JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bosan ketika tidak melakukan apa-apa? Misalnya, ketika sedang duduk sendirian, tidak memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, atau menghabiskan waktu tanpa aktivitas yang menarik. Dalam situasi seperti itu, banyak orang cenderung segera mencari hiburan, membuka media sosial, menonton video, atau melakukan sesuatu agar rasa bosan tersebut segera menghilang.

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan dipenuhi berbagai bentuk hiburan, kebosanan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Kita seolah-olah harus selalu produktif, sibuk, dan memiliki kegiatan agar tidak merasa tertinggal. Bahkan, ketika memiliki sedikit waktu luang, sebagian orang merasa tidak nyaman jika tidak mengisinya dengan aktivitas tertentu.



Namun, tahukah kamu bahwa menurut psikologi, merasa bosan sebenarnya memiliki peran penting bagi kehidupan manusia?



Bosan bukan sekadar perasaan tidak menyenangkan yang muncul ketika kita tidak memiliki kegiatan. Kebosanan juga dapat menjadi sinyal psikologis yang membantu seseorang memahami kebutuhan dirinya, mengevaluasi kehidupan, mengembangkan kreativitas, hingga menemukan kembali tujuan yang lebih bermakna.



Dalam psikologi, kebosanan atau boredom merupakan kondisi emosional yang muncul ketika seseorang merasa aktivitas yang sedang dilakukan tidak cukup menarik, menantang, atau bermakna. Kondisi ini juga dapat terjadi ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, tetapi kesulitan menemukan aktivitas yang mampu memenuhi keinginannya.



Lantas, mengapa merasa bosan justru bisa menjadi sesuatu yang penting?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Kebosanan Membantu Otak Mengenali Bahwa Kita Membutuhkan Sesuatu yang Berbeda



Salah satu fungsi penting dari kebosanan adalah memberikan sinyal bahwa sesuatu dalam kehidupan kita mungkin perlu berubah.



Ketika seseorang melakukan aktivitas yang sama secara berulang-ulang, tanpa tantangan atau variasi, otak dapat kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas tersebut. Akibatnya, muncul perasaan jenuh, tidak bersemangat, dan kehilangan antusiasme.



Dalam psikologi, kebosanan dapat dipahami sebagai sinyal bahwa aktivitas yang sedang dilakukan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perhatian dan motivasi seseorang.



Sebagai contoh, seseorang yang setiap hari melakukan pekerjaan dengan pola yang sama mungkin mulai merasa bosan. Bukan berarti pekerjaan tersebut sepenuhnya buruk, tetapi bisa jadi ia membutuhkan tantangan baru, kesempatan belajar, atau variasi dalam rutinitasnya.



Begitu juga dalam kehidupan pribadi. Seseorang mungkin merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari karena terlalu lama berada dalam pola kehidupan yang monoton.



Perasaan tersebut dapat mendorong seseorang untuk mulai bertanya kepada dirinya sendiri: Apakah saya masih menikmati apa yang sedang saya lakukan? Apakah ada sesuatu yang ingin saya pelajari? Apakah saya membutuhkan pengalaman baru?



Dengan demikian, kebosanan dapat menjadi semacam alarm psikologis yang membantu manusia menyadari bahwa dirinya membutuhkan perubahan.



Alih-alih selalu berusaha menghilangkan rasa bosan, terkadang kita perlu berhenti sejenak dan memahami pesan yang sedang disampaikan oleh perasaan tersebut.



2. Kebosanan Dapat Mendorong Kreativitas dan Munculnya Ide-Ide Baru



Alasan kedua mengapa merasa bosan itu penting adalah karena kebosanan dapat memberikan ruang bagi kreativitas.



Ketika seseorang terus-menerus menerima rangsangan dari lingkungan, seperti notifikasi ponsel, media sosial, video pendek, musik, dan berbagai bentuk hiburan, pikirannya memiliki sedikit kesempatan untuk beristirahat dari informasi yang datang silih berganti.



