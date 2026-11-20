JawaPos.com - Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang sangat cerdas seharusnya mampu mengenali hubungan yang tidak sehat dan segera meninggalkannya. Mereka dianggap memiliki kemampuan berpikir logis, memahami perilaku manusia, membaca situasi dengan baik, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional.

Namun, kenyataan psikologis tidak selalu sesederhana itu.

Ada orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, pendidikan yang baik, karier yang sukses, bahkan kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan persoalan rumit, tetapi justru kesulitan keluar dari hubungan yang menyakitkan. Mereka mengetahui bahwa pasangannya sering merendahkan, memanipulasi, berbohong, atau mengabaikan kebutuhan emosional mereka. Mereka bahkan mampu menjelaskan secara logis mengapa hubungan tersebut tidak sehat.

Anehnya, mereka tetap bertahan.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut psikologi, kecerdasan intelektual tidak selalu berjalan beriringan dengan kecerdasan emosional, kemampuan menetapkan batasan, ataupun keberanian mengambil keputusan dalam hubungan interpersonal. Ketika seseorang sudah terikat secara emosional, otak tidak hanya mempertimbangkan fakta, tetapi juga harapan, kenangan, ketakutan, kebutuhan akan penerimaan, dan pengalaman masa lalu.

Inilah yang membuat hubungan toxic bisa menjadi perangkap psikologis, bahkan bagi seseorang yang sangat cerdas.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa orang yang sangat cerdas terkadang justru bertahan dalam hubungan yang merusak kesehatan emosional mereka.

1. Mereka Terlalu Pandai Mencari Alasan untuk Membenarkan Perilaku Pasangan

Salah satu paradoks orang yang sangat cerdas adalah kemampuan mereka dalam membangun penjelasan yang kompleks terhadap suatu keadaan.

Ketika pasangan menunjukkan perilaku buruk, mereka tidak selalu langsung menyimpulkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima. Sebaliknya, mereka mencoba memahami latar belakangnya.

Mereka mungkin berpikir:

"Mungkin dia sedang mengalami tekanan pekerjaan."

"Dia sebenarnya orang baik, hanya belum mampu mengelola emosinya."

"Mungkin pengalaman masa kecilnya membuat dia sulit menunjukkan kasih sayang."

"Aku harus mencoba memahami sudut pandangnya sebelum mengambil keputusan."

Pada dasarnya, kemampuan memahami perspektif orang lain merupakan sesuatu yang positif. Namun, kemampuan tersebut bisa berubah menjadi jebakan ketika digunakan untuk terus-menerus memaklumi perilaku yang menyakitkan.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan cognitive dissonance atau disonansi kognitif.

Konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger ini menjelaskan ketidaknyamanan mental ketika seseorang memiliki dua keyakinan yang bertentangan.

Misalnya, seseorang percaya bahwa dirinya dicintai oleh pasangan, tetapi pada saat yang sama ia terus mengalami penghinaan, pengabaian, dan manipulasi emosional.

Kedua kenyataan tersebut sulit diterima secara bersamaan.

Untuk mengurangi konflik batin, seseorang mungkin mulai membangun pembenaran: pasangan sebenarnya mencintainya, hanya sedang mengalami masa sulit.

Semakin kuat keterikatan emosional, semakin besar kemungkinan seseorang berusaha mempertahankan keyakinan bahwa hubungan tersebut masih bisa diperbaiki.

Ironisnya, kecerdasan yang seharusnya membantu seseorang menganalisis masalah justru dapat digunakan untuk menciptakan berbagai alasan agar ia tidak perlu menghadapi kenyataan yang menyakitkan.

Intinya: Memahami alasan seseorang melakukan sesuatu tidak berarti kita harus menerima perilakunya. Empati seharusnya membantu kita memahami orang lain, bukan mengorbankan diri sendiri tanpa batas.

2. Mereka Terjebak dalam Harapan bahwa Pasangannya Bisa Berubah

Orang yang sangat cerdas sering memiliki kemampuan melihat potensi yang belum terwujud.

Mereka terbiasa menganalisis sesuatu berdasarkan kemungkinan, bukan hanya kondisi saat ini. Mereka tahu bahwa manusia bisa belajar, berkembang, dan berubah.

Sayangnya, pola pikir ini bisa menjadi masalah ketika diterapkan dalam hubungan yang toxic.

Mereka tidak hanya mencintai siapa pasangan mereka sekarang, tetapi juga siapa pasangan tersebut dalam bayangan mereka.

