"



"Bagaimana caranya agar kesalahan serupa tidak terulang?"



Pendekatan tersebut tidak berarti kamu membenarkan kesalahan atau menghindari tanggung jawab.



Justru, kamu tetap mengakui kesalahan sekaligus memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang.



Penelitian tentang self-compassion menunjukkan kaitannya dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik serta tingkat kritik diri yang lebih rendah.



Mengapa hal ini penting bagi otak?



Karena kritik diri yang berlebihan dapat membuat seseorang terus terjebak dalam rasa malu, kecemasan, dan perenungan negatif.



Sebaliknya, pendekatan yang lebih penuh kasih terhadap diri sendiri dapat membantu seseorang menghadapi kegagalan dengan lebih konstruktif.



Kamu tidak perlu membenci dirimu sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.



Terkadang, perkembangan justru dimulai ketika kamu berhenti memperlakukan kesalahan sebagai bukti bahwa dirimu tidak berharga.



7. Kamu Masih Mampu Merasakan Kebahagiaan dari Hal-Hal Sederhana



Coba perhatikan hal-hal kecil yang membuatmu merasa senang.



Mungkin secangkir kopi di pagi hari, udara segar setelah hujan, percakapan sederhana dengan teman, makanan favorit, atau keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya terasa sulit.



Jika kamu masih mampu menikmati pengalaman sederhana tersebut, itu merupakan sesuatu yang layak dihargai.



Dalam psikologi positif, kemampuan memperhatikan dan menghargai pengalaman positif berkaitan dengan konsep savoring.



Savoring adalah kemampuan untuk menyadari, menikmati, dan memperpanjang pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.



Hal ini berbeda dari sekadar merasa bahagia.



Savoring melibatkan perhatian yang lebih sadar terhadap pengalaman yang menyenangkan, sehingga seseorang tidak selalu melewati momen baik tanpa benar-benar menyadarinya.



Misalnya, ketika menikmati makanan, kamu tidak hanya memakannya sambil terus memikirkan pekerjaan. Kamu juga memberikan perhatian pada rasa, aroma, dan pengalaman tersebut.



Ketika bertemu orang yang kamu sayangi, kamu berusaha benar-benar hadir dalam percakapan.



Kemampuan menghargai pengalaman positif juga berhubungan dengan rasa syukur atau gratitude.



Sejumlah penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa praktik rasa syukur dapat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan subjektif dan emosi positif.



Mengapa kebiasaan ini penting?



Karena kehidupan tidak selalu dipenuhi pencapaian besar.



Jika kamu hanya menganggap dirimu bahagia ketika berhasil mendapatkan pekerjaan impian, membeli rumah, memiliki banyak uang, atau mencapai target tertentu, kamu mungkin akan melewatkan banyak pengalaman baik yang sebenarnya sudah ada di sekitarmu.



Menghargai hal sederhana bukan berarti kamu berhenti memiliki ambisi.



Kamu tetap boleh memiliki tujuan besar, tetapi kamu juga belajar menikmati perjalanan menuju tujuan tersebut.



Otak yang mampu memberikan perhatian pada pengalaman positif memiliki salah satu sumber daya penting untuk mendukung kesejahteraan emosional.



Kesimpulan: Jangan Terlalu Cepat Menganggap Ada yang Salah dengan Dirimu



Terkadang, kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum bisa kita lakukan sampai lupa memperhatikan kemampuan yang sudah berkembang dalam diri sendiri.



Kita merasa kurang pintar karena mudah lupa, merasa kurang kuat karena terkadang menangis, atau merasa tidak cukup baik karena sesekali membutuhkan waktu untuk menyendiri.



Padahal, kesehatan otak dan psikologis tidak sesederhana itu.



Berdasarkan berbagai konsep dalam psikologi, ada banyak kemampuan yang dapat mencerminkan fungsi psikologis yang adaptif, seperti kesadaran diri, regulasi emosi, rasa ingin tahu, fleksibilitas kognitif, kemampuan menikmati kesendirian, self-compassion, dan kemampuan menghargai pengalaman positif.



Ketujuh hal tersebut bukan alat diagnosis untuk menentukan apakah otak seseorang sehat atau tidak. Namun, semuanya dapat menjadi pengingat bahwa kesehatan mental dan kemampuan kognitif memiliki banyak dimensi yang sering tidak kita sadari.



Kamu tidak harus selalu tenang untuk dianggap sehat.



Kamu tidak harus selalu percaya diri untuk dianggap kuat.



Kamu juga tidak harus selalu produktif untuk membuktikan bahwa pikiranmu bekerja dengan baik.



Yang lebih penting adalah bagaimana kamu terus belajar memahami diri sendiri, beradaptasi dengan perubahan, mengelola emosi, menjaga hubungan sosial, dan memperlakukan diri sendiri dengan lebih bijaksana.



Ingatlah bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dan beradaptasi sepanjang kehidupan.



Jadi, sebelum terlalu keras menghakimi diri sendiri, cobalah melihat kembali perjalananmu.



Mungkin kamu sudah berkembang jauh lebih banyak daripada yang selama ini kamu sadari.