Sebaliknya, ketika sedang bosan dan tidak memiliki aktivitas khusus, seseorang mempunyai kesempatan untuk membiarkan pikirannya mengembara.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep mind-wandering, yaitu keadaan ketika pikiran bergerak dari satu gagasan ke gagasan lain tanpa harus berfokus pada tugas tertentu.



Menariknya, proses tersebut dapat membantu seseorang menghasilkan ide-ide baru.



Misalnya, ketika sedang berjalan sendirian tanpa mendengarkan musik, seseorang mungkin tiba-tiba menemukan ide untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Ketika sedang melamun, seseorang bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis, menggambar, membuat bisnis, atau mengembangkan sebuah proyek.



Penelitian yang dilakukan oleh Mann dan Cadman pada 2014 menemukan bahwa aktivitas yang relatif membosankan dapat meningkatkan kreativitas dalam tugas tertentu, terutama ketika aktivitas tersebut memberikan kesempatan bagi pikiran untuk mengembara.



Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua waktu harus diisi dengan kegiatan yang merangsang otak.



Terkadang, membiarkan diri merasa bosan justru memberikan kesempatan bagi otak untuk menghubungkan berbagai informasi dan pengalaman yang sebelumnya tidak terpikirkan.



Karena itu, jangan selalu menganggap melamun atau tidak melakukan apa-apa sebagai kegiatan yang sia-sia. Dalam kondisi tertentu, waktu kosong dapat menjadi ruang bagi lahirnya kreativitas.



3. Kebosanan Membantu Kita Memahami Diri Sendiri



Pernahkah kamu merasa bosan meskipun sebenarnya memiliki banyak hal untuk dilakukan?



Kamu bisa menonton film, bermain gim, membuka media sosial, membaca buku, atau mengobrol dengan orang lain. Namun, entah mengapa, semua aktivitas tersebut terasa kurang menarik.



Kondisi seperti ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenali kebutuhan emosional dan psikologis diri sendiri.



Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang terlalu sibuk memenuhi tuntutan dari luar. Mereka bekerja, belajar, mengejar target, memenuhi ekspektasi orang lain, dan mengikuti berbagai aktivitas sosial.



Akibatnya, mereka terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan.



Kebosanan dapat memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri.



Ketika tidak ada sesuatu yang menarik perhatian, seseorang mungkin mulai memikirkan berbagai hal tentang kehidupannya, seperti:



Apakah saya benar-benar menikmati pekerjaan yang sedang saya jalani?



Apakah kehidupan saya saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini?



Apa hal yang sebenarnya ingin saya capai?



Apakah saya melakukan sesuatu karena keinginan sendiri atau hanya mengikuti harapan orang lain?



Apa yang membuat saya merasa bahagia dan puas?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu seseorang memahami dirinya secara lebih mendalam.



Dalam psikologi, proses ini berhubungan dengan introspeksi dan kesadaran diri atau self-awareness.



Dengan mengenali pikiran, emosi, kebutuhan, serta keinginan pribadi, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan dirinya.



Jadi, kebosanan tidak selalu harus diisi dengan hiburan. Terkadang, kita membutuhkan waktu untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang sebenarnya sedang kita rasakan.



4. Kebosanan Dapat Memotivasi Kita untuk Mencari Tujuan yang Lebih Bermakna



Salah satu penyebab seseorang merasa bosan adalah ketika aktivitas yang dilakukan tidak memberikan kepuasan atau makna yang cukup.



Manusia tidak hanya membutuhkan kesenangan sesaat. Dalam kehidupan, kita juga membutuhkan perasaan bahwa apa yang kita lakukan memiliki tujuan.



Misalnya, seseorang mungkin memiliki pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, dan rutinitas yang teratur. Namun, ia tetap merasa bosan karena tidak menemukan tantangan atau makna dalam pekerjaannya.



Ada pula seseorang yang setiap hari menghabiskan waktu dengan hiburan digital, tetapi tetap merasa kosong setelahnya.



Mengapa hal tersebut bisa terjadi?



Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah adanya kesenjangan antara aktivitas yang dilakukan dan kebutuhan psikologis seseorang.