Mereka mengingat masa-masa ketika pasangan bersikap romantis, penuh perhatian, dan menyenangkan. Mereka percaya bahwa sisi baik tersebut masih ada dan suatu hari akan kembali muncul secara konsisten.

Setiap kali pasangan meminta maaf, mereka melihatnya sebagai bukti perubahan.

Setiap kali pasangan bersikap baik setelah pertengkaran, mereka menganggap hubungan tersebut sedang menuju perbaikan.

Namun, ada perbedaan besar antara potensi perubahan dan perubahan yang benar-benar terjadi.

Dalam psikologi perilaku, perubahan yang sehat dapat dilihat melalui konsistensi tindakan, tanggung jawab, dan kesediaan memperbaiki perilaku. Bukan sekadar janji atau permintaan maaf yang berulang.

Seseorang bisa mengatakan bahwa dirinya ingin berubah, tetapi jika pola perilakunya terus berulang, maka hubungan tersebut sebenarnya belum mengalami perubahan yang berarti.

Orang yang sangat cerdas terkadang terlalu fokus pada kemungkinan masa depan hingga mengabaikan bukti yang sedang terjadi di hadapan mereka.

Mereka mencintai potensi seseorang, bukan realitas hubungan yang sedang dijalani.

Intinya: Jangan menilai kualitas hubungan berdasarkan siapa pasanganmu mungkin akan menjadi suatu hari nanti. Perhatikan bagaimana ia memperlakukanmu secara konsisten hari ini.

3. Mereka Terjebak dalam Intermittent Reinforcement atau Penguatan yang Tidak Konsisten

Ini merupakan salah satu mekanisme psikologis yang sangat penting untuk memahami mengapa seseorang sulit meninggalkan hubungan toxic.

Bayangkan sebuah hubungan yang berjalan seperti ini:

Hari ini pasangan sangat romantis. Besok ia bersikap dingin. Beberapa hari kemudian ia mengabaikan pesan. Setelah itu, tiba-tiba ia kembali menunjukkan perhatian luar biasa.

Pola tersebut terus berulang.

Seseorang tidak pernah benar-benar tahu kapan akan mendapatkan kasih sayang dan kapan akan menerima perlakuan buruk.

Dalam psikologi perilaku, pola pemberian penghargaan yang tidak dapat diprediksi ini dikenal sebagai intermittent reinforcement atau penguatan intermiten.

Konsep ini berkaitan dengan penelitian B. F. Skinner mengenai pengondisian operan.

Ketika suatu penghargaan diberikan secara tidak konsisten, perilaku yang mengarah pada penghargaan tersebut dapat menjadi sangat sulit dihentikan.

Dalam hubungan, bentuknya bisa berupa perhatian, pujian, keintiman, permintaan maaf, atau perlakuan romantis yang muncul secara tidak terduga setelah periode konflik.

Akibatnya, seseorang mulai menunggu momen ketika pasangan kembali menjadi sosok yang menyenangkan.

Setelah mengalami penolakan, mereka semakin menghargai sedikit perhatian yang diberikan. Bahkan, perhatian sederhana bisa terasa sangat istimewa karena sebelumnya mereka mengalami pengabaian.

Inilah yang membuat hubungan toxic terasa seperti siklus emosional yang sulit diputus.

Seseorang tidak hanya bertahan karena mencintai pasangannya, tetapi juga karena terus berharap mendapatkan kembali pengalaman menyenangkan yang muncul sesekali.

Bahkan orang dengan kemampuan analisis yang sangat baik dapat terjebak dalam pola ini karena mekanisme pembelajaran dan keterikatan emosional tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemikiran rasional.

Intinya: Hubungan yang sehat tidak membuat seseorang harus terus-menerus menunggu giliran untuk mendapatkan kasih sayang. Perhatian dan penghargaan seharusnya hadir secara konsisten, bukan menjadi hadiah setelah seseorang mengalami penderitaan emosional.

4. Mereka Menganggap Bahwa Bertahan Adalah Bentuk Tanggung Jawab dan Kedewasaan

Orang yang sangat cerdas sering memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri.

Mereka terbiasa menyelesaikan masalah, menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Sifat ini biasanya membantu mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan profesional.

Namun, dalam hubungan romantis, prinsip tersebut terkadang menjadi bumerang.

Mereka mulai menganggap bahwa meninggalkan hubungan berarti gagal menyelesaikan masalah.

Mereka mungkin berpikir:

"Kalau aku lebih sabar, mungkin hubungan ini bisa membaik."