Dalam teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali dan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu, berkembang, dan menguasai sesuatu.



Relatedness: kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, seseorang dapat mengalami penurunan motivasi dan kepuasan dalam menjalani aktivitas.



Kebosanan terkadang menjadi salah satu tanda bahwa seseorang perlu mencari aktivitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan psikologisnya.



Misalnya, seseorang yang bosan dengan rutinitas pekerjaan mungkin mulai mempelajari keterampilan baru. Orang lain mungkin memutuskan untuk mencoba kegiatan sosial, membangun hubungan yang lebih dekat, atau mengejar minat yang selama ini tertunda.



Dengan kata lain, kebosanan dapat menjadi dorongan untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna, bukan sekadar sesuatu yang menghibur.



5. Kebosanan Melatih Kita untuk Lebih Toleran terhadap Ketidaknyamanan



Di era digital, kita terbiasa mendapatkan hiburan dengan sangat mudah.



Ketika merasa sedikit bosan, kita dapat langsung membuka ponsel. Ketika menunggu sesuatu, kita bisa menonton video. Ketika tidak memiliki kegiatan, kita dapat menggulir media sosial selama berjam-jam.



Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat membuat kita semakin sulit menghadapi momen ketika tidak ada sesuatu yang menarik untuk dilakukan.



Padahal, kemampuan menghadapi ketidaknyamanan merupakan bagian penting dari pengelolaan emosi.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan konsep distress tolerance, yaitu kemampuan seseorang untuk menghadapi kondisi emosional yang tidak menyenangkan tanpa harus selalu bereaksi secara impulsif.



Merasa bosan dalam waktu tertentu dapat menjadi kesempatan untuk melatih kemampuan tersebut.



Sebagai contoh, ketika sedang mengantre atau menunggu seseorang, kita tidak harus selalu mengeluarkan ponsel untuk mencari hiburan. Kita bisa mencoba menikmati keadaan sekitar, memperhatikan lingkungan, atau sekadar membiarkan pikiran beristirahat.



Hal sederhana seperti ini dapat membantu kita menyadari bahwa tidak semua perasaan tidak nyaman harus segera dihilangkan.



Kita juga belajar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu berasal dari rangsangan eksternal.



Ada kalanya kita perlu menerima bahwa hidup memiliki momen-momen yang biasa saja, tidak menarik, dan tidak selalu menyenangkan.



Kemampuan untuk menghadapi momen seperti itu dapat membantu seseorang menjadi lebih sabar dan tidak terlalu bergantung pada hiburan instan.



Namun, penting untuk dipahami bahwa toleransi terhadap kebosanan bukan berarti harus memaksakan diri bertahan dalam situasi yang merugikan atau tidak sehat. Tujuannya adalah membangun kemampuan menghadapi ketidaknyamanan yang wajar.



6. Kebosanan Memberikan Kesempatan bagi Otak untuk Beristirahat dan Mengolah Informasi



Alasan terakhir adalah kebosanan dapat memberikan kesempatan bagi otak untuk beralih dari aktivitas yang menuntut perhatian secara terus-menerus.



Dalam kehidupan modern, otak kita sering kali dihadapkan pada banyak informasi dalam waktu bersamaan.



Kita membaca pesan, menjawab email, menyelesaikan pekerjaan, mengikuti berita, menonton video, dan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.



Kondisi ini membuat perhatian kita terus-menerus diarahkan pada berbagai rangsangan dari luar.



Ketika tidak sedang melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian intensif, pikiran memiliki kesempatan untuk memasuki kondisi yang berbeda.



Salah satu konsep yang berkaitan dengan hal ini adalah Default Mode Network (DMN), yaitu jaringan aktivitas otak yang sering dikaitkan dengan proses seperti mengingat pengalaman pribadi, membayangkan masa depan, refleksi diri, dan pemikiran spontan.



DMN lebih aktif dalam sejumlah kondisi ketika seseorang tidak sedang berfokus pada tugas eksternal yang menuntut perhatian.



Hal ini bukan berarti kebosanan secara otomatis membuat otak menjadi lebih sehat atau selalu meningkatkan kinerja kognitif. Namun, memberikan waktu tanpa rangsangan yang terus-menerus dapat membuka ruang bagi berbagai proses mental yang penting.



Sebagai contoh, setelah seharian bekerja, seseorang mungkin membutuhkan waktu untuk duduk santai tanpa harus terus-menerus menerima informasi baru.



Dalam kondisi tersebut, ia dapat memikirkan kembali pengalaman hari itu, mengevaluasi keputusan yang telah dibuat, atau merencanakan aktivitas untuk hari berikutnya.



Karena itu, tidak ada salahnya sesekali membiarkan diri tidak melakukan apa-apa.



Beristirahat dari rangsangan digital, menikmati suasana sekitar, atau sekadar duduk dalam keheningan dapat menjadi bagian dari cara menjaga keseimbangan kehidupan mental.



Apakah Kebosanan Selalu Baik Menurut Psikologi?



Meskipun memiliki sejumlah manfaat, bukan berarti semua bentuk kebosanan merupakan sesuatu yang positif.



Kebosanan yang berlangsung terlalu lama dan terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu kualitas hidup seseorang.



Dalam beberapa situasi, kebosanan dapat berkaitan dengan kurangnya stimulasi, ketidakpuasan terhadap kehidupan, kesulitan mempertahankan perhatian, atau kondisi psikologis tertentu.



Misalnya, seseorang yang merasa kehilangan minat terhadap hampir semua aktivitas, mengalami kesedihan berkepanjangan, kehilangan energi, dan kesulitan menikmati hal-hal yang sebelumnya disukai mungkin sedang menghadapi masalah yang lebih serius daripada sekadar kebosanan.



Kondisi tersebut perlu diperhatikan, terutama jika berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari.



Penting untuk membedakan antara kebosanan sesaat dengan kehilangan minat atau kesenangan yang berkepanjangan.



Jika perasaan tersebut terus terjadi dan disertai gejala lain yang mengganggu kehidupan, mencari bantuan profesional kesehatan mental merupakan langkah yang bijak.



Jadi, pesan utamanya bukanlah kita harus terus-menerus merasa bosan, melainkan kita tidak perlu selalu menganggap kebosanan sebagai musuh.



Kesimpulan: Tidak Selalu Harus Sibuk untuk Menjalani Hidup yang Bermakna



Di tengah kehidupan modern yang menuntut kita untuk selalu produktif, merasa bosan terkadang dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari.



Kita seolah-olah harus selalu memiliki aktivitas, terus mencari hiburan, dan mengisi setiap waktu kosong dengan sesuatu yang dianggap bermanfaat.



Padahal, menurut berbagai perspektif psikologi, kebosanan juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia.



Kebosanan dapat membantu kita mengenali kebutuhan akan perubahan, membuka ruang bagi kreativitas, memahami diri sendiri, menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna, melatih toleransi terhadap ketidaknyamanan, serta memberikan kesempatan bagi pikiran untuk mengolah informasi.



Enam hal tersebut menunjukkan bahwa kebosanan tidak selalu menjadi pengalaman yang sia-sia.



Terkadang, justru ketika kita berhenti sejenak dari kesibukan, kita dapat memahami hal-hal yang selama ini terlewatkan.



Mungkin kita menemukan ide baru ketika sedang melamun. Mungkin kita menyadari bahwa rutinitas yang dijalani sudah tidak lagi memberikan kepuasan. Atau mungkin kita akhirnya memahami bahwa selama ini kita terlalu sibuk mencari hiburan hingga lupa menikmati kehidupan yang sedang dijalani.



Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak aktivitas yang berhasil kita selesaikan setiap hari. Hidup juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri, menemukan makna, dan memberikan ruang bagi pikiran untuk berkembang.



Jadi, lain kali ketika kamu merasa bosan, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk.



Cobalah berhenti sejenak. Nikmati keheningan. Biarkan pikiranmu mengembara.