"Kalau aku lebih dewasa, mungkin pertengkaran tidak akan terjadi."

"Setiap hubungan pasti memiliki masalah. Tidak seharusnya aku menyerah begitu saja."

Di sinilah muncul kesalahan dalam memahami tanggung jawab.

Hubungan yang sehat memang membutuhkan komitmen, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak. Namun, hubungan tidak bisa diperbaiki hanya oleh satu orang.

Jika seseorang terus-menerus berusaha memahami, memaafkan, mengalah, dan memperbaiki keadaan, sementara pasangannya tidak menunjukkan tanggung jawab yang sama, maka hubungan tersebut telah kehilangan keseimbangannya.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan konsep over-responsibility, yaitu kecenderungan mengambil tanggung jawab secara berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali diri.

Seseorang mulai merasa bertanggung jawab atas emosi, kemarahan, dan perilaku pasangannya.

Ketika pasangan marah, ia merasa harus mencari cara agar pasangan kembali tenang.

Ketika pasangan kecewa, ia merasa harus segera memperbaiki keadaan.

Lama-kelamaan, ia kehilangan kemampuan membedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab orang lain.

Padahal, kedewasaan bukan berarti mampu menanggung semua penderitaan tanpa batas.

Terkadang, keputusan paling dewasa justru adalah menyadari bahwa ada hubungan yang tidak bisa diperbaiki sendirian.

Intinya: Bertahan bukan selalu tanda kekuatan, dan pergi bukan selalu tanda kelemahan. Kedewasaan juga berarti mengetahui kapan sebuah perjuangan sudah tidak lagi sehat.

5. Mereka Mengalami Sunk Cost Fallacy: Terlalu Banyak yang Sudah Dikorbankan

Mengapa seseorang tetap mempertahankan hubungan yang jelas-jelas membuatnya tidak bahagia?

Salah satu jawabannya adalah sunk cost fallacy atau kekeliruan biaya hangus.

Konsep ini berasal dari ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan, tetapi sangat relevan dalam kehidupan romantis.

Sunk cost fallacy terjadi ketika seseorang terus mempertahankan suatu keputusan karena merasa sudah terlalu banyak menginvestasikan waktu, tenaga, uang, dan emosi di dalamnya.

Misalnya, seseorang telah menjalin hubungan selama tujuh tahun.

Ia sudah mengenal keluarga pasangan, melewati banyak kesulitan bersama, mengorbankan kesempatan tertentu, dan membangun berbagai rencana masa depan.

Ketika hubungan mulai menjadi toxic, ia sebenarnya menyadari bahwa dirinya tidak bahagia.

Namun, ia berpikir:

"Sayang sekali kalau harus berakhir setelah tujuh tahun."

"Semua yang sudah kami lalui akan sia-sia."

"Aku sudah terlalu banyak berkorban untuk hubungan ini."

Pikiran tersebut membuat seseorang lebih fokus pada investasi masa lalu daripada kualitas kehidupannya saat ini dan masa depannya.

Orang yang cerdas pun tidak kebal terhadap bias ini.

Bahkan, semakin besar investasi emosional yang telah diberikan, semakin sulit seseorang menerima kemungkinan bahwa keputusannya selama ini mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Padahal, waktu yang telah berlalu tidak bisa dikembalikan, dan penderitaan tambahan tidak akan membuat pengorbanan masa lalu menjadi lebih bermakna.

Hubungan tidak seharusnya dipertahankan hanya karena sudah berlangsung lama.

Pertanyaan yang lebih penting bukanlah berapa banyak waktu yang sudah dihabiskan, melainkan apakah hubungan tersebut masih memberikan rasa aman, penghargaan, dan kebahagiaan.

Intinya: Masa lalu adalah pengalaman yang bisa dipelajari, bukan utang yang mengharuskan seseorang terus bertahan dalam penderitaan.

6. Mereka Menggunakan Intelektualitas untuk Menghindari Perasaan yang Menyakitkan

Ada orang yang sangat pandai menjelaskan perasaannya, tetapi kesulitan benar-benar menghadapinya.

Mereka bisa menjelaskan mengapa pasangan bersikap manipulatif, mengapa konflik terus terjadi, dan bagaimana pola komunikasi dalam hubungan tersebut menjadi tidak sehat.

Namun, ketika ditanya apa yang sebenarnya mereka rasakan, mereka justru kesulitan menjawab.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan intellectualization, yaitu mekanisme pertahanan psikologis ketika seseorang lebih banyak menggunakan penalaran abstrak untuk menghadapi pengalaman emosional yang menyakitkan.

Sebagai contoh, daripada mengakui bahwa dirinya terluka karena terus-menerus diabaikan, seseorang mungkin lebih memilih menganalisis perilaku pasangannya.

Ia membaca buku psikologi, mempelajari gaya keterikatan atau attachment style, memahami trauma masa kecil pasangan, dan mencari penjelasan ilmiah mengenai perilaku tersebut.

Semua itu sebenarnya bisa menjadi proses pembelajaran yang bermanfaat.

Namun, masalah muncul ketika analisis tersebut menjadi cara untuk menghindari perasaan sendiri.

Ia memahami mengapa pasangan bersikap buruk, tetapi tidak memberikan ruang bagi dirinya untuk mengakui bahwa perlakuan tersebut menyakitkan.

Ia memahami trauma orang lain, tetapi mengabaikan dampak trauma yang sedang dialaminya sendiri.

Ia sibuk mencari penjelasan, tetapi tidak mengambil tindakan untuk melindungi dirinya.

Orang yang sangat intelektual terkadang merasa lebih nyaman berada dalam dunia analisis daripada menghadapi emosi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika.

Padahal, emosi bukanlah sesuatu yang harus selalu dikalahkan oleh rasionalitas.

Rasa sedih, kecewa, marah, takut, dan terluka merupakan informasi penting mengenai kebutuhan psikologis seseorang.

Mengenali perasaan sendiri adalah bagian dari kemampuan memahami diri.

Intinya: Memahami alasan di balik perilaku pasangan tidak boleh membuat seseorang lupa memahami dampak perilaku tersebut terhadap dirinya sendiri.

7. Mereka Takut Kehilangan Identitas, Masa Depan, dan Kehidupan yang Sudah Dibangun Bersama

Alasan terakhir sering kali menjadi salah satu yang paling sulit dihadapi.

Bagi sebagian orang, hubungan romantis bukan hanya tentang keberadaan pasangan. Hubungan tersebut sudah menjadi bagian dari identitas dan gambaran masa depan mereka.

Mereka mungkin telah membayangkan pernikahan, memiliki anak, membeli rumah, membangun bisnis, atau menjalani masa tua bersama.

Pasangan bukan lagi sekadar seseorang yang dicintai, tetapi sudah menjadi bagian dari rencana kehidupan.

Ketika hubungan menjadi toxic, meninggalkannya berarti menghadapi kemungkinan kehilangan semua gambaran masa depan tersebut.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan konsep attachment theory atau teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby.

Teori ini menjelaskan bagaimana ikatan emosional dengan figur penting dapat memengaruhi rasa aman, respons terhadap perpisahan, dan pola hubungan seseorang.

Ketika seseorang memiliki keterikatan yang kuat, ancaman kehilangan pasangan dapat memunculkan kecemasan yang besar.

Bahkan ketika hubungan tersebut tidak sehat, pikiran mengenai perpisahan bisa terasa lebih menakutkan daripada bertahan dalam keadaan yang sudah dikenal.

Ada pula faktor identitas.

Seseorang mungkin sudah terlalu lama mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari pasangan tersebut.

Ia terbiasa mengatakan "kami" daripada "aku".

Lingkungan sosialnya mengenal mereka sebagai pasangan. Keluarga sudah saling dekat. Teman-teman memiliki ekspektasi bahwa hubungan itu akan berakhir di pelaminan.

Meninggalkan hubungan berarti harus membangun kembali kehidupan yang selama ini sudah disusun bersama.

Hal tersebut membutuhkan keberanian, bukan sekadar kecerdasan.

Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama untuk meninggalkan hubungan. Faktor ekonomi, anak, ketergantungan tempat tinggal, ancaman, isolasi sosial, dan kekerasan dapat membuat proses keluar menjadi jauh lebih rumit.

Karena itu, keputusan untuk meninggalkan hubungan toxic tidak selalu bisa dilakukan secara sederhana atau spontan.

Intinya: Terkadang seseorang bukan hanya takut kehilangan pasangan, tetapi juga takut kehilangan kehidupan yang selama ini ia bayangkan bersama pasangan tersebut.

Mengapa Kecerdasan Tidak Selalu Membuat Seseorang Mampu Keluar dari Hubungan Toxic?

Dari ketujuh alasan tersebut, kita dapat melihat bahwa kecerdasan intelektual dan kemampuan menjaga kesehatan emosional merupakan dua hal yang berbeda.

Seseorang mungkin sangat hebat dalam memecahkan persoalan matematika, menganalisis data, memimpin perusahaan, atau memahami teori psikologi.

Namun, ketika berhadapan dengan hubungan yang melibatkan cinta, ketakutan, harapan, dan keterikatan emosional, kemampuan mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami.

Pertama, mengetahui sesuatu yang salah tidak otomatis membuat seseorang siap mengubah keadaan.

Kesadaran merupakan langkah awal, tetapi tindakan membutuhkan kesiapan emosional, dukungan, dan terkadang perencanaan yang matang.

Kedua, cinta tidak selalu berjalan seiring dengan rasa aman.

Seseorang bisa sangat mencintai pasangannya sekaligus merasa terluka oleh perilakunya. Kedua perasaan tersebut bisa hadir bersamaan.

Ketiga, memahami pasangan tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri.

Empati dan toleransi tetap membutuhkan batasan. Trauma masa lalu seseorang mungkin menjelaskan perilakunya, tetapi tidak otomatis membenarkan tindakan yang menyakiti orang lain.

Keempat, meninggalkan hubungan yang tidak sehat bukan berarti seseorang gagal.

Terkadang, hubungan memang tidak bisa diperbaiki karena salah satu pihak tidak bersedia berubah atau terus mengulangi perilaku yang merusak.

Bagaimana Cara Memutus Siklus Hubungan Toxic?

Jika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya berada dalam hubungan yang tidak sehat, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan.

Lihat pola, bukan hanya kejadian sesaat. Jangan hanya mengingat momen ketika pasangan bersikap baik. Perhatikan juga perilaku yang terus berulang dan dampaknya terhadap kehidupanmu.

Berhenti mengambil tanggung jawab atas perilaku orang lain. Kamu bisa mendukung seseorang untuk berubah, tetapi kamu tidak bisa memaksanya menjadi pribadi yang lebih baik.

Tetapkan batasan yang jelas. Tentukan perilaku apa yang tidak bisa diterima dan konsekuensi apa yang perlu diambil ketika batasan tersebut dilanggar.

Bangun kembali kehidupan di luar hubungan. Pertahankan hubungan dengan keluarga, teman, aktivitas, dan tujuan pribadi agar identitasmu tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan.

Cari dukungan profesional jika diperlukan. Psikolog dapat membantu memahami pola keterikatan, mengelola rasa bersalah, dan membangun kemampuan mengambil keputusan yang lebih sehat.

Utamakan keselamatan. Jika terdapat kekerasan fisik, ancaman, pemaksaan, atau kontrol yang membahayakan, jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Susun rencana keselamatan dan cari bantuan dari orang tepercaya atau layanan pendampingan yang sesuai.

Perubahan hubungan membutuhkan keterlibatan kedua pihak. Jika hanya satu orang yang terus berusaha, hubungan tersebut mungkin tidak akan berubah meskipun sudah diberikan banyak kesempatan.

Kesimpulan: Orang Cerdas Juga Bisa Terjebak dalam Hubungan yang Tidak Sehat

Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang: kecerdasan tidak membuat manusia kebal terhadap penderitaan emosional.

Orang yang sangat cerdas tetap bisa jatuh cinta, memiliki harapan, merasa takut kehilangan, mengalami konflik batin, dan membuat keputusan yang tidak selalu rasional.

Bahkan, kemampuan berpikir yang luar biasa terkadang membuat mereka semakin pandai membangun alasan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah menyakiti diri sendiri.

Mereka memahami masalahnya, tetapi masih berharap keadaan akan berubah.

Mereka mengetahui bahwa hubungan tersebut tidak sehat, tetapi merasa sudah terlalu banyak berkorban untuk pergi.

Mereka mampu membaca perilaku pasangan, tetapi kesulitan memberikan perhatian yang sama kepada kebutuhan emosional sendiri.

Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari psikologi hubungan bukanlah bagaimana menjadi seseorang yang selalu mampu memahami orang lain.

Melainkan bagaimana memahami diri sendiri dengan cukup baik untuk mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti.

Sebab, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus mempertanyakan harga dirinya, memohon perhatian, atau mencari pembenaran atas perlakuan yang menyakitkan.

Kecerdasan sejati bukan hanya kemampuan memahami mengapa seseorang menyakitimu. Kecerdasan juga berarti memiliki keberanian untuk tidak terus-menerus menempatkan diri dalam situasi yang sama.

Kamu boleh memahami luka seseorang, tetapi kamu tidak harus menjadi tempat bagi luka itu untuk terus dilampiaskan.